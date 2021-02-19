Командование Медсил ВСУ закупило на 11 млн грн непригодные к использованию ИВЛ, - ГБР. ФОТОрепортаж
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Государственным бюро расследований разоблачена преступная деятельность должностных лиц Министерства обороны Украины при закупке за бюджетные средства аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Оперативные сотрудники ГБР получили информацию о том, что в мае 2020 года в Министерстве обороны Украины в лице Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины была осуществлена закупка аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению", - говорится в сообщении.
16 февраля 2021 года следователи ГБР провели обыски по месту работы и проживания фигурантов на территории Киева в ходе которых изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.
Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.
Пожалуйста, подождите...
Я всё правильно сказал,
Владимир Александровичосёл оманский?
Ты не добавил "даю 24 часа"...
а после -своих не замечаешшшь...
Во-вторых - с чего они вдруг стали своими? Зеля по-вашему весь состав командования ВСУ поменял после избрания? Или есть сведения, что командованием медсил ВСУ рулит старый Зелин партнер по бизнесу?
а те, кто впарил несоответствующее тендерам оборудование будет отвечать???
И что там проводить? На всех документах стоят подписи. За 5 минут можно установить кто и как закупал. Еще через 15 минут эти люди могут быть задержаны. Через 2 суток будет заключение о непригодности. Через неделю суд. Или как всегда: через полгода заключение, через год пидозра, через три - передача в суд и через пять лет - штраф в размере 100 грн?
Ой! Так уже 2 года,без 2 месяцев,как выбрали писюниста,неужели он?!!!
Аллее! Гара.. НЕ! Нацкорпус!
Про це повідомляється в офіційному прессрелізі прикордонного відомства.
Заходи проходять у рамках реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні. Днями у Харкові розпочалися навчання ще однієї групи авіаторів-прикордонників на нових моделях французьких гелікоптерів Н125.До навчань персоналу ескадрильї долучились представники технічної підтримки заводу-виробника гелікоптерів Протягом десяти днів навчань французькі спеціалісти здійснюватимуть практичний інструктаж авіаційного персоналу на гвинтокрилах Airbus Н125, - йдеться у повідомленні.
Ця модель, не зважаючи на невеликий розмір може підняти на борту до 6 осіб включаючи членів екіпажу, а також у ньому відсутня вібрація в салоні, що необхідно для роботи оператора.Також такі «ластівки» можуть тривалий час перебувати в повітрі без дозаправлення.
Нагадаємо, в минулому році Державна прикордонна служба України отримала два вертольоти Н125. Після підготовки першої групи авіаторів гвинтокрили вже активно використовуються в охороні державного кордону України.Всього ж, за умовами контракту, для патрулювання кордону Держприкордонслужба України отримає 24 французьких гелікоптери.
https://mil.in.ua/uk/news/harkivsku-eskadrylyu-dpsu-pochaly-navchaty-instruktory-z-frantsiyi/
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
Алилуйя! 72% *******...ов, вы "сделали их"