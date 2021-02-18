Льготная растаможка "евроблях" - это заигрывание с бастующими избирателями и игнорирование людей, честно купивших авто, - нардеп "Голоса" Железняк
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"Голос" не поддержал введение временного льготного растаможивания автомобилей на "еврономерах", потому что это несправедливо к другим гражданам, которые заплатили полную стоимость.
Об этом сказал в комментарии журналистам председатель фракции Ярослав Железняк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мне кажется, что это попытка заигрывать с избирателями, которые бастуют и полное игнорирование другой большой части избирателей, в том числе автомобилистов, в том числе людей, которые честно купили себе машины - таких большинство", - сказал Железняк.
По его словам, несправедливо устанавливать максимальную сумму растаможивания в размере 1 тыс. евро для владельцев дорогих автомобилей на "еврономерах".
"Фактически, на 2/3 будет уменьшена стоимость растаможки и она не будет достигать больше, чем 1 тыс. евро. Это как минимум несправедливо по отношению ко всем гражданам, которые до этого растаможивали автомобили значительно дороже", - сказал Железняк.
Напомним, сегодня Рада предварительно одобрила законопроекты о растаможке "евроблях".
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Не с избирателями вообще, а только со спекулянтами, которые эти машину гоняют на перепродажу. Думаете после всего этого машины подешевеют? Хрен там! Карманы у спекулянтов только толще станут.
Я за то, что бы у нас действовало законодательство Польши или Эстонии при растаможке!
Хватит облагать драконовскими налогами БУшную технику! Дайте людям возможность ездить на нормальных машинах, раз не можете делать их у нас.
Это враг украинцев , и южанина тоже
Объедаете американцев