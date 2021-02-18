Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: "Время перелистывать страницу истории"

Презентация новых марок, посвященных армии, была запланирована на 23 февраля для того, чтобы напомнить всем о ВСУ и "потроллить" Российскую Федерацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский в Фейсбуке.

"Укрпочта за эту неделю выпускает 2 марки. 1 - посвящена Героям Небесной Сотни и она выйдет уже завтра. 2 - посвящена Украинской Армии и показывает ее новую форму. Оба выпуска были доступны на сайте. Вопрос - сколько медиа вспомнили о первой марке? Ответ - 0. Потому что нет "зрады" нет внимания. Понимая, что это досадный факт (отсутствие в СМИ информации о посвященной Героям Небесной Сотни марк. - Ред.), но зеркало является зеркалом, я решил назначить запуск второй марки (посвященной Украинской Армии и демонстрирующей ее новую форму. - Ред.) на 23 февраля. Почему? 1) Хороший повод напомнить, что время перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией. И да - это тонкий троллинг соседей, которые, я уверен, показали бы эту марку. 2) Я действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал, что запуск в любую другую дату будет не замечен (см выше пример Небесной Сотни)", - пояснил Смелянский.

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Он также добавил, что эксперимент удался на 100%, но "троллинг, к сожалению, поняли не все".

Глава Укрпочты отметил, что примет решение об изменении даты презентации до конца 18 февраля.









Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска".