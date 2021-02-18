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Мы готовы исследовать мутации коронавируса, - ученые Института молекулярной биологии и генетики

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Мы готовы исследовать мутации коронавируса, - ученые Института молекулярной биологии и генетики

В Украине до сих пор не изучают мутации вируса SARS-CoV-2. Между тем, данные таких исследований очень важны для выработки стратегии дальнейшего лечения пациентов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ), сообщает Цензор.НЕТ

Как говорится в тексте сообщения, с начала пандемии в мире зафиксированы десятки тысяч различных вариантов виновника коронавирусной болезни. Полная открытая база данных - Национального центра биотехнологической информации (США), в которой аккумулированы данные со всего мира, - включает геномы уже более 38000 SARS-CoV-2. Однако в ней нет ни одного украинского образца.

По данным ИМБГ, в Украине до сих пор не начали изучать мутации SARS-CoV-2, следовательно, неизвестно, какие штаммы циркулируют сейчас по стране, отличаются ли они в разных регионах, они более безопасны для украинцев, или, наоборот.

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"Излишне подчеркивать важность определения штаммов коронавируса. На основе данных таких исследований можно оценивать свойства вирусов, а затем выстраивать эффективные стратегии лечения, понимать, почему действуют или не действуют те или иные лекарства. Эти данные важны также для дальнейшей вакцинации, поскольку они могут помочь модифицировать вакцины", - говорится далее в сообщении.

Как полагают ученые, с учетом стремительного распространения вируса и его способность быстро меняться, постоянный мониторинг и отслеживание его изменений будут актуальными еще много лет.

"Летом 2020 наш Институт совместно с сотрудниками ЦОС в г. Киеве предложили программу "Геномная эпидемиология SARS-CoV-2 в Украине", которую поддержали эксперты МОЗ. - говорит директор ИМБГ, академик Михаил Тукало. - Однако программа не получила финансирование от правительства".

Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявлял, что в Украине нет оборудования для выявления новых штаммов и мутаций коронавируса.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Вы уже создали лучшую вакцину от ковид! Как некоторые говорили , что создаете за премию в лям долларов.. думаю вам либо стоит оставить эти порывы, либо не трепать языком, а сначала сделать, а потом говорить! А то заколебали своим трепом, "через два года будем жить лучше Франции" Кравчук, самая мильная армия, 100 самолетов в год ит.д... один сплошной треп.. не более!
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18.02.2021 15:22
+2
Дайте денег из бюджета , будем модную тему развивать ! Мутации конечно хорошо исследовать только , а дальше что ! Хотя ученых надо поддерживать , не только же на асфальт спускать гражданский бюджет.
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18.02.2021 15:30
+1
Если нет команды, то не высовывайтксь, не надо напрягаться, зарплата идет, и премии идут, а шо еше надо, сидите тихо, как учит ваш директор института.
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18.02.2021 15:42
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а матеріалу для дослідів немає
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18.02.2021 15:21 Ответить
Вакцину от ковида во Львове в Институте биологии клетки разрабатывают. Им на это аж 10 млн грн выделили. Ми готові досліджувати мутації коронавірусу, - науковці Інституту молекулярної біології та генетики - Цензор.НЕТ 8305
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18.02.2021 15:34 Ответить
Вы уже создали лучшую вакцину от ковид! Как некоторые говорили , что создаете за премию в лям долларов.. думаю вам либо стоит оставить эти порывы, либо не трепать языком, а сначала сделать, а потом говорить! А то заколебали своим трепом, "через два года будем жить лучше Франции" Кравчук, самая мильная армия, 100 самолетов в год ит.д... один сплошной треп.. не более!
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18.02.2021 15:22 Ответить
Що це було? Ми готові досліджувати мутації коронавірусу, - науковці Інституту молекулярної біології та генетики - Цензор.НЕТ 6845 "Прорыв" в изобретении вакцины вы уже сделали. Пи......ть - не мешки ворочать. Вначале сделайте что-то дельное, а потом трубите во все концы. А вообще, после анонса по "украинской вакцине" вообще стыдно было бы рот открывать. Пипец.
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18.02.2021 15:28 Ответить
Дайте денег из бюджета , будем модную тему развивать ! Мутации конечно хорошо исследовать только , а дальше что ! Хотя ученых надо поддерживать , не только же на асфальт спускать гражданский бюджет.
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18.02.2021 15:30 Ответить
сравните ковид с другими орви . Вирусологи разницы не видят зато коронобесы в захвати от ковида, ведь он только и проплачен, других балезней для ковидмафии просто нет.
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18.02.2021 15:30 Ответить
Если они начнут это делать, лишатся работы и регалий.
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18.02.2021 16:07 Ответить
Если нет команды, то не высовывайтксь, не надо напрягаться, зарплата идет, и премии идут, а шо еше надо, сидите тихо, как учит ваш директор института.
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18.02.2021 15:42 Ответить
Лаборатории есть - есть так изучайте, материала нет - иди в больницу там тебе его ведро накашляют. бла бла бла дайте денег вот и МОЗ нас одобрил.
Не понял лаборатория есть - есть! Зарплату им платят? Платят! Ну так изучайте.
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18.02.2021 16:12 Ответить
Ой, лучше би молчали, исследователи.
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18.02.2021 17:06 Ответить
Сколько невеж тут тусуется! Єтот институт никогда не брался, а тем более- не обещал создать вакцину! Тестьі да, создал, но нашему государству нужньі покупки, на которьіх можно делать откатьі! Зачем же финансировать свою наук, когда на китайских составляющих можно тестьі собирать и деньжат карман полозить!
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18.02.2021 17:52 Ответить
Між рядків:"панове, дайте грошики!!!"
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06.08.2021 09:25 Ответить
 
 