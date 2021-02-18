РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5950 посетителей онлайн
Новости Общество
1 571 20
трудовая миграция (244) заробитчане (585)

Выезжая на работу за границу, украинцы могут столкнуться с мошенническими схемами или стать жертвой торговли людьми, - эксперты

Новости Цензор.НЕТ Общество

Выезжая на работу за границу, украинцы могут столкнуться с мошенническими схемами или стать жертвой торговли людьми, - эксперты

Эксперты отмечают, что из года и в год мошенники совершенствуют свои схемы и методы, поэтому нужно быть очень осторожным и осмотрительным.

Украинцы часто не проверяют надежность компании и становятся жертвами мошенников, которые отправляют ложную информацию, что агентство готово их трудоустроить за границей, пишет 24.

Лилия Кравцова, юрист холдинга OMI GROUP, говорит, что есть три основных пути для поиска работы за границей:

  • пойти в посредническое агентство в Украине;
  • обратиться в иностранную компанию;
  • вести переговоры непосредственно с иностранным нанимателем.

Но у каждого из этих вариантов есть определенные риски. Посреднические агентства имеют право осуществлять свою деятельность на основании специальной лицензии, которую сейчас выдает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Мошенники просят оплатить посредничество, то есть информацию и контакты вакансии за границей. Даже показывают лицензию, которая регламентирует законное предоставление услуг посредничества. После этого предлагают перевести средства на карту. Уже потом оказывается, что карта и лицензионный документ не имеют ничего общего с вакансией,
– говорит Кравцова.

Еще один страшный аспект с которым можно столкнуться – это торговля людьми. Министерство социальной политики сообщало, что с 2018 года почти 49 тысяч украинцев пострадали от действий преступников, которые незаконно их удерживали.

Из года в год преступники совершенствуют свои методы поиска и заманивания в свои ряды. Они ищут одиноких людей в социальных сетях, на сайтах знакомств, знакомятся на вокзалах, в кафе, и тому подобное. Заранее готовят легенды, документы, лицензии, сертификаты, чтобы казаться авторитетными работодателями,
– говорит Кравцова.

Она добавляет, что при трудоустройстве через посредника кроме проверки наличия лицензии следует уточнить, с какими странами и конкретными организациями в этих странах фирма имеет договоры, а также какие в данном договоре определены специальности.

Многие мигранты, особенно те, кто не имеет документов или занят в нелегальной работе, не могут попросить квалифицированную и законную помощь в случае болезни, безработицы или социальных выплат. Порой не могут получить информацию о здоровье, согласно языковым и культурным традициям, о своих правах и правилах профилактики инфекций,
– подытожила Кравцова.

Что нужно знать о трудовой миграции в Украине

  • В декабре 2019 года Кабинет Министров обнародовал информацию, где говорится, что начиная с 2010 года из Украины выехали и не вернулись около 4 миллионов украинцев, что составляет почти 10% населения.
  • Самыми популярными странами для миграции остаются Польша, Германия, Чехия, Россия, Италия, Беларусь и т.д.
  • Только за годы независимости жертвами торговли людьми стали более 230 тысяч человек.
  • Опрос OLX Работа показал, что пандемия COVID-19 повлияла на работу за границей у 58% респондентов, 7% опрошенных признались, что из-за пандемии решили вообще отказаться от работы за границей.
  • Среди них наиболее значимыми причинами принять такое решение для 40% опрошенных стало уменьшение оплаты труда; для 26% – бюрократические риски (например, связанные с документами для пересечения границы, визами) для 23% – сокращение до низшей должности или увольнение; для 18% – ограничение социальных гарантий со стороны работодателя; еще для 18% – риски для здоровья из-за пандемии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Да, это ужасно. Я также слышал про такие случаи, что выезжающим из Украины на заработки в Европу приходилось соблюдать правила дорожного движения, выбрасывать мусор в урны и (о ужас!) терпеть до дома, а не ссать под ближайшим забором.
показать весь комментарий
18.02.2021 13:50
+10
ПральнА. Сидіть дома, ідіоти невакциновані. Бені-ахметову потрібна дешева робоча сила.
показать весь комментарий
18.02.2021 13:50
+7
Забули дописати: "Опубліковано на правах реклами"..
показать весь комментарий
18.02.2021 13:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да, это ужасно. Я также слышал про такие случаи, что выезжающим из Украины на заработки в Европу приходилось соблюдать правила дорожного движения, выбрасывать мусор в урны и (о ужас!) терпеть до дома, а не ссать под ближайшим забором.
показать весь комментарий
18.02.2021 13:50 Ответить
Не ходите дети в Африку гулять... Наши рабовладельцы начали рабов терять. Работает у меня один знакомый на заводе "Вентс" От Киева 15 км, а зарплата 8-9 тыс грн, субботы рабочие, штрафы за всё. Не понимаю, зачем ишачить за харчи и комуналку, если можно в два-три раза больше зарабатывать, а потом приезжать отдыхать в Украину по полгода
показать весь комментарий
18.02.2021 20:17 Ответить
мазохизм какой-то.
показать весь комментарий
19.02.2021 16:13 Ответить
ПральнА. Сидіть дома, ідіоти невакциновані. Бені-ахметову потрібна дешева робоча сила.
показать весь комментарий
18.02.2021 13:50 Ответить
скоро, на торговлю людьми будет введена монополия государства. и каждый претендент должен будет уплатить налог за свою продажу ). а то обложить двойными налогами их как то с трудом не удаётся.
показать весь комментарий
18.02.2021 13:52 Ответить
сначала отработать повинность на пана лет так 10, уплатить оброк, а тогда уже получить лицензию.
показать весь комментарий
18.02.2021 13:55 Ответить
Так было ж уже. Не так давно, меньше года назад, надо было подавать заявку в какой-то госорган, чтоб выпустили из страны. Я подробностей уже не помню, но думаю нагуглится
показать весь комментарий
18.02.2021 14:21 Ответить
мошеннических схем хуже и больше чем в Украине нету.
показать весь комментарий
18.02.2021 13:56 Ответить
А вдома того всього нема? Коли більшість працює за зарплати в конвертах.
показать весь комментарий
18.02.2021 13:57 Ответить
Забули дописати: "Опубліковано на правах реклами"..
показать весь комментарий
18.02.2021 13:58 Ответить
Нехай ще спробують припхатись туди без печатки на лобі про вакцинацію зареєстрованими вакцинами.
показать весь комментарий
18.02.2021 14:01 Ответить
В декабре 2019 года Кабинет Министров обнародовал информацию, где говорится, что начиная с 2010 года из Украины выехали и не вернулись около 4 миллионов украинцев, что составляет почти 10% населения. - так что сделал кабмин для того,что бы эти проценты хотя бы ополовинить?
показать весь комментарий
18.02.2021 14:08 Ответить
Ужас який! Краще вже тут на 7000гр сидіти. )))
показать весь комментарий
18.02.2021 14:09 Ответить
А в Україні працювати безпечно: тут і ломбарди на кожному кутку, і швидкопозики під 300% з коллєкторами-мудаками, і телефонні шахраї, і кидалово з зарплатами.
показать весь комментарий
18.02.2021 14:21 Ответить
А в Украине все такие защищённые , что пишут заявление об увольнении по собственному желанию одновременно с устройством на работу ))))
показать весь комментарий
18.02.2021 14:34 Ответить
"Выезжая на работу за границу, украинцы могут столкнуться с мошенническими схемами или стать жертвой торговли людьми" - Могут! Это, ****, факт, мать вашу. Но в Украине антиукраинская власть всех уже продала врагу и оккупанту. Оптом. Ещё до выборов...
показать весь комментарий
18.02.2021 14:48 Ответить
В Україні шанси в рази вищі . Зарплата в Україні - це вже шахрайство .
показать весь комментарий
18.02.2021 21:07 Ответить
 
 