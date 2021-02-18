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ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля. В этот день праздник страны-агресора, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля. В этот день праздник страны-агресора, - Генштаб

Вооруженные Силы Украины выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"23 февраля государство-агрессор РФ, которое ведет войну против Украины, отмечает День защитника Отечества и день воинской славы России. Поэтому эта дата является недопустимой для продвижения Вооруженных Сил Украины и их наиболее численного вида - Сухопутных войск. Дата презентации этого выпуска марок не была согласована с руководством Вооруженных Сил Украины", - отмечается в сообщении.

При этом пресс-служба Генштаба обращается с требованием к Укрпочте отложить презентацию указанной серии и приурочить ее ко Дню украинского добровольца - 14 марта.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля. В этот день праздник страны-агресора, - Генштаб - Цензор.НЕТ 510
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18.02.2021 13:15
+13
Московская Орда опять проявляет свои фантазии с помощью проплаченных московских холуёв
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18.02.2021 13:07
+9
Гендиректор Укрпочты - некий Смелянский, имеет гражданство США, работал в бизнес структурах и банковской сфере, в том числе и с РФ. Украина для него место заработать деньги, а зарплата у него фантастическая. Для него 23.02 еще праздник союза. Это доказывает, что на госдолжности надо брать не только специалиста, но и патриота. Правда, кварталу это не объяснишь, к сожалению.
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18.02.2021 13:23
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А кто это такую дурню придумал? Какой политик?
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18.02.2021 13:06 Ответить
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ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля. В этот день праздник страны-агресора, - Генштаб - Цензор.НЕТ 598
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18.02.2021 13:38 Ответить
Аааа.... Так вот, кто его назначил....
"С 2016 г генеральным директором "Укрпочты" работает Игорь Смелянский, бывший менеджер Рината Ахметова."
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18.02.2021 16:25 Ответить
Ты в календарик давно смотрело? Или только из спячки вылезло?
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18.02.2021 16:27 Ответить
Московская Орда опять проявляет свои фантазии с помощью проплаченных московских холуёв
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18.02.2021 13:07 Ответить
Живешь в матрице *********** мира -- твои проблемы. Что тут еще сказать лахте?
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18.02.2021 13:39 Ответить
Там якийсь черговий малазієць керує укрпоштою. Йому пофіг.
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18.02.2021 13:08 Ответить
ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля. В этот день праздник страны-агресора, - Генштаб - Цензор.НЕТ 510
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18.02.2021 13:15 Ответить
Что за придурки уже на Укрпочте окопались?
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18.02.2021 13:08 Ответить
Та ні, Ахмєтка перед батьою Пу старється.
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18.02.2021 13:23 Ответить
Укрпочта и Укртелеком вообще-то две большые разницы, как говорят в Одессе. Укрпочта государственная.
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18.02.2021 13:41 Ответить
Так Шмыгаль тоже из топ-менеджеров Ахметки, ну и что? Украина сейчас скорее Бенина, чем Ахметкина.
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18.02.2021 14:20 Ответить
Ну це вже спірне питання кому належить контрольний пакет акцій.
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18.02.2021 14:24 Ответить
А есть большая разница Беня, Ахметка или Пинчук "танцуют" сейчас свою куклу, и по отдельности или все вместе?
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18.02.2021 15:25 Ответить
Ну шо там Байден, дає лаптєстану люлєй?
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18.02.2021 13:15 Ответить
пришлось столкнутся, случайно. никогда больше в жизни таких случайностей! укрпочта - это вообще, помойка из помоек, отрыжка совка. её слоган " укрпочта - нигде не украдут так, как на укради почте" )
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18.02.2021 13:10 Ответить
Еще отменить Рождество и Пасху!
Страна агрессор их празднует.
ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля. В этот день праздник страны-агресора, - Генштаб - Цензор.НЕТ 2034
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18.02.2021 13:16 Ответить
Отменить надо паровозы, поставить их на запасные пути. Век то электровозов.
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18.02.2021 13:25 Ответить
Паровозы давно отменили.
Па-ра-воз-ы это будущее.
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18.02.2021 14:55 Ответить
Гендиректор Укрпочты - некий Смелянский, имеет гражданство США, работал в бизнес структурах и банковской сфере, в том числе и с РФ. Украина для него место заработать деньги, а зарплата у него фантастическая. Для него 23.02 еще праздник союза. Это доказывает, что на госдолжности надо брать не только специалиста, но и патриота. Правда, кварталу это не объяснишь, к сожалению.
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18.02.2021 13:23 Ответить
ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля. В этот день праздник страны-агресора, - Генштаб - Цензор.НЕТ 228
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18.02.2021 13:27 Ответить
Идиотизм так там и пасха и новый год! Давай отменим!!
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18.02.2021 15:33 Ответить
невже нікому у цій грьобаній недоколиханій державі вивернути матку тій укрпошті сраній?
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18.02.2021 15:42 Ответить
Ну, якщо головний почмейстер за такі гроші не в курсі державних свят то, логічно буде його змінити.
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18.02.2021 16:31 Ответить
А знаете о чём это говорит?
Хреновые у него замы, только поддакивать начальнику могут!
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18.02.2021 16:39 Ответить
Смилянскрго на па-рашу!
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18.02.2021 18:02 Ответить
це не придурок з укрпочти, а ворог!
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18.02.2021 18:50 Ответить
 
 