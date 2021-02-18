России сейчас невыгодно присоединять к себе новые территории. Она ждет момента, чтобы нас всех поглотить, - Кислица

России сейчас невыгодно ни политически, ни экономически, ни социально присоединять к себе новые территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил в интервью "Левому берегу".

"России сейчас невыгодно ни политически, ни экономически, ни социально присоединять к себе новые территории. Потому что она это бремя не потянет. Да и не стоит забывать о том, как на это может отреагировать международное сообщество. Это для РФ будет полной катастрофой", - сообщил он, отвечая на вопрос, может ли РФ ускорить процесс присоединения Донбасса в связи с обновлением собственной конституции.

Вместе с тем, Кислица отметил, что интересам Москвы, по-прежнему "соответствует обескровливание и ослабление соседей".

"Ей нужно, чтобы у всех соседних стран не было возможности противостоять. Россия ждет благоприятного момента, чтобы нас всех поглотить", - сказал постпред при ООН.

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