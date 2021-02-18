Если судебная реформа пройдет в "редакции Зеленского", то страна останется без правосудия, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Общественный активист Виталий Шабунин жестко раскритиковал проект судебной реформы, предложенный президентом Владимиром Зеленским.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Шабунин отметил: "Если судебная "реформа" Зеленского пройдет в такой редакции, Украина и дальше будет жить без правосудия.
Проанализировали с коллегами законопроект Зеленского
Самое главное:
1) Процедура "очищения" гарантирует действующим членам ВСП (Высшего совета правосудия) неприкосновенность.
2) Судебной мафии оставляют определяющее влияние на назначение новых члене ВСП.
Итак, Высший совет правосудия продолжит защищать судебную мафию еще, как минимум, четыре года.
Помните, Зеленский грозился еженедельно увольнять судей . Так вот - это был обман.
Благодаря его "реформе", ВСП будет делать ровно то же, что делала до этого - крышевать "зашкварених" судей (Вовка и ко, например).
А почему нет? Зеленский, Ермак и Смирнов (профильный зам Ермака) их защищают. Еще "реформой" это умудряются назвать.
Детальний анализ по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
а альдебаран Зеленский именно законодательно их под себя подминает.
а кем бы ты хотела, чтобы она назначалась ?
я тебе глаза от зелёной мочи протирать не собираюсь
Для адекватных людей то, что во втором туре между двумя кандидатами третьего не дано - это очевидно.
А ты надеялась, что во втором туре победит Черчилль ?
А ныне одни печерские суды. Один лучше другого...
Теперь кушай...только не обляпайся..
в нашей стране неприкосновенностю обладают не только воры , но и все гос чиновники любого ранга
ты общественный активист , и настолько запуган ( ?) , че ни одной фамилии не назвал ,
такие как ты и подрывают доверие к активистам
не пост ( и даже ни одна баба сказала ) , а просто набор слов