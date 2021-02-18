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Ривненская стоматолог Кравчук уведомлена о подозрении в нанесении телесных повреждений детям, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Ривненская стоматолог Кравчук уведомлена о подозрении в нанесении телесных повреждений детям, - прокуратура

Под процессуальным руководством Ривненской местной прокуратуры, в рамках уголовного производства по факту нанесения побоев и умышленных легких телесных повреждений малолетним пациентам 18 февраля сообщено о подозрении 29-летнему детскому стоматологу Инне Кравчук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облпрокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что летом 2020 года врач, действуя целенаправленно, совершила насильственные действия в отношении малолетних детей, чем нанесла им физическую боль и вызвала у них страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания. В настоящий момент правоохранители установили троих пострадавших от таких действий стоматолога", - сообщает Ровенская облпрокуратура.

Кроме того, в феврале текущего года врач при лечении зубов нанесла ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах.

При этом отмечается, что при вручении подозрения местонахождение врача не установлено: ее не было ни по месту жительства, ни по месту работы. Стоматологический кабинет, в котором она работала, услуг не оказывает и не работает. По словам родных, они не знают, где женщина. Поэтому, в соответствии со ст. 278, ст. 111 и главы 11 УПК Украины, сообщение о подозрении вручили ее отцу, как близкому родственнику.

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Напомним, 12 февраля в интернете были опубликованы кадры издевательств стоматолога над детьми в частной клинике в Ривном. На видео женщина трясет и грубо дергает девочку, а маленького мальчика - бьет головой о стоматологическое кресло. По данному факту полиция начала расследование.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Ну не твоє це працювати з дітьми, не твоє, знайди роботу іншу;
так ні, уперлась рогом і калічить дитячу психіку як при радянському союзі Рівненській стоматологині Кравчук повідомлено про підозру в завданні тілесних ушкоджень дітям, - прокуратура - Цензор.НЕТ 372
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18.02.2021 17:27
+4
я смотрю, тут на сайте стало модно хейтить жертв, типа жертва сама виновата.
И неважно - идет ли речь о ребенке, которого бьют, насилуют или о женщине которую сбивает машина на пешеходном переходе. Цель этих мразей - убедить что "не все так однозначно" и вообще женщину насилуют потому что у нее есть вагина, стало быть, сама виновата.
Или там к примеру "Украину расчленяют - а чо вы защитить себя не можете, значит, так вам и надо".
одна песня на всех одинаковая.
Ни фига. Детей бить НЕЛЬЗЯ, даже если синяков не осталось. Пешеходов сбивать НЕЛЬЗЯ.
Украину оккупировать НЕЛЬЗЯ.
Тут нечего обсуждать.
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18.02.2021 17:52
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ниче вы не шарите, это маленький тиктокер хайпит, что бы раскрутить свой канал
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18.02.2021 15:59 Ответить
Хотя может в Ровно так и принято
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18.02.2021 16:04 Ответить
Родители сами зажимают деньги на седацию или просто боятся её делать по предубеждениям, а результата от врача требуют.
Кадры конечно не лицеприятные, но... умышленные телесные повреждения??? WTF?!! Когда врачи ногу кому-то отрезают это как тогда вообще квалифицировать? Скольким маленьким крикунам-страдальцам она жизнь облегчила? Нервы как известно у всех не железные. Уволить с выговором или как там... Но ломать жизнь человеку криминалом за такое. Бредятина!!
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18.02.2021 16:37 Ответить
За решетку суку. Пусть там попробует свои садистские наклонности продемонстрировать. Мразь, таких к детям подпускать нельзя.
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19.02.2021 01:19 Ответить
я смотрю, тут на сайте стало модно хейтить жертв, типа жертва сама виновата.
И неважно - идет ли речь о ребенке, которого бьют, насилуют или о женщине которую сбивает машина на пешеходном переходе. Цель этих мразей - убедить что "не все так однозначно" и вообще женщину насилуют потому что у нее есть вагина, стало быть, сама виновата.
Или там к примеру "Украину расчленяют - а чо вы защитить себя не можете, значит, так вам и надо".
одна песня на всех одинаковая.
Ни фига. Детей бить НЕЛЬЗЯ, даже если синяков не осталось. Пешеходов сбивать НЕЛЬЗЯ.
Украину оккупировать НЕЛЬЗЯ.
Тут нечего обсуждать.
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18.02.2021 17:52 Ответить
Была ли экспертиза сразу после происшествия или спустя время, когда повреждения могли быть нанесены другим путем. Например ребенок упал и набил себе шишку. Вообще почему нет данных что такого то числа стоматолог побила ребенка и в тот же день была экспертиза зафиксировавшая побои. Если таковой не было то не дурите людям головы.
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18.02.2021 17:08 Ответить
Я бы на месте стоматолога подал встречный иск о клевете
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18.02.2021 17:09 Ответить
Ну не твоє це працювати з дітьми, не твоє, знайди роботу іншу;
так ні, уперлась рогом і калічить дитячу психіку як при радянському союзі Рівненській стоматологині Кравчук повідомлено про підозру в завданні тілесних ушкоджень дітям, - прокуратура - Цензор.НЕТ 372
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18.02.2021 17:27 Ответить
Неужели так бывает? Ну как в такое поверить?! Не верю.
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19.02.2021 06:43 Ответить
 
 