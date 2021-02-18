"1+1 media" не получал запросы со стороны СБУ и не владеет данными о каких-либо проверках, - заявление медиахолдинга

Медиахолдинг "1+1 media" не получал запросов со стороны СБУ.

Об этом говорится в заявлении медиахолдинга, информирует Цензор.НЕТ.

"В интервью изданию "РБК-Украина" советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал, что "проводится комплексная проверка по "1+1", в том числе СБУ...". Группа "1+1 media" заявляет, что эта информация компании неизвестна. Медиахолдинг не получал запросов со стороны СБУ и не владеет никакими данными относительно этой "проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром и влияет на канал.

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