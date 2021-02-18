Печерский райсуд Киева перенес на 1 марта рассмотрение ходатайства о спецрасследовании в отношении Януковича

Печерский районный суд Киева отложил до 1 марта рассмотрение ходатайство следователя Государственного бюро расследований (ГБР) о даче разрешения на проведение специального судебного расследования в уголовном производстве по подозрению беглого Виктора Януковича в организации насильственных преступлений на Майдане из-за неявки защиты и инициировал вопрос привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Такое решение суд вынесено ходатайству стороны обвинения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Инициировать вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности (адвокатов)...адвокаты злоупотребляют процессуальными правами и затягивают рассмотрение ходатайства (о спецрасследовании. - Ред.)", - говорится в решении суда.

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В связи с невозможностью слушания без участия защиты, назначением государственного защитника и повторным вызовом в суд адвокатов по договору в судебном заседании объявлен перерыв до 1 марта 14:30.