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Новости Политика Украины
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Законопроект о статусе НАБУ в финальном варианте может отличаться от первоначальной версии, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о статусе НАБУ в финальном варианте может отличаться от первоначальной версии, - Вениславский

Представитель президента Украины в Конституционном суде Украины (КС) Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") не исключает, что законопроект о статусе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в финальном варианте может отличаться от первоначальной версии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Любой законопроект проходит определенную процедуру, и эта процедура подразумевает возможность любым субъектам права законодательной инициативы давать свои предложения к законопроекту, поэтому каким будет окончательный, финальный вариант сегодня сказать никто не может", - сказал Вениславский журналистам в четверг.

Он подчеркнул, что "нормы, которая предусматривает, что господин Сытник будет уволен, в законопроекте нет и быть не может".

"Там есть норма, что первый заместитель исполняет обязанности главы, пока не будет избран новый… Но поскольку мы знаем, что вопрос о том, с какого момента прекращаются полномочия Сытника, является дискуссионным, поэтому давайте дождемся, пока законопроект пройдет первое голосование, потом предложения, и после второго голосования получим окончательный вариант", - сказал Вениславский.

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Представитель президента в КС также отметил, что законопроект отвечает тем требованиям, на которые Конституционный суд обратил внимание в своих решениях.

Напоминаем, 15 февраля законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины зарегистрирован в Верховной Раде. Согласно информации на сайте парламента, инициатором законопроекта №5070 выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в одобренном правительством законопроекте о статусе НАБУ указано, что во время отбора нового директора полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора Бюро.

НАБУ раскритиковало поданный законопроект.

Автор: Володимир Янченко
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может и будет -два волшебных слова кодлана Коломойского.
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18.02.2021 16:33 Ответить
Як активно зашибуршили дружбани новопризначеного судді від моностада, знищуючи антикорупційні органи і підтримку Заходу.
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18.02.2021 16:35 Ответить
вот уж словоблудие лжецов-"Там есть норма, что первый заместитель исполняет обязанности главы, пока не будет избран новый…но лживость для начала несет ложь- Он подчеркнул, что "нормы, которая предусматривает, что господин Сытник будет уволен, в законопроекте нет и быть не может".Тогда накой хрен и кому нужна норма(уже в Украине по нормам начинают жить,но не по законам) которая вписывает выполнение обязанностей первым заместителем,которого"зе квартальщики" определят по указанию бабломойских "
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18.02.2021 16:56 Ответить
 
 