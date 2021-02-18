Для имплементации Минских договоренностей нужны дополнительные усилия и политическая воля сторон, - ОБСЕ
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Спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау считает, что для имплементации Минских договоренностей потребуются дополнительные усилия и политическая воля сторон.
Об этом говорится в заявлении Грау после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Она напомнила, что 12 февраля исполнилось шесть лет с момента подписания "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", который, в совокупности с "Минским протоколом" и "Минским меморандумом", составляет единую политическую основу для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.
"Участники заседаний ТКГ заверяют о приверженности Минским договоренностям. Тем не менее для их имплементации еще потребуются дополнительные усилия и политическая воля сторон", - отметила Грау.
Спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ заявила, что меры по усилению режима прекращения огня способствовали значительному сокращению огневой активности в зоне конфликта, однако в последнее время наблюдается рост числа его нарушений.
"Это было предметом дискуссии на заседании рабочей группы по безопасности. Участники рабочей группы также обсуждали условия и порядок согласования и проведения ремонтно-восстановительных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры", - сообщила Грау.
Она проинформировала, что политическая рабочая группа занималась вопросами, связанными с выполнением поручения ТКГ разработать проект плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями.
"Я призываю участников рабочей группы проявить политическую волю к компромиссам и взаимным уступкам с целью сближения позиций", - заявила представитель ОБСЕ.
По информации Грау, в центре внимания гуманитарной рабочей группы было устранение препятствий для открытия и обеспечения надлежащего функционирования КПВВ вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области. В этом контексте она выразила надежду на безотлагательные решения остающихся вопросов с целью одновременного открытия обоих КПВВ в возможно кратчайшие сроки.
Кроме того, как сообщила Спецпредставитель ОБСЕ, во время дискуссий в рабочей группе также обсуждались аспекты, связанные с взаимным освобождением и обменом лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.
Участники экономической рабочей группы занимались вопросами обеспечения водоснабжения через линию соприкосновения и функционирования мобильной связи "Водафон-Украина" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). Также состоялось обсуждение возможной международной инспекции объектов в ОРДЛО, располагающих радиоактивными материалами, проинформировала Грау.
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Раз в полгода высовываешсвое свинное рыло из бырки в полу в хитром заведении, бурчиш какой-нить бред и снова туда засовываешся.
Не вылазь вааще,матуш рогатая.
О ЧЕМ???
Результаты налицо.
Да и что б с тупой зеленой макакой о чем то говорить - самому прийдется жутко опустится.
А то вот макака никак не палится - строчит с двух аккаунтов и считает себя Штирлицем...
Но что б ему свои черенок от лопаты воткнули - довольно легко.
Но это жутко не выгодно экономически...
Очки розовые давно пора разбить.
Все эти громкие декларации - равенства браццтва и прочая херь для наивных Нихто тебе ниче не даст, пока сам не возмеш.
А Ывропа за бабки родную маму три раза на бис закопает.