Украина - недружественное государство для РФ, она "превратилась в проект западных стран", - Кремль
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Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина является недружественным России государством, превратившимся в "проект западных стран".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
"Украина - это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря президента страны агрессора, Украина "превратилась в проект западных стран".
Также Песков заявил, что Украина имеет "очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории, и пока не может справиться с этими проблемами или не хочет справиться путем выполнения Минского комплекса мер".
Напомним, ранее Песков заявил, что Украина - часть "русского мира".
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рф/россия - настоящее название москальщина (кацапстан) - это непонятное, временное, искусственное территориальное образование, странный союз диких племен чудь, меря, мордва, мокша, расположенное к северо-востоку от государства Украина.
Ну, тогда отключайте СП-1 и замораживайте СП-2, раз западные страны такие плохие. И от богомерзкого СВИФТа сами отключитесь! Молитесь и слушайте радио "Радонеж".
Программа "По заявкам радиослушателей".
Да ещё ведет боевые действия под Ростовом.
Вы конечно будете ругаться , но как-же я с ним согласен
Вот поэтому мы тебе , Йоршик , все время повторяем - отье...тесь от нас
Отгородитесь стеной, рвом, и полосой препятствий.
назове тварину нейтральним словом
Хмм, і с чєво би ета вдруг? Вєдь до сіх пор фсьо била так харашо!
Насправді про "логіку" кацапів ще у 2014-му писали: