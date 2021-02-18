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ВР (28731) растаможка (177) Ковальчук Александр (4)

Рада в этом году примет закон о снижении стоимости растаможки всех автомобилей, - "Слуга народа" Ковальчук

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Рада в этом году примет закон о снижении стоимости растаможки всех автомобилей, -

Верховная Рада в этом году планирует принять закон о постепенном снижении стоимости растаможки автомобилей для всех граждан.

Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Для тех людей, которые растаможиваются в белую, в полную стоимость (и я отношусь к таким людям), мы планируем в этом году внести законопроект, который будет нести за собой постепенное уменьшение стоимости растаможки автомобилей. - Не за один год, а за несколько лет мы существенно снизим стоимость растаможивания. Поэтому мы позаботимся обо всех. В первую очередь мы решим проблему - потому что "евробляхи" стали проблемой, а уже потом мы сделаем закон. И не будем откладывать на следующий год, в этом году проголосуем закон", - сказал Ковальчук.

Читайте также: Рада предварительно одобрила законопроекты о растаможке "евроблях". ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Грузины умно поступили.Снизили до минимума. И теперь сами катаются на дешевых но отличных авто . А через год продают в раху с наваром. - Те сами из всех щелей лезут к ним за ними. Даже на днр выгодно везти и еще там наворачивать.То есть население зарабатывает пассивным образом,имея средство передвижения. Отличная идея.
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18.02.2021 16:24
+14
а о постепенном снижении комуналки когда будет?
Зеленский же обещал?
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18.02.2021 16:15
+13
Да и наглядно демонстрирует, что тот кто обворовал страну имеет право на поблажку даже, а не штраф. А те кто честно платил налоги - лохи.

Вывод один! Если можешь не платить налоги - не плати! Четкий посыл от зекоМанды
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18.02.2021 16:28
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Да и наглядно демонстрирует, что тот кто обворовал страну имеет право на поблажку даже, а не штраф. А те кто честно платил налоги - лохи.

Вывод один! Если можешь не платить налоги - не плати! Четкий посыл от зекоМанды
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18.02.2021 16:28 Ответить
ха оцы.. да как бы не орали мы на Россию на Путина на весь бардак а они построили 8 предприятий кольцевой и узловой сборки автомобилей иностранных марок.. а у нас благодетели собираются снизить налоги ага не в налогах горе а в МАРЖЕ КОТОРУЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТИХО НАКИДЫВАЮТ В ЦЕНУ АТВОМОБИЛЯ... введите 500% налог на маржу дилеров и представительств и увидите-- как авто вмиг упадут на 1000-3000 баксов-евро сразу.... а если подумать про люкс класс там и все 5000 штук баксов евро только старт....
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18.02.2021 16:45 Ответить
Ну ты не шариш в структуре автопрома *********. Там весь автодвиж начался со времен наплыва шальных нефтедолларов в нулевых годах. Поэтому был большой внутренний спрос и настроили заводов. Сейчас, потребление на международном рынке кацапскоц нефти и газа очень сильно падает, следственно падает внутренний спрос из-за обнищания ватанов. С учетом того, что кацапский говнопром никуда дальше белорашки не едет, то этим заводам приходит прогнозируемый писдец.
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18.02.2021 22:24 Ответить
он также НДС обещали снизить постепенно Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук - Цензор.НЕТ 6022
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18.02.2021 17:44 Ответить
"обворовали" !? Кто..., те кто привез себе дешевле и не купил в Украине у барыги !?
А почему мне запрещают купить там где мы хочется !? Почему государство действует как вымагатель-шантажист... - разрешу, если дашь откат.... Иначе только у нее покупать в "100" раз дороже... и не факт, что номальную...

мои деньги, мое право ими самостоятельно распорядится, не спрашивая ничьего разрешения !
Хотят, что бы в Украине покупали, так пусть побороться конкурентных условиях... пусть привлекут мое внимание и вызовут мое желание купить У НИХ !

Но они не хотят бороться за меня... - они хотят принудить меня...!
Так что из нас лох !? Я - тот который с экономил и купил, что хотел. Или ты - которого лишили выбора и права !?
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18.02.2021 21:52 Ответить
Круто "эпотеку"возьму под 3%,и машину за копейки,!!!)))
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18.02.2021 16:15 Ответить
Так еще чем старше авто тем больше доплата будет
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18.02.2021 16:45 Ответить
да ..да .. куплю костюм с отливом...
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18.02.2021 16:56 Ответить
а о постепенном снижении комуналки когда будет?
Зеленский же обещал?
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18.02.2021 16:15 Ответить
Вот так же и с автомобилями будет - понизят в два раза (или сколько он там свистел?). Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук - Цензор.НЕТ 7458
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18.02.2021 16:31 Ответить
Размечтались! У государства принцип простой, оно вам йух в рот, а вы ему язык в ж@пу!
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18.02.2021 16:46 Ответить
Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук - Цензор.НЕТ 9760 а зачем ее платить , можно жить в дешевой машине Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук - Цензор.НЕТ 3867
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18.02.2021 16:47 Ответить
Давайте уже сразу бесплатно, хоть на бумаге сэкономите, а то будете по 10 раз еще снижать.
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18.02.2021 16:20 Ответить
То чуть позже - перед перевыборами. Уже скоро.
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18.02.2021 16:31 Ответить
перед выборами они коммуналку будут понижать, перед этим подняв ее в несколько раз)))
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18.02.2021 16:34 Ответить
Грузины умно поступили.Снизили до минимума. И теперь сами катаются на дешевых но отличных авто . А через год продают в раху с наваром. - Те сами из всех щелей лезут к ним за ними. Даже на днр выгодно везти и еще там наворачивать.То есть население зарабатывает пассивным образом,имея средство передвижения. Отличная идея.
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18.02.2021 16:24 Ответить
Никакой растоможки .
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18.02.2021 16:26 Ответить
тебе мурзилка зачем, деньжат поднакопил? кинь на армию или волонтеров, там нужней. авто тебе старому советскому приблуде уже без надобности.
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18.02.2021 16:30 Ответить
Ну ты **** и дурак Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук - Цензор.НЕТ 3647а кто-ж тебя мудака будет в багажнике катать ... Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук - Цензор.НЕТ 2922
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18.02.2021 16:35 Ответить
я не ****, я сучек. ты кина много смотрел про хулиганов 90х, пробило тебя лоха на муркалет. бычье типа тебя и катать никуда не надо, хватит посмотреть, молча, и сами отдавали.
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18.02.2021 16:42 Ответить
Давали,давали тебе Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук - Цензор.НЕТ 8439кто в рот давал ,кто по рогам ...
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18.02.2021 17:52 Ответить
Не имея своего автопрома правительство продолжает грабить свой народ...
Пример; автомобиль бу Европы
-двигатель - 1.6 бензин
-год выпуска - 8 лет
-цена - 6 000 EUR в Европе
Покупая автомобиль гражданин Украины сплачивает
-мыто - 330 EUR
-акцыз - 640 EUR
-НДС - 1394 EUR
и того - 2364 EUR с каждого автомобиля в казну государства .
Браво господа!
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18.02.2021 16:45 Ответить
только хотел написать ... не то что толковую машину ..утюга сделать не могут...
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18.02.2021 16:57 Ответить
Добре, якщо знов не брешете...
Як на мене, то швидше брехня...
Але це не знімає відповідальності, що попустили аферистам - бляхєрам...
З одного боку Гєтьманцев фопівців пресує, на податок з виведеного капіталу перейти не можуть, а тут потакають бляхєрам, там - бабусє бєнє... - дуже послідовна політика...
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18.02.2021 16:50 Ответить
Обiцянки-цяцянки. Бреше.
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18.02.2021 16:51 Ответить
И кто ты такой, чтоб говорить за всю Раду, чмордяй?!
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18.02.2021 17:02 Ответить
Если бы Порошенко такое сделал (без болтовни), был бы на втором сроке.
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18.02.2021 17:12 Ответить
Приймет - не значит принять!
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18.02.2021 17:21 Ответить
ги...ги...это типа очередная прикольная штучка...как с обещанием снизить тарифы....
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18.02.2021 17:29 Ответить
так бляхи проблема не из-за расстаможки, а из-за низкой платы содержания, страхования, нарушений норм экологии в Украине....
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18.02.2021 17:36 Ответить
Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук - Цензор.НЕТ 94
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18.02.2021 18:13 Ответить
А що заважає одразу знизити ціну?
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18.02.2021 18:18 Ответить
Алчность! Стремление грабить безропотное стадо. Авец.
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18.02.2021 18:34 Ответить
а бюджет как наполнять? никто налогов не платит.
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18.02.2021 18:47 Ответить
Сколько можно идти на поводу у этих бандюганов и ворюг со своими авто-евроблеяхерами??! Что Зеленский сцышь перед этими ворюшками??? На хрена Украине этот металлолом??Когда они начнут по настоящему платить налоги??!! Что ты не видишь, что они разводят тебя как настоящего лоха!!?? А ты делаешь вид, что ничего не происходит?? Куда смотрит твой поводырь Рюкзаков -Аваков , вместе с налоговикиами и таможенниками и пораничниками?? ИЛи вы все в доле с этими евробляхерами?? Простой народ украины обложили данью до невозможности, а этих еворюгевробляхеров покрываете и боитесь их как огня!! Что в тюрьмах для них мало места??
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18.02.2021 20:12 Ответить
мотлох завозять. Таможня дає добро. Мафія тихо курить в стороні. Жах. Якими ж обкуреними потрібно бути , що би себе так драти.
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18.02.2021 21:37 Ответить
Те кто привез себе дешевле и не купил в Украине у "бандюки" !?
А почему мне запрещают купить там где мне хочется !? Почему государство действует как вымагатель-шантажист... - разрешу, если дашь откат.... Иначе только у нее покупать в "100" раз дороже... и не факт, что номальную...

мои деньги, мое право ими самостоятельно распорядится, не спрашивая ничьего разрешения !
Хотят, что бы в Украине покупали, так пусть побороться конкурентных условиях... пусть привлекут мое внимание и вызовут мое желание купить У НИХ !

Но они не хотят бороться за меня... - они хотят принудить меня...!
Так что из нас лох !? Я - тот который с экономил и купил, что хотел. Или ты - которого лишили выбора и права !?
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18.02.2021 21:55 Ответить
Зебилы походу клюнули на ******...ш ..))
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18.02.2021 21:49 Ответить
Весь сегодняшний движ евроблядей был организован банковой с целью убрать с повестки дня годовщину массовых убийств на Евромайдане, а также дебальцевской трагедии. А терпилы уже дрыщут о дешеввх тачках. Вас опять лошары развели, как и с дешевой команалкой.
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18.02.2021 22:40 Ответить
 
 