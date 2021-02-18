В ЕС также наблюдается дефицит вакцин от коронавируса. Смещение сроков поставок - одинаковая для всех проблема, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран Европейского Союза выразил благодарность ЕС за финансирование инициативы COVAX, в рамках которой Украина ожидает первую партию вакцин в количестве 117 тысяч доз, а также свыше 8 миллионов доз в течение этого года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Премьер отметил, что Украина со своей стороны сделала все необходимые шаги для обеспечения украинцев эффективной вакциной.
"У нас заключено достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие могли вакцинироваться, и уплачены соответствующие средства. К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и страны Европейского Союза его также почувствовали. Все отмечают, что проблема одинаковая - это смещение сроков поставок вакцин ", - сказал Денис Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Где же ваша совесть Пётр Порошенко и Ульяна Супрун?
а тут на ноль целых шиш десятых вакцинированных следует говорить не о дефиците а об полном отсутствии, плюс беспомощности тех, кто взялся за обеспечение вакциной Украины - а это уже попахивает саботажем и должностным преступлнием...
Вам треба визнати, що обісралися по саму макитру..
Ох и пи..доБол..ы !
Реально вакцинация в Украине может начаться не раньше первых чисел марта. И вот тогда у нас вскроется еще одна проблема, человеческая, не связанная ни с МОЗом, ни с президентом…
Рассуждать о том, был ли шанс у Украины начать вакцинацию от СOVID-19 вовремя, нет смысла, потому что четкого ответа на главный вопрос - когда начнется основная вакцинация пожилых людей - никто из чиновников не дает до сих пор.
Такое мнение огласил бизнесмен медицинского рынка и общественный активист Алексей Давиденко в сегодняшнем комментарии для «Главреда».
Единственное, что слышно - что эти люди попадают в третью волну вакцинации. Но никто не знает, когда она реально начнется, хотя во всем мире наиболее подвержены смерти именно люди старшего возраста с хроническими заболеваниями. Военнослужащие зоны ООС и медработники - тоже безусловно важные, но, в сравнении со старшими людьми, малочисленные группы.
Пока у нас думают, абсолютное большинство даже малоразвитых стран, не говоря о ЕС и США, уже вакцинируется.
Большая доля проблем с вакцинацией в том, что в Украине настолько привыкли все на свете покупать на «откатах», что когда стало ясно, что государство не сможет купить вакцину через оффшор или какую-либо компанию, то большинство чиновников попросту на это «забили».
Как раз поэтому процесс подготовки и закупки вакцин шел вяло, в режиме «МИД провел переговоры». Чего уж говорить, если даже первые сообщения о телефонном разговоре президента с главой Pfizer появились только неделю назад. И это при том, что уже полгода как известно о создании ими вакцины, вакцинация которой по всему миру идет с конца января.
В тему:
- Вакцины обошлись бюджету на $2 млн дороже из-за Степанова: гендиректор «Медзакупок» обратился в НАБУ. Документ
- Обвиняя НАБУ, Степанов хотел убить двух зайцев, но получилась явка с повинной
В Украине, поскольку вакцины нет, даты старта вакцинации все время переносят. Тем более, что власти уже столько раз обжигались на датах и их столько раз ловили за язык, что они теперь они просто боятся их называть.
Кроме того, я практически убежден - раз правительство не выкладывает скан-копии подписанных договоров с мокрыми печатями, вместо этого говоря только о двух первых поставках Pfizer и АstraZeneca, которые Украина должна получить в феврале, то ничего другого четко оговоренного у власти просто нет.
Наверное, есть протокол о намерениях, может даже есть и договор о поставках, но и в них нет четкой даты, когда вакцина будет отгружена в Украину. Ведь если бы все это было, то власти, которые так любят бахвалиться, уже давно их бы показали.
Реально вакцинация в Украине может начаться не раньше первых чисел марта. И вот тогда у нас вскроется еще одна проблема, человеческая, не связанная ни с МОЗом, ни с президентом. Ведь условно у Украины есть 117 тысяч доз «Пфайзера», ограниченное количество «АстраЗенеки» и условный миллион доз китайской вакцины.
То есть фактически у человека даже не будет права выбора, какую вакцину ему колоть. И так как конкретную вакцину будут колоть конкретной категории людей, у многих возникнет вполне закономерный вопрос - «Почему ему, а не мне?».
Вакцинация в Украине - настоящая спецоперация. Например, в том же Советском Союзе проводилась диспансеризация, благодаря которой власти понимали, чем болеет нация. А у нас за все время независимости в принципе не проводили никаких тотальных мероприятий, кроме выборов. И это, с учетом объемов поставок вакцин, открывает большое поле для манипуляций власти народом.