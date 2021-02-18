Все школы Черновцов переходят на "дистанционку" из-за роста заболеваемости COVID-19: ОГА просит перевести на дистанционную форму обучения всю область
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В Черновицкой области рекомендовали все школы перевести на дистанционную форму обучения из-за роста количества больных коронавирусом.
Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В ОГА отметили, что такие рекомендации они получили от Министерства образования и науки. Ведь по состоянию на 17 февраля в школах области COVID-19 болеют 233 ученика, 152 педагога, 28 работников технического персонала.
По словам главного санитарного врача Буковины Натальи Гопко, доля детей в общем числе больных коронавирусом в последнее время возросла с 3% до 8%.
"Это незначительный рост, однако дети приносят болезнь в семьи. 85% больных сейчас в семьях, где дети посещают учебные заведения", - сказала Гопко.
Руководствуясь рекомендациями областной комиссии ТЭБ и ЧС, решение по обучению в школах должны принять комиссии по вопросам ТБ и ЧС территориальных громад.
В Черновцах все школы города переводят на дистанционную форму обучения через эпидемическую ситуацию в регионе. Об этом сообщил заместитель Черновицкого городского головы Юрий Лесюк.
"Мы получили представление от главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, обращение от главного санитарного врача Черновицкой области Натальи Гопко, изучили протокол областной комиссии ТЭБ и ЧС, а также постановление Кабинета Министров и приняли решение перевести школы на дистанционное обучение с 19 февраля", - рассказал чиновник.
Лесюк добавил, что сейчас на дистанционное обучение переходят ученики всех классов - от 1 до 11. Однако с понедельника очное обучение начальной школы могут восстановить.
Работа детских садов Черновцов пока не прекращается.
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Черновцы отказались усиливать карантин
Как с языка снял. "Вдруг" озаботились здоровьем/сохранением жизней граждан, а не доходами "бизнеса". Выборы уже прошли. Чё уж там?
А теперь вспомни, что "проповедовали" тот же мэр Львова (Садовой), Франковска, Черновцов и т.д. Ото ж.
- що робиш?
- крокодилів відганяю
- так тут крокодилів зроду немає
- отже добре відганяю
так і у тебе: вірус - це крокодил, а махання руками - карантинні заходи
усі раніше відомі види грипу та ГРВІ зникли з обличчя планети, тепер усе списується на ковід за хибнопозитивними результатами тестів, а бо й без них
Навіть ВООЗ вже визнала, що ці тести - фуфло. Також вона визнала, що летальність ковіду - 0,2%. Це, можна сказати, важкий грип (в найгіршому випадку, тобто без врахування того, в скількох випадках причину смерті було сфальсифіковано).
десятки країн Європи та світу з найжорсткішими карантинами впродовж місяців (особливо восени це було яскраво видно) мали все одно різкий ріст захворюваності
Кстати, главный показатель ситуации с ковидом в ваших регионах- это заполненность больничных коек. Кое-где она уже превышает 100%!
це якби тобі робили фальшивий тест на вагітність, і він був би позитивним
вітаю, тобі скоро народжувати
Ось до речі.
В 2019 році дослідження ВООЗ показало, що практично немає наукового підтвердження ефективності проти грипу таких мір, як «соціальне дистанціювання», обмеження використання транспорту і карантин в цілому.
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/