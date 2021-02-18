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СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Картаполову, планировавшему операцию по захвату террористами Дебальцево

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Картаполову, планировавшему операцию по захвату террористами Дебальцево

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковнику Андрею Картаполову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, речь идет  о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны)

▪️ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, которые сопряжены с умышленным убийством).

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"Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления - заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов", - подчеркивают в СБУ.

По мнению следователей СБУ, он действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ.

Кроме того, установлено, что в августе 2014 года Андрей Картаполов совместно с другими представителями командования ВС РФ:

▪️ обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины,

▪️ принимал участие в организации убийства украинских воинов у г. Иловайск во время их выхода так называемым "зеленым коридором" под предоставленные "гарантии" руководства РФ,

▪️ обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

"Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора. За совершение инкриминируемых преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - подчеркивают в СБУ.

Эту же информацию подтверждает также и пресс-служба Офиса генпрокурора.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Картаполову, планировавшему операцию по захвату террористами Дебальцево

Вот работа у чуваков! Наверное, немалые деньги за это получают. СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Картаполову, планировавшему операцию по захвату террористами Дебальцево - Цензор.НЕТ 7839
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18.02.2021 14:27
+3
СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ..

Ну сразу видно- СБУ не зря народные миллионы и миллиарды прожирает. Занимается настоящим реальным делом. Сегодня подозрение, завтра арест, послезавтра суд и приговор. Или нет? Или тот генерал срать хотел и на СБУ и на его подозрения? И тогда получается что народные деньги СБУ жрет зря?
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18.02.2021 14:32
+3
Наконец-то. Если так дальше пойдет, то может и объявят уголовное дело тем россиянам, кто сбил самолет ИЛ-46, а не генералу Назарову.
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18.02.2021 14:46
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Наконец-то. Если так дальше пойдет, то может и объявят уголовное дело тем россиянам, кто сбил самолет ИЛ-46, а не генералу Назарову.
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18.02.2021 14:46 Ответить
Где то согласен с Вами, столько лет сиси мяли, а тут вдруг. Но это может означать, что тренды поменялись с одной стороны в США вместо кацапского фирка пришла новая администрация, с другой путин реально подыхает от рака. Вот в итоге "контора" зашевелилась, они лучше нас с вами понимают что грядут серьезные перемены.
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18.02.2021 15:37 Ответить
СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Картаполову, планировавшему операцию по захвату террористами Дебальцево

Вот работа у чуваков! Наверное, немалые деньги за это получают. СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Картаполову, планировавшему операцию по захвату террористами Дебальцево - Цензор.НЕТ 7839
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18.02.2021 14:27 Ответить
СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ..

Ну сразу видно- СБУ не зря народные миллионы и миллиарды прожирает. Занимается настоящим реальным делом. Сегодня подозрение, завтра арест, послезавтра суд и приговор. Или нет? Или тот генерал срать хотел и на СБУ и на его подозрения? И тогда получается что народные деньги СБУ жрет зря?
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18.02.2021 14:32 Ответить
А тебе хотелось бы как в 2014? Вообще без армии, беззащитными?
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18.02.2021 14:48 Ответить
И толку,лучше бы дали срок тому кто Дебальцево бездарно сдал. СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Картаполову, який планував операцію із захоплення терористами Дебальцевого - Цензор.НЕТ 5977
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18.02.2021 14:33 Ответить
так зразу ж починають кричати "эта палитическая рассправа"
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18.02.2021 14:35 Ответить
Ну якщо так то давайте підозру і гівнокомандуючому х.у.й.л.у!!!
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18.02.2021 14:35 Ответить
Давно пора
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18.02.2021 14:41 Ответить
😂
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18.02.2021 14:42 Ответить
Молодці СБУ ! По Гегелю, кількість рано чи пізно перейде у якість.
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18.02.2021 14:44 Ответить
ну так три озабоченности выразят .. три подозрения ...на сексуальное безсилие .... у массад учиться надо.. те вообще не чего никому ни выражают .. молча и тихо наказывают врагов
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18.02.2021 17:02 Ответить
ялова баклановська СБУ "сміливо" оголошує підозри всім, до кого не може, та й не хоче, дотягтися, як і печерна зелена Феміда Портновна.. кароч, казки для впєчатлітєльних зебілів
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18.02.2021 14:45 Ответить
Так что, если не может дотянуться, значит он не виноват? Уж лучше обьявить ему международный розыск и санкции на основе уголовного дела, и пусть сидит на родине и носа в цивилизованный свет не показывает.
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18.02.2021 14:51 Ответить
Это формальная сторона дела ! Практическая должна заключаться в том, чтобы этого упыря завалить на территории РФ !!!
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18.02.2021 14:53 Ответить
Зате всі тіпа при справах,і прокурори,і есбеушники. Дєла ідуть,контора пише. Ну або паше,кому як подобається...
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18.02.2021 14:54 Ответить
Де там наш Массад який привезе до Київа гіркіна з мішком на голові? СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Картаполову, який планував операцію із захоплення терористами Дебальцевого - Цензор.НЕТ 1943
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18.02.2021 15:00 Ответить
ща замминистра параши соберет чумаданы и в сбу приедет с повинной)
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18.02.2021 15:14 Ответить
СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Картаполову, який планував операцію із захоплення терористами Дебальцевого - Цензор.НЕТ 5354
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18.02.2021 15:16 Ответить
Рух в напрямку Гааги і додаткових санкцій.
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18.02.2021 15:23 Ответить
Не позорьтесь.
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18.02.2021 15:26 Ответить
шо там, Гиркина уже заочно расстреляли?
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18.02.2021 15:31 Ответить
Лугше судити собак замість їх власників!
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18.02.2021 16:51 Ответить
Для тех кто в танке сидит контуженный. Мокшанин теперь в лучшем случае сможет путешевствовать разве что по необъятным просторам орды,и загорать на курортах моря Лаптевых.
Военные преступления не имеют срока давности, и ему отныне закрыты фактически все страны,ну кроме Сирии и Северной Кореи.
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18.02.2021 17:26 Ответить
тепер картаполова оштрафує кондуктор
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18.02.2021 19:38 Ответить
 
 