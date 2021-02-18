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"Бойкот маркам!" - военнослужащий Саша Морпех о решении "Укрпочты" презентовать посвященную Сухопутным войскам серию 23 февраля

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Общество должно объявить решительный бойкот маркам Укрпочты под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" из-за решения презентовать данную серию 23 февраля.

Об этом заявил на своей странице в соцсети Фейсбук военнослужащий Морпех Саша, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень важно ..." Решительный протест ... Бойкот маркам !!!" - написал он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" представила марку "Козаки" с дополненной реальностью. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+37
Це звичайно злочин , який потрібно зупинити !
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18.02.2021 13:59
+31
Це спеціально зроблено. Хтось в керівництві Укрпошти марить "23 фєвраля".
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18.02.2021 14:04
+24
Коли вже промоскальські дебіли повиздихають. Треба поцікавитись, скільки срібняків Москва заплатила цім гівнюкам.
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18.02.2021 14:06
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Це звичайно злочин , який потрібно зупинити !
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18.02.2021 13:59 Ответить
Хто Главпоштар і хто його туди призначив?
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18.02.2021 14:04 Ответить
Зарплата директора Укрпошти вища, ніж у Трампа: що ...
"Бойкот маркам!", - військовослужбовець "Саша Морпіх" про рішення "Укрпошти" презентувати присвячену Сухопутним військам серію 23 лютого - Цензор.НЕТ 994

Смілянський Ігор Юхимович 1995 року разом із батьками переїхав до США і отримав американське громадянство. 1 липня 2016 року призначений генеральним директором Укрпошти, а 17 серпня 2018 року з ним підписано новий трирічний контракт на цю посаду. Член Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» з 7 жовтня 2019.
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18.02.2021 15:01 Ответить
Це спеціально зроблено. Хтось в керівництві Укрпошти марить "23 фєвраля".
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18.02.2021 14:04 Ответить
Хтось в керівництві Укрпошти АБО ДЕХТО ВИЩИЙ марить "23 фєвраля".
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18.02.2021 15:04 Ответить
Коли вже промоскальські дебіли повиздихають. Треба поцікавитись, скільки срібняків Москва заплатила цім гівнюкам.
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18.02.2021 14:06 Ответить
Ничего себе. Так это Москва их спонсирует? Капец...везде Москва. О! Я думаю всё цру состоит из этих москвичей. Это же вторжение инопланетного разума!! Я кстати слышал, что среди нас есть...ИНОПЛАНЕТЯНЕ!!!!!!!!!!!!! Ужас-караул
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18.02.2021 14:34 Ответить
Никогда не повыздыхают.В любой стране найдутся свои "новоросы".Даже в США нашлись.Поэтому нужно самим становиться сильнее,чтоб давать отпор внешнему врагу и искоренять внутреннего
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18.02.2021 14:43 Ответить
Собаке когда делать не...чег,,она яйца лижет
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18.02.2021 14:07 Ответить
Реакция должна быть мгновенной, директора укрпочтяы пинком под зад и на нары.
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18.02.2021 14:08 Ответить
Прокацапська вата зовсім ахрєнєла! СБУ - ауу! На нари ГНИД ординських!
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18.02.2021 14:11 Ответить
Смілянський начебто непогано відновив роботу
Укрпошти, прибрав зайві витрати, має великі
плани розвитку..
і тут "какаяразніца"..
відправте його на тиждень пожити в окопи..
за 300тис зп, що він отримує, має відчути,
де починається держава..
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18.02.2021 14:17 Ответить
щось усе це дуже рекламу на хайпі нагадує
або - перепис застрєванцев в совкових часах і лісах
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18.02.2021 14:28 Ответить
Почему сразу зрада? Почему никто не хочет рассматривать этот шаг, как намеренный раздражитель для россиян: вот вы сегодня празднуете, но помните, что у нас новая армия, смотрите на нее, сегодня она весь день в новостях.
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18.02.2021 14:20 Ответить
Ти кацап ви просто дебіл?
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18.02.2021 14:25 Ответить
А они интересуются нашими марками?
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18.02.2021 14:45 Ответить
Совсем уже охренели!
Кстати, под верховной зрадой сегодня был пикет с призывами бойкота кацапсеой сети магазинов Novus, которая маскируется под литовскую.
На УП меня даже забанили за эту новость, а здесь вообще - молчок.
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18.02.2021 14:25 Ответить
В Укрпошти - великі проблеми з розумними піар-менеджерами.
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18.02.2021 14:30 Ответить
Не знал..., что они от кацапов...
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18.02.2021 21:40 Ответить
Укр ????? пошта
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18.02.2021 14:34 Ответить
"Бойкот маркам!", - військовослужбовець "Саша Морпіх" про рішення "Укрпошти" презентувати присвячену Сухопутним військам серію 23 лютого - Цензор.НЕТ 6023
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18.02.2021 14:36 Ответить
идиоты...или таки совкотоскуны????
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18.02.2021 14:36 Ответить
Марки это зло. Филателисты,****, сильно опасные люди.
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18.02.2021 14:40 Ответить
Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска". Источник: https://censor.net/ru/n3248687

ПЄЧЄНЬКІ КРЕМЛЯ ПОДОБАЮТЬСЯ І УКРПОШТІ "Бойкот маркам!", - військовослужбовець "Саша Морпіх" про рішення "Укрпошти" презентувати присвячену Сухопутним військам серію 23 лютого - Цензор.НЕТ 8467
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18.02.2021 14:53 Ответить
Исправить 23 на 29 (ручкой), и закрыть дело.
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18.02.2021 14:59 Ответить
Как уже забодали совкодрочеры. Меня постоянно поздравляют с 23 февраля, уже устал объяснять, что этот ,,празник" не признаю. В этом году, уверен, что опять начнётся - ну ты ж служил в СА..Теперь уже буду на хрен посылать.
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18.02.2021 15:01 Ответить
"совкодрочеры" - "не жили хорошо, и Вам не дадим!"
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18.02.2021 15:58 Ответить
Ну теперь уже можно! Политическая ситуация изменилась...
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18.02.2021 15:05 Ответить
"Бойкот маркам!", - військовослужбовець "Саша Морпіх" про рішення "Укрпошти" презентувати присвячену Сухопутним військам серію 23 лютого - Цензор.НЕТ 5131
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18.02.2021 15:30 Ответить
підтримуємо на всі 100%
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18.02.2021 15:39 Ответить
23 фівраля, 1-є мая, ахтябрьскіє і калбаса по 2,20.
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18.02.2021 15:46 Ответить
В укрпочте ватники .бойкот непользоваться услугами пусть 23 февраля им деньги платит .твари
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18.02.2021 15:47 Ответить
наоборот кстати норм. Ватники побегут на почту слать открытки своим армейским корешам в Рашку, а на почте им ***** - марка ВСУ. Ох и бомбанет у свинособачьих отставников от такого привета))
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18.02.2021 16:08 Ответить
А шо за день такой 23 лютого? Годовщина того, как бравый краснопузый палководец Дыбенко драпал от немцев от Нарвы аж до Саратова, теряя портки с онучами?
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18.02.2021 16:36 Ответить
 
 