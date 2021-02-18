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22 февраля ЕС может дать "зеленый свет" процессу введения санкций против РФ, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Экономика

22 февраля ЕС может дать

Совет ЕС по иностранным делам 22 февраля может дать "зеленый свет" процессу утверждения санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ЕС может дать в понедельник "зеленый свет" процессу введения санкций", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что "санкции вряд ли затронут миллиардеров", поскольку "некоторые государства-члены блока опасаются сжигать все мосты с Москвой".

По данным агентства, ограничения, скорее всего, коснутся российских должностных лиц и организаций, подозреваемых в непосредственной причастности к ситуации вокруг Навального.

Согласно записям обсуждений, с которыми ознакомилось агентство, внутри ЕС некоторые страны выразили на этой неделе поддержку введению санкций и призвали к незамедлительному принятию ограничительных мер. Среди них, в частности, страны Балтии, Польша и Швеция.

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В то же время ряд других государств, включая Германию и Италию, отметили, что любое решение должно иметь четкое правовое обоснование и в то же время они не должны окончательно закрывать дверь для взаимодействия с Россией по более широким стратегическим интересам блока.

Если 22 февраля будет принято политическое решение о санкциях, то за ним последует процесс определения физических и юридических лиц, против которых будут направлены ограничения. Меры будут включать в себя замораживание активов и запреты на поездки.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
А может и не дать
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18.02.2021 16:35
+6
Да ввести может США,а ес не пустит какого нибудь младшего помощника старшего дворника,ну и естественно ещё и озабоченность.
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18.02.2021 16:43
+4
Может дать , а может и не дать - идиотская трактовка , распространённая в последнее время . И , как показывает практика , разделение " может или не может " чаще 5 на 95 % , а не 50 на 50 .
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18.02.2021 16:49
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А может и не дать
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18.02.2021 16:35 Ответить
то вже чия мотивація виявиться вагомішою... і в яких мірилах-еквівалентах
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18.02.2021 16:36 Ответить
Хоть зеленый цвет сейчас и зашкварен, но в этом контексте я его поддерживаю.
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18.02.2021 16:35 Ответить
Да ввести может США,а ес не пустит какого нибудь младшего помощника старшего дворника,ну и естественно ещё и озабоченность.
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18.02.2021 16:43 Ответить
"...В то же время ряд других государств, включая Германию и Италию, отметили, что любое решение должно иметь четкое правовое обоснование и в то же время они не должны окончательно закрывать дверь для взаимодействия с Россией...."
А-ля Чемберлен - Гитлер - Муссолини 1938.
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18.02.2021 16:46 Ответить
Чем больше санкций для помойной ямы 404 кацапии тем лучше!давить до полного развала!
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18.02.2021 16:48 Ответить
22 февраля ЕС может дать "зеленый свет" процессу введения санкций против РФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6755 22 февраля ЕС может дать "зеленый свет" процессу введения санкций против РФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3800
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18.02.2021 16:49 Ответить
Может дать , а может и не дать - идиотская трактовка , распространённая в последнее время . И , как показывает практика , разделение " может или не может " чаще 5 на 95 % , а не 50 на 50 .
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18.02.2021 16:49 Ответить
В нем отмечается, что "санкции вряд ли затронут миллиардеров", поскольку "некоторые государства-члены блока(фрицы (газососательные),жабоеды и всерияты венгерские .совместно опасаются сжигать все мосты с Москвой". 22 лютого ЄС може дати "зелене світло" процесу введення санкцій проти РФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 743
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18.02.2021 16:59 Ответить
Санкции дадут, 100% В первую очередь против "Спортлото", и против дворника Митрича, который плохо о Навальном отзывался, и травонул не качественно.
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18.02.2021 17:00 Ответить
Санкції це добре, от тільки їх кількість ніяк не перейде в якість
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18.02.2021 17:06 Ответить
Вот только китайцы Украине ни разу не союзники
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18.02.2021 19:37 Ответить
Ну, здесь всё по Черчиллю - ЕС "между позором и войной выбирает позор, а, значит, получит и позор, и войну".
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18.02.2021 20:20 Ответить
Ці всі європейські санкціі до дупи ! Немає значення введуть чи ні .
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18.02.2021 20:31 Ответить
Жалкие пидэрасики
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18.02.2021 23:31 Ответить
 
 