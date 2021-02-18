Цифровизация - самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает диджитализацию страны и рад, что Кабмину удалось сформировать четкую стратегию цифровой трансформации на следующие три года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Мы – первая страна в мире с цифровыми паспортами и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением. Цифровизация – это прямая и самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет. Диджитализация – это борьба с коррупцией, уменьшение общения граждан с чиновниками, упрощение процедур, и за ней – будущее", – подчеркнул глава государства.
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о запуске 94 проектов цифровой трансформации в сферах образования, здравоохранения, юстиции, экономики и торговли, энергетики, инфраструктуры и т. д. Утвержденный правительством перечень проектов будет реализован в течение трех лет и будет способствовать развитию цифрового государства.
"Впервые в истории Украины государство переходит на системный проектный подход. Такая мощная структура поможет трансформировать Украину на всех уровнях – от общенационального до местного. И позволит уже через несколько лет войти в топ-20 цифровых государств мира", – отметил он.
В сообщении напоминается, что 17 февраля текущего года Кабинет Министров Украины утвердил перечень 94 проектов цифровой трансформации. Стратегия является отражением всей деятельности правительства и содержит четкие планы ее цифровизации – перехода на современные, прозрачные и автоматизированные правила. Среди проектов цифровой трансформации на следующие три года: е-нотариат, е-имущество, е-градостроительство, е-школа, е-соцзащита, е-миграция, е-больница, е-разрешение и т. д.
Украинцы лично смогут контролировать прозрачность системы и наблюдать за реализацией проектов в режиме реального времени. Для этого Министерство цифровой трансформации запускает публичный каталог с описанием каждого проекта, четко определенными дедлайнами и ответственными за процессы.
Пожалуйста, подождите...
Ибо он не ведает, что творит (с)
позавчера в программе "утро в большом городе" на ICTV ведущая задавала вопросы министру цифровизации (есть у них такая рубрика "33 за 3"). один из вопросов был "чем так важна диджитализация". так вот. его ответ слово в слово повторил потерпевший вымират
и про "компьютер взятки не берет" и про "Диджитализация - это борьба с коррупцией"
нашел! три минуты посмотрите
https://ranok.ictv.ua/ua/videos/mihajlo-fedorov-pro-tsifrovu-transformatsiyu-diyu-i-zarobitok-ministra-interv-yu-33-za-3/
Ну, или перенесенный ковид по остатку мозга вдарил нипадецки...
Зазвичай частину яка на комп'ютері майже завжди здають ті хто знають правила.
Но права ти всеодно не отримаєш, бо треба здати їзду, а її ти не здаш не заплативши.
Тому не треба міфів про "приказ програмцу".
(Звичайно можна придумати поламану мишку чи її віддалене перехоплення. Но нафіга якщо тебе простіше завалити на їзді?)
взятки программисты берут
по примеру топ-чиновников
"Мы - первая страна в мире с цифровыми паспортами"
Это просто наглая ложь. У меня на руках паспорт одной североевропейской страны, он полностью цифровой - т.е. можно не только голосовать, вставив этот паспорт как карточку в ридер компьютера, - с его помощью можно также и получить стопку госуслуг, за которыми мы до сих пор ходим ногами в ЦНАП.
" и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением."
О каком цифровом водительском он говорит? Еще год назад выдавали обычные пластиковые карточки, без каких-либо чипов.
"Цифровизация - это прямая и самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет."
Взятки берет тот, кто правит данные в этом компьютере. Но простым смертным это тяжело объяснить в виду тотальной компьютерной безграмотности.
С одной стороны, я вижу наглую, циничную ложь, а с другой стороны понимаю, что пипл схавает и добавки попросит. Эти подонки у власти далеко пойдут.
Но зелебобики все равно будут носиться со своей "правдой" про "величайшего лидера".
Беглый поиск в гугле показывает, что в Эстонии такие карты со смарт-чипами выдаются с 2002 года, а законодательно подготовлено всё было в 2000 году,
По эстонским законам, с 15 декабря 2000 года электронная цифровая подпись юридически эквивалентна подписи от руки.[3][4]
....и тут, прошло всего лишь двадцать лет, до Зеленского наконец-то дошло, что такое айди карта!
Забули вже про "Великого" ай-тішніка, який як гучно прийшов, так тихо й пішов, наш цифровий мессія -- пан Дибілет... Багато з нього користі було в напрямку їх "Тсифровізатсії"...
В кращому випадку він манагер, керівник. Він міг би керувати навіть свинарником, але це не робить з манагеру біолога чи ветеринара, він лише керівник у галузі сільского господарства.
Й навіть більше того. Як найманий керівник він навряд чи на щось спроможний, бо він не добився всього сам, а користувався протекцією свого папаши у "приваті". Папаши нема - і Дубілєт вже ніхто.
І коли все у цифрі навіть зустрічатись особисто непотрібно, а дати хабаря можна криптою, яку неможливо відслідкувати. )
Вполне очевидные вещи говорит, весь мир к этому стремится. Это даже не новость, а популизм в наше время.
"У мене, на жаль, і у прем'єр-міністра принтера, який друкує долари, вдома немає. Але ми теж багата країна. Наше багатство - люди, їх треба зберегти... Наша задача - не комфорт зараз, скажу відверто. Хліб, масло, молоко, крупи є, - виживемо. Пройдемо коронавірус - місяць, півтора - вирулимо". 17 квітня, ефір телеканалу "Україна".
"Це нове життя. Я не жаліюсь, що воно складніше. Змінилось все, починаючи з ранку. Ранок - раніше, вечір - пізніше, день - довше... Влада - це можливість. У мене є можливість допомогти. У мене немає можливості заробити гроші, але мені це не потрібно. Мені 42, я хочу бути в історії". 11 лютого, інтерв'ю "Інтерфаксу".
І, найпопулярніші меми. Щоб закінчити війну, треба перестати стріляти.
Зеленський в інтерв'ю для британської програми BBC HARDtalk
Пряма мова: "Це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу.
Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами".
Вон сегодня сайт СБУ положили...
они проникнут в сферы контроля и подкупа и откатов ибо "не создай себе кумира".............
- скажем такая вот тема.... ну и чем тут поможет диджитка ??? всё равно что электрифи-
кацией отменить веру в Бога..... к стати такая попытка была чем закончилось помним.....
https://zn.ua/EDUCATION/obeshchannoho-tri-hoda-zhdut-.html
- а настоящие проблемы тут а бубочки дебилам видосики крутят..............
Смотря, кто софтвер напишет, "бубочка".
Читайте там, в ОП, про ситуацию с robodebt, и мотайте на ус, а то правительство Украины без портков софтвер оставит :
" 470,000 wrongly-issued debts to be repaid in full.[14] Initially the total sum of the repayments was estimated to be A$721 million,[3] however in November 2020 this figure expanded to A$1.2 billion "
(Википедия)
В Украине казна пустая, чтобы из-за неправильно выписанные "долговых взысканий" больше 1 миллиарда долларов выплачивать неправильно оштрафованным.