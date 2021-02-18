Ривненская стоматолог Кравчук уведомлена о подозрении в нанесении телесных повреждений детям, - прокуратура
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Под процессуальным руководством Ривненской местной прокуратуры, в рамках уголовного производства по факту нанесения побоев и умышленных легких телесных повреждений малолетним пациентам 18 февраля сообщено о подозрении 29-летнему детскому стоматологу Инне Кравчук.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облпрокуратуры.
"Досудебным расследованием установлено, что летом 2020 года врач, действуя целенаправленно, совершила насильственные действия в отношении малолетних детей, чем нанесла им физическую боль и вызвала у них страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания. В настоящий момент правоохранители установили троих пострадавших от таких действий стоматолога", - сообщает Ровенская облпрокуратура.
Кроме того, в феврале текущего года врач при лечении зубов нанесла ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах.
При этом отмечается, что при вручении подозрения местонахождение врача не установлено: ее не было ни по месту жительства, ни по месту работы. Стоматологический кабинет, в котором она работала, услуг не оказывает и не работает. По словам родных, они не знают, где женщина. Поэтому, в соответствии со ст. 278, ст. 111 и главы 11 УПК Украины, сообщение о подозрении вручили ее отцу, как близкому родственнику.
Напомним, 12 февраля в интернете были опубликованы кадры издевательств стоматолога над детьми в частной клинике в Ривном. На видео женщина трясет и грубо дергает девочку, а маленького мальчика - бьет головой о стоматологическое кресло. По данному факту полиция начала расследование.
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Кадры конечно не лицеприятные, но... умышленные телесные повреждения??? WTF?!! Когда врачи ногу кому-то отрезают это как тогда вообще квалифицировать? Скольким маленьким крикунам-страдальцам она жизнь облегчила? Нервы как известно у всех не железные. Уволить с выговором или как там... Но ломать жизнь человеку криминалом за такое. Бредятина!!
И неважно - идет ли речь о ребенке, которого бьют, насилуют или о женщине которую сбивает машина на пешеходном переходе. Цель этих мразей - убедить что "не все так однозначно" и вообще женщину насилуют потому что у нее есть вагина, стало быть, сама виновата.
Или там к примеру "Украину расчленяют - а чо вы защитить себя не можете, значит, так вам и надо".
одна песня на всех одинаковая.
Ни фига. Детей бить НЕЛЬЗЯ, даже если синяков не осталось. Пешеходов сбивать НЕЛЬЗЯ.
Украину оккупировать НЕЛЬЗЯ.
Тут нечего обсуждать.
так ні, уперлась рогом і калічить дитячу психіку як при радянському союзі