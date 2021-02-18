Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада на этой неделе не сможет рассмотреть законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия. Вопрос могут рассмотреть на следующей пленарный четверг.
Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа", председатель правоохранительного комитета Денис Монастырский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я вижу, что сегодня, мы, очевидно, не дойдем к этому вопросу. На пятницу на завтра точно его нет смысла ставить, потому что этот вопрос должен быть, когда все депутаты присутствуют. Поэтому я предполагаю, что он будет перенесен на следующий пленарный четверг", - сказал Монастырский.
Он отметил, что в парламенте все соглашаются, что закон об обороте оружия нужен, однако есть дискуссионные вопросы.
"Позиция, которая больше всего обсуждается, это вопрос приобретения в собственность, хранения или ношения короткоствольного огнестрельного оружия. Основной законопроект предусматривает лишь приобретение в собственность и хранения дома без права ношения. Альтернативный - с правом ношения. И третья позиция, которая больше всего обсуждается - что вопрос короткоствола нужно исключить из гражданского оборота, чтобы вообще нельзя было его ни приобрести, ни носить. Если оба законопроекта не найдут поддержку зала, то именно третья концепция будет реализована", - рассказал нардеп.
Пожалуйста, подождите...
А я уже взял справку и снял деньги короткоствол покупать.
С 2014 года Украина стала европейским лидером на рынке нелегального оружия и боеприпасов, отмечают эксперты.
Пограничник, который работал на Донбассе и пожелал остаться инкогнито, рассказал ВВС Украина, что правоохранители знают о неофициальных ценах на "черном рынке".
Так стандартный автомат Калашникова АК-74 ("весло" на армейском жаргоне) злоумышленники пытаются продать за 7-8 тысяч грн, его модернизированную версию АКС74У (со складным прикладом, что облегчает транспортировку) - за 15 тысяч грн, "черная цена" пистолетов ПМ и ТТ - от 5 до 10 тысяч грн, гранат - от 400 до 600 грн.