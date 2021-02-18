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Новости Политика Украины
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судебная реформа (1535) Шабунин (465) Высший совет правосудия (544)

Если судебная реформа пройдет в "редакции Зеленского", то страна останется без правосудия, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если судебная реформа пройдет в

Общественный активист Виталий Шабунин жестко раскритиковал проект судебной реформы, предложенный президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шабунин отметил: "Если судебная "реформа" Зеленского пройдет в такой редакции, Украина и дальше будет жить без правосудия.

Проанализировали с коллегами законопроект Зеленского 

Самое главное:

1) Процедура "очищения" гарантирует действующим членам ВСП (Высшего совета правосудия) неприкосновенность.
2) Судебной мафии оставляют определяющее влияние на назначение новых члене ВСП.

Итак, Высший совет правосудия продолжит защищать судебную мафию еще, как минимум, четыре года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сокращение полномочий ОАСК: на сайте Рады опубликовали текст законопроекта Зеленского

Помните, Зеленский грозился еженедельно увольнять судей . Так вот - это был обман.

Благодаря его "реформе", ВСП будет делать ровно то же, что делала до этого - крышевать "зашкварених" судей (Вовка и ко, например).

А почему нет? Зеленский, Ермак и Смирнов (профильный зам Ермака) их защищают. Еще "реформой" это умудряются назвать.

Детальний анализ по ссылке.

Также читайте: Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+22
А ты надеялся, когда агитировал за Зеленского, что он будет делать судебную реформу в редакции Порошенко ?
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18.02.2021 17:12
+15
А не ты ли за него майку на грудях в 2019-м рвал?? Не ты ли за него голосовал??
Теперь кушай...только не обляпайся..
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18.02.2021 17:13
+15
Шабуня может гордиться своей работой, он сделал все, чтобы зеленая мразота пришла к власти, между прочим, он вякает так только по тому, что ему должности не дали, вот например Лещенко дали и он всем доволен.
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18.02.2021 17:24
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Так он этого и хочет царь сам должен решать кого казнить а кого помиловать, и вообще нечего перечить царю. ВАМ ЧТО ДОСИХ ПОР НЕ ПОНЯТНО.
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18.02.2021 17:12 Ответить
А ты надеялся, когда агитировал за Зеленского, что он будет делать судебную реформу в редакции Порошенко ?
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18.02.2021 17:12 Ответить
Ну да. Третьего ж не дано
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18.02.2021 17:16 Ответить
А ты ожидал от клоуна-наркомана на подпевках Коломойского чего-то третьего?
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18.02.2021 17:17 Ответить
Я? Нет. Каждый альдебаран, забирающийся на золотой толчок на Банковой, пытается подмять судей под себя. Так есть и так будет, пока существует должность президента
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18.02.2021 17:20 Ответить
Ну шо-то я не видел подписанных Порошенко документов, по которым судьи подминались бы под него,

а альдебаран Зеленский именно законодательно их под себя подминает.
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18.02.2021 17:26 Ответить
Самоличное пожизненное назначение, например. Да да, знаю, что "по представлению" какой-то судейской сходки, которая на треть назначалась Порошенко, на треть Радой (т.е. его потужной як нiколи коалицией) и ещё на треть из самих судей
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18.02.2021 17:31 Ответить
а теперь кем будет назначаться ?

а кем бы ты хотела, чтобы она назначалась ?
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18.02.2021 18:18 Ответить
Так, кроме Минских соглашений, Петя, похоже, ничего не подписывал...
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18.02.2021 18:13 Ответить
юродивый, хромай дальше,

я тебе глаза от зелёной мочи протирать не собираюсь
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18.02.2021 18:20 Ответить
Ну да. Третьего ж не дано


Для адекватных людей то, что во втором туре между двумя кандидатами третьего не дано - это очевидно.

А ты надеялась, что во втором туре победит Черчилль ?
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18.02.2021 17:28 Ответить
Если судебная реформа пройдет в "редакции Зеленского",

А ныне одни печерские суды. Один лучше другого...
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18.02.2021 17:13 Ответить
Нариду какая разница, нариду Украины хоца в московское стойло Если судебная реформа пройдет в "редакции Зеленского", то страна останется без правосудия, - Шабунин - Цензор.НЕТ 3926 чтобы там ржать и халявно получать. как в годы ссср
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18.02.2021 17:13 Ответить
Якщо судова реформа відбудеться в "редакції Зеленського", то країна залишиться без правосуддя, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9797
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18.02.2021 17:26 Ответить
А не ты ли за него майку на грудях в 2019-м рвал?? Не ты ли за него голосовал??
Теперь кушай...только не обляпайся..
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18.02.2021 17:13 Ответить
Т.е. ничего не поменяется...
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18.02.2021 17:13 Ответить
Не пытаетесь ли Вы, Панове, оживить труп, с этими бесконечными реформами судебной системы?
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18.02.2021 17:17 Ответить
Як тільки "мудрий" нарід вибрав моностадо, в "турборежимі" була проголосована судова реформа ВАЗеленського, авторства портнова, яка знищувала всі попередні досягнення і робила суди залежними від влади та паханів.
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18.02.2021 17:30 Ответить
Шабуня может гордиться своей работой, он сделал все, чтобы зеленая мразота пришла к власти, между прочим, он вякает так только по тому, что ему должности не дали, вот например Лещенко дали и он всем доволен.
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18.02.2021 17:24 Ответить
Зобідили чувака. А він так прагнув допомогти народу на високій посаді.
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18.02.2021 17:38 Ответить
Перефразирую Шабунина - Если презом останется Зепоц - то еще немного и украинцы останутся без Украины !!! Якщо судова реформа відбудеться в "редакції Зеленського", то країна залишиться без правосуддя, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9337
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18.02.2021 17:28 Ответить
шабунин , а когда в нашей стране было правосудие последний раз ?
в нашей стране неприкосновенностю обладают не только воры , но и все гос чиновники любого ранга
ты общественный активист , и настолько запуган ( ?) , че ни одной фамилии не назвал ,
такие как ты и подрывают доверие к активистам
не пост ( и даже ни одна баба сказала ) , а просто набор слов
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18.02.2021 17:37 Ответить
А что,сейчас есть правосудие.
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18.02.2021 17:54 Ответить
зато на троещине в знак боротьбы з коррупциею наконец то открыли киоск по продаже элитной шаурмы, жарь послицу называется
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18.02.2021 18:00 Ответить
нельзя остаться без того, чего уже минимум 25 лет нет.
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18.02.2021 18:57 Ответить
Країна вже 30 років без правосуддя .
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18.02.2021 21:26 Ответить
Сейчас хотя бы есть вменяемый Верховный суд, реформированный при Порошенко и Антикоррупционный суд, созданный при Порошенко))) На дальнейшую реформу судов "мудрый нарид" Пороху полномочий не дал---жрите зеленую блевотину!
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19.02.2021 00:42 Ответить
Падонки!
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19.02.2021 10:37 Ответить
 
 