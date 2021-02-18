ВАКС в четвертый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка: он в очередной раз не явился на заседание
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Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк в очередной раз не доставлен в Высший антикоррупционый суд (ВАКС) для избрания ему меры пресечения, снова принято решение о принудительной его доставке, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС.
"Вовк опять не доставлен на заседание. Судья Андрей Бицюк постановил применить привод. Следующее заседание назначено на 21 февраля", - сказали в суде, добавив, что это уже четвёртое решение ВАКС о принудительном приводе подозреваемого судьи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ранее ВАКС трижды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд. Директор НАБУ Артем Сытник пояснял проблемы с доставкой ограниченными процессуальными полномочиями Бюро и статусом судьи у Вовка.
Напомним, ранее судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
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При ОАСК существует несколько ручных псевдо-гражданских организаций, которые выполняют "грязную работу". Например по согласованию с Вовком, от своего имени пишут письма-обращения в суд с требованиями (отменить переименование улицы/отменить назначение любого чиновника на должность, отменить действие того или иного Закона (про правопис) и т.д.
Таким образом на данный момент Окружной административный суд Киева - это антигосударственная структура, одним своим решением может парализовать работу любого центрального органа исполнительной власти в Украине. Представляет угрозу суверениту, территориальной целостности и независимости государства Украина.
Что делать? Направить спецподразделение типа "Корд/Альфа", штурмом взять это логово тварей в судейских мантиях. Вовка и тех, кто фигурировал на пленках и принимал антигосударственные решения - в наручники и в СИЗО. Остальных всех через полиграф. По итогам проверки - тюрьма/увольнение и или переатестация, а структура подлежит ликвидации.
Надо менять законодательную базу и ограничивать возможность всяких судей-депутангов уклоняться от правосудия, а не исполнять в стиле Зыбила колда он не пускает судью КС на работу через какого-то охранника за что его еще не раз натянут в судах.
Ну, в конце-то концов - пора бы и силу употребить !!!
Попробовал бы кто то из пэрэсичных мудрого нарида заявить судье, что его решение незаконное.
це задовільняє і нинішню владу, як і попередню між іншим, з обома презиками разом, задовільняє це мабуть і нарід, бо коли б нарід хотів покласти цьому край, два-три десятки лінчованих виродків у суддівських рясах сутьєво змінили б ситуацію в цьому бардаку.
та варто було б владі повісити шкурку цього вовка на вхідних дверах в окружний суд і то б ситуація змінилась, а так............... .
Вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!
....Шел 2022 год. После 356 решения ВАКС о "доставке" Вовка в суд- в ВАКС доставили пицу!! и ВАКС возглавил Вовк! Кабинет Вовка "засивали" первые люди страны! Примерно так.....