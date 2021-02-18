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В 2020 году направлено 370 рекомендаций по устранению тоталитарной символики, выполнены только 24, - УИНП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В 2020 году направлено 370 рекомендаций по устранению тоталитарной символики, выполнены только 24, - УИНП

Украинский институт национальной памяти в 2020 году направил более 370 писем с рекомендациями органам местного самоуправления, учреждениям и организациям по устранению из публичного пространства символики тоталитарных режимов.

Об этом говорится в отчете УИНП за 2020 год,передает Цензор.НЕТ.

"В течение 2020 года Институт проводил мониторинг, анализ информации и предоставлял разъяснения, рекомендации и методическое сопровождение по переименованию объектов топонимики, названий юридических лиц и демонтажу памятников, памятных знаков для исполнения закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - сообщается в отчете.

Отмечается, что в предыдущем году Институт направил более 650 писем центральным и местным органам власти и самоуправления, учреждениям, организациям, гражданам по реализации "декомунизационного" законодательства.

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В том числе, более 370 писем с рекомендациями органам местного самоуправления, учреждениям и организациям по устранению из публичного пространства символики тоталитарных режимов, в том числе переименованию объектов топонимики, демонтажу памятников и памятных знаков, а также приведению названий юридических лиц, маркировки продукции, размещенной на официальных сайтах информации в соответствие с требованиями действующего законодательства.

"В отчетном году по обращениям Института органами местного самоуправления, юридическими лицами устранена символика в 24 случаях", - говорится в отчете.

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Автор: Володимир Янченко
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У Львові на Городоцькій вище цирку стоїть сталінський будинок із зірками на фасаді...Питання - збивати зірки чи валити весь будинок?..Звичайно,тільки зірки - відповідають наші борці з проклятим комуністичним режимом...А в будинку ми будемо жити самі,бо він гарний,зручний і теплий...
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18.02.2021 16:52 Ответить
направил более 370 писем с рекомендациями..

А разве какое-то письмо с рекомендациями уже имеет силу обязательного для исполнения закона?? Нет. Ну так правомерно их нахрен посылают с писульками.
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18.02.2021 16:53 Ответить
В 2020 году направлено 370 рекомендаций по устранению тоталитарной символики, выполнены только 24, - УИНП - Цензор.НЕТ 5519 В 2020 году направлено 370 рекомендаций по устранению тоталитарной символики, выполнены только 24, - УИНП - Цензор.НЕТ 1190
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18.02.2021 16:57 Ответить
370 рекомендаций?мож дешевле вате просто в бубен стучать?
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18.02.2021 17:57 Ответить
Пока что ты только по клавишам стучать можешь...
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18.02.2021 22:36 Ответить
 
 