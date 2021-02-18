Украина должна начать уголовное производство персонально против Путина за расстрелы на Майдане, оккупацию Крыма и Донбасса, - Яценюк

Понести ответственность за расстрелы на Майдане должны не только исполнители - приспешники Януковича, организатор - сам Янукович. Наказанным должен быть Путин - заказчик убийства украинцев, которые защитили Украину от тюрьмы народов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что Украина должна начать уголовное производство персонально против Путина "за расстрелы на Майдане, за аннексию Крыма и за убитых на Донбассе украинских солдат".

"Найдутся те, кто возразит, - такой процесс беспрецедентный. Но это не о дипломатическом протоколе, а о справедливости и неотвратимости наказания. Значит, такой прецедент должен быть создан для предотвращения таких уголовных преступлений", - подчеркнул Яценюк.

Экс-премьер добавил, что нести ответственность должны "не только исполнители - приспешники Януковича и организатор - сам Янукович": наказан должен быть Путин - заказчик убийства украинцев, которые защитили Украину от тюрьмы народов".

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