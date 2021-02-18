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Рада больше не будет продлевать сроки льготной растаможки "евроблях", - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада больше не будет продлевать сроки льготной растаможки

Верховная Рада больше не будет продлевать сроки льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, комментируя законопроекты №4643-д и № 4644-р, которые временно установили максимальную стоимость растаможивания в размере 1 тыс. евро, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, что многие говорили до этого, что это последний раз и все. Но это действительно тот момент, когда не будет больше продолжений. И там срок уже ограничен концом декабря прошлого года - чтобы не было, что я сейчас быстренько ввезу евробляху и ее растаможим", - рассказала Кравчук.

Кравчук считает эти законопроекты разумным компромиссом.

"Люди заплатят штраф. А если они не захотят растаможивать, то после уплаты штрафа они перевозят за границу машину и не платят за растаможку. Если хотят - платят не больше тысячи евро", - рассказала Кравчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада предварительно одобрила законопроекты о растаможке "евроблях". ВИДЕО

Как сообщалось ранее, сегодня, 18 февраля, под зданием Верховной Рады в Киеве прошла акция протеста владельцев автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") с требованием принятия законодательства, упрощающего растаможку транспортных средств.
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Топ комментарии
+14
а шо такого особенного совершил "народ Украины", чтобы такая роскошь стала просто средством передвижения ?

"народ" тупой, ленивый и на генетическом уровне заражен вирусом шары, халявы и воровства,

а уплата налогов для этого "народа" - не признак сознательного гражданина, а признак лоховства.
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18.02.2021 15:04
+9
Вообще то с тех денег за которые покупаются автомобили все налоги уже уплачены, куча вот тех, так называемых сборов и налогов и сама растаможка являются обычным грабежом. Знаешь утырок почему у нас низкая производительность труда? Потому что отсутствует механизация на должном уровне, а это и трактора и станки и автомобили и все все оборудование и современные материалы. А вот отсутствует это все, потому что вот такие извращенные твари как ты, установили нам высокие непреодолимые таможенные барьеры и поборы. Большей частью поэтому мы такие нищие, и наша продукция также зачастую не конкурентоспособна, по причине невозможности обеспечения высокого качества в создавшихся условиях.
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18.02.2021 15:47
+8
а почему ты считаешь, что каждый должен иметь автомобиль? 70% сидят на субсидиях, но кинуть 3000 в неделю на бензин нормально.
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18.02.2021 15:03
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Это вообще не машина .
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18.02.2021 15:11 Ответить
не хуже евроблях гнилых. сейчас миллионики не выпускают, да и металл экономят.
собственно авто рассчитано на максимум 5 лет, потом утилизация и покупка нового.
так экономически выгодно производителям.
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18.02.2021 15:15 Ответить
На собственном опыте: евробляха - не всегда гавно, продукция ЗАЗ - 100% гавно
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18.02.2021 15:38 Ответить
Евробляха изначально всегда не говно. Хотя бы потому, что чел хлам покупать не будет, т.к. на ремонте разорится. Т.е. машина в нормальном ходовом состоянии как правило. Ее берут чтобы ездить, а не что бы ремонтировать. Так что бред про убитые евробляхи пусть умники засунут в задницу и трижды провернут. Это первое. Второе - если евробляхи таой хлам, что нельзя их на дороги пускать, то объясните мне на милость что в плане технического состояния в ней изменится после уплаты всех таможенных налогов и сборов? Она что, перестанет быть хламом? Она по украинским дорогам ездить не будет? Ну и последнее - любая (акцентирую ЛЮБАЯ) неубитая евробляха, пробегавшая по дорогам той же Германии 10 лет в разы лучше даже новых наших ланоса или виды.
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18.02.2021 16:31 Ответить
ты сам какой то гнилой - бомж
? на норм евробляху бабла у тя нема? Работать не пробовал?
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19.02.2021 01:10 Ответить
у нас Япошки в ходу, до европы далеко да и дорого они там стоят.
раньше машины делали на совесть в 90е даже. Потом стали делать с минимальным запасом прочности, ибо иначе новые машины некуда девать.
--------
Япошки тоже пошли по этому пути как и все у них только Лексусы (Тойота Хариер) более менее долговечны и то как посмотреть.
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19.02.2021 01:36 Ответить
+
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18.02.2021 18:32 Ответить
Рада більше не продовжуватиме терміни пільгового розмитнення "євроблях", - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4619
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18.02.2021 15:13 Ответить
Так ты сперва открой это новое производство нормальных автомобилей. И обеспечь людей рабочими местами с достойной зарплатой. А потом будешь здесь 3,14 деть что и кому нужно делать. А в настоящее время не твое собачье дело как и где и на что людям тратить свои деньги.
Ты наверное там в теме - сидишь на таможне и мзду гребешь? Или гоняешь сюда этот ржавый металлолом кораблями? Так что закрой свою вонючую пасть - дерьмом несет.
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18.02.2021 15:55 Ответить
"А если они не захотят растаможивать, то после уплаты штрафа они перевозят за границу машину и не платят за растаможку." Источник: https://censor.net/ru/n3248703

А может ты переедешь за границу и мы не будем платить тебе зарплату, в Польше и условия труда для тебя получше будет всего лишь 12-16 часов работы в день.
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18.02.2021 15:20 Ответить
Не пишите бред на счет 12-16 часов работы по дефолту. ЭТО БРЕДЯТИНА. Так называемые польские понадгодыны только по желанию. Да и то не всегда. Обычно если заказов на продукцию много. И заробитчане как правило сами их хотят, т.к. они оплачиваются в большем размере. Равно как и работа в выходные дни.
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18.02.2021 16:35 Ответить
Это ты говоришь тому кто проработал в Польше год?! Рада більше не продовжуватиме терміни пільгового розмитнення "євроблях", - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3495 Рада більше не продовжуватиме терміни пільгового розмитнення "євроблях", - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3495 Рада більше не продовжуватиме терміни пільгового розмитнення "євроблях", - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3495 Что ты заработаешь если будешь работать по 8 часов?! И есть производства, например IKEA, где меньше 12 часов украинцам работать просто нельзя, был такой один "умный", типа тебя, который приехал и сказал что хочет работать по 8 часов как поляки, в тот же день он был послан в сторону Украины.
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18.02.2021 16:44 Ответить
Это Вы отвечаете тому, у кого дети (дочь с зятем) и сейчас находятся в Польше с февраля прошлого года и по сей день. И мне подобные страшилки лучше не рассказывать. Еще раз повторюсь - да надгодыны есть. Но не столько сколько бы им хотелось. Они по желанию. И таки да, заробитчане за них грызутся друг с другом. Потому как есть возможность больше заработать.
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18.02.2021 18:21 Ответить
Когда поработаешь сам, тогда и поговорим, а так "одна бабка сказала". Это единичные случаи что по 8, тем более ковид. Там не работают как у нас, там работают 24 часа в сутки.
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18.02.2021 18:34 Ответить
А причем тут проработаешь сам и одна бабка сказала? Мы с детьми каждый день практически общаемся. Знаем ситуацию из первых рук т.с. И, извините, если работают 24 часа в сутки, то когда они спят? Они же не роботы. Рада більше не продовжуватиме терміни пільгового розмитнення "євроблях", - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2593
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18.02.2021 18:44 Ответить
Элементарно - в 3 смены по 8 часов, украинцы 1,5 смены т.е. 12 часов, по желанию 2 смены т.е. 16 часов. Видать не работал никогда на заводе.
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18.02.2021 19:04 Ответить
У меня дети работают по 8 часов смена. По желанию, если есть работа, 12 часов.
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18.02.2021 19:19 Ответить
А в смену на заводе я действительно давно не работал. Со времен студенчества, когда подрабатывал. Профессия у меня несколько иная. Всегда в одну смену с 8 до 17. Сейчас вон вообще дистанционно полулежа на диване. Кто на что учился. Рада більше не продовжуватиме терміни пільгового розмитнення "євроблях", - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 352
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18.02.2021 19:21 Ответить
вопят о "доступном автомобиле для небогатого украинца", а ввозят 90% ауди 2,5 литров и больше. астра или поло какой - нунах, че мы, лохи штоле?!
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18.02.2021 15:21 Ответить
Как они все уже всех задолбали - слуги вместе с бляхерами.
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18.02.2021 15:22 Ответить
Выходит, что налоги платят лохи?
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18.02.2021 15:25 Ответить
все евробляхи в утиль и запретить ввоз авто старше 10 лет/ниже евро5
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18.02.2021 15:42 Ответить
Правильно,зато копейки 45 летние,карбюраторные пусть и дольше ездят,а Ауди 11 евро 4 это хлам,так держать!
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18.02.2021 15:53 Ответить
Багато копійок їздять??
А корчів з усієї Європи багато можуть навезти
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18.02.2021 16:40 Ответить
У нас в селе 50%,друг ты мой .
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18.02.2021 17:05 Ответить
Павел, а ты на Ауди 11 евро 4 на поле заедешь за 4мя мешками картошки? Рада більше не продовжуватиме терміни пільгового розмитнення "євроблях", - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8302
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19.02.2021 13:02 Ответить
Мне кажется вы тролль.
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18.02.2021 17:06 Ответить
Київ постійно в десятці найбільш забруднених міст світу. Навезли лайна, скоро будемо від онкології здихати...
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18.02.2021 15:51 Ответить
подорожнык - допомогае
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19.02.2021 01:14 Ответить
***@ни тепер спати не будуть,бо бляхири все ж дотисли мудаків з вр))))
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18.02.2021 16:06 Ответить
на#єра зараз протягнули???
Рейтинх підлатати??.
********...
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18.02.2021 16:10 Ответить
депутаты мрази
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18.02.2021 17:01 Ответить
Ця фраза вже звучала. Треба уточнити, не буде продовжувати розтаможку в цьому місяці, чи в цьому році. Ніколи не говори ніколи.
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18.02.2021 17:51 Ответить
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