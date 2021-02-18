Все школы Черновцов переходят на "дистанционку" из-за роста заболеваемости COVID-19: ОГА просит перевести на дистанционную форму обучения всю область

В Черновицкой области рекомендовали все школы перевести на дистанционную форму обучения из-за роста количества больных коронавирусом.

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В ОГА отметили, что такие рекомендации они получили от Министерства образования и науки. Ведь по состоянию на 17 февраля в школах области COVID-19 болеют 233 ученика, 152 педагога, 28 работников технического персонала.

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По словам главного санитарного врача Буковины Натальи Гопко, доля детей в общем числе больных коронавирусом в последнее время возросла с 3% до 8%.

"Это незначительный рост, однако дети приносят болезнь в семьи. 85% больных сейчас в семьях, где дети посещают учебные заведения", - сказала Гопко.

Руководствуясь рекомендациями областной комиссии ТЭБ и ЧС, решение по обучению в школах должны принять комиссии по вопросам ТБ и ЧС территориальных громад.

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В Черновцах все школы города переводят на дистанционную форму обучения через эпидемическую ситуацию в регионе. Об этом сообщил заместитель Черновицкого городского головы Юрий Лесюк.

"Мы получили представление от главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, обращение от главного санитарного врача Черновицкой области Натальи Гопко, изучили протокол областной комиссии ТЭБ и ЧС, а также постановление Кабинета Министров и приняли решение перевести школы на дистанционное обучение с 19 февраля", - рассказал чиновник.

Лесюк добавил, что сейчас на дистанционное обучение переходят ученики всех классов - от 1 до 11. Однако с понедельника очное обучение начальной школы могут восстановить.

Работа детских садов Черновцов пока не прекращается.