Украина - недружественное государство для РФ, она "превратилась в проект западных стран", - Кремль.

Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина является недружественным России государством, превратившимся в "проект западных стран".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Украина - это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента страны агрессора, Украина "превратилась в проект западных стран".

Также Песков заявил, что Украина имеет "очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории, и пока не может справиться с этими проблемами или не хочет справиться путем выполнения Минского комплекса мер".

Напомним, ранее Песков заявил, что Украина - часть "русского мира".

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