22 февраля ЕС может дать "зеленый свет" процессу введения санкций против РФ, - Bloomberg

Совет ЕС по иностранным делам 22 февраля может дать "зеленый свет" процессу утверждения санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ЕС может дать в понедельник "зеленый свет" процессу введения санкций", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что "санкции вряд ли затронут миллиардеров", поскольку "некоторые государства-члены блока опасаются сжигать все мосты с Москвой".

По данным агентства, ограничения, скорее всего, коснутся российских должностных лиц и организаций, подозреваемых в непосредственной причастности к ситуации вокруг Навального.

Согласно записям обсуждений, с которыми ознакомилось агентство, внутри ЕС некоторые страны выразили на этой неделе поддержку введению санкций и призвали к незамедлительному принятию ограничительных мер. Среди них, в частности, страны Балтии, Польша и Швеция.

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В то же время ряд других государств, включая Германию и Италию, отметили, что любое решение должно иметь четкое правовое обоснование и в то же время они не должны окончательно закрывать дверь для взаимодействия с Россией по более широким стратегическим интересам блока.

Если 22 февраля будет принято политическое решение о санкциях, то за ним последует процесс определения физических и юридических лиц, против которых будут направлены ограничения. Меры будут включать в себя замораживание активов и запреты на поездки.