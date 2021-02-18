"Цифровизация - самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет, - Зеленский"

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает диджитализацию страны и рад, что Кабмину удалось сформировать четкую стратегию цифровой трансформации на следующие три года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Мы – первая страна в мире с цифровыми паспортами и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением. Цифровизация – это прямая и самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет. Диджитализация – это борьба с коррупцией, уменьшение общения граждан с чиновниками, упрощение процедур, и за ней – будущее", – подчеркнул глава государства.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о запуске 94 проектов цифровой трансформации в сферах образования, здравоохранения, юстиции, экономики и торговли, энергетики, инфраструктуры и т. д. Утвержденный правительством перечень проектов будет реализован в течение трех лет и будет способствовать развитию цифрового государства.

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"Впервые в истории Украины государство переходит на системный проектный подход. Такая мощная структура поможет трансформировать Украину на всех уровнях – от общенационального до местного. И позволит уже через несколько лет войти в топ-20 цифровых государств мира", – отметил он.

В сообщении напоминается, что 17 февраля текущего года Кабинет Министров Украины утвердил перечень 94 проектов цифровой трансформации. Стратегия является отражением всей деятельности правительства и содержит четкие планы ее цифровизации – перехода на современные, прозрачные и автоматизированные правила. Среди проектов цифровой трансформации на следующие три года: е-нотариат, е-имущество, е-градостроительство, е-школа, е-соцзащита, е-миграция, е-больница, е-разрешение и т. д.

Украинцы лично смогут контролировать прозрачность системы и наблюдать за реализацией проектов в режиме реального времени. Для этого Министерство цифровой трансформации запускает публичный каталог с описанием каждого проекта, четко определенными дедлайнами и ответственными за процессы.