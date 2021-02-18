Заявка Украины на председательство в Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона утверждена, - Чернышов

Украина станет первой страной не членом ЕС, которая будет председательствовать в Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона.

Такое решение сегодня принял Координационный центр Стратегии, утвердив нашу заявку на председательство с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он также уточнил, что в период председательства Украина будет отвечать за определение приоритетных направлений сотрудничества стран в рамках Стратегии.

"Приветствую каждого, кто работал над этой инициативой и продолжает прилагать максимум усилий для продолжения евроинтеграционного процесса на новом уровне!", - добавил министр.

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