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Новости Политика Украины Обыски в Окружном админсуде Киева
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ВАКС в четвертый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка: он в очередной раз не явился на заседание

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВАКС в четвертый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка: он в очередной раз не явился на заседание

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк в очередной раз не доставлен в Высший антикоррупционый суд (ВАКС) для избрания ему меры пресечения, снова принято решение о принудительной его доставке, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС.

"Вовк опять не доставлен на заседание. Судья Андрей Бицюк постановил применить привод. Следующее заседание назначено на 21 февраля", - сказали в суде, добавив, что это уже четвёртое решение ВАКС о принудительном приводе подозреваемого судьи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее ВАКС трижды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд. Директор НАБУ Артем Сытник пояснял проблемы с доставкой ограниченными процессуальными полномочиями Бюро и статусом судьи у Вовка.

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Напомним, ранее судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
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Топ комментарии
+17
ОАСК уже несколько лет оккупирован бандой судей-отморозков во главе с мразью Вовком, который глумится над всеми и демонстративно уклоняется от вручения повестки и привода в суд.
При ОАСК существует несколько ручных псевдо-гражданских организаций, которые выполняют "грязную работу". Например по согласованию с Вовком, от своего имени пишут письма-обращения в суд с требованиями (отменить переименование улицы/отменить назначение любого чиновника на должность, отменить действие того или иного Закона (про правопис) и т.д.
Таким образом на данный момент Окружной административный суд Киева - это антигосударственная структура, одним своим решением может парализовать работу любого центрального органа исполнительной власти в Украине. Представляет угрозу суверениту, территориальной целостности и независимости государства Украина.

Что делать? Направить спецподразделение типа "Корд/Альфа", штурмом взять это логово тварей в судейских мантиях. Вовка и тех, кто фигурировал на пленках и принимал антигосударственные решения - в наручники и в СИЗО. Остальных всех через полиграф. По итогам проверки - тюрьма/увольнение и или переатестация, а структура подлежит ликвидации.
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18.02.2021 14:29
+11
Показательное шоу импотенции.
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18.02.2021 14:35
+5
В стране нужно сначала почти все законы поменять. Волк все по закону делает, он то знает и этим пользуется. А будет по закону после второй неявки например расстрел или конфискация, так он в суд больной приползет на карачках.
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18.02.2021 14:29
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ВАКС в четвертый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка: он в очередной раз не явился на заседание - Цензор.НЕТ 6761
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18.02.2021 14:27 Ответить
ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання - Цензор.НЕТ 1092
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18.02.2021 14:43 Ответить
ОАСК уже несколько лет оккупирован бандой судей-отморозков во главе с мразью Вовком, который глумится над всеми и демонстративно уклоняется от вручения повестки и привода в суд.
При ОАСК существует несколько ручных псевдо-гражданских организаций, которые выполняют "грязную работу". Например по согласованию с Вовком, от своего имени пишут письма-обращения в суд с требованиями (отменить переименование улицы/отменить назначение любого чиновника на должность, отменить действие того или иного Закона (про правопис) и т.д.
Таким образом на данный момент Окружной административный суд Киева - это антигосударственная структура, одним своим решением может парализовать работу любого центрального органа исполнительной власти в Украине. Представляет угрозу суверениту, территориальной целостности и независимости государства Украина.

Что делать? Направить спецподразделение типа "Корд/Альфа", штурмом взять это логово тварей в судейских мантиях. Вовка и тех, кто фигурировал на пленках и принимал антигосударственные решения - в наручники и в СИЗО. Остальных всех через полиграф. По итогам проверки - тюрьма/увольнение и или переатестация, а структура подлежит ликвидации.
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18.02.2021 14:29 Ответить
Мечты... ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання - Цензор.НЕТ 4844
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18.02.2021 14:48 Ответить
"Корд/Альфа" не справляться, холуй хай і элитный - все рівно холуй. ВСУ треба направляти або ще краще добробатів.
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18.02.2021 14:52 Ответить
Дурачок, потом тот же Вовк легко выиграет дела не в украинских судах, так в международных, восстановится в должности и стянет с пересичных лохозорителей Г+Г компенсацию в свою пользу.

Надо менять законодательную базу и ограничивать возможность всяких судей-депутангов уклоняться от правосудия, а не исполнять в стиле Зыбила колда он не пускает судью КС на работу через какого-то охранника за что его еще не раз натянут в судах.
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18.02.2021 14:52 Ответить
Дурачек сынок - это тот, от чьего непроизвольного семяизвержения в мир выползло такое существо как ты.
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18.02.2021 14:54 Ответить
Хай би і повертався і компенсації отримував, але щоб його стабільно раз на місяць Корд в наручниках витягував волоком на асфальт і по дорозі давав стусанів... ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання - Цензор.НЕТ 4692 Ех, мрії.
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18.02.2021 15:35 Ответить
В стране нужно сначала почти все законы поменять. Волк все по закону делает, он то знает и этим пользуется. А будет по закону после второй неявки например расстрел или конфискация, так он в суд больной приползет на карачках.
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18.02.2021 14:29 Ответить
ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання - Цензор.НЕТ 6822
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18.02.2021 14:32 Ответить
Суд юморит не хуже квартала 95 )
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18.02.2021 14:32 Ответить
Або арештуйте то кодло, або рапорт на звільнення на стіл!!!
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18.02.2021 14:32 Ответить
Показательное шоу импотенции.
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18.02.2021 14:35 Ответить
Ось це судова реформа, коли судді мають інших суддів ДЕСЬ, ГЛИБОКО В,,,ОПЄ!!!!!!!!! І яка БЕЗТОЛКОВА ВЛАДА!!!!!!!!!!!!!
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18.02.2021 14:35 Ответить
Вместо того,что бы за копыта притащить,как Корбана или луцика.😂
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18.02.2021 14:45 Ответить
Вовк ждет отставки Сытника. Это уже и ежу понятно.
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18.02.2021 14:47 Ответить
Испанский стыд это когда совсем не стыдно....
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18.02.2021 14:50 Ответить
...он в очередной раз не явился на заседание... Фу, млять, аж противно читати... ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання - Цензор.НЕТ 1993
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18.02.2021 14:51 Ответить
И когда же спецназ НАБУ оправдает покупку дорогих носков!?
Ну, в конце-то концов - пора бы и силу употребить !!!
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18.02.2021 14:55 Ответить
Шел 2221 год. Андроид-клон судьи Вовка в очередной раз проигнорировал повестку в антикоррупционный суд
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18.02.2021 14:55 Ответить
Эх раз, еще раз,еще много-много раз...
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18.02.2021 15:01 Ответить
Та затримали б йому виплату зряплати, сам прибіжить!
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18.02.2021 15:12 Ответить
уже даже и не смешно, противно все это....
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18.02.2021 15:15 Ответить
Это уже надо печатать в разделе Анекдоты.
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18.02.2021 15:17 Ответить
Судья Вовк живет в Параллельной Украине , пусть кто не будь объяснит как такое возможно ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання - Цензор.НЕТ 4280
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18.02.2021 15:44 Ответить
Даже не знаю как это назвать - судья заявляет, что решение суда незаконное!!! ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання - Цензор.НЕТ 1719
Попробовал бы кто то из пэрэсичных мудрого нарида заявить судье, что его решение незаконное. ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання - Цензор.НЕТ 9020
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18.02.2021 16:01 Ответить
киевское мудачьё..., когда вы прекратите этот цирк, на всю страну..!?!?
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18.02.2021 16:06 Ответить
Сытник, ты директор НАБУ или сопли на асфальте..!?
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18.02.2021 16:08 Ответить
оце і є справжня оцінка загнившій і засмердівшійся судовій і прокурорській системі країни.
це задовільняє і нинішню владу, як і попередню між іншим, з обома презиками разом, задовільняє це мабуть і нарід, бо коли б нарід хотів покласти цьому край, два-три десятки лінчованих виродків у суддівських рясах сутьєво змінили б ситуацію в цьому бардаку.
та варто було б владі повісити шкурку цього вовка на вхідних дверах в окружний суд і то б ситуація змінилась, а так............... .
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18.02.2021 16:12 Ответить
та не повісити на дверях, а покласти ноги витирати
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18.02.2021 18:26 Ответить
Вся королевская конница,
Вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!

....Шел 2022 год. После 356 решения ВАКС о "доставке" Вовка в суд- в ВАКС доставили пицу!! и ВАКС возглавил Вовк! Кабинет Вовка "засивали" первые люди страны! Примерно так.....
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18.02.2021 16:27 Ответить
та вже зробіть заготовки тих рішень заздалегідь штук сто та попідписуйте, щоб марно час не витрачати на якісь засідання в майбутньому
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18.02.2021 18:24 Ответить
это у них игра такая, кто кого быстрее зае*ет)))
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18.02.2021 19:13 Ответить
Обосралися знатно. Чем дальше в лес, тем дальше Вовк))
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18.02.2021 22:46 Ответить
Распустите ВАКС.... а зачем он такой нужен?...Одного украинца не могут в суд доставить...Есть же спецназ НАБУ и Полиция - в чем проблема задержать этого Вовка?....А может быть в том что глава этого суда и Вовк были на одном корпоративе....Свой своего не задержит.
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19.02.2021 09:14 Ответить
 
 