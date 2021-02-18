Рада больше не будет продлевать сроки льготной растаможки "евроблях", - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада больше не будет продлевать сроки льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, комментируя законопроекты №4643-д и № 4644-р, которые временно установили максимальную стоимость растаможивания в размере 1 тыс. евро, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, что многие говорили до этого, что это последний раз и все. Но это действительно тот момент, когда не будет больше продолжений. И там срок уже ограничен концом декабря прошлого года - чтобы не было, что я сейчас быстренько ввезу евробляху и ее растаможим", - рассказала Кравчук.

Кравчук считает эти законопроекты разумным компромиссом.

"Люди заплатят штраф. А если они не захотят растаможивать, то после уплаты штрафа они перевозят за границу машину и не платят за растаможку. Если хотят - платят не больше тысячи евро", - рассказала Кравчук.

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Как сообщалось ранее, сегодня, 18 февраля, под зданием Верховной Рады в Киеве прошла акция протеста владельцев автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") с требованием принятия законодательства, упрощающего растаможку транспортных средств.