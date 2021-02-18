В ЕС также наблюдается дефицит вакцин от коронавируса. Смещение сроков поставок - одинаковая для всех проблема, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран Европейского Союза выразил благодарность ЕС за финансирование инициативы COVAX, в рамках которой Украина ожидает первую партию вакцин в количестве 117 тысяч доз, а также свыше 8 миллионов доз в течение этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Премьер отметил, что Украина со своей стороны сделала все необходимые шаги для обеспечения украинцев эффективной вакциной.

"У нас заключено достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие могли вакцинироваться, и уплачены соответствующие средства. К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и страны Европейского Союза его также почувствовали. Все отмечают, что проблема одинаковая - это смещение сроков поставок вакцин ", - сказал Денис Шмыгаль.

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