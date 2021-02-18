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госдолг (451) Данилишин (281) Минфин (1541) ОВГЗ (59)

Минфин с начала года разместил ОВГЗ на 48,8 млрд грн: почти вдвое больше, чем на соответствующую дату прошлого года, - Данилишин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Минфин с начала года разместил ОВГЗ на 48,8 млрд грн: почти вдвое больше, чем на соответствующую дату прошлого года, - Данилишин

Министерство финансов с начала года от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 48,8 млрд грн.

Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Объем размещения Министерством финансов ОВГЗ с начала года составил 48,8 млрд грн, что почти вдвое больше, чем на соответствующую дату прошлого года, и составляет около 11% от годового плана размещений государственных ценных бумаг на внутреннем рынке. В то же время стоимость государственных заимствований в гривне продолжает расти и по результатам 2-х аукционов февраля составила 11,72%, что превышает как показатель января (11,29%), так и показатель февраля прошлого года (9,79%)", - написал Данилишин.

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По его словам, это свидетельствует о слабости монетарной трансмиссии в сегменте государственных ценных бумаг, что определяется низкой глубиной внутреннего рынка, которая, в свою очередь, увеличивает риски инвестирования в эти финансовые инструменты и требует высшей доходности.

"Отсутствие действенных шагов по усовершенствованию функционирования вторичного рынка государственных ценных бумаг будет усиливать риск "фискального вытеснения", что приведет к соответствующим негативным последствиям для механизма монетарной трансмиссии и процессов кредитования реальной экономики", - отметил Данилишин.

Он также сообщил, что объем ОВГЗ в собственности нерезидентов возрос за неделю на 1,8 млрд грн, до 100,1 млрд грн, что является наибольшим значением с июня 2020 года. В то же время, объем ОВГЗ в портфеле НБУ сократился с начала года на 2,5 млр грн, до 322,1 млрд грн.

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Как сообщалось, Министерство финансов Украины в 2020 году привлекло 382,3 млрд грн в государственный бюджет путем размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Минфин с начала года разместил ОВГЗ на 48,8 млрд грн: почти вдвое больше, чем на соответствующую дату прошлого года, - Данилишин 01
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Топ комментарии
+7
Эта тупая власть просто живет в долг. Почти 43% доходов бюджета прошлого года -- это займы. А отдавать эту лавину долгов придется уже другим.
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18.02.2021 13:33
+6
Вся эта пирамида ОВГЗ имени Уманского вкупе с лавиной пустых эмиссионных денег, напечатанных этой тупой властью, рано или поздно должна рвануть, как в 2008 или в конце 2013 года. Мало не покажется.
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18.02.2021 13:36
+6
А в этом году 63% доходов бюджета это заимствования, но скоро эта вечеринка закончится, и будет последний день Помпеи))
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18.02.2021 13:38
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Эта тупая власть просто живет в долг. Почти 43% доходов бюджета прошлого года -- это займы. А отдавать эту лавину долгов придется уже другим.
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18.02.2021 13:33 Ответить
Вся эта пирамида ОВГЗ имени Уманского вкупе с лавиной пустых эмиссионных денег, напечатанных этой тупой властью, рано или поздно должна рвануть, как в 2008 или в конце 2013 года. Мало не покажется.
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18.02.2021 13:36 Ответить
А в этом году 63% доходов бюджета это заимствования, но скоро эта вечеринка закончится, и будет последний день Помпеи))
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18.02.2021 13:38 Ответить
Идея Попандопала "бери-бери, я себе еще нарисую" явно Клоуну и Ко понравилась...а еще бонусом "государственный туризм" зашёл... Да, такого количества идиотов "у штурвала" страны за последние 30 лет еще не было...
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18.02.2021 13:46 Ответить
Вообщем нужно запасаться долларами, евро, золотом, биткоинами
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18.02.2021 13:48 Ответить
А МВФ дає в борг під максимум два відсотки (для накопичення ЗВР). І максимум під три відсотки для покриття дефіциту бюджету...
Млять, ви, 73/43%зебіли, своєю політикою "пошлемо МВФ в спаку" заганяєте фінансову систему в колапс!
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18.02.2021 13:50 Ответить
Ну що мудрий нарiд скинемося на вiдсотки?
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18.02.2021 14:00 Ответить
чомусь згадалось "а при Порошенко було інакше" ((
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18.02.2021 14:02 Ответить
РФ тоже активно в 90е ОВГЗ продавала, в итоге дефолт 1998г.
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18.02.2021 14:48 Ответить
"Минфин с начала года разместил ОВГЗ на 48,8 млрд грн."
Знову ці ОВДП.... ЁПРСТ.
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18.02.2021 20:22 Ответить
 
 