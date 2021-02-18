Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский

Верховная Рада на этой неделе не сможет рассмотреть законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия. Вопрос могут рассмотреть на следующей пленарный четверг.

Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа", председатель правоохранительного комитета Денис Монастырский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я вижу, что сегодня, мы, очевидно, не дойдем к этому вопросу. На пятницу на завтра точно его нет смысла ставить, потому что этот вопрос должен быть, когда все депутаты присутствуют. Поэтому я предполагаю, что он будет перенесен на следующий пленарный четверг", - сказал Монастырский.

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Он отметил, что в парламенте все соглашаются, что закон об обороте оружия нужен, однако есть дискуссионные вопросы.

"Позиция, которая больше всего обсуждается, это вопрос приобретения в собственность, хранения или ношения короткоствольного огнестрельного оружия. Основной законопроект предусматривает лишь приобретение в собственность и хранения дома без права ношения. Альтернативный - с правом ношения. И третья позиция, которая больше всего обсуждается - что вопрос короткоствола нужно исключить из гражданского оборота, чтобы вообще нельзя было его ни приобрести, ни носить. Если оба законопроекта не найдут поддержку зала, то именно третья концепция будет реализована", - рассказал нардеп.