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Депутата Киеврады Богатова исключили из фракции "Голос" за рукоприкладство по отношению к стендаперу Капице

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Депутата Киеврады Богатова исключили из фракции

Депутата Киевского городского совета Константина Богатова исключили из фракции "Голос" после инцидента между ним и стендапером Владом Капицой, который произошел в арт-центре "Братислава".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал депутут Киеврады от "Голоса" Максим Нефьодов.

Он отметил: "Вчера проголосовали за самое трудное решение, которое пришлось принимать "Голосу" в Киеве - фракция в Киевраде исключила из своего состава Константин Богатова. Причина - инцидент, произошедший в Арт-центре "Братислава" между депутатом и стендап-комиком Владом Капицей, и последующая реакция на него. Можно обсуждать, кто "первый начал", но публичное лицо не имеет права реагировать насилием на иные культурные предпочтения или художественные вкусы. Это не вопрос политического выбора, где каждый депутат может иметь собственную позицию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутата Киевсовета Богатова, ударившего стендапера Капицу, исключают из фракции "Голоса"

Нефьодов продолжил: "Почему же тогда это трудное решение? Если говорить просто, то потому что Костя - хороший человек. Он резкий, прямой и очень бескомпромиссный "уличный боец", который готов стоять за свои убеждения. Именно поэтому он и стоял на Майдане, получил там тяжелые ранения, поэтому он боролся за различные проекты на Оболони - парк Почайна, переименование станции метро, ​​сохранения арт-центра "Братислава". За то время, которое мы работали вместе, он всегда поддерживал правильные решения и был против любых компромиссов".

"Но даже хорошие люди порой делают очевидные ошибки, и на эти ошибки должна быть реакция. Если мы говорим о новом качестве политики и институте репутации, "Голос" не может просто сказать - ну, хороших людей надо "понять и простить". Но я очень надеюсь, что Константин делами восстановит свою репутацию и сделает еще много полезного для Киева", - резюмировал депутат.

Напомним, 14 февраля Богатов ударил Капицу во время стендап-шоу в арт-клубе "Братислава". Депутат Киеврады был возмущен тем, что стендаперы использовали в выступлениях нецензурную лексику и пытался отключить им свет, а Капица преградил ему путь к электрощиту.

Автор: Роман Свиридович
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Депутата Киеврады Богатова исключили из фракции "Голос" за рукоприкладство по отношению к стендаперу Капице - Цензор.НЕТ 5826
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18.02.2021 15:44 Ответить
Та нічого... У нас стендапер державою керує...
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18.02.2021 15:46 Ответить
Согласен, что нормальный мужчина или не ходит на выступления стендаперов, или если приходит, то имеет право ответить на оскорбления. Но бить морду с депутатским значком на грудях - это подло, что может сделать жалкий артистишка против защищенного отовсюду депутата. Это все равно, что бить ребенка,. Некрасиво, поэтому правильно, что выгнали! Не был бы депутатом не полез бы драться 99%. МОжно было бы кинуть чем-то в этого кривляку и был бы молодец, а так на всю жизнь репутацию господин Богатов себе испортил.
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18.02.2021 15:48 Ответить
Ну і даремно. Мало дав матюкливій потворі...
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18.02.2021 15:49 Ответить
Депутата Київради Богатова виключили з фракції "Голос" за рукоприкладство щодо стендапера Капиці - Цензор.НЕТ 525
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18.02.2021 15:59 Ответить
Депутата Київради Богатова виключили з фракції "Голос" за рукоприкладство щодо стендапера Капиці - Цензор.НЕТ 612Депутата Київради Богатова виключили з фракції "Голос" за рукоприкладство щодо стендапера Капиці - Цензор.НЕТ 6410Пропоную "Голос" перейменувати на "Матюк".
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18.02.2021 16:09 Ответить
І головою фракції зробити блогершу Лизу Леоненко
da_vsralas_mne_vasha_ridna_mova
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18.02.2021 16:57 Ответить
дожили - раньше за матюки из партии исключали....
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18.02.2021 16:14 Ответить
А "нравится" никто и не нажал... Очень показательно.
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19.02.2021 11:21 Ответить
 
 