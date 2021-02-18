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Для имплементации Минских договоренностей нужны дополнительные усилия и политическая воля сторон, - ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Для имплементации Минских договоренностей нужны дополнительные усилия и политическая воля сторон, - ОБСЕ

Спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау считает, что для имплементации Минских договоренностей потребуются дополнительные усилия и политическая воля сторон.

Об этом говорится в заявлении Грау после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она напомнила, что 12 февраля исполнилось шесть лет с момента подписания "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", который, в совокупности с "Минским протоколом" и "Минским меморандумом", составляет единую политическую основу для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Участники заседаний ТКГ заверяют о приверженности Минским договоренностям. Тем не менее для их имплементации еще потребуются дополнительные усилия и политическая воля сторон", - отметила Грау.

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Спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ заявила, что меры по усилению режима прекращения огня способствовали значительному сокращению огневой активности в зоне конфликта, однако в последнее время наблюдается рост числа его нарушений.

"Это было предметом дискуссии на заседании рабочей группы по безопасности. Участники рабочей группы также обсуждали условия и порядок согласования и проведения ремонтно-восстановительных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры", - сообщила Грау.

Она проинформировала, что политическая рабочая группа занималась вопросами, связанными с выполнением поручения ТКГ разработать проект плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями.

"Я призываю участников рабочей группы проявить политическую волю к компромиссам и взаимным уступкам с целью сближения позиций", - заявила представитель ОБСЕ.

По информации Грау, в центре внимания гуманитарной рабочей группы было устранение препятствий для открытия и обеспечения надлежащего функционирования КПВВ вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области. В этом контексте она выразила надежду на безотлагательные решения остающихся вопросов с целью одновременного открытия обоих КПВВ в возможно кратчайшие сроки.

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Кроме того, как сообщила Спецпредставитель ОБСЕ, во время дискуссий в рабочей группе также обсуждались аспекты, связанные с взаимным освобождением и обменом лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

Участники экономической рабочей группы занимались вопросами обеспечения водоснабжения через линию соприкосновения и функционирования мобильной связи "Водафон-Украина" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). Также состоялось обсуждение возможной международной инспекции объектов в ОРДЛО, располагающих радиоактивными материалами, проинформировала Грау.
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Топ комментарии
+9
ОБСЕ вонючая европомойка,которой Пу ссыт в глаза,шантажируя взносами или вносами.Каких обоих сторон? Разоружить Украину,чтобы рашка не сердилась?
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18.02.2021 15:04
+8
У меня такое впечатление.что в ОБСЕ проходят стажировку эээ.... как бы это помягче... Люди с особыми потребностями...
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18.02.2021 15:01
+6
Так понимаю, что заявляя об уступках всех сторон нынешнее ОБСЕ давить будут только на нас.Ведь на пуйловское нет у них и суда нет.
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18.02.2021 15:12
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У меня такое впечатление.что в ОБСЕ проходят стажировку эээ.... как бы это помягче... Люди с особыми потребностями...
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18.02.2021 15:01 Ответить
І хто підписував такі кабальні для Україи Мінські домовленості? Кучма, чи Кравчук? От придурки.
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18.02.2021 15:14 Ответить
То, что ты дебил - заметно невооруженным взлядом.
Раз в полгода высовываешсвое свинное рыло из бырки в полу в хитром заведении, бурчиш какой-нить бред и снова туда засовываешся.
Не вылазь вааще,матуш рогатая.
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18.02.2021 15:16 Ответить
Шось порохоботи перевелись. Раніше були інтелектуали, з аргументами, а терер така ж бидлота як і сєпарня. Лиш би обізвати та принизити.
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18.02.2021 15:22 Ответить
Разговаривать с зебильными тварями?
О ЧЕМ???
Результаты налицо.
Да и что б с тупой зеленой макакой о чем то говорить - самому прийдется жутко опустится.
А то вот макака никак не палится - строчит с двух аккаунтов и считает себя Штирлицем...
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18.02.2021 15:26 Ответить
Вас принизити неможливо. Ви давно на самому дні. Куди вже нижче.
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18.02.2021 16:01 Ответить
Все , что нужно - размазать ***** ,террориста № 1 по стенке , как Усаму бен Ладена ! Хватит козу водить
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18.02.2021 15:17 Ответить
Не, как с усамой не получится.
Но что б ему свои черенок от лопаты воткнули - довольно легко.
Но это жутко не выгодно экономически...
Очки розовые давно пора разбить.
Все эти громкие декларации - равенства браццтва и прочая херь для наивных Нихто тебе ниче не даст, пока сам не возмеш.
А Ывропа за бабки родную маму три раза на бис закопает.
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18.02.2021 15:24 Ответить
Проблядь Европа за бабки своих детей людоедам на пожирание отдаст. Плуги тупорылые! Для імплементації Мінських домовленостей потрібні додаткові зусилля й політична воля сторін, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1305
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18.02.2021 15:39 Ответить
ОБСЕ вонючая европомойка,которой Пу ссыт в глаза,шантажируя взносами или вносами.Каких обоих сторон? Разоружить Украину,чтобы рашка не сердилась?
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18.02.2021 15:04 Ответить
Они бы нас уже давно в кацапию запихнули что бы мы у уважаемых бюргеров под ногами не терлись.Но Америка с бритами не совсем с этим согласны.
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18.02.2021 15:14 Ответить
Призывают пойти на компромисы жертву агрессии с агрессором! Нету слов! Единственное что можно сказать - ДБЛ БЛД.
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18.02.2021 15:06 Ответить
Подлецы.
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18.02.2021 15:42 Ответить
Так понимаю, что заявляя об уступках всех сторон нынешнее ОБСЕ давить будут только на нас.Ведь на пуйловское нет у них и суда нет.
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18.02.2021 15:12 Ответить
Шонібуть, аби ляпнути...
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18.02.2021 15:18 Ответить
Что они могут заявлять если половина миссии в ОРДЛО это люди в штатском от кремлевского кутюрье. А те которые приехали из Европы прошли операцию по выкалыванию глаз и залитию ушей свинцом. Люди в штатском водят этих инвалидов под белы руки.
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18.02.2021 15:19 Ответить
"Сторон"?! Ах вы ж курвы, такие же падлы как и мерзавка тальявини! Подлые твари! Для імплементації Мінських домовленостей потрібні додаткові зусилля й політична воля сторін, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9344
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18.02.2021 15:35 Ответить
А хто двічі підписував оці недолугі путінські мінські хотєлки? Дивіться в корінь і питайте з фігурантів підписантів. У нас є один, то не прогавте і його..
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18.02.2021 16:11 Ответить
Прогнать ОБСЕ для начала нужно, как сторону поддерживающую террористов.
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19.02.2021 00:24 Ответить
 
 