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Бабий Яр (185) евреи (305) Киевсовет (1339) Холокост (183)

Еврейские общины призывают Киевсовет поддержать проект мемориала в Бабьем Яре и не допустить политизации темы Холокоста

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Еврейские общины призывают Киевсовет поддержать проект мемориала в Бабьем Яре и не допустить политизации темы Холокоста

Главы еврейских общин Украины обратились к киевскому городскому голове Виталию Кличко и депутатскому корпуса Киевского городского совета с призывом о прекращении политизации проекта по созданию Мемориального комплекса Холокоста в Бабьем Яре.

Лидеры еврейских организаций, главные раввины большинства областных центров Украины, выразили серьезное беспокойство по поводу навешивания политических ярлыков на мемориал и попыток использовать тему увековечивания памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Федерации еврейских общин Украины.

"Мы призываем все политические силы прекратить спекуляции на теме Холокоста, прекратить разделять евреев, у которых погибли родственники от Шоа, на правильных и неправильных. Использовать память о такой трагедии в политической борьбе невозможно", - указано в обращении.

В то же время подписанты выразили поддержку Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр" и обратили внимание на то, что мемориал поддерживают ключевые международные институции, которые занимаются вопросами памяти Холокоста.

Среди ключевых подписантов обращения еврейских общин к депутатам Киевсовета: Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, Президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины, Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, Главный раввин Киева Моше Реувен Асман, Председатель Совета Федерации Еврейских Общин Украины Мейр Цви Стамлер Главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий, Председатель ОО "Ассоциация евреев-бывших узников гетто и нацистских концлагерей" Борис Забарко, исполнительный директор Всеукраинского еврейского конгресса Иосиф Аксельруд, а также ряд главных раввинов крупных украинских городов и лидеры еврейских общественных организаций.

Авторы обращения призывают Киевсовет выделить три дополнительных участка земли, два из которых являются частью уничтоженного советской властью еврейского кладбища.

"Мы призываем вас проголосовать единогласно за это решение, демонстрируя таким образом уважение к погибшим и их памяти", - заявлено в документе.

"Мемориал сотрудничает с Израильским национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем и имеет активную поддержку в Европейском парламенте. Мемориальный центр стал первой украинской институцией, с которой Федеральный архив Германии (Бундесархив) заключил соглашение о сотрудничестве", - говорится в заявлении.

Авторы обращения напомнили, что идея создания комплекса в Бабьем Яре за средства международных доноров была поддержана как предыдущим, так и нынешним руководством Украины.

"В 2016 году его основание официально лично инициировал президент Петр Порошенко. А 29 сентября 2020 украинское правительство и Фонд подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в присутствии президента Владимира Зеленского. Меморандум был подписан Министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко и членом Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", Президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером", - отмечается в сообщении.

Сейчас под обращением подписались 44 представителя еврейских организаций со всей Украины. Сбор подписей продолжается.
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Топ комментарии
+30
как меня уже задрали эти жиды со своим холокостом и бабьим яром. Только в 32-33-х годах, комуно-фашисты убили в Украине больше людей чем за весь холокост. В голодоморах в 20-х и 40-х и репрессия 30-х было убито миллионы украинцев комуняцкой чумой. Я что-то не помню, чтобы израиль признал Голодомор и сталинские репрессии на государственном уровне.
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18.02.2021 13:38
+25
Треба відкласти будівництво в Бабиному яру до кращих часів.
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18.02.2021 13:34
+22
Еврейские общины призывают Киевсовет поддержать проект мемориала в Бабьем Яре и не допустить политизации темы Холокоста - Цензор.НЕТ 2171
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18.02.2021 13:35
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Страница 2 из 2
Да, прекратить политизировать, и не мешать строить.
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18.02.2021 14:24 Ответить
"Строить" ЩО? Там два проекти... З "Омерики" не видно?Одне з двох:
1. Ви "не доганяєте".
2. Ви - провокатор.
В першому випадку, рекомендую розібраться, а потім "вставлять свої п"ять копійок". В другому - Ви знаєте, куди Вам піти...
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18.02.2021 14:47 Ответить
Странный вы.
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18.02.2021 14:51 Ответить
Я не "странний"... Я ЛОГІЧНИЙ...
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18.02.2021 14:54 Ответить
Чел прав. Это как раз те еврейские организации, которые за кацапский проект. Посмотри список подписавших и сравни со списком тех, которые против кацапского проекта
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18.02.2021 15:00 Ответить
...і скрізь одні й ті самі московські роги з гебістськими ратицями
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18.02.2021 14:22 Ответить
Пусть лучше общины переделают свой катехизис, и не будет холокостов.
Катехизис евремя в ссср в гугле есть. И прорамма уничтожения русской нации.
Просто набираешь заголовок и читаешь эти перлы любви к человечеству.
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18.02.2021 14:09 Ответить
Дайте, нарешті, цим нещасним, невинно вбитим душам, спокій! Не меморіал вам потрібен, а рейтинги, а отже - влада, а отже - гроші. Великі гроші! Невже ви всі думаєте жити вічно?! Співучасники вбивст зводять пам'ятники своїм жертвам, тим самим визнаючи свою участь у цих злочинах.
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18.02.2021 14:10 Ответить
Мемориал уже есть!!! Сколько их должно быть??? Совершенно очевидно, что эта тема провоцирует и нагнетает негатив в обществе, поэтому ее вообще лучше закрыть!
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18.02.2021 14:11 Ответить
Каждому еврею - по мемориалу .
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18.02.2021 15:21 Ответить
Хай в Ізраїлі будують свої меморіали і сінагоги.
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18.02.2021 14:12 Ответить
В настоящее время этот вопрос из области политической перешел в область национальную. 120 тыс евреев в Украине хотят диктовать свою волю 42 миллионам людей других национальностей, 0,2% хотят управлять 99,8%. Это ли не Холокост? Не пора ли привести национальные соотношения во всех областях жизни в соответсьвие с реальностью? Чего бы это ни стоило, но социальная справедливость будет восстановлена.
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18.02.2021 14:30 Ответить
еврейские общины политизовали тему голокоста, нагло надругались над православным кладбищем, возвели проект в ранг недружественной пропаганды, теперь хотят чтоб тему не политизировать, как это??? смотреть на их беспредел, их ритуальные танцы на костях православных сквозь пальцы???? в проекте нет нужды.
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18.02.2021 14:42 Ответить
Главы еврейских общин Украины Источник: https://censor.net/ru/n3248679

Які дуже ********** Московію судячи по всьому Єврейські громади закликають Київраду підтримати проєкт меморіалу в Бабиному Яру і не допустити політизації теми Голокосту - Цензор.НЕТ 6747
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18.02.2021 14:54 Ответить
Еврейские общины хотят создать ********** анклав в центре Киева?
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18.02.2021 15:01 Ответить
Да. Вот это один из главных инициаторов и спонсоров проекта.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фридман,_Михаил_Маратович
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18.02.2021 15:05 Ответить
Meмориал ВСЕМ погибшим киевлянам, безотносительно к национальности.
Только так.
В противном случае, это попытка выставить народ Украины виновником Холокоста.
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18.02.2021 15:04 Ответить
Правильно! Именно киевлянам, а не персонально евреям, иначе это просто плевок в лицо другим национальностям!!!
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18.02.2021 15:21 Ответить
из приблизительно 100.000 жертв практически 100% граждане Украины. На мемориал евреи только достойны? как это называется в цивилизованном мире?
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18.02.2021 15:25 Ответить
А чому не 300 тисяч? Таракани в голові розгулялися?
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18.02.2021 17:01 Ответить
а чому не мільйон? тараканів скільки розведеш в голові.
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18.02.2021 20:30 Ответить
Мемориал должен быть двухэтажным: на первом этаже Израиль признаёт Голодомор.
А тогда можно поняться на второй этаж про холокост.
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18.02.2021 15:23 Ответить
О, как.
А ничего, что спонсор проекта в Бабьем Яру, российский (!) олигарх Фридман, находится под номером 23 в
"Кремлевском докладе"?

"«Кремлёвский доклад» - документ, представленный 29 января 2018 года Министерством финансов Соединённых Штатов Америки Конгрессу США в соответствии с разделом 241 закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA; подписан президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года)[1][2]. Название "Кремлёвский доклад" является неофициальным и возникло в Российских СМИ." (Википедия)

Вот этот вот 'раздел 241 закона «О противодействии противникам США посредством санкций" этим ватникам, которые приживают на территории Украины, ведующей войну (которой официально акк бы нет), так ват, не давит этот раздел ватникам еврейских организаций Украины, нет?

Скажи мне, а то я в непонятках: почему американцы бОльшие патриоты Украины, чем жители Украины? И с хрена ли тогда нужна Украине независимость, ежели олигарх под номером 23 из "кремлевского списка" мемориал в Украине финасирует, у вас что - в Украине своих местных олигархов нет????

Вам мало одного центра соседской идеологии в Лавре, и потому даете Фридману пострить еще????
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18.02.2021 15:24 Ответить
Дивно, чому Україна досі на нього санкції не наклала.
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18.02.2021 17:10 Ответить
Из "патриотизма", наверное, измеряемого в зеленых хрустящих бумажках.
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19.02.2021 05:23 Ответить
А если украинская община обратится против???
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18.02.2021 16:33 Ответить
Проблема равинів в тому що, вони страшно ***** бояться. Пам'ятаю, як сиділи і конспектували його ідеї про потужний розум Геббельса. Їх десь можна зрозуміти, за ними тисячі єврейських сімей московії. А Україна єдина країна в світі де відкритого єврея вибрали президентом. Більше того, один з керівників опозиційної парламенської партії теж відкритий єврей. Хоча, один обзиває другого фашистом. В такій ситуації, їм легше тиснути на толерантну Україну ніж, протирічити Москві.
Для мене тут питання в іншому. Раз склалася така ситуйовина то, чому Україна не шукає своєї користі в цьому? Якщо вже ви схиляєте нас до завідома не вигідних для нас поступок то, маєте компенсувати всі наші незручності, які виникають в цій ситуації. Наприклад, визнати Голодомор або допомогди з налагодженням виробництва військових дронів.
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18.02.2021 17:07 Ответить
Мемориал уже есть! Кому нужен еще один?
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18.02.2021 18:00 Ответить
Депутати Київради не підтримають цю авантюру. А жидівські організації України зробили б дуже корисну справу, звернувшись до керівництва Ізраїлю з проханням признати Голодомор актом геноциду Українського народу.
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18.02.2021 18:36 Ответить
Боюсь, что без тщательных дополнительных исследований - вообще какая-либо (любая) «мемориализация Бабьего Яра» - является крайне поспешной и несвоевременной!
Какие факты являются основанием для подобного мнения? Попробую ответить.


1. Сама официальная версия событий в Бабьем Яру - вызывает, к сожалению, очень много (!!!) сомнений. И "закрывать глаза", игнорировать эти сомнения - уже - невозможно! Потому что официальная версия событий в Бабьем Яру, как и вся версия (!!!) Холокоста (особенно - их размеры) - базируются на сомнительных/противоречивых показаниях свидетелей, голословных/необоснованных утверждениях, алогичных умозаключениях/выводах и практически не имеют никаких материальных подтверждений! (например - Герберт Тидеманн.«Загадка Бабьего Яра: Критические вопросы и замечания» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/10/blog-post_08.html )
Как бы не случилось так, что через некоторое время - придется "стыдливо" очищать территории от необоснованно сооруженных памятников/мемориалов несуществующим (!!!) жертвам!
На эту тему уже писано-переписано "видимо-невидимо"! Все желающие могут для начала - самостоятельно ознакомиться в Интернете: "Библиотека Холокоста"https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy . Это - вообще. А дополнительно советую украинцам читать - Герберта Тидемана, Юргена Графа, Григория Мусиенко, Михаила Никифорука…

2. При этом считаю необходимым специально подчеркнуть (для некоторых "особо нервных и непонятливых") - идеи ревизионизма холокоста не имеют ничего общего с антисемитизмом (!), поскольку речь идет не о евреях - как конкретной этнической группе и ее (их) действиях - а о деятельности самой мощной религиозно-финансово-политической группы (фактически - это "мафия" в пределах многомиллионного народа), которая действует крайне отвратительными и преступными средствами и которая сама, - в первую очередь, - "подставляет" евреев "под удар" -
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18.02.2021 19:16 Ответить
3. Предлагаю всем "обратить внимание" на:
а) Бредни советского прокурора на Нюрнбергском трибунале относительно Бабьего Яра судьи (причем - евреи!) даже не приняли к рассмотрению и не включили в обоснование обвинительного приговора!
б) На другом процессе Международного военного трибунала в 1948 г в Нюрнберге по так называемому "делу айнзатцкоманд", Паулю Блобелю - командиру айнзатцокамды N4, которому евреи нагло приписывают расстрелы в Бабьем Яру, в обвинительном приговоре даже словом (!) не упомянули Бабий Яр!
в) В течение нескольких десятилетий после ВМВ тема Бабьего Яра не привлекала никакого (!) внимания еврейской интеллигенции города Киева… по одной причине: врать можно только потомкам, но не современникам.
г) Но - в 1966 г. в журнале "Юность" агент КГБ А. Кузнецов опубликовал украинофобский "роман-документ» "Бабий Яр", в котором, кстати, впервые был указан "украинский след". Кузнецов "творчески развил" (наврав с три короба) "воспоминания" еврейки Проничевой. Эта книга писалась именно ради "украинских полицаев в украинских вышиванках", которые - якобы - играли активную роль во время казней и которые описаны в крайне неприглядном виде. Считаю, что целью этой лживой книги, - на которую евреи ссылаются как на документ, - является возбуждение ненависти к украинцам. Зачем КГБ через Кузнецова в то время запустил эту версию - это другой/отдельный вопрос. Но я и хочу разоблачить наглую еврейскую ложь, которая оскорбляет мой народ.
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18.02.2021 19:17 Ответить
4. А в качестве «информации к размышлению» осмелюсь предложить:
а) Татьяна Тур. «ПРАВДА О БАБЬЕМ ЯРЕ. Документальное исследование» 1)"ВечірнійКиїв", 16 березня 1996 р. 2) http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html ;
б) 13.10.2009."Чрезвычайная комиссия не нашла доказательств расстрела в Бабьем Яре и эксгумировала могилы умерших в Сырецком лагере" http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html;
в) 15.12.2010. "Фотодокументы чрезвычайной комиссии доказывают, что в Бабьем Яру массовые расстрелы не совершались" (http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html );
г) 29.06.2011. «Эвакуация евреев из Киева» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html ;
д) 18.06.2013. «Знаменитые фотографии Иоганнеса Хэле не подтверждают расстрел евреев в Бабьем Яре» (http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html );
е) 20.09.2013. Юрий Когут "Бабий Яр: дезинформационная операция для прикрытия преступлений большевиков" http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html;
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18.02.2021 19:18 Ответить
5. И "в заключение" - разделение убийц и их жертв по национальному признаку - чистой воды расизм, фашизм и нацизм, а еще - «голубая мечта» всех тоталитарных режимов. Это ненормально (!!!) - класть цветы на одну и ту же могилу своим и тут же плевать напри этом игнорировать всех жертв других национальностей!
Э-э-эх, хорошо бы евреям наряду с еврейскими жертвами Холокоста публично пересчитать/перечислить всех евреев, служивших в Вермахте, в НКВД и других красных и коричневых бандах, тогда - может быть - перестали бы приватизировать Холокост и не требовали бы больше покаяний/извинений от других народов!
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18.02.2021 19:22 Ответить
Ольга, браво!!!!
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18.02.2021 20:40 Ответить
Не туда пишут, пусть к сородичям из роSSии пишут, что б они не лезли к нам со своими "прожэктами" "руSSкого мира".
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19.02.2021 00:30 Ответить
уважаемые... а ничего, что там остальные 60% из расстрелянных это украинцы, цыгане и прочая...? вы бы как-нибудь умерили свой кацапский пыл...
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19.02.2021 08:59 Ответить
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