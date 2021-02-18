РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11976 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины
19 148 173
Кремль (692) Песков (1738) Россия (91288)

Украина - недружественное государство для РФ, она "превратилась в проект западных стран", - Кремль

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Украина - недружественное государство для РФ, она

Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина является недружественным России государством, превратившимся в "проект западных стран".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Украина - это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента страны агрессора, Украина "превратилась в проект западных стран".

Также Песков заявил, что Украина имеет "очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории, и пока не может справиться с этими проблемами или не хочет справиться путем выполнения Минского комплекса мер".

Напомним, ранее Песков заявил, что Украина - часть "русского мира".

Читайте: Россия продолжит помогать "гумконвоями" Донбассу, больше некому это делать, - Песков

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+77
Иди на х.. Письков!!!!
показать весь комментарий
18.02.2021 12:54
+49
Украина теперь назавжды для вас будет враждебной. Тупица.
показать весь комментарий
18.02.2021 12:56
+44
********* на марше. Кацапы и русофобия.
показать весь комментарий
18.02.2021 12:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Предлагаю в нашей (Украинской) версии Википедии дать актуальное пояснение, что такое рф:

рф/россия - настоящее название москальщина (кацапстан) - это непонятное, временное, искусственное территориальное образование, странный союз диких племен чудь, меря, мордва, мокша, расположенное к северо-востоку от государства Украина.
показать весь комментарий
18.02.2021 13:32 Ответить
Все выссеры этих кремлядей рассчитаны на то, что никто не возразит и не задаст "неудобные" вопросы. Лично я бы спросил: Как быстро стал бы "недружественным" РФ, самый дружественный Китай, если бы РФ анексировала или окупировала у него часть территории?
показать весь комментарий
18.02.2021 13:34 Ответить
Ну так . Дуже сильно недружня . Україна не підтримує фашистські , комуністичні , терористичні та інші людоїдські режими . Московія для нас - гамно повне .
показать весь комментарий
18.02.2021 13:37 Ответить
Cначала оккупировали часть территории, и войну 7й год творят, а потом обнаружили, что Украина почему-то стала вдруг недружественной и пришли к выводу, что в этом виноват запад. Ну как этих людей назвать ?
показать весь комментарий
18.02.2021 13:37 Ответить
А они разве люди? Да, издалека похожи, но только издалека. Это ******* какие-то двуногие.
показать весь комментарий
18.02.2021 17:18 Ответить
Подарите этому кремлевскому псу кто нибудь самотык !!! ))
показать весь комментарий
18.02.2021 13:38 Ответить
Ничего нового... Противодействие их оккупантской политике преподносится как антироссийское... Пусть занимаются самоедством, ведущим в тупик. И чем больше, тем ближе к краху захватнического государства. Слава Украине!
показать весь комментарий
18.02.2021 13:41 Ответить
Особисто для мене педірашка все життя була ворогом, бо я з дитинства цікавився історією. Почитайте історика Миколу Аркаса книгу «Київська Русь» і ви все самі зрозумієте
показать весь комментарий
18.02.2021 13:41 Ответить
Точніше "Історія України - Русі" (1908 р.). Є ******* видання 1994 р. видавництво "МАЯК" м. Одеса. (погано, що без ілюстрацій)
показать весь комментарий
18.02.2021 13:58 Ответить
А, ну да. Это ж западные страны ввели войска на территорию Украины и убивают украинцев... вот они и виноваты, что украинцы так озлобились.
показать весь комментарий
18.02.2021 13:42 Ответить
Украина - недружественное государство для РФ, она "превратилась в проект западных стран", - Кремль.

Ну, тогда отключайте СП-1 и замораживайте СП-2, раз западные страны такие плохие. И от богомерзкого СВИФТа сами отключитесь! Молитесь и слушайте радио "Радонеж". Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков - Цензор.НЕТ 2266
показать весь комментарий
18.02.2021 13:43 Ответить
Пусть слушают "Радио Маньяк".
Программа "По заявкам радиослушателей".
показать весь комментарий
18.02.2021 14:01 Ответить
" Украине не дружественное государство". Ну да.. предоставили военно морскую базу с правом перемещения по всему Крыму, продлили срок аренды. Имели большой договор с РФ, отказались от ядерного оружия , по сути имели нейтральный статус, торговый партнер . И что в итоге "дружеское государство РФ" оккупировало а аннексировала Крым, Севастополь, по сути и акваторию Азовского моря и частично Черного моря. Развязала войну на востоке Украины оккупировав часть Донецкой и Луганской обл. И ведя войну уже 7 лет, при убитых уже до 14 тыс, раненных раза в три - четыре больше и не менее 1,5 - 2,0 миллионов беженцев. " Павлины говоришь... Ха..." ( Белое солнце пустыни) Лицемерие зашкаливает, гебесовское отродье..
показать весь комментарий
18.02.2021 13:50 Ответить
Песков конечно идиот ещё тот ... Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков - Цензор.НЕТ 2061хотя дебилизм для кацапов это скорее норма чем аномалия ...
показать весь комментарий
18.02.2021 13:51 Ответить
100% підтримую...супер..
показать весь комментарий
18.02.2021 14:26 Ответить
Сразу вспомнил майсу про тещу которая ,сидит и писает в кострюлю с борьщем ,и говорит злые вы уйду я от вас ,так и Письков ,сначала Русня затевает войну ,никогда б раньше не поверил ,а потом оказывается Украина плохая ,как вы уже достали Лапти 😡😡😡
показать весь комментарий
18.02.2021 13:52 Ответить
Ох уж эта Украина: отхапала от России территорию, равную Крыму.
Да ещё ведет боевые действия под Ростовом.
показать весь комментарий
18.02.2021 13:58 Ответить
"Недружественная страна"? Да После отжатого Крыма и разграбленного Донбасса, убитых 13 тыс украинцев, тысяч раненых, 2 млн.внутренних переселенцев нормальные украинцы россию просто презирают!
показать весь комментарий
18.02.2021 13:58 Ответить
та ты проста не панимаиш. в Украине расия с пиндосами воюет. и в грузии тоже. и в молдове... защищается от праклятых янки как можыт
показать весь комментарий
18.02.2021 14:20 Ответить
со здравым смыслом в ******** воюют со времён говносовка выростив поколение пещерных совкопитеков как этот ублюдок *************
показать весь комментарий
18.02.2021 15:05 Ответить
Параноїдальна маячня "Русского мира",це ментальна відмінність росєян та москалів,вже на генному рівні !!!)))
показать весь комментарий
18.02.2021 14:21 Ответить
Пескоструй - этнический ши ддай.
показать весь комментарий
18.02.2021 15:14 Ответить
Там вже цілий "букет" психзахворювань і маячні. От вже Господь наділив нам сусіда!
показать весь комментарий
18.02.2021 15:26 Ответить
слава яйцам "братушки" отвалили
показать весь комментарий
18.02.2021 13:59 Ответить
О. А вы говорите у мордвы дно! Та там дна и не видать! Убить, ограбить и убитого обвинить - норма жизни на расее.
показать весь комментарий
18.02.2021 14:04 Ответить
- "Это просто были недружественные ко мне люди", - заявил Чикатилло на суде об изнасилованных и убитых им женщинах и детях
показать весь комментарий
18.02.2021 14:16 Ответить
Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков - Цензор.НЕТ 9378
показать весь комментарий
18.02.2021 14:19 Ответить
Первый раз петух галантерейный правильноб сказал, нечего добавить.
показать весь комментарий
18.02.2021 14:19 Ответить
Шо уже не адиннарод и не братушки?прогресс,однако
показать весь комментарий
18.02.2021 14:20 Ответить
З "мудрим нарідом" можливо і один !!)))
показать весь комментарий
18.02.2021 14:23 Ответить
При всем уважении к росийськой культуре - а кто друзья -Сирия,? Венесуелла?
показать весь комментарий
18.02.2021 14:38 Ответить
"Песков заявил, что Украина является недружественным России государством," (с)

Вы конечно будете ругаться , но как-же я с ним согласен Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков - Цензор.НЕТ 7482
Вот поэтому мы тебе , Йоршик , все время повторяем - отье...тесь от нас Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков - Цензор.НЕТ 9983
показать весь комментарий
18.02.2021 14:49 Ответить
Кремль - сдохни, падла! Сконай, курва! Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков - Цензор.НЕТ 7393
показать весь комментарий
18.02.2021 14:53 Ответить
Дайте йому соку, з мякоттю...
Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков - Цензор.НЕТ 8705
показать весь комментарий
18.02.2021 14:53 Ответить
что же ты подонок лживый свою шмару малолетнюю в Европе держишь, а мразь двуличная? когда эти совкопитеки пещерные передохнут наконец-то
показать весь комментарий
18.02.2021 15:02 Ответить
Посмотрите на реальные проекты Запада. Израиль, Южная Корея, Германия... В свое время Запад влил в них по сегодняшнему курсу триллионы долларов. И посмотрите на Украину.
показать весь комментарий
18.02.2021 15:05 Ответить
Как ты там говоришь? - "В свое время Запад влил в них по сегодняшнему курсу триллионы долларов" ??? Всему свое время....))) Будет и время и триллионы долларов в свое время для нас, Украины.
показать весь комментарий
18.02.2021 19:41 Ответить
Чем отличается в кац@пской нотной грамоте «братский народ» от «родственного» и «дружественного»? «Братский народ» - это тот, которого в перспективе можно нагнуть и поиметь. «Родственный» - который поиметь хотелось бы, но не получается. А «дружественный» - это такой народ, который сам может нагнуть россиян раком и поиметь при необходимости. Теперь правильно составьте смысловые пары из двух групп: «братский, родственный, дружественный» и «Украина, Польша, США», и все само собой станет ясно.
показать весь комментарий
18.02.2021 15:07 Ответить
эх были бы в Европе политики с яйцами да накатили тебе падаль санкций нормальных типа эмбарго на нефть и запело бы ты чепушило кремлядское совсем другие песни
показать весь комментарий
18.02.2021 15:07 Ответить
Спасибо за комплимент!
показать весь комментарий
18.02.2021 15:12 Ответить
Це ж треба, після того як підло окупували частину території України, заявити, що Україна являється недружньою державою!
показать весь комментарий
18.02.2021 15:23 Ответить
Если Украина такая недружественная - отъй ******** от неё !
Отгородитесь стеной, рвом, и полосой препятствий.
показать весь комментарий
18.02.2021 15:27 Ответить
Правильнее было бы так,"Мы превратили Украину в недружественное России государство, чем и воспользовались западные страны".
показать весь комментарий
18.02.2021 15:33 Ответить
нихера себе ***** **************, а ты не *****, *****, убили суки 15 тыс. граждан Украины, и оно тварь ******* любви захотело!
показать весь комментарий
18.02.2021 15:44 Ответить
Не вийшов мацковський проект значить хунта і фошізди.
показать весь комментарий
18.02.2021 15:48 Ответить
На седьмые сутки до жирафа ВНЕЗАПНО дошло...(с)
показать весь комментарий
18.02.2021 15:50 Ответить
тільки він не догнав ще, що з ним і не збирається Україна дружити за таких умов і що Україна вже забодалась слати меседж "від/біться" замість "подружимось".
показать весь комментарий
18.02.2021 17:06 Ответить
жаба из болота квакала чего-то...
показать весь комментарий
18.02.2021 16:02 Ответить
Это он так ***** отмазывает, что тот не признает право Украины на существование?))) Тот заявил, что Украина западный проект, этот, что превратилась в западный проект))
показать весь комментарий
18.02.2021 16:18 Ответить
Ну, для моцкалоти ми таки знаходимося на Заході. Але він географію хріново в школі вчив.
показать весь комментарий
18.02.2021 16:38 Ответить
Хорёк лупатый это ВАШИ войска убивают наших Героев на нашей территории, а вы как мантру повторяете своему обалдевшему от крови стаду, что вас там нет. Это в Карабахе вас уже нет как людей одни вооружённые черти.
показать весь комментарий
18.02.2021 16:29 Ответить
Родила мама тормоза, він тільки но усвідомив що, Україна йому не дружня? То, стільки років він срав нам по-братські, а тепер питає: а чого ви з нами не хочете дружити? От же москальська скотиняка.
показать весь комментарий
18.02.2021 16:36 Ответить
пожалуйста огласите вес список дружественных стран, но не диктаторские создания. спасибо за тишину.
показать весь комментарий
18.02.2021 17:46 Ответить
Краще проекту Орди помовчати. Ви навіщо московитики перестали платити данину Золотій Орді? Це якийсь бунт, ідіть в свою ординську гавань.
показать весь комментарий
18.02.2021 17:52 Ответить
Цинизм кацапов зашкаливает!
показать весь комментарий
18.02.2021 18:05 Ответить
ершик бредит
показать весь комментарий
18.02.2021 18:31 Ответить
після 300 літньої неволді "вирвавшись з лап ведмедя" врятований не скоро і з осторогою назове
назове тварину нейтральним словом
показать весь комментарий
18.02.2021 18:56 Ответить
Дружественная Украина - колония РФ. Новояз по расейски.
показать весь комментарий
18.02.2021 19:47 Ответить
один із конструкторів машини терору металевий фелікс у 1921 році "відвідав" Україну, пробув більше трьох місяців і прийшов до висновку, що в Україні,як він і очікував, є прояви дрібнобуржуазності, потім поправився-вся Україна страждає дрібнобуржуазністю і зобовязав негайно скласти списки всіх українців політиків, в першу чергу махновців. через тиждень з Харкова було вивезено біля 300 активних учасників боротьби проти денікіна, доля їх невідома. Був разом з молотовим, останній навіть був першим секретарем цк. І скільки потім було етапів. а цей прищ віщує, Україна ворожа держава. перефразовуючи їхнього юмориста Козьму Пруткова - якщо Піськов говорить про любов до ближнього -не вір вухам своїм ....
показать весь комментарий
18.02.2021 20:02 Ответить
Украина превратилась в проект западных стран. ©
Хмм, і с чєво би ета вдруг? Вєдь до сіх пор фсьо била так харашо!
Насправді про "логіку" кацапів ще у 2014-му писали:

Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков - Цензор.НЕТ 5115
показать весь комментарий
18.02.2021 20:03 Ответить
кац, шо бы я здесь понты гонял. Пойди похорохорься перед китаезами , мол, чей Даманский...
показать весь комментарий
18.02.2021 21:06 Ответить
кокцапэ... та на кой лях нам твои тятька с маманей... Ко всему , вы и без предохранения выхдыху.етэ.
показать весь комментарий
18.02.2021 21:05 Ответить
)))) Кремль вже остаточно став проектом західних плантацій кокаїну....
показать весь комментарий
18.02.2021 21:23 Ответить
это похвала.
показать весь комментарий
19.02.2021 02:55 Ответить
это не пошло бы это мерзотное пошлое творение с названием расия на йух...
показать весь комментарий
19.02.2021 09:01 Ответить
Хлопче.Замість того, що б пургу нести (про це й вовка йухло говорив відкрито), йшов би ти пощекотав свому шефу вусами дупу. воно б корисніше було.
показать весь комментарий
19.02.2021 09:15 Ответить
Нарешті розгледіли через майже 400 років після Переяславської ради. 🤗
показать весь комментарий
23.04.2021 22:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 