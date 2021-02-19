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Командование Медсил ВСУ закупило на 11 млн грн непригодные к использованию ИВЛ, - ГБР. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Государственным бюро расследований разоблачена преступная деятельность должностных лиц Министерства обороны Украины при закупке за бюджетные средства аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Оперативные сотрудники ГБР получили информацию о том, что в мае 2020 года в Министерстве обороны Украины в лице Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины была осуществлена закупка аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению", - говорится в сообщении.

16 февраля 2021 года следователи ГБР провели обыски по месту работы и проживания фигурантов на территории Киева в ходе которых изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.

Также читайте: Печерский райсуд Киева перенес на 1 марта рассмотрение ходатайства о спецрасследовании в отношении Януковича

Командование Медсил ВСУ закупило на 11 млн грн непригодные к использованию ИВЛ, - ГБР 01
Командование Медсил ВСУ закупило на 11 млн грн непригодные к использованию ИВЛ, - ГБР 02
Командование Медсил ВСУ закупило на 11 млн грн непригодные к использованию ИВЛ, - ГБР 03
Командование Медсил ВСУ закупило на 11 млн грн непригодные к использованию ИВЛ, - ГБР 04
Командование Медсил ВСУ закупило на 11 млн грн непригодные к использованию ИВЛ, - ГБР 05
Командование Медсил ВСУ закупило на 11 млн грн непригодные к использованию ИВЛ, - ГБР 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+57
Порошенко, астанави своих Свынарчуков!
Я всё правильно сказал, Владимир Александрович осёл оманский?
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18.02.2021 17:10
+27
ишак эмиратский
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18.02.2021 17:11
+27
Зелебобики, марадерство на крови, не?
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18.02.2021 17:17
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Порошенко, астанави своих Свынарчуков!
Я всё правильно сказал, Владимир Александрович осёл оманский?
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18.02.2021 17:10 Ответить
ишак эмиратский
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18.02.2021 17:11 Ответить
Не все!
Ты не добавил "даю 24 часа"...
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18.02.2021 17:12 Ответить
Только это не его кумовья.
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18.02.2021 17:13 Ответить
сразу полегчало
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18.02.2021 17:15 Ответить
Не,они кумовья его друей по кварталу!
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18.02.2021 19:19 Ответить
а свинарчуки они хороши были, когда зе к власти рвался, а после...
а после -своих не замечаешшшь...
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18.02.2021 17:13 Ответить
Во-первых - в каком слысле "не хамечаешь", если открыто уголовное дело?
Во-вторых - с чего они вдруг стали своими? Зеля по-вашему весь состав командования ВСУ поменял после избрания? Или есть сведения, что командованием медсил ВСУ рулит старый Зелин партнер по бизнесу?
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18.02.2021 17:29 Ответить
Стесняюсь спросить, а Порошенко поменял в стране весь аппарат чиновников в полном составе? Его же разве только в плохой погоде не обвиняли. Что случилось? Изменился подход к проблеме или испортилось зрение?
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18.02.2021 18:50 Ответить
Не знаю про погоду, но по данной конкретной ситуации - Свинарчук является конкретно партнером и ставленником Порошенки. Отсюда и вопрос - знаете ли вы что-то о том, является ли командование медсил ВСУ партнерами и ставленниками Зели по-вашему, чтобы сравнивать их со свинарчуками?
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18.02.2021 19:56 Ответить
Поскольку зе!ля - главнокомандующий, то он отвечает за то, что находится в его ведении. Вопросы есть? Вопросов нет. Можете идти!
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18.02.2021 20:29 Ответить
А какая разница? 5 лет всех уверяли, что президент в ответе даже за сломанные домофоны в подъездах. Вот и спрашиваю - с каких пор в нашей стране президент перестал отвечать даже за топ-чиновников? А кем является Нелоху руководитель СБУ , который вляпался в самый чудовищный скандал в истории современной Украин........ И если Свинарчук был моментально отстранен и уволен, то квартальщик прекрасно до сих пор сидит в кресле. Или что еще кроме торговли постами должно произойти, чтобы была реакция так называемого президента на Ермака. И да.... такая мелочь.. если та история со Свинарчуком действительно преступление, то почему его не посадили за два года.
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18.02.2021 23:57 Ответить
Командованием медсил рулит старый дружбан Хомчака))) Оба назначены зеленским.
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19.02.2021 00:45 Ответить
Ботик, не дуйся. ДБР выявила негодяев. А как было со Свинарчуками помнишь?
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20.02.2021 09:33 Ответить
Именно совета случайно забредшего на этот форум дебила я и ждал. Да, помню. А ты, ботик, помнишь? Если да, то к чему ты это перданул?
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20.02.2021 13:10 Ответить
Суки.
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18.02.2021 17:12 Ответить
однозначно !
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18.02.2021 17:14 Ответить
Зелебобики, марадерство на крови, не?
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18.02.2021 17:17 Ответить
Не. 73% и такие подойдут.
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18.02.2021 18:14 Ответить
Однако их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование.... - цитата

а те, кто впарил несоответствующее тендерам оборудование будет отвечать???
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18.02.2021 17:24 Ответить
То , шо делалось каждый год при закупке продуктов в 90 е , - вообще неописуемо . ((
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18.02.2021 17:29 Ответить
А в 90-х даже закупали продукты? Я думал только советские склады НЗ опустошали.)
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18.02.2021 17:44 Ответить
Кацап , Пашу-Мерседеса-Грачёва помнишь ? ) . Это на росии продсклады опустошали . А в Украине их наполняли .
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18.02.2021 18:08 Ответить
Глупый, я как раз в середине 90-х служил в ВСУ. Жрали мясо, а точнее резиновые секеля, которые невозможно было разжевать, со складов НЗ, в основном 70-х годов, бывало и 50-х попадалось. Часто просто не было хлеба, жрали червивые сухари из просроченных советских сухпаёв. Иногда отключали свет за неуплату, так жратву готовили в полевых кухнях, которые работали на керосине, во дворе столовой. Потом в супчике плавали масляные пятна. Так шо ты мне тут не рассказывай, сынок.
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18.02.2021 22:05 Ответить
консервы вскрылись
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18.02.2021 17:33 Ответить
Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия

И что там проводить? На всех документах стоят подписи. За 5 минут можно установить кто и как закупал. Еще через 15 минут эти люди могут быть задержаны. Через 2 суток будет заключение о непригодности. Через неделю суд. Или как всегда: через полгода заключение, через год пидозра, через три - передача в суд и через пять лет - штраф в размере 100 грн?
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18.02.2021 17:37 Ответить
Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР - Цензор.НЕТ 6087
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18.02.2021 17:38 Ответить
Мало инфы, не истерите в комментах.
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18.02.2021 17:47 Ответить
Приговорить до конца жизни дышать через эти ШВЛы.
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18.02.2021 17:50 Ответить
Российские саботажники и диверсанты на службе в Украинской Армии. Последнее время это стало нормой.
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18.02.2021 17:51 Ответить
Разве только последнее? А раньше что было уже не помнится?
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18.02.2021 18:51 Ответить
а спецслужбы,которые должны давать дела по саботажникам? ааа-говвв? вы где? информация годовой давности.....
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18.02.2021 22:02 Ответить
це називається державна зрада!!!за так під час війни розстрілювати можна
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18.02.2021 17:57 Ответить
Не можна, у нас антитеррористическая операция)))
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18.02.2021 18:36 Ответить
твари, ничего святого.... гнилой народец . у воровских понятиях и то есть табу
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18.02.2021 17:59 Ответить
Уже вся страна знает, что командование Медсил ВСУ - это хронический коррумционпр, и мало того, что рикого не поставили к стенке, даже никого не посадили, значит эта воровская контора нужна вспм.
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18.02.2021 18:01 Ответить
А чому не заарештували, як колись цілого бойового генерала Марченко за надумані броніки і випустили під заставу 22 мільйони? А хтось із ДБР в армії служив?
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18.02.2021 18:12 Ответить
Знов Порошенко???
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18.02.2021 18:13 Ответить
А кто еще?!! Это он главнокомандующий,расставил своих барыг везде!
Ой! Так уже 2 года,без 2 месяцев,как выбрали писюниста,неужели он?!!!
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18.02.2021 19:15 Ответить
міністр чи начштабу в долі? наскількі відомо, не можуть потоки поділити...
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18.02.2021 18:17 Ответить
Зато рассовало по карманам пригодные к использованию 11 лимонов
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18.02.2021 18:25 Ответить
инфы за гланды....на крюк этих сволочей в погонах, и не в погонах тоже! Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР - Цензор.НЕТ 3650
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18.02.2021 18:34 Ответить
Почему мы не в НАТО?, куда таких де...лов в НАТО брать, если люди мутятся на здоровье личного состава, маразм. С такими гнидами, никакую войну мы никогда не выиграем. Там же на всех закупках такое происходит.
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18.02.2021 18:34 Ответить
И где нацкорпус с игрушечными свиньями?
Аллее! Гара.. НЕ! Нацкорпус!
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18.02.2021 19:11 Ответить
Фаза 5 или Ро 6?))
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18.02.2021 19:22 Ответить
Харківську окрему авіаційну ескадрилью ДПСУ (Державної прикордонної служби України) почали навчати інструктори з Франції.
Про це повідомляється в офіційному прессрелізі прикордонного відомства.
Заходи проходять у рамках реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні. Днями у Харкові розпочалися навчання ще однієї групи авіаторів-прикордонників на нових моделях французьких гелікоптерів Н125.До навчань персоналу ескадрильї долучились представники технічної підтримки заводу-виробника гелікоптерів Протягом десяти днів навчань французькі спеціалісти здійснюватимуть практичний інструктаж авіаційного персоналу на гвинтокрилах Airbus Н125, - йдеться у повідомленні.

Ця модель, не зважаючи на невеликий розмір може підняти на борту до 6 осіб включаючи членів екіпажу, а також у ньому відсутня вібрація в салоні, що необхідно для роботи оператора.Також такі «ластівки» можуть тривалий час перебувати в повітрі без дозаправлення.
Нагадаємо, в минулому році Державна прикордонна служба України отримала два вертольоти Н125. Після підготовки першої групи авіаторів гвинтокрили вже активно використовуються в охороні державного кордону України.Всього ж, за умовами контракту, для патрулювання кордону Держприкордонслужба України отримає 24 французьких гелікоптери.

https://mil.in.ua/uk/news/harkivsku-eskadrylyu-dpsu-pochaly-navchaty-instruktory-z-frantsiyi/
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18.02.2021 19:23 Ответить
волонтёры , вот к кому надо за баблом ходить..
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18.02.2021 19:25 Ответить
Ублюдочные мародёры.
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18.02.2021 20:00 Ответить
На 11 млн. грн. можна було купити аж 10 українських апаратів лазерної терапії "Геліос" і повиліковувати всіх хворих в турборежимі: Брошура лазерний апарат «Геліос»
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
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18.02.2021 20:08 Ответить
Проверьте за одно и то арктическое топливо, а то меня терзают смутные сомнения, так лихо закупил после отдыха в Индии.
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18.02.2021 20:28 Ответить
толстожопые паркетные крысы в уютных кабинетах...
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18.02.2021 20:28 Ответить
Просто пришел Байден! И сразу зеленожопые стали наводить порядок, или началась вторая фаза видимости наведения порядка
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18.02.2021 20:48 Ответить
и
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18.02.2021 20:59 Ответить
просто у этой помойки нет дна
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18.02.2021 21:00 Ответить
нам всем нагло врут, на счет того, шо "ще не вмерла"....... давно здохла,завонялась и протухла.слава украине
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18.02.2021 21:02 Ответить
Отслеживаю причинно-следственную связь в том что в США Президент страны лечится в ВОЕННОМ госпитале, а ********** осел Оманский - в Феофании.
Алилуйя! 72% *******...ов, вы "сделали их"
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18.02.2021 21:06 Ответить
А до 72% кто из наших президентов лечился в военном госпитале, если не секрет?
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18.02.2021 22:34 Ответить
Вівести с кабинета и возле стенке очередью.По другому в условиях войны не вижу смысла.Это даже не твари ,а гниды !
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18.02.2021 23:21 Ответить
а что там с известными рюкзаками?
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18.02.2021 23:35 Ответить
Все закупки проверять надо. Там похоже и по маскам будет тоже самое и по спирту. Типа купили
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19.02.2021 00:31 Ответить
Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР - Цензор.НЕТ 2510
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19.02.2021 00:47 Ответить
Это ж какими надо быть москалями, что бы такое вытворить?!!
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19.02.2021 08:01 Ответить
ВОТ СКОТЫ ! и ПОЧЕМУ ТАКИМ ВЫШКУ НЕ ДАВАТЬ ??
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19.02.2021 23:11 Ответить
 
 