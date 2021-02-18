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В ЕС также наблюдается дефицит вакцин от коронавируса. Смещение сроков поставок - одинаковая для всех проблема, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В ЕС также наблюдается дефицит вакцин от коронавируса. Смещение сроков поставок - одинаковая для всех проблема, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран Европейского Союза выразил благодарность ЕС за финансирование инициативы COVAX, в рамках которой Украина ожидает первую партию вакцин в количестве 117 тысяч доз, а также свыше 8 миллионов доз в течение этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Премьер отметил, что Украина со своей стороны сделала все необходимые шаги для обеспечения украинцев эффективной вакциной.

"У нас заключено достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие могли вакцинироваться, и уплачены соответствующие средства. К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и страны Европейского Союза его также почувствовали. Все отмечают, что проблема одинаковая - это смещение сроков поставок вакцин ", - сказал Денис Шмыгаль.

Читайте также: Вакцинацию в Украине начнут препаратом AstraZeneca производства Индии, - Степанов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Ну шо там вакцина? Ещё нет?... А когда? Скоро?... Когда скоро? Вот, вот?... Ааааа! Ну понятно, чего уж там...

Где же ваша совесть Пётр Порошенко и Ульяна Супрун?
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18.02.2021 14:14
+5
та да...дефицит ибо вакцинируют много...
а тут на ноль целых шиш десятых вакцинированных следует говорить не о дефиците а об полном отсутствии, плюс беспомощности тех, кто взялся за обеспечение вакциной Украины - а это уже попахивает саботажем и должностным преступлнием...
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18.02.2021 14:19
+4
Неужели заключили договор на все население Украины? т. е. 80 млн. доз? Зачем врать, когда нету по факту ни ОДНОЙ.
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18.02.2021 14:13
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Рафик нэ выноуват, оно само смэстилось!
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18.02.2021 14:11 Ответить
Неужели заключили договор на все население Украины? т. е. 80 млн. доз? Зачем врать, когда нету по факту ни ОДНОЙ.
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18.02.2021 14:13 Ответить
Ну шо там вакцина? Ещё нет?... А когда? Скоро?... Когда скоро? Вот, вот?... Ааааа! Ну понятно, чего уж там...

Где же ваша совесть Пётр Порошенко и Ульяна Супрун?
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18.02.2021 14:14 Ответить
та да...дефицит ибо вакцинируют много...
а тут на ноль целых шиш десятых вакцинированных следует говорить не о дефиците а об полном отсутствии, плюс беспомощности тех, кто взялся за обеспечение вакциной Украины - а это уже попахивает саботажем и должностным преступлнием...
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18.02.2021 14:19 Ответить
Та да! В ЄС про своїх громадян подбали. Там вже по другому разу своїх вакцинують. І чужих деякі до речі. Навіть українців. У Штатах моїх дядька і тітку, громадян України, пенсіонерів, які провідували свого сина вже вакцину вали три тижні тому. Як так, Шмигаль?
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18.02.2021 14:22 Ответить
В Евросоюзе уже вакцинировали миллионы людей, а мы все в ожидании. Украине до Европы, як до " Киева рачки" Европа планирует вакцинировать все населения до осени 2021 года, а Украина до конца 2022 года. Украинское правительство целый год чухало одно место, когда Европа заключала контракты на вакцину. Пусть Шмыгаль сравнит количество доз вакцины заключенных на одного человека в Украине и в Европе, а потом говорит у кого проблемы. У него разве что одна проблема, как можно скорее вколоть 2- ю дозу вакцины.
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18.02.2021 14:26 Ответить
Шмыга, по-твоему полное отсутствие и дифицит это одно и то же?
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18.02.2021 14:29 Ответить
********, досить розповідати майси.
Вам треба визнати, що обісралися по саму макитру..
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18.02.2021 14:29 Ответить
ОтЭта он "заворачивает" У ЄС також спостерігається дефіцит вакцин проти коронавірусу. Зміщення термінів поставок - однакова для всіх проблема, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2619 .... У них смещается срок поставки для повторной вакцинации , а у нас - для того , чтобы её хотя-бы НАЧАТЬ .... У ЄС також спостерігається дефіцит вакцин проти коронавірусу. Зміщення термінів поставок - однакова для всіх проблема, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5588
Ох и пи..доБол..ы !
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18.02.2021 14:43 Ответить
та шо там! давайте просто сместим календарь, и когда вакцина прибудет в Украину этот день назначим 15-м февраля. У ЄС також спостерігається дефіцит вакцин проти коронавірусу. Зміщення термінів поставок - однакова для всіх проблема, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6040
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18.02.2021 14:55 Ответить
Зе-власть «забила» на вакцинацию, так как не смогла заработать на вакцине - Давиденко 18 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 0

Реально вакцинация в Украине может начаться не раньше первых чисел марта. И вот тогда у нас вскроется еще одна проблема, человеческая, не связанная ни с МОЗом, ни с президентом…
Рассуждать о том, был ли шанс у Украины начать вакцинацию от СOVID-19 вовремя, нет смысла, потому что четкого ответа на главный вопрос - когда начнется основная вакцинация пожилых людей - никто из чиновников не дает до сих пор.
Такое мнение огласил бизнесмен медицинского рынка и общественный активист Алексей Давиденко в сегодняшнем комментарии для «Главреда».
Единственное, что слышно - что эти люди попадают в третью волну вакцинации. Но никто не знает, когда она реально начнется, хотя во всем мире наиболее подвержены смерти именно люди старшего возраста с хроническими заболеваниями. Военнослужащие зоны ООС и медработники - тоже безусловно важные, но, в сравнении со старшими людьми, малочисленные группы.
Пока у нас думают, абсолютное большинство даже малоразвитых стран, не говоря о ЕС и США, уже вакцинируется.
Большая доля проблем с вакцинацией в том, что в Украине настолько привыкли все на свете покупать на «откатах», что когда стало ясно, что государство не сможет купить вакцину через оффшор или какую-либо компанию, то большинство чиновников попросту на это «забили».
Как раз поэтому процесс подготовки и закупки вакцин шел вяло, в режиме «МИД провел переговоры». Чего уж говорить, если даже первые сообщения о телефонном разговоре президента с главой Pfizer появились только неделю назад. И это при том, что уже полгода как известно о создании ими вакцины, вакцинация которой по всему миру идет с конца января.
В тему:
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В Украине, поскольку вакцины нет, даты старта вакцинации все время переносят. Тем более, что власти уже столько раз обжигались на датах и их столько раз ловили за язык, что они теперь они просто боятся их называть.
Кроме того, я практически убежден - раз правительство не выкладывает скан-копии подписанных договоров с мокрыми печатями, вместо этого говоря только о двух первых поставках Pfizer и АstraZeneca, которые Украина должна получить в феврале, то ничего другого четко оговоренного у власти просто нет.
Наверное, есть протокол о намерениях, может даже есть и договор о поставках, но и в них нет четкой даты, когда вакцина будет отгружена в Украину. Ведь если бы все это было, то власти, которые так любят бахвалиться, уже давно их бы показали.
Реально вакцинация в Украине может начаться не раньше первых чисел марта. И вот тогда у нас вскроется еще одна проблема, человеческая, не связанная ни с МОЗом, ни с президентом. Ведь условно у Украины есть 117 тысяч доз «Пфайзера», ограниченное количество «АстраЗенеки» и условный миллион доз китайской вакцины.
То есть фактически у человека даже не будет права выбора, какую вакцину ему колоть. И так как конкретную вакцину будут колоть конкретной категории людей, у многих возникнет вполне закономерный вопрос - «Почему ему, а не мне?».
Вакцинация в Украине - настоящая спецоперация. Например, в том же Советском Союзе проводилась диспансеризация, благодаря которой власти понимали, чем болеет нация. А у нас за все время независимости в принципе не проводили никаких тотальных мероприятий, кроме выборов. И это, с учетом объемов поставок вакцин, открывает большое поле для манипуляций власти народом.
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18.02.2021 14:57 Ответить
Primerno 4% uze prosli vakcinaciju Evrope.Postavki malyje no reguliarno kazduju nedeliu
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18.02.2021 15:20 Ответить
Дефицыт и отсуствие это одно и тоже???
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18.02.2021 15:27 Ответить
а кого спасать??? донецких запроданцев, шо бесплатно за наш счет будут колоть?! уверен, идут переговоры с ордло на вакцинацию! как это так, там жеж наши люди! гос. измена не правда ли?
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18.02.2021 15:55 Ответить
це ще не згадують, що вакцина діє півроку))) циркова вистава буде нескінченою
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18.02.2021 16:19 Ответить
Пипикать,не мешки ворочать.Где факты?Таким образом можно сказать,что инопланетяне выкупили всю вакцину,кто поверит?
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18.02.2021 18:09 Ответить
 
 