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Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: "Время перелистывать страницу истории"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ:

Презентация новых марок, посвященных армии, была запланирована на 23 февраля для того, чтобы напомнить всем о ВСУ и "потроллить" Российскую Федерацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский в Фейсбуке.

"Укрпочта за эту неделю выпускает 2 марки. 1 - посвящена Героям Небесной Сотни и она выйдет уже завтра. 2 - посвящена Украинской Армии и показывает ее новую форму. Оба выпуска были доступны на сайте. Вопрос - сколько медиа вспомнили о первой марке? Ответ - 0. Потому что нет "зрады" нет внимания. Понимая, что это досадный факт (отсутствие в СМИ информации о посвященной Героям Небесной Сотни марк. - Ред.), но зеркало является зеркалом, я решил назначить запуск второй марки (посвященной Украинской Армии и демонстрирующей ее новую форму. - Ред.) на 23 февраля. Почему? 1) Хороший повод напомнить, что время перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией. И да - это тонкий троллинг соседей, которые, я уверен, показали бы эту марку. 2) Я действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал, что запуск в любую другую дату будет не замечен (см выше пример Небесной Сотни)", - пояснил Смелянский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Бойкот маркам!" - военнослужащий Саша Морпех о решении "Укрпочты" презентовать посвященную Сухопутным войскам серию 23 февраля

Он также добавил, что эксперимент удался на 100%, но "троллинг, к сожалению, поняли не все". 

Глава Укрпочты отметил, что примет решение об изменении даты презентации до конца 18 февраля.

Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: Время перелистывать страницу истории 01
Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: Время перелистывать страницу истории 02
Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: Время перелистывать страницу истории 03
Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: Время перелистывать страницу истории 04

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска".
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Топ комментарии
+25
Гнила відмазка. Шукай нову.
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18.02.2021 16:43
+20
Если б они выпустили марку в честь разгрома кацапской армии 23 фвраля 1918 года под Псковом и Нарвой, то да. А так - тупо.
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18.02.2021 16:42
+15
Не слишком ли дорого обходится Украине этот дебильный троль-недоучка?
Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: "Время перелистывать страницу истории" - Цензор.НЕТ 8167
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18.02.2021 16:46
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це у Смєлянскаво комерція така - на супостатський ринок філателії з філокартією воно розраховує
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18.02.2021 16:42 Ответить
Если б они выпустили марку в честь разгрома кацапской армии 23 фвраля 1918 года под Псковом и Нарвой, то да. А так - тупо.
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18.02.2021 16:42 Ответить
А так- тонкий дебил.😁
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18.02.2021 20:30 Ответить
Гнила відмазка. Шукай нову.
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18.02.2021 16:43 Ответить
Марки, посвящённые новой форме. Е2ануться. А посвящённые новому меню в столовой тоже будут? Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: "Время перелистывать страницу истории" - Цензор.НЕТ 525
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18.02.2021 16:43 Ответить
с таким обращением узеленских к ЗСУ вы кацапов не потроллите, а порадуете.
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18.02.2021 16:43 Ответить
Он идиот!? ржать будут!
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18.02.2021 16:59 Ответить
Это когда обосрался, но делаешь вид, что не обосрался.
Расскажете потом какое он решение принял. Может ещё одумается...

Хотя если он выпустит серию марок на день рождения Гитлера чисто чтобы "привлечь внимание", то я ему всё прощу
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18.02.2021 16:44 Ответить
идиот...
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18.02.2021 16:45 Ответить
Не слишком ли дорого обходится Украине этот дебильный троль-недоучка?
Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: "Время перелистывать страницу истории" - Цензор.НЕТ 8167
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18.02.2021 16:46 Ответить
Вы шо, это же целый Смелянский!!!!! А вы с каким-то Трампом.
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18.02.2021 16:56 Ответить
зарплата у срампа 1$ же, не?
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18.02.2021 17:27 Ответить
У моего друга день рождения 23 февраля. Так что не ходить и не поздравлять? Маразм какой-то! Смілянський пояснив вибір 23 лютого для презентації марок про ЗСУ тролінгом РФ: "Час перегортати сторінку історії" - Цензор.НЕТ 2886
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18.02.2021 16:49 Ответить
а яке це має відношення до красной армії?
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18.02.2021 16:50 Ответить
Вы можете логически объяснить причем тут день рождения вашего друга?
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18.02.2021 16:55 Ответить
нє ходить.
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18.02.2021 16:59 Ответить
Смілянський пояснив вибір 23 лютого для презентації марок про ЗСУ тролінгом РФ: "Час перегортати сторінку історії" - Цензор.НЕТ 6630
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18.02.2021 17:50 Ответить
дбл блдь!
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18.02.2021 19:59 Ответить
іди й принеси йому "красівий розавий букєт")))
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18.02.2021 20:00 Ответить
а давайте почнемо жовтневу революцію відмічати, день народження Леніна і Сталіна. ахеренний тролинг!
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18.02.2021 16:49 Ответить
Два варианта действий смелянского, либо он поц, либо провокатор, склоняюсь ко второму варианту.
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18.02.2021 16:51 Ответить
два в одном
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18.02.2021 17:05 Ответить
поц с Брайтон-Бич
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18.02.2021 17:58 Ответить
Полный игнор этого дня лучше всякого троллинга.
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18.02.2021 16:54 Ответить
Чом би й ні- не вбачаю в цьому жодної зради.
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18.02.2021 16:54 Ответить
Ти ідіот.
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18.02.2021 17:20 Ответить
Це тебе в США навчили такій аргументації?
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18.02.2021 18:54 Ответить
це своєрідний лакмус чи тест... і ти його не проходиш, таварісч "какаяразніца"
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18.02.2021 20:02 Ответить
Це чудово, що я не прохожу твій тест.
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19.02.2021 04:48 Ответить
він не мій... а безпринципність - ознака моральної деградації
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19.02.2021 11:32 Ответить
То не деградуй.
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19.02.2021 13:07 Ответить
не корч з себе дурника, в тебе навіть це якось кострубато виходить...
розкажи краще про свої принципи...
ХА! стапе!!!
а це не тебе часом нещодавно тут забанили? був тут один хЄр з дубльованим ніком... кацапьонок довго тужився та зрештою прорвало))) ти ж із тих, що "адінарот", "в савєцком саюзє бил рай", "нас нє ждут в європє"? еге ж? Смілянський пояснив вибір 23 лютого для презентації марок про ЗСУ тролінгом РФ: "Час перегортати сторінку історії" - Цензор.НЕТ 3026
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19.02.2021 21:57 Ответить
Крим- це Україна, Путін *****-а ти дурень.
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20.02.2021 09:34 Ответить
Бгггггг) Смілянський пояснив вибір 23 лютого для презентації марок про ЗСУ тролінгом РФ: "Час перегортати сторінку історії" - Цензор.НЕТ 1506
та я ж лише спитав))) але прикольна реакція, не очікував!
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20.02.2021 10:38 Ответить
Ти тут виключно лайно на вентилятор накидуєш.
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20.02.2021 11:56 Ответить
буду цілим подавати
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20.02.2021 15:41 Ответить
Опять обосрались! Троллисты ....... ть!
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18.02.2021 16:55 Ответить
Більше схоже що це троллінг українських патріотів.
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18.02.2021 17:04 Ответить
если это троллинг, то он тупой и неудачный..
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18.02.2021 17:05 Ответить
Ох уж эти филателисты.
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18.02.2021 17:19 Ответить
Гнила маланська відмазка.
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18.02.2021 17:20 Ответить
Памятаю тролінг з ялинковими прикрасами,дуже схоже
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18.02.2021 17:48 Ответить
Марки что-то не очень. Я про лица. М. б. кроме правой верхней
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18.02.2021 18:00 Ответить
Действительно,внимание уже есть ,а дату можно и перенести.
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18.02.2021 18:15 Ответить
Доводимо до відома,що з 20 по 28 лютого визначено Днями Ганьби Росіі і її армїї. Причини ,думається, зрозумілимм. Ця традиція започаткована вперше і має декілька щорічних фаз: це 8 травня та з 15 по 30 серпня. Тут теж все зрозуміло. Тому ця " відзнака" має набути якісь традиційні ознаки на майбутнє самими громадянами і нашими друзями за кордоном. Все це увійде в нашу з вами справу протидіі терирзму та агресіі з Росії!
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18.02.2021 21:53 Ответить
правильно.
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19.02.2021 02:33 Ответить
 
 