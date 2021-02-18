Выезжая на работу за границу, украинцы могут столкнуться с мошенническими схемами или стать жертвой торговли людьми, - эксперты

Эксперты отмечают, что из года и в год мошенники совершенствуют свои схемы и методы, поэтому нужно быть очень осторожным и осмотрительным.

Украинцы часто не проверяют надежность компании и становятся жертвами мошенников, которые отправляют ложную информацию, что агентство готово их трудоустроить за границей, пишет 24.

Лилия Кравцова, юрист холдинга OMI GROUP, говорит, что есть три основных пути для поиска работы за границей:

пойти в посредническое агентство в Украине;

обратиться в иностранную компанию;

вести переговоры непосредственно с иностранным нанимателем.

Но у каждого из этих вариантов есть определенные риски. Посреднические агентства имеют право осуществлять свою деятельность на основании специальной лицензии, которую сейчас выдает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Мошенники просят оплатить посредничество, то есть информацию и контакты вакансии за границей. Даже показывают лицензию, которая регламентирует законное предоставление услуг посредничества. После этого предлагают перевести средства на карту. Уже потом оказывается, что карта и лицензионный документ не имеют ничего общего с вакансией,

– говорит Кравцова.

Еще один страшный аспект с которым можно столкнуться – это торговля людьми. Министерство социальной политики сообщало, что с 2018 года почти 49 тысяч украинцев пострадали от действий преступников, которые незаконно их удерживали.

Из года в год преступники совершенствуют свои методы поиска и заманивания в свои ряды. Они ищут одиноких людей в социальных сетях, на сайтах знакомств, знакомятся на вокзалах, в кафе, и тому подобное. Заранее готовят легенды, документы, лицензии, сертификаты, чтобы казаться авторитетными работодателями,

– говорит Кравцова.

Она добавляет, что при трудоустройстве через посредника кроме проверки наличия лицензии следует уточнить, с какими странами и конкретными организациями в этих странах фирма имеет договоры, а также какие в данном договоре определены специальности.

Многие мигранты, особенно те, кто не имеет документов или занят в нелегальной работе, не могут попросить квалифицированную и законную помощь в случае болезни, безработицы или социальных выплат. Порой не могут получить информацию о здоровье, согласно языковым и культурным традициям, о своих правах и правилах профилактики инфекций,

– подытожила Кравцова.

Что нужно знать о трудовой миграции в Украине

В декабре 2019 года Кабинет Министров обнародовал информацию, где говорится, что начиная с 2010 года из Украины выехали и не вернулись около 4 миллионов украинцев , что составляет почти 10% населения.

, что составляет почти 10% населения. Самыми популярными странами для миграции остаются Польша, Германия, Чехия, Россия, Италия, Беларусь и т.д.

и т.д. Только за годы независимости жертвами торговли людьми стали более 230 тысяч человек .

. Опрос OLX Работа показал, что пандемия COVID-19 повлияла на работу за границей у 58% респондентов , 7% опрошенных признались, что из-за пандемии решили вообще отказаться от работы за границей.

, 7% опрошенных признались, что из-за пандемии решили вообще отказаться от работы за границей. Среди них наиболее значимыми причинами принять такое решение для 40% опрошенных стало уменьшение оплаты труда; для 26% – бюрократические риски (например, связанные с документами для пересечения границы, визами) для 23% – сокращение до низшей должности или увольнение; для 18% – ограничение социальных гарантий со стороны работодателя; еще для 18% – риски для здоровья из-за пандемии.





