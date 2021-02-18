Рада больше не будет продлевать сроки льготной растаможки "евроблях", - "слуга народа" Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада больше не будет продлевать сроки льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.
Об этом сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, комментируя законопроекты №4643-д и № 4644-р, которые временно установили максимальную стоимость растаможивания в размере 1 тыс. евро, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я понимаю, что многие говорили до этого, что это последний раз и все. Но это действительно тот момент, когда не будет больше продолжений. И там срок уже ограничен концом декабря прошлого года - чтобы не было, что я сейчас быстренько ввезу евробляху и ее растаможим", - рассказала Кравчук.
Кравчук считает эти законопроекты разумным компромиссом.
"Люди заплатят штраф. А если они не захотят растаможивать, то после уплаты штрафа они перевозят за границу машину и не платят за растаможку. Если хотят - платят не больше тысячи евро", - рассказала Кравчук.
Как сообщалось ранее, сегодня, 18 февраля, под зданием Верховной Рады в Киеве прошла акция протеста владельцев автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") с требованием принятия законодательства, упрощающего растаможку транспортных средств.
Пожалуйста, подождите...
собственно авто рассчитано на максимум 5 лет, потом утилизация и покупка нового.
так экономически выгодно производителям.
? на норм евробляху бабла у тя нема? Работать не пробовал?
раньше машины делали на совесть в 90е даже. Потом стали делать с минимальным запасом прочности, ибо иначе новые машины некуда девать.
--------
Япошки тоже пошли по этому пути как и все у них только Лексусы (Тойота Хариер) более менее долговечны и то как посмотреть.
Ты наверное там в теме - сидишь на таможне и мзду гребешь? Или гоняешь сюда этот ржавый металлолом кораблями? Так что закрой свою вонючую пасть - дерьмом несет.
А может ты переедешь за границу и мы не будем платить тебе зарплату, в Польше и условия труда для тебя получше будет всего лишь 12-16 часов работы в день.
А корчів з усієї Європи багато можуть навезти
Рейтинх підлатати??.
********...