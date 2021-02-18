Украина должна начать уголовное производство персонально против Путина за расстрелы на Майдане, оккупацию Крыма и Донбасса, - Яценюк
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Понести ответственность за расстрелы на Майдане должны не только исполнители - приспешники Януковича, организатор - сам Янукович. Наказанным должен быть Путин - заказчик убийства украинцев, которые защитили Украину от тюрьмы народов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
Он подчеркнул, что Украина должна начать уголовное производство персонально против Путина "за расстрелы на Майдане, за аннексию Крыма и за убитых на Донбассе украинских солдат".
"Найдутся те, кто возразит, - такой процесс беспрецедентный. Но это не о дипломатическом протоколе, а о справедливости и неотвратимости наказания. Значит, такой прецедент должен быть создан для предотвращения таких уголовных преступлений", - подчеркнул Яценюк.
Экс-премьер добавил, что нести ответственность должны "не только исполнители - приспешники Януковича и организатор - сам Янукович": наказан должен быть Путин - заказчик убийства украинцев, которые защитили Украину от тюрьмы народов".
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Все відомо - як свідчить Геннадій Москаль!
Ось тут -його свідчення: https://www.youtube.com/watch?v=Pz2YxCTE7t0&fbclid=IwAR1fJ2nwCzi72LpcrmW3J59q9aWZ011wD1Ge6FyhqJKc_-36dOt0O13V4_k
Непогана ідея, от як буде втілювана в життя, дуже цікаво
Все знают, кто и как захватывал Крым, кто и как обстреливал нашу армию с территории РФ, кто все эти годы туда поставляет боеприпасы и наёмников, кто и как сбивал вертолёты и самолёты (в т.ч. и гражданские)...., но выражают только озабоченность!?
А там есть еще Сирия, Грузия, Приднестровье и т.п.......
Специально для путина уже давно пора построить виселицу в центре Европы и показательно поставить на табуретку !
Багато тролів на цьому паляться ))
Значить Арсеній дійсно правильно робив все що міг в ті роки!
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло.
- А член?
- Успел направо перекинуть.