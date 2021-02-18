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Новости Политика Украины Расследование преступлений на Майдане
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Печерский райсуд Киева перенес на 1 марта рассмотрение ходатайства о спецрасследовании в отношении Януковича

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Печерский райсуд Киева перенес на 1 марта рассмотрение ходатайства о спецрасследовании в отношении Януковича

Печерский районный суд Киева отложил до 1 марта рассмотрение ходатайство следователя Государственного бюро расследований (ГБР) о даче разрешения на проведение специального судебного расследования в уголовном производстве по подозрению беглого Виктора Януковича в организации насильственных преступлений на Майдане из-за неявки защиты и инициировал вопрос привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Такое решение суд вынесено ходатайству стороны обвинения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Инициировать вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности (адвокатов)...адвокаты злоупотребляют процессуальными правами и затягивают рассмотрение ходатайства (о спецрасследовании. - Ред.)", - говорится в решении суда.

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В связи с невозможностью слушания без участия защиты, назначением государственного защитника и повторным вызовом в суд адвокатов по договору в судебном заседании объявлен перерыв до 1 марта 14:30.
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Та отдайте уже фьодоричу незаконно отобраное шоколадными барыгами.
Народ алчет справедливости.
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18.02.2021 16:18 Ответить
Та хто ж все-таки розстріляв "Небесну Сотню" на Майдані ?

Все відомо - як свідчить Геннадій Москаль!

Ось тут -його свідчення: https://www.youtube.com/watch?v=Pz2YxCTE7t0&fbclid=IwAR1fJ2nwCzi72LpcrmW3J59q9aWZ011wD1Ge6FyhqJKc_-36dOt0O13V4_k
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18.02.2021 22:00 Ответить
А чого не на 18 - саме символічне для ватногового бидла! День родной Говені саме!
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18.02.2021 22:43 Ответить
 
 