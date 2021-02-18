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Все школы Черновцов переходят на "дистанционку" из-за роста заболеваемости COVID-19: ОГА просит перевести на дистанционную форму обучения всю область

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Все школы Черновцов переходят на

В Черновицкой области рекомендовали все школы перевести на дистанционную форму обучения из-за роста количества больных коронавирусом.

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В ОГА отметили, что такие рекомендации они получили от Министерства образования и науки. Ведь по состоянию на 17 февраля в школах области COVID-19 болеют 233 ученика, 152 педагога, 28 работников технического персонала.

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По словам главного санитарного врача Буковины Натальи Гопко, доля детей в общем числе больных коронавирусом в последнее время возросла с 3% до 8%.

"Это незначительный рост, однако дети приносят болезнь в семьи. 85% больных сейчас в семьях, где дети посещают учебные заведения", - сказала Гопко.

Руководствуясь рекомендациями областной комиссии ТЭБ и ЧС, решение по обучению в школах должны принять комиссии по вопросам ТБ и ЧС территориальных громад.

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В Черновцах все школы города переводят на дистанционную форму обучения через эпидемическую ситуацию в регионе. Об этом сообщил заместитель Черновицкого городского головы Юрий Лесюк.

"Мы получили представление от главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, обращение от главного санитарного врача Черновицкой области Натальи Гопко, изучили протокол областной комиссии ТЭБ и ЧС, а также постановление Кабинета Министров и приняли решение перевести школы на дистанционное обучение с 19 февраля", - рассказал чиновник.

Лесюк добавил, что сейчас на дистанционное обучение переходят ученики всех классов - от 1 до 11. Однако с понедельника очное обучение начальной школы могут восстановить.

Работа детских садов Черновцов пока не прекращается.
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Топ комментарии
+1
А как дышали... Все школы Черновцов переходят на "дистанционку" из-за роста заболеваемости COVID-19: ОГА просит перевести на дистанционную форму обучения всю область - Цензор.НЕТ 2018
Черновцы отказались усиливать карантин
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18.02.2021 15:35
+1
Усі школи Чернівців переходять на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19: ОДА просить перевести на дистанційну форму навчання всю область - Цензор.НЕТ 2142
Как с языка снял. "Вдруг" озаботились здоровьем/сохранением жизней граждан, а не доходами "бизнеса". Выборы уже прошли. Чё уж там?
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18.02.2021 15:44
+1
Треба всі школи України переводити на дистанційне
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18.02.2021 16:03
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Все школы Черновцов переходят на "дистанционку" из-за роста заболеваемости COVID-19: ОГА просит перевести на дистанционную форму обучения всю область - Цензор.НЕТ 871
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18.02.2021 15:29 Ответить
А как дышали... Все школы Черновцов переходят на "дистанционку" из-за роста заболеваемости COVID-19: ОГА просит перевести на дистанционную форму обучения всю область - Цензор.НЕТ 2018
Черновцы отказались усиливать карантин
показать весь комментарий
18.02.2021 15:35 Ответить
Усі школи Чернівців переходять на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19: ОДА просить перевести на дистанційну форму навчання всю область - Цензор.НЕТ 2142
Как с языка снял. "Вдруг" озаботились здоровьем/сохранением жизней граждан, а не доходами "бизнеса". Выборы уже прошли. Чё уж там?
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18.02.2021 15:44 Ответить
будь ласка, наведи приклад країни чи регіону, де карантин (а не зменшення кількості гівнотестування) призвів до зменшення рівня захворюваності
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18.02.2021 16:10 Ответить
Киев.
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18.02.2021 16:22 Ответить
я ж написав заздалегідь "а не зменшення кількості гівнотестування"
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18.02.2021 16:26 Ответить
і в Києві карантин був по факту ще більш слабким, ніж в Чернівцях
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18.02.2021 16:28 Ответить
В Киеве наш Педалик (надо отдать ему должное хоть в этом) НИ РАЗУ не призывал отказываться от карантинных мер! Мало того, уже почти год (с начала эпидемии и до сих пор) ЕЖЕДНЕВНО озвучивает/публикует динамику заболеваемости столицы ПО РАЙОНАМ. В магазины без маски не зайти, в транспорт- аналогично. Думаю, что в том числе и благодаря ему у большинства адекватных киевлян сформировалось правильное отношение к пандемии. И это при том, что в Киев- был одним из самых страадающих от ковида городов! Во многом потому, что ковид-диссиденты пхнут к нам толпами со всей Украины.
А теперь вспомни, что "проповедовали" тот же мэр Львова (Садовой), Франковска, Черновцов и т.д. Ото ж.
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18.02.2021 16:48 Ответить
тобто вірус залякали заклики і звіти по захворюваності? ось чого Степанов такий "активний")))
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18.02.2021 16:55 Ответить
Тобто ты читать не умеешь. А, тем более, думать. Усі школи Чернівців переходять на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19: ОДА просить перевести на дистанційну форму навчання всю область - Цензор.НЕТ 5106 Вирус "залякало" правильное отношение киевлян к карантинным мероприятиям, сформированное, в том числе, нашим мэром. И, само собой, наличие самих этих мероприятий. А вот ваши мэры сделали ВСЁ от себя зависящее, чтобы саботировать карантин и нивелировать опасность болезни в умах населения.
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18.02.2021 17:02 Ответить
чоловік стоїть на мосту через Дніпро і махає руками, інший підходить і питає:
- що робиш?
- крокодилів відганяю
- так тут крокодилів зроду немає
- отже добре відганяю

так і у тебе: вірус - це крокодил, а махання руками - карантинні заходи
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18.02.2021 17:42 Ответить
в чому небезпека хвороби, середній вік померлих від якої по світу - 80 з чимось років? летальність якої фактично рівна НУЛЮ, якщо людина не при смерті (тобто не дуже стара та не має значних хронічних патологій) і має вітамін Д в нормі?
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18.02.2021 17:44 Ответить
Максимко, ти ніяк не усвідомиш, що уся ця видимість пандемії створена фейковими тестами
усі раніше відомі види грипу та ГРВІ зникли з обличчя планети, тепер усе списується на ковід за хибнопозитивними результатами тестів, а бо й без них
Навіть ВООЗ вже визнала, що ці тести - фуфло. Також вона визнала, що летальність ковіду - 0,2%. Це, можна сказати, важкий грип (в найгіршому випадку, тобто без врахування того, в скількох випадках причину смерті було сфальсифіковано).
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18.02.2021 17:39 Ответить
Легче всего прикрыться "отсутствием тестирования", которое, если и есть, то только по вине ковид-диссидентов среди тамошних властей. Хотели "децентрализацию" с местными неуправляемыми "царьками"? Ну так кушайте, не обляпайтесь. Усі школи Чернівців переходять на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19: ОДА просить перевести на дистанційну форму навчання всю область - Цензор.НЕТ 2124
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18.02.2021 16:32 Ответить
легше всього прикритися карантином, який в реальності не працює
десятки країн Європи та світу з найжорсткішими карантинами впродовж місяців (особливо восени це було яскраво видно) мали все одно різкий ріст захворюваності
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18.02.2021 16:36 Ответить
С ковид-десидентами спорить бесполезно. Усі школи Чернівців переходять на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19: ОДА просить перевести на дистанційну форму навчання всю область - Цензор.НЕТ 1606 Для них даже статистика- "результат отсутствия тестирования". Усі школи Чернівців переходять на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19: ОДА просить перевести на дистанційну форму навчання всю область - Цензор.НЕТ 1606 "Мало вас тестируют"? Ну так обратитесь к своим местным царькам! Или хотя бы сделайте выводы на следующих выборах!
Кстати, главный показатель ситуации с ковидом в ваших регионах- это заполненность больничных коек. Кое-где она уже превышает 100%!
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18.02.2021 16:57 Ответить
ти тупий? тести - гівно
це якби тобі робили фальшивий тест на вагітність, і він був би позитивним
вітаю, тобі скоро народжувати
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18.02.2021 17:40 Ответить
Пожалуйста.
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18.02.2021 16:23 Ответить
Треба всі школи України переводити на дистанційне
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18.02.2021 16:03 Ответить
навіщо?
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18.02.2021 16:08 Ответить
"ріст захворюваності" в західних областях пов'язаний виключно з великою кількістю зроблених там щодня гівнотестів, бо саме з цих областей люди масово їдуть на заробітки, а без негативного результату нікого не випускають
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18.02.2021 16:09 Ответить
Неправда. Рост заболеваемости в западных регионах связан с регулярным массовым шастаньем жителей тех регионов в страны ЕС и агрессивным саботажем карантинных мероприятий со стороны местных властей. Теперь маєте те, що маєте. И самое обидное, что ни одного саботажника так и не привлекут к ответственности.
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18.02.2021 16:27 Ответить
Карантин жодним чином не впливає на поширення вірусних інфекцій. Ти ще цього не второпав? По усьому світу типу запроваджені безпрецедентні міри, але це НІЯК не заважає новим штамам поширюватися. Уся ця брехлива статистика отримана за допомогою фуфлотестів, які дають до 90 і більше відсотків ХИБНОпозитивних результатів.
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18.02.2021 16:30 Ответить
Впливає. Даже спорить не собираюсь. Спроси у ВОЗ.
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18.02.2021 16:34 Ответить
Ааа... то у тебе ВООЗ - авторитет Усі школи Чернівців переходять на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19: ОДА просить перевести на дистанційну форму навчання всю область - Цензор.НЕТ 4152 шарашкіна контора, яка останні десятиріччя займається лише тим, що лобіює інтереси фарм. гігантів

Ось до речі.

В 2019 році дослідження ВООЗ показало, що практично немає наукового підтвердження ефективності проти грипу таких мір, як «соціальне дистанціювання», обмеження використання транспорту і карантин в цілому.
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/
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18.02.2021 16:39 Ответить
 
 