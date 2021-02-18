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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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России сейчас невыгодно присоединять к себе новые территории. Она ждет момента, чтобы нас всех поглотить, - Кислица

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

России сейчас невыгодно присоединять к себе новые территории. Она ждет момента, чтобы нас всех поглотить, - Кислица

России сейчас невыгодно ни политически, ни экономически, ни социально присоединять к себе новые территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил в интервью "Левому берегу".

"России сейчас невыгодно ни политически, ни экономически, ни социально присоединять к себе новые территории. Потому что она это бремя не потянет. Да и не стоит забывать о том, как на это может отреагировать международное сообщество. Это для РФ будет полной катастрофой", - сообщил он, отвечая на вопрос, может ли РФ ускорить процесс присоединения Донбасса в связи с обновлением собственной конституции.

Вместе с тем, Кислица отметил, что интересам Москвы, по-прежнему "соответствует обескровливание и ослабление соседей".

"Ей нужно, чтобы у всех соседних стран не было возможности противостоять. Россия ждет благоприятного момента, чтобы нас всех поглотить", - сказал постпред при ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина созывает заседание Генассамблеи ООН по вопросам ОРДЛО и оккупированного Крыма, - Кислица
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Топ комментарии
+21
Беда русских в том, что они верят своему телевизору, даже когда хоронят своих ублюдков.
Рашка УЖЕ напала на неньку.
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18.02.2021 14:34
+14
Подавятся . Им надо думать , как их разделит Европа , Турция и Китай . Может ещё кого-то упустил .
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18.02.2021 14:29
+11
Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця - Цензор.НЕТ 9439
В Волгоградской области кусок сала убил мужчину и женщинуСлишком крупные куски застряли в пищеводе и перекрыли дыхательные пути.Подавитесь Україною курви козлорилі Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця - Цензор.НЕТ 5606
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18.02.2021 14:40
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Подавятся . Им надо думать , как их разделит Европа , Турция и Китай . Может ещё кого-то упустил .
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18.02.2021 14:29 Ответить
Беда русских в том, что они верят своему телевизору, даже когда хоронят своих ублюдков.
Рашка УЖЕ напала на неньку.
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18.02.2021 14:34 Ответить
Пани Анастия Сергеева! Вы правы!!! Респект! Беда русских в том, что они верят своему телевизору, даже когда хоронят своих ублюдков...
Похороны взорванного 31 августа 2018 года в кафе «Сепар» города Донецка главаря донецких боевиков Александра Захарченко еще раз показали, что живущие под оккупацией православных россиян жители Донбасса искренне горюют о преждевременной смерти террориста.
Телеканал оккупантов «Оплот» показал похоронную процессию, растянувшуюся на несколько километров. Приблизительно около пяти тысяч, а не «полмиллиона», как сообщили в пабликах оккупантов, сокрушающихся граждан с цветами и носовыми платочками в руках пришли отдать последний долг православному киллеру. Одинаковые букеты в руках скорбящих говорят о том, что на тризну, как обычно, свезли бюджетников. Граждане свободной и независимой Республики «ДНР» на протяжении всего шествия аплодировали почившему «сепаратистенфюреру» и скандировали «СПАСИБО!».
Усопший генерал-майор предчувствовал свою смерть, поэтому заранее предупредил Киев: «Мы будем приходить к вам мертвые и все равно мы вас будем убивать».
Жители Донбасса, крестившиеся у гроба с покойным и вытирающие слезы платочком, разделяют предсмертное высказывание Экс-Главы «ДНР» и, по всей вероятности, готовы продолжать убивать граждан Украины.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, в надгробной речи сказала: «Александр Захарченко - настоящий народный Герой, Герой России, который положил жизнь за свою Родину, за родной Донбасс, за РУССКИЙ Донбасс».
Наташа видимо в школе «казёнила» уроки географии и не знает, что Донбасс принадлежит Украине.
Траурную колонну не охраняли автоматчики, как это было во время «парада», организованного донецкими боевиками, наркоманами и алкоголиками 24 августа 2014 года в столице шахтерского края и «коридора позора», через который провели пленных военнослужащих украинской армии.
При желании можно было «нырнуть» в любой переулок или спрятаться в подворотне, как это мы делали на первомайских демонстрациях при «совке», но народ упорно двигался к свежевырытой могиле на кладбище «Донецкое море», где уже покоятся Герои России «Моторолла» и «Гиви».
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18.02.2021 14:37 Ответить
Добре, що українці не вірять телевізору і не вибирають клоунів.
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18.02.2021 14:54 Ответить
це образа була?
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19.02.2021 00:31 Ответить
Не даст тебе сегодня твоё путло пирожок . Как там у вас ? Зря усерался ?
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18.02.2021 14:36 Ответить
Ясна річ,"ихтамнет" ,їх небуло в Іспаніі,Кореї,В"єтнаму ,Афганістані,Анголі ,Сомалі та т. ін. !!!))
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18.02.2021 14:38 Ответить
їх небуло в Египте, на Кубе тоже не было советских ракет, сказал Андруша Громыко
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18.02.2021 14:58 Ответить
Ще Японія з Курилами та Сахаліном...
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18.02.2021 14:31 Ответить
Как минимум Японию и Казахстан.
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18.02.2021 14:59 Ответить
Орк, а хіба тобі скрєпно під бендерівським проксі?
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18.02.2021 14:33 Ответить
Засцика ти, а не "огенд".
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18.02.2021 14:55 Ответить
Не переймаєшься що знайдуть, та пальчики покрутять?
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18.02.2021 15:01 Ответить
"И 90% украинцев не против поглощения."
Цифры 90% увидел в наркотическом бреду...... Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця - Цензор.НЕТ 2553
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18.02.2021 14:38 Ответить
То он може имел ввиду "украинцев" со своей рязани Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця - Цензор.НЕТ 5529
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18.02.2021 14:51 Ответить
Наши "игрульки" тебе в рот не влезут, альонка!
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18.02.2021 14:40 Ответить
Ты видать поглощаешь каждый день.))) Поперхнулся, штоль?
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18.02.2021 14:45 Ответить
Русский! У меня тут чё-то разыгралось, аж свербит - хочется отведать ентого европейского скусу, гейщины ентой. Вопрос: за сколько в жопу дашь? Доплачу отдельно, если оденешь кокошник и в процессе анальной интервенции споешь "от Волги до Енисея". А, медвежонок?
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18.02.2021 14:56 Ответить
дуже схоже що присипля нашу увагу, а там хз подивимось
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18.02.2021 15:05 Ответить
Глотка треснет....
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18.02.2021 14:33 Ответить
Экстрасенс?
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18.02.2021 14:34 Ответить
"Россия ждет благоприятного момента, чтобы нас всех поглотить". Подавятся:

России сейчас невыгодно присоединять к себе новые территории. Она ждет момента, чтобы нас всех поглотить, - Кислица - Цензор.НЕТ 1335
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18.02.2021 14:34 Ответить
*****, щоразу зазнаю поразки з підливою, коли згадую цю новину Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця - Цензор.НЕТ 9788
Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте
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18.02.2021 15:01 Ответить
Яка сумна новина! (с)
Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця - Цензор.НЕТ 8331 Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця - Цензор.НЕТ 8331 Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця - Цензор.НЕТ 8331
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18.02.2021 16:09 Ответить
Не вигадуй тут ... і хто тобі сказав таку інструкцію - куйню про 90% ...? Подавляться
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18.02.2021 14:35 Ответить
це їх так там х-ло підбадьорює, шо типа не сікайте йдіть воюйте, там пошти усі за нас, квітами вас зустрінуть - героями станете
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18.02.2021 15:09 Ответить
Росіі не потрібен Даунбас ,Росіі потрібна вся Україна !!! Найближча мета Росіі,втюхати Даунбас ,з особливим статусом(автономією) в Україну ,для подальшої дестабілізаціі суспільного стану України та нищення економічної спроможності України !!!))))
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18.02.2021 14:35 Ответить
Расеяне давно готовятся «пробить коридор» к Каховской ГЭС.
Подготовительные мероприятия к "фазе2" в "новороссии" завершены:
1. Фактически зачищены крупные автономные, неподчиняющиеся (или частично-подчиняющиеся) "центру" банды ополченцев - кого разоружили, кто добровольно признал единоначалие, а самых отмороженных - физически уничтожили.
2. Накоплены значительные силы профессионального л\с (отпускников), а так же прошедших качественную военную подготовку местных ополченцев - тех, кто готов не только свой двор защищать, но и Киев заЧищать!. Весь л\с отлично экипирован, хорошо мотивирован (в т.ч. и материально), прошел боевое слаживание и готов четко выполнить поставленную боевую задачу.
3. К восстановленной трофейной технике прибило "северным ветром" огромное количество новой боевой техники, в т.ч. тяжелой.
4. Воздушное пространство над всей "новороссией" фактически объявлено "бесполётной зоной" - оно полностью контролируется с территории России системой ПВО (С-300, Панцирь-с, т.д.), любой военный самолет или вертолёт ВСУ , появившийся над "новороссией" будет немедленно уничтожен.
5. Накоплены запасы продовольствия для ВСН и отработана логистика по снабжению войск ВСН во время боевых действий.
6. Боевой дух ВСН необычайно силён, л\с ЖАЖДЕТ втоптать ВСУ в мёрзлую землю.
«Нарастание количества и интенсивности нарушений "минских договорённостей" плавно трансформируется в возобновление полномасштабной войны, в результате которой ВСУ будут снова разгромлены, на этот раз - с потерей Мариуполя, Бердянска, Приморска, Мелитополя, Херсона.
Таким образом, Россия руками "новороссии" обеспечит "сухопутный коридор" в Крым, а Луганская и Донецкая область будут контролироваться ополчением "новороссии" в своих адмграницах.
Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о "войне" с хозяевами.
Да, понятно то, что нам не помешало бы забрать всю украину (кроме западных областей), но, "политика - искусство возможного" - мы просто не потянем это экономически, так что обойдемся "новороссией. бета версия".
То, что станет с ввергнутыми в ад гуманитарной катастрофы обломками украины - тема отдельного поста.
Вот такой "ассиметричный ответ" приготовил Темнейший нашим западным друзьям и партнёрам, вот такой подарок получим все мы, Патриоты России!
Командуйте, Владимир Владимирович, пришло время сломать ИХ счетчики!
PS. Еще раз для лицемеров-истериков. Не надо ныть про "многие жертвы и жестокость", кои непременно станут побочкой этой темы. Да, геополитика - жестокая, кровавая штука, ее механизмы требуют постоянной смазки кровищей и кишками. Не мы это придумали».
Источник:
Источник: http://sntdpni.livejournal.com/200708.html
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18.02.2021 14:41 Ответить
Сунь Цзи казав, що коли ти слабкий, то всім втирай що сильний. Під таким кутом і розглянемо цей пропагандонський пост в ЖЖ.
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18.02.2021 15:40 Ответить
ну... статейка 100% пропагандонская в силе сталинского совка конца 1939 года... Но наступил 41 ... и красножопые массово начали бросать оружие и сдаваться....
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18.02.2021 21:32 Ответить
_Ты неглупый типочек и верно говоришь: враг хочет всю Украину. Но вот эти твои неизменные смайлики неуместные... наводят на мыслю что ты неадекват. Ты неспособен различать что и когда уместно, а что нет, что ли? Это отвратительно!
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18.02.2021 14:41 Ответить
Іронія та сарказм, це найдієвіші та найдешевші ліки від депресіі !!!))))
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18.02.2021 14:46 Ответить
_Это - утешение для болванов! Ты способен это себе осознать?! Пока болванистые украинцы просто смеются в ответ на преступления власти против Украины и народа - этих идиотов будут гнобить стабильно и неизменно. Ибо это - асболютно неадекватная реакция на действительность. Хватить тупить, ****!
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18.02.2021 14:51 Ответить
Ти мене знаєшь??? Хто я ,що я ?? Я не пропустив жодного Майдана з 1989 р. , і поки що псіхично здоров ,саме завдяки саркастичн-іроничному ставленні до життєвих ситуацій !!!Не ображай незнайомих тобі людей !!!))))
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18.02.2021 14:55 Ответить
Саркастичне ставлення до дій володарів ,це ментальна відмінність українців від москалів ,з їх вірою в "доброго царя" !!!)))
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18.02.2021 14:57 Ответить
_Козаки предателей уничтожали, а не смеялись, как идиоты. Такой смех - это смех над собой, своей беспомощностью! Тупи дальше, на здоровье.
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18.02.2021 15:00 Ответить
Хай щастить ,розумнику !!)))
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18.02.2021 15:01 Ответить
Най щастить й тобі, йолопе.
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18.02.2021 15:03 Ответить
в степах донецьких,
зранених і зритих,
борсається
охлялий шовінізьм ру
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18.02.2021 14:49 Ответить
Хокку? Най буде.
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18.02.2021 15:01 Ответить
Антон Санченко
14 октября 2019 г. ·

Не покидає відчуття, що без українців у владних ешелонах та інтелектуальній еліті Росія стала тим, чим і була за московитів, до Петра, який рекрутував український освічений клас, - провінційною дрищ-імперією, без величі задумів і без можливості їх втілення, з самими хапальними рефлексами. І навіть отримані в спадок від українських КБ ракети стартують під землю, бо роботяга кувалдометром прибив датчик висоти догори ногами (там був захист від дурня, його не можна було прикрутити інакше, але не від дурня з молотком).
Спонсор відчуття - геть нецікаві й одноманітні новини з-за поребрика останнього 20-ліття про стерховода, амфорошукача й заплідника тигриць з одного боку та півнів з гівна з іншого.
Вони спочатку вбили вільну пресу, а потім втонули в тому нудному новинному гівні, яке українцям вже 5 років нецікаве. Чого не скажеш про хворобливий інтерес росіянців до коментування українських новин навіть в усіляких ток-шоу. Ну ось чесно, ви можете уявити, щоб в тричі окаянного Савіка Шустера хтось обговорював, скажімо, російські місцеві вибори з запрошенням штатних КЦП-мовців за гроші? Та це навіть зеленчуки, які сцють кип'ятком від "культурних дипломатів" на кшталт актьора Смєхова й поета Бикова, не витримають.
Так отож. Метрополія, хай зґвалтована провінціалами, завжди була тут. Головне досягнення революції Гідності - в тому що звідтоді ми за них більше не відповідаємо, хай Екзюпері віддувається.
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18.02.2021 15:22 Ответить
_Кремль хочет всю Украину, а не какие-то жалкие осколки с боранами "путен введи" - ваш Кэп. Не благодарите, за это - не благодарят.
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18.02.2021 14:38 Ответить
Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця - Цензор.НЕТ 9439
В Волгоградской области кусок сала убил мужчину и женщинуСлишком крупные куски застряли в пищеводе и перекрыли дыхательные пути.Подавитесь Україною курви козлорилі Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця - Цензор.НЕТ 5606
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18.02.2021 14:40 Ответить
_Нас ожидает большая война за само наше право на жизнь - просто осознайте это. Осознайте, мать вашу! Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця - Цензор.НЕТ 9085
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18.02.2021 14:44 Ответить
А чого ти тут репетуєш? Ми давно осозналі, ще сім год тому як осозналі, і шо далі, ваші предложенія сударь?
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18.02.2021 15:21 Ответить
А ваші предложенія сударь?
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19.02.2021 00:40 Ответить
Предложеній немає, вірніше були але владу вони не цікавлять. Тому буде як буде, ВСУ нажаль прийдеться дуже важко, а нам треба надіятись тільки на себе. Поміч якщо і буде то не одразу, і яка ніхто не скаже.
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19.02.2021 00:52 Ответить
Брайан Макдональд придумал термин "русофрения" Это когда человек считает что Россия настолько слаба что вот-вот развалится, и одновременно думает что она захватит весь мир.
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18.02.2021 14:45 Ответить
Ну, одне іншому не протирічить. В у неї достатньо сил вскочити в лайно але недостатньо аби втриматися на плаву. Таке траплялося багато разів в історії. Ніхто не вірить що, вона може захопити весь світ але наробити людям великого горя здатна.
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18.02.2021 16:20 Ответить
так мы тоже ждем, когда в параше носки по талонам будут продавать и шо...напугал, бл.
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18.02.2021 14:47 Ответить
Главная ошибка была - напасть на Украину.
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18.02.2021 15:09 Ответить
с дуру можно добежать до Луны, а дальше что?
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18.02.2021 15:12 Ответить
А дальше Венера. Ну или Марс etc.
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18.02.2021 15:25 Ответить
Паша Белоус - соснешь с кацапами вонючего тунца.. Точнее - ті и тебе подобніе мокши - просто сдохнут!!! Не буде миру з москалями!!!
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19.02.2021 00:45 Ответить
Ждет момента?После такого момента рашобензоколонку просто прихлопнут санкционным тапком как таракана Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця - Цензор.НЕТ 3268
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18.02.2021 15:08 Ответить
Київська гекатомба - початок геополітичного розбору ре фе на запчастини
провінційну дрищ-імперію моска буде довалено

Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця - Цензор.НЕТ 95
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18.02.2021 15:13 Ответить
Най буде так.
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18.02.2021 16:51 Ответить
кацапи , пропонуємо вам приєднувати до своїх кацапських горлянок та мокшанських срак - ковбасу по 2.20, тільки - но мийтеся, бо ковід вирує Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця - Цензор.НЕТ 9794
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18.02.2021 15:56 Ответить
Смерть ворогам, слава Україні !!!!
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18.02.2021 16:09 Ответить
После договорённостей 90х,когда АО было сконцентрировано в РФ,республики стали "независимыми" государствами,а прибалтика вовсе отвалилась и вошла в НАТО,проявление россией своего имперского нутра было только дело времени.Для запада имперские замашки россии-кремля не стали неожиданностью.А мы?А что мы,когда Украина являлась фактически кузницей кадров компартии,когда в связи со спецификой экономики ссср,мы по самые не могу сидели на энергетической игле пожирая по 40-50 ярдов газа и получая парнус тем же газом,когда "низы не могут,а верхи не хотят".Маемо,то шо маемо,не плачьте .
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18.02.2021 16:37 Ответить
не ной, вспомни - раньше біло ххуже
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19.02.2021 00:46 Ответить
Да,раньше по три были маленькие,сейчас большие,но по пять.)))
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19.02.2021 01:53 Ответить
Пол россиянина- бахвальство и мат. Потом слезы и мольба.
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18.02.2021 20:46 Ответить
А вот и свино-собака (Фыва Фыва), подтянулась на защиту своего фюрера *****.
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18.02.2021 20:50 Ответить
 
 