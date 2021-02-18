"Бойкот маркам!" - военнослужащий Саша Морпех о решении "Укрпочты" презентовать посвященную Сухопутным войскам серию 23 февраля
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Общество должно объявить решительный бойкот маркам Укрпочты под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" из-за решения презентовать данную серию 23 февраля.
Об этом заявил на своей странице в соцсети Фейсбук военнослужащий Морпех Саша, информирует Цензор.НЕТ.
"Очень важно ..." Решительный протест ... Бойкот маркам !!!" - написал он.
Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска".
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Смілянський Ігор Юхимович 1995 року разом із батьками переїхав до США і отримав американське громадянство. 1 липня 2016 року призначений генеральним директором Укрпошти, а 17 серпня 2018 року з ним підписано новий трирічний контракт на цю посаду. Член Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» з 7 жовтня 2019.
Укрпошти, прибрав зайві витрати, має великі
плани розвитку..
і тут "какаяразніца"..
відправте його на тиждень пожити в окопи..
за 300тис зп, що він отримує, має відчути,
де починається держава..
або - перепис застрєванцев в совкових часах і лісах
Кстати, под верховной зрадой сегодня был пикет с призывами бойкота кацапсеой сети магазинов Novus, которая маскируется под литовскую.
На УП меня даже забанили за эту новость, а здесь вообще - молчок.
ПЄЧЄНЬКІ КРЕМЛЯ ПОДОБАЮТЬСЯ І УКРПОШТІ