Еврейские общины призывают Киевсовет поддержать проект мемориала в Бабьем Яре и не допустить политизации темы Холокоста

Главы еврейских общин Украины обратились к киевскому городскому голове Виталию Кличко и депутатскому корпуса Киевского городского совета с призывом о прекращении политизации проекта по созданию Мемориального комплекса Холокоста в Бабьем Яре.

Лидеры еврейских организаций, главные раввины большинства областных центров Украины, выразили серьезное беспокойство по поводу навешивания политических ярлыков на мемориал и попыток использовать тему увековечивания памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Федерации еврейских общин Украины.

"Мы призываем все политические силы прекратить спекуляции на теме Холокоста, прекратить разделять евреев, у которых погибли родственники от Шоа, на правильных и неправильных. Использовать память о такой трагедии в политической борьбе невозможно", - указано в обращении.

В то же время подписанты выразили поддержку Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр" и обратили внимание на то, что мемориал поддерживают ключевые международные институции, которые занимаются вопросами памяти Холокоста.

Среди ключевых подписантов обращения еврейских общин к депутатам Киевсовета: Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, Президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины, Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, Главный раввин Киева Моше Реувен Асман, Председатель Совета Федерации Еврейских Общин Украины Мейр Цви Стамлер Главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий, Председатель ОО "Ассоциация евреев-бывших узников гетто и нацистских концлагерей" Борис Забарко, исполнительный директор Всеукраинского еврейского конгресса Иосиф Аксельруд, а также ряд главных раввинов крупных украинских городов и лидеры еврейских общественных организаций.

Авторы обращения призывают Киевсовет выделить три дополнительных участка земли, два из которых являются частью уничтоженного советской властью еврейского кладбища.

"Мы призываем вас проголосовать единогласно за это решение, демонстрируя таким образом уважение к погибшим и их памяти", - заявлено в документе.

"Мемориал сотрудничает с Израильским национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем и имеет активную поддержку в Европейском парламенте. Мемориальный центр стал первой украинской институцией, с которой Федеральный архив Германии (Бундесархив) заключил соглашение о сотрудничестве", - говорится в заявлении.

Авторы обращения напомнили, что идея создания комплекса в Бабьем Яре за средства международных доноров была поддержана как предыдущим, так и нынешним руководством Украины.

"В 2016 году его основание официально лично инициировал президент Петр Порошенко. А 29 сентября 2020 украинское правительство и Фонд подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в присутствии президента Владимира Зеленского. Меморандум был подписан Министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко и членом Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", Президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером", - отмечается в сообщении.

Сейчас под обращением подписались 44 представителя еврейских организаций со всей Украины. Сбор подписей продолжается.