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Льготная растаможка "евроблях" - это заигрывание с бастующими избирателями и игнорирование людей, честно купивших авто, - нардеп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Льготная растаможка

"Голос" не поддержал введение временного льготного растаможивания автомобилей на "еврономерах", потому что это несправедливо к другим гражданам, которые заплатили полную стоимость.

Об этом сказал в комментарии журналистам председатель фракции Ярослав Железняк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что это попытка заигрывать с избирателями, которые бастуют и полное игнорирование другой большой части избирателей, в том числе автомобилистов, в том числе людей, которые честно купили себе машины - таких большинство", - сказал Железняк.

По его словам, несправедливо устанавливать максимальную сумму растаможивания в размере 1 тыс. евро для владельцев дорогих автомобилей на "еврономерах".

"Фактически, на 2/3 будет уменьшена стоимость растаможки и она не будет достигать больше, чем 1 тыс. евро. Это как минимум несправедливо по отношению ко всем гражданам, которые до этого растаможивали автомобили значительно дороже", - сказал Железняк.

Напомним, сегодня Рада предварительно одобрила законопроекты о растаможке "евроблях".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада больше не будет продлевать сроки льготной растаможки "евроблях", - "слуга народа" Кравчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
"Это как минимум несправедливо по отношению ко всем гражданам, которые до этого растаможивали автомобили значительно дорожеИсточник: https://censor.net/ru/n3248725"

Ничего, мы переживем.
Вообще - давно пора в принципе снизить эти заградительные таможенные пошлины для защиты "отечественного производителя", которого по факту не существует. Почему мы все должны переплачивать для того, чтобы Васадзе мог выживать со своим дороблом, а Богдан - делать бизнес на крупноузловой сборке?
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18.02.2021 15:55
+18
"честно купивших авто" - а бляхеры свои авто все украли Льготная растаможка "евроблях" - это заигрывание с бастующими избирателями и игнорирование людей, честно купивших авто, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 593 Льготная растаможка "евроблях" - это заигрывание с бастующими избирателями и игнорирование людей, честно купивших авто, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2965
Правильно звучит "игнорирование людей, которых ободрало государство при покупке авто" Льготная растаможка "евроблях" - это заигрывание с бастующими избирателями и игнорирование людей, честно купивших авто, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4723
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18.02.2021 15:53
+16
как бы не звучало,все понимают,что одни заплатили всё честно,а другие хитро сделанные всё хотят на шару
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18.02.2021 16:00
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у бубочки спроси сколько он за годы войны заплатил налогов со своих офшоров Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 201
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18.02.2021 17:13 Ответить
шоб ты своей новой тёлке квартирки покупать смог?
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19.02.2021 10:05 Ответить
теперь всем тем кто заплатил больше за растаможку держава должна вернуть разницу
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18.02.2021 16:15 Ответить
тока пусь они поборятся теперь за это...
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19.02.2021 10:07 Ответить
Без лоха жизнь плоха, молодец Зеля, он спец по уклонению от уплаты налогов, это сейчас новый тренд! 😁😁😁😁
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18.02.2021 16:16 Ответить
Побажив бляху побий вікно
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18.02.2021 16:20 Ответить
побачив авто з салона - облий бензином та підпали! Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 6779
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18.02.2021 17:14 Ответить
товарищ Железняк , озвучте пожалуста выслив , "честно купил авто " - это как ? дал взятку чиновнику ? купил из салона , с максимальной наценкой ? купил с рук ? привез из-за бугра ?
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18.02.2021 16:25 Ответить
Железняк придурок 😀😀😀
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19.02.2021 03:35 Ответить
это попытка заигрывать с избирателями..

Не с избирателями вообще, а только со спекулянтами, которые эти машину гоняют на перепродажу. Думаете после всего этого машины подешевеют? Хрен там! Карманы у спекулянтов только толще станут.
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18.02.2021 16:27 Ответить
чувак намеренно перекручивает факты по-своему. это явно видно.
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18.02.2021 16:28 Ответить
ЧЕСТНО УКРАВШИХ НА АВТО ... Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 7077ДУРАК ТЫ ЖЕЛЕЗНЯК
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18.02.2021 16:29 Ответить
Дешеве розмитнення не подобається тваринам які чесно придбали авта за спізжені в бюджеті кошти.
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18.02.2021 16:35 Ответить
вот очень хорошая формулировка! Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9413 Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 5387
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18.02.2021 17:15 Ответить
З такими депутатами, як пан Железняк, "Голос" має всі шанси втратити навіть тих потенційних виборців, що ще має.
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18.02.2021 16:59 Ответить
Если выборці не дебилы, то поймут, что бюджет на их социальное обепечение форимируется в том числе и от растаможки. А если дебилы-шо ж ты с ними сделаешь?
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18.02.2021 19:16 Ответить
Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 869
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19.02.2021 03:37 Ответить
Эта нисправидлива, васадзэ ни дасть саврать. Замечательная "логика", тогда любое изменение, любого закона несправедливо. Когда-то был налог на бороды и налог на количество окон, несправедливо что одни платили, а сейчас никто его не платит. Срочно ввести налог на бороды ! Все ради справедливости.
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18.02.2021 17:07 Ответить
да кстати! чтобы снова все на людей стали похожи, а не на козломордых Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 4695
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18.02.2021 17:16 Ответить
Железня йди нахер. Ти подивись яких ви долб%***** на місцях повисували в депутати!
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18.02.2021 17:07 Ответить
железняк і шайка голосу фінансуються парашенко і к...тому для них це не справедливво,бо на бляхерех вони не зароблять ...от і вся правда!
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18.02.2021 18:28 Ответить
Ага, Порошенко, Порошенко, делать ему больше не фиг, как своих конкурентов финансировать. Голос-проект Пинчука, если ты здашь кто это?
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18.02.2021 19:18 Ответить
Вокруг одни бедные, а дорогу не перейдёшь как зря. А может обязать владельцев авто моложе 12 лет заполнить декларацию с доказательством того что машина куплена на "заработанные" деньги. И о чудо все воры окажутся самыми честными в этом мире. Я помню времена когда Москвич стоил 900рублей, а ЗИМ стоял и его не покупали. А почему собственно так происходило - да потому что прежде чем отпустить по чеку товар (авто) тебе предлагали написать откель деньги взял ****. И у многих очко не выдерживало и сжималось с невероятной силой. Зато когда ты когда шёл на работу у тебя в авоське лежал тормозок завёрнутый в газету Правда на которой первой строкой был девиз "Пролетарии всех стран соединяйтесь". Да жрали и читали, а вот результат оказался вроде как не тот девиз там был, а совсем другой, типа "Радикалы всех стран совокупляйтесь". Вот так и дожили до светлого будущего, о котором так долго и навязчиво говорили те кто ездит на машинах стоимостью миллионы. Вот и пойди теперь разбери.
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18.02.2021 18:52 Ответить
Ну так верните разницу "честным" и все будет справедливо.
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18.02.2021 19:06 Ответить
Сколько мы еще будем кормить Систему и Васадзе под предлогом честно купившим и заплатившим туеву кучу денег ни за что?
Я за то, что бы у нас действовало законодательство Польши или Эстонии при растаможке!
Хватит облагать драконовскими налогами БУшную технику! Дайте людям возможность ездить на нормальных машинах, раз не можете делать их у нас.
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18.02.2021 21:24 Ответить
ВАСАДЗЕ надо посадить - он взял российское таможенное законодательство и применил его в украинских законах
Это враг украинцев , и южанина тоже
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19.02.2021 03:40 Ответить
Глас перегонщика в пустыне!
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19.02.2021 06:19 Ответить
Заигрывание с хитрож*пым быдлом, которые даже на выборы не ходят и им глубоко похеру что в стране происходит. Заботятся только о своей ж*пе. И хоть заигрывай с ними, хоть не заигрывай, всё равно будешь об*сран и послан на три буквы.
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18.02.2021 21:52 Ответить
Судя по вашему флажку - Вы не в Украине о себе заботитесь 😀😀😀
Объедаете американцев
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19.02.2021 03:42 Ответить
Ну судя по вашему флажку вы тоже не в Украине "патриотизм" проявляете. Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 4555 Уж молчали-бы себе в тряпочку..
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19.02.2021 06:17 Ответить
Объедаете словаков?
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19.02.2021 06:18 Ответить
Зекодле наплевать на равенство перед законом. Если надо они, за откат от перегонщиков, поменяют законы. Автомобильная ЗЕмафия рулит!
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19.02.2021 01:24 Ответить
Кто хочет платить высокие налоги, могут ПЛАТИТЬ!!! Я не против)))
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19.02.2021 08:43 Ответить
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