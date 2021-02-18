РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6282 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 162 18
ВР (28729) оружие (9389) Монастырский (333)

Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, -

Верховная Рада на этой неделе не сможет рассмотреть законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия. Вопрос могут рассмотреть на следующей пленарный четверг.

Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа", председатель правоохранительного комитета Денис Монастырский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я вижу, что сегодня, мы, очевидно, не дойдем к этому вопросу. На пятницу на завтра точно его нет смысла ставить, потому что этот вопрос должен быть, когда все депутаты присутствуют. Поэтому я предполагаю, что он будет перенесен на следующий пленарный четверг", - сказал Монастырский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуги народа" хотят создать в Раде объединение в поддержку "закона об оружии" с "практическими занятиями", - СМИ. ФОТО

Он отметил, что в парламенте все соглашаются, что закон об обороте оружия нужен, однако есть дискуссионные вопросы.

"Позиция, которая больше всего обсуждается, это вопрос приобретения в собственность, хранения или ношения короткоствольного огнестрельного оружия. Основной законопроект предусматривает лишь приобретение в собственность и хранения дома без права ношения. Альтернативный - с правом ношения. И третья позиция, которая больше всего обсуждается - что вопрос короткоствола нужно исключить из гражданского оборота, чтобы вообще нельзя было его ни приобрести, ни носить. Если оба законопроекта не найдут поддержку зала, то именно третья концепция будет реализована", - рассказал нардеп.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+2
Я вам в справке переправлю дату выдачу с учётом переноса пленарного заседания. Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 6916
показать весь комментарий
18.02.2021 13:17
+2
Ну, собсно, кто хочет - тот купит. Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 2667
С 2014 года Украина стала европейским лидером на рынке нелегального оружия и боеприпасов, отмечают эксперты.

Пограничник, который работал на Донбассе и пожелал остаться инкогнито, рассказал ВВС Украина, что правоохранители знают о неофициальных ценах на "черном рынке".
Так стандартный автомат Калашникова АК-74 ("весло" на армейском жаргоне) злоумышленники пытаются продать за 7-8 тысяч грн, его модернизированную версию АКС74У (со складным прикладом, что облегчает транспортировку) - за 15 тысяч грн, "черная цена" пистолетов ПМ и ТТ - от 5 до 10 тысяч грн, гранат - от 400 до 600 грн.
показать весь комментарий
18.02.2021 13:28
+1
Закон об оружии не нужен, так как многие украинцы давно вооружены и могут поделиться с соседом в случае оккупации или в случае если кто то полезет к ним в клуню за салом и горилкой Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 6220
показать весь комментарий
18.02.2021 13:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 3949 .. боятся...та оно и понятно...
показать весь комментарий
18.02.2021 13:07 Ответить
А рогатка теж зброя?
показать весь комментарий
18.02.2021 13:08 Ответить
так, метельна.
показать весь комментарий
18.02.2021 17:28 Ответить
дозволити тільки тим хто відслужив в армії. Все.
показать весь комментарий
18.02.2021 13:13 Ответить
А членам Клубу Маленьких Піпісьок компенсуваться чимось іншим)
показать весь комментарий
18.02.2021 13:17 Ответить
Бли-и-и-ин.
А я уже взял справку и снял деньги короткоствол покупать.
Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 4338
показать весь комментарий
18.02.2021 13:14 Ответить
Я вам в справке переправлю дату выдачу с учётом переноса пленарного заседания. Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 6916
показать весь комментарий
18.02.2021 13:17 Ответить
Скільки заплатили?
показать весь комментарий
18.02.2021 17:28 Ответить
Закон об оружии не нужен, так как многие украинцы давно вооружены и могут поделиться с соседом в случае оккупации или в случае если кто то полезет к ним в клуню за салом и горилкой Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 6220
показать весь комментарий
18.02.2021 13:15 Ответить
Я чувствую эти суки наприминают, еще и ножи запретят....
показать весь комментарий
18.02.2021 13:19 Ответить
Ну, собсно, кто хочет - тот купит. Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 2667
С 2014 года Украина стала европейским лидером на рынке нелегального оружия и боеприпасов, отмечают эксперты.

Пограничник, который работал на Донбассе и пожелал остаться инкогнито, рассказал ВВС Украина, что правоохранители знают о неофициальных ценах на "черном рынке".
Так стандартный автомат Калашникова АК-74 ("весло" на армейском жаргоне) злоумышленники пытаются продать за 7-8 тысяч грн, его модернизированную версию АКС74У (со складным прикладом, что облегчает транспортировку) - за 15 тысяч грн, "черная цена" пистолетов ПМ и ТТ - от 5 до 10 тысяч грн, гранат - от 400 до 600 грн.
показать весь комментарий
18.02.2021 13:28 Ответить
Наразі кожен бажаючий з правильними руками може знайти в інтернеті купу рецептів, як вирішити це питання дешевшим шляхом.
показать весь комментарий
18.02.2021 17:27 Ответить
Так отож, при этом владелец "нелегала" точно ничем не ограничен в применении, бо один раз уже нарушил закон - при покупке.
показать весь комментарий
18.02.2021 17:34 Ответить
Правовий бардак подовжать. Як мило. Землю в пандемію швиденько вспіли загнати, а тут облом.
показать весь комментарий
18.02.2021 14:08 Ответить
Что только не при думают,что бы заболтать провал вакцинации.😂
показать весь комментарий
18.02.2021 14:49 Ответить
В принципі, при наявності чорного ринку це питання з кожним роком втрачає актуальність. Судячи з усього, депутати почали використовувати обіцянку легалізації виключно з метою попіаритися. Будемо дивитися списки, хто і як голосував щоб не забувати такі речі.
показать весь комментарий
18.02.2021 17:22 Ответить
 
 