Рада в этом году примет закон о снижении стоимости растаможки всех автомобилей, - "Слуга народа" Ковальчук
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Верховная Рада в этом году планирует принять закон о постепенном снижении стоимости растаможки автомобилей для всех граждан.
Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Для тех людей, которые растаможиваются в белую, в полную стоимость (и я отношусь к таким людям), мы планируем в этом году внести законопроект, который будет нести за собой постепенное уменьшение стоимости растаможки автомобилей. - Не за один год, а за несколько лет мы существенно снизим стоимость растаможивания. Поэтому мы позаботимся обо всех. В первую очередь мы решим проблему - потому что "евробляхи" стали проблемой, а уже потом мы сделаем закон. И не будем откладывать на следующий год, в этом году проголосуем закон", - сказал Ковальчук.
Пожалуйста, подождите...
Вывод один! Если можешь не платить налоги - не плати! Четкий посыл от зекоМанды
А почему мне запрещают купить там где мы хочется !? Почему государство действует как вымагатель-шантажист... - разрешу, если дашь откат.... Иначе только у нее покупать в "100" раз дороже... и не факт, что номальную...
мои деньги, мое право ими самостоятельно распорядится, не спрашивая ничьего разрешения !
Хотят, что бы в Украине покупали, так пусть побороться конкурентных условиях... пусть привлекут мое внимание и вызовут мое желание купить У НИХ !
Но они не хотят бороться за меня... - они хотят принудить меня...!
Так что из нас лох !? Я - тот который с экономил и купил, что хотел. Или ты - которого лишили выбора и права !?
Зеленский же обещал?
Пример; автомобиль бу Европы
-двигатель - 1.6 бензин
-год выпуска - 8 лет
-цена - 6 000 EUR в Европе
Покупая автомобиль гражданин Украины сплачивает
-мыто - 330 EUR
-акцыз - 640 EUR
-НДС - 1394 EUR
и того - 2364 EUR с каждого автомобиля в казну государства .
Браво господа!
Як на мене, то швидше брехня...
Але це не знімає відповідальності, що попустили аферистам - бляхєрам...
З одного боку Гєтьманцев фопівців пресує, на податок з виведеного капіталу перейти не можуть, а тут потакають бляхєрам, там - бабусє бєнє... - дуже послідовна політика...
А почему мне запрещают купить там где мне хочется !? Почему государство действует как вымагатель-шантажист... - разрешу, если дашь откат.... Иначе только у нее покупать в "100" раз дороже... и не факт, что номальную...
мои деньги, мое право ими самостоятельно распорядится, не спрашивая ничьего разрешения !
Хотят, что бы в Украине покупали, так пусть побороться конкурентных условиях... пусть привлекут мое внимание и вызовут мое желание купить У НИХ !
Но они не хотят бороться за меня... - они хотят принудить меня...!
Так что из нас лох !? Я - тот который с экономил и купил, что хотел. Или ты - которого лишили выбора и права !?