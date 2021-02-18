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Путин (29862) Яценюк (7983) преступления против Майдана (269)

Украина должна начать уголовное производство персонально против Путина за расстрелы на Майдане, оккупацию Крыма и Донбасса, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина должна начать уголовное производство персонально против Путина за расстрелы на Майдане, оккупацию Крыма и Донбасса, - Яценюк

Понести ответственность за расстрелы на Майдане должны не только исполнители - приспешники Януковича, организатор - сам Янукович. Наказанным должен быть Путин - заказчик убийства украинцев, которые защитили Украину от тюрьмы народов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что Украина должна начать уголовное производство персонально против Путина "за расстрелы на Майдане, за аннексию Крыма и за убитых на Донбассе украинских солдат".

"Найдутся те, кто возразит, - такой процесс беспрецедентный. Но это не о дипломатическом протоколе, а о справедливости и неотвратимости наказания. Значит, такой прецедент должен быть создан для предотвращения таких уголовных преступлений", - подчеркнул Яценюк.

Экс-премьер добавил, что нести ответственность должны "не только исполнители - приспешники Януковича и организатор - сам Янукович": наказан должен быть Путин - заказчик убийства украинцев, которые защитили Украину от тюрьмы народов".

Также читайте: Украина и президент должны возглавить процесс борьбы с дезинформацией и российской пропагандой, - Яценюк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
Абсолютно верно! Дело говорит.
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18.02.2021 17:21
+14
Какие все умные становятся как уходят со власти и начинают поучать всех что нужно было сделать и т.д. и т.п...- а что вы уроды делали когда были властью!? Кролик понятно что делал - Стену строил с кацапстаном, но так и не достроил (деньги были им украдены в период проектирования).. И так можно предьявить практически ВСЕМ упырям которые были за 30 лет у власти - начиная с преза - и заканчивая дворником в ОП!!!
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18.02.2021 17:25
+10
а ты придурень хоть раз возле границы был, что про стену кукарекаешь? вам зебилам73 телевизор насвистел, вы повторяете.
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18.02.2021 17:29
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Йой!
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18.02.2021 17:20 Ответить
Страшшшно! То то же, кролик ну дужжже страшний звір, особливо якщо він володіє пятьма(!) "нагородними" Україна має почати кримінальне провадження персонально проти Путіна за розстріли на Майдані, окупацію Криму і Донбасу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 608 стволами.
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18.02.2021 19:53 Ответить
Та хто ж все-таки розстріляв "Небесну Сотню" на Майдані ?

Все відомо - як свідчить Геннадій Москаль!

Ось тут -його свідчення: https://www.youtube.com/watch?v=Pz2YxCTE7t0&fbclid=IwAR1fJ2nwCzi72LpcrmW3J59q9aWZ011wD1Ge6FyhqJKc_-36dOt0O13V4_k
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18.02.2021 21:58 Ответить
Абсолютно верно! Дело говорит.
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18.02.2021 17:21 Ответить
Приговорить к расстрелу и объявить награду за исполнение приговора.
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18.02.2021 17:24 Ответить
И шо? На берёзке повиснет, вместе со своим говном, вот так мордва неумытая
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18.02.2021 18:16 Ответить
Полностью поддерживаю!!!
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18.02.2021 17:31 Ответить
А чого ж ти містер яйценюк, будучи прим'єром не відкрив кримінальне провадження проти фуйла, чоколядний заєць?
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18.02.2021 18:48 Ответить
Нифига себе!!
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18.02.2021 17:21 Ответить
А чого ж ти будучи цілим прем"єром не запровадив тоді таку ініціативу? А тільки "стінну" з сітки-рабиці недобудував.
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18.02.2021 17:22 Ответить
Лучше поздно, чем никогда!
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18.02.2021 17:32 Ответить
А яке Премьер міністр має відношення до судової системи, яка в Україні за конституцією є незалежною гілкою влади. (Відразу даю підказку, починай все валити на Пороха).
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18.02.2021 17:51 Ответить
Ви тоді "вставайки" бігали з ганчірками тріколоров і гавкали "путя введи", які справи розслідувати? Слідаки і прокурори повтікали хто куди. А що стосується стіни, то такі проекти по всьому світу і все окей. І ту, що побудували за премєрства Яценюка - також окей. Чи у вас бачення реальної стіни під 5 метрів і шириною в два метри?
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18.02.2021 18:09 Ответить
Самое время начать, Сеня. Самое оно. Раньше было просто не на часи
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18.02.2021 17:22 Ответить
Хорошее дело никогда не поздно начать .
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18.02.2021 17:33 Ответить
Удмурт, а шо таке, не на часи? Тупорылое
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18.02.2021 18:17 Ответить
А могли і кулювлоб.....
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18.02.2021 17:22 Ответить
Хотели и его расстрелять. Но руки коротки. Только гавкать могут на нашего политика, который в самый опасный момент не сбежал за границу, а возглавил правительство, хоть и было это место на тот момент расстрельным. Если бы прорвались к Киеву, то думаю вполне могли бы его расстрелять. Или как Рыбака - нож в живот.
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18.02.2021 17:39 Ответить
Якби-ж то воно було комусь потрібне! Україна має почати кримінальне провадження персонально проти Путіна за розстріли на Майдані, окупацію Криму і Донбасу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3055
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18.02.2021 19:56 Ответить
Кто первый за стену заикнётся?
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18.02.2021 17:24 Ответить
Вже.
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18.02.2021 17:30 Ответить
Тупая мордва
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18.02.2021 18:17 Ответить
Понести ответственность за расстрелы на Майдане должны не только исполнители - приспешники Януковича, организатор - сам Янукович. Наказанным должен быть Путин - заказчик убийства украинцев, которые защитили Украину от тюрьмы народов. Источник: https://censor.net/ru/n3248757

Непогана ідея, от як буде втілювана в життя, дуже цікаво Украина должна начать уголовное производство персонально против Путина за расстрелы на Майдане, оккупацию Крыма и Донбасса, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7080
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18.02.2021 17:25 Ответить
Какие все умные становятся как уходят со власти и начинают поучать всех что нужно было сделать и т.д. и т.п...- а что вы уроды делали когда были властью!? Кролик понятно что делал - Стену строил с кацапстаном, но так и не достроил (деньги были им украдены в период проектирования).. И так можно предьявить практически ВСЕМ упырям которые были за 30 лет у власти - начиная с преза - и заканчивая дворником в ОП!!!
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18.02.2021 17:25 Ответить
а ты придурень хоть раз возле границы был, что про стену кукарекаешь? вам зебилам73 телевизор насвистел, вы повторяете.
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18.02.2021 17:29 Ответить
Границя, без паркану, прохідний двір, Сеня все робив вірно, барига не зрозумів.
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18.02.2021 18:51 Ответить
я для Злых Кацапов-карликов повторяю - я видал в гробу и Зе и Пе , и видел ту стену недостроенную которая годится только для того чтобы не проникали дикие кролики с кацапстана.. и кста - я видел то что ты даже не сможешь себе представить - я был на войне, когда ты дятел лупил по клаве зарабатывая деньги !!! пнх черт недомерок !!!
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18.02.2021 18:54 Ответить
Я был возле стены, не впечатлила, со стороны кацапстана ограждение получше будет
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18.02.2021 20:07 Ответить
Игорь Монахов - очень тупой зебил.
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18.02.2021 17:37 Ответить
***.. вы хвори люди..пздц
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18.02.2021 18:56 Ответить
Он возглавил правительство, которое успешно защищалось от агрессии государства, которое в 3 раза больше по населению, в 27 раз больше по площади, и тогда в 2014 году в 18 раз была больше по армии.
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18.02.2021 17:49 Ответить
выше мой комент тебе тоже дятел..
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18.02.2021 18:57 Ответить
Які проблеми.Нехай Сєня підкине ідєйку одному знайомому міністру,адже горою стояв,його призначення було умовою створення коаліції НФ-БПП...
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18.02.2021 17:33 Ответить
Лицемерие мирового политикума зашкаливает !
Все знают, кто и как захватывал Крым, кто и как обстреливал нашу армию с территории РФ, кто все эти годы туда поставляет боеприпасы и наёмников, кто и как сбивал вертолёты и самолёты (в т.ч. и гражданские)...., но выражают только озабоченность!?
А там есть еще Сирия, Грузия, Приднестровье и т.п.......
Специально для путина уже давно пора построить виселицу в центре Европы и показательно поставить на табуретку !
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18.02.2021 17:41 Ответить
Підтримую. За кожну дію поца із московії має бути кримінальна справа і купа постанов у різні правоохоронні органи країн світу, що на нього є справи і що ми його шукаємо. На кожного імперського щура, який тут проводив свої операції і висловлювався недобре про суверенну державу... Рано чи пізно, а розплата наступить. Хай ці справи знають в кожній країні. І тільки знову щось сказало про Майдан, чи армію України, чи любого українця - нова справа.
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18.02.2021 17:43 Ответить
І мужчина красавєц, і із Києва Пуйла громить, а рейтинг показує на пів шостого вечора.
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18.02.2021 17:44 Ответить
Он возглавил правительство, которое успешно защищалось от агрессии государства, которое в 3 раза больше по населению, в 27 раз больше по площади, и тогда в 2014 году в 18 раз была больше по армии.
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18.02.2021 17:45 Ответить
А як він під шумок обібрав простий люд і обагатив 1 золотий процент найбагатших, ще десятиліттями дисертації будуть писати.
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18.02.2021 17:59 Ответить
Втричі знецінив гривню та пограбував майже всіх, за виключенням любих друзей, що були попереджені та зробили певні кроки. Сеню, будеш в геєні на сковородці рок енд ролл виконувати!
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18.02.2021 18:09 Ответить
А твоё ***** будет болтаться на дубу, как тебе перспективка?
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18.02.2021 18:19 Ответить
Зебил. За курс валют отвечает Нацбанк а не Кабмин. Гривна обвалилась из за войны, анексии Крыма, грабежа Приватбанка и других факторов.
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18.02.2021 19:32 Ответить
крутой кроль це лучше худого вовка, надо включить сеню в группу спецназа для поимки путена але шоб гоши, заробленные на стене, потратил на виру, армию и мову
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18.02.2021 17:46 Ответить
Бугаїще , не варнякай , бо лаптями смердить 😁
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18.02.2021 17:51 Ответить
шо ты там тренькаешь, сходи чоботы постирай, бо сернистым водородом благоухают Україна має почати кримінальне провадження персонально проти Путіна за розстріли на Майдані, окупацію Криму і Донбасу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1018
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18.02.2021 17:53 Ответить
Клавіатури з українською розкладкою в рашці під санкціями ?
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18.02.2021 18:12 Ответить
Сернистым? Ты тупое тут решило блеснуть? Сиди падаль набутылочная
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18.02.2021 18:20 Ответить
А ведь не зря Путин так боится нашего Сеню, что даже придумал на него липовое уголовное дело, якобы он сражался в Чечне. Даже Кадыров смеялся над такой липой. Ох, боятся нашего Сеню!
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18.02.2021 17:51 Ответить
сеня це не просто сеня, а сеня - победитель великанов кулею прямо в лоб, рыцарь стены
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18.02.2021 17:54 Ответить
Твоё ***** рыцарь параши
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18.02.2021 18:21 Ответить
та ти мабуть сам сєня і є? лайно свиняче
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18.02.2021 18:32 Ответить
Кроль в Чечне русским солдатам бошки резал, в перерывах между парами в Черновицком универе. Следком в курсе и подтвердит.
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18.02.2021 17:54 Ответить
сеня воистину нереально крут
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18.02.2021 17:56 Ответить
Точняк. Як варене яйце.
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18.02.2021 19:01 Ответить
Важко на расєї знайти клавіатуру з українською розкладкою?
Багато тролів на цьому паляться ))
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18.02.2021 18:10 Ответить
Извините, а вы разве не являетесь носителем русского языка? Истинным носителем? Вы так и работаете, как говорите на родном языке? Или не родном?
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18.02.2021 17:54 Ответить
Твої кремлівські хазяї просили, безпрапорний троль??
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18.02.2021 18:07 Ответить
..Боже ... прибери цього ЗЛОДІЯ з інфо-поля України ..
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18.02.2021 18:12 Ответить
Кроляку на гильяку
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18.02.2021 18:13 Ответить
Клавіатури з українською розкладкою на расєї під санкціями?
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18.02.2021 18:16 Ответить
Тебе лучше знать.
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18.02.2021 18:19 Ответить
Та що ви кажете!
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18.02.2021 18:23 Ответить
***** на бутылку!
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18.02.2021 18:22 Ответить
На дыбу
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18.02.2021 18:26 Ответить
вся политическая история Яценюка состоит из трех вещей "вылез, обосрался, пропал"
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18.02.2021 18:14 Ответить
***** твоему на голову насрал, тоже хорошо
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18.02.2021 18:24 Ответить
***** твой бог лишнехромосомный!
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18.02.2021 18:43 Ответить
А газ по 100 долларов тоже должна продавать своему потребителю? А куля в лоба ? Сам слинял быстренько когда жареным запахло.. ТРЕПЛО ОЧКАСТОЕ! иди в дупу!
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18.02.2021 18:22 Ответить
Скільки лаптєй в темі аідмітилось, банити не встигаю.
Значить Арсеній дійсно правильно робив все що міг в ті роки!
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18.02.2021 18:22 Ответить
На фото прямо Ильич Ленин... какое же оно омерзительное существо кролик сеня!
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18.02.2021 18:23 Ответить
А твоё ***** красавец, без слез не взглянешь)) рыло ботоксное
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18.02.2021 18:25 Ответить
да то вообще уе..ще лесное, че на него смотреть то.. Да и сеня козлина не далеко от х..уйла ушел, поверь мне!
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18.02.2021 18:29 Ответить
и да - оно не мое... ху..йло)) оно кацапов)
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18.02.2021 18:30 Ответить
Где ж ты раньше был?
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18.02.2021 18:41 Ответить
Где ты раньше был, целовался с кем. Втюрилась? Буває.
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18.02.2021 18:44 Ответить
Сенька такой прикольный на фото. Как из мультика .
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18.02.2021 19:36 Ответить
и ещё одного мудня за строительство стены
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18.02.2021 18:54 Ответить
ой пля оно уже против бойка за вышки дела открывало а как дорвалось до власти и бойка забыло и вышки и сам на стене набарыжил что янукович позавидывал бы
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18.02.2021 19:03 Ответить
- Сарочка, вы слышали, - Абрама парализовало.
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло.
- А член?
- Успел направо перекинуть.
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18.02.2021 19:07 Ответить
А что, Зеленский обещал посадки весной и он обещание выполняет, закрыл три вражеских канала, Шарию выдвинул обвинения и даже задержали Шария, но это оказался его двойник. Скоро и до Путина доберется.
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18.02.2021 19:09 Ответить
Ага.
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18.02.2021 19:35 Ответить
Треба було, ховрашок яйцезубий, спочатку вітю з вовою сюди переправити, а потім стіну будувати... а зараз **** - нєпрєодолімоє прєпятствіє...
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18.02.2021 19:51 Ответить
Печалька.. Україна має почати кримінальне провадження персонально проти Путіна за розстріли на Майдані, окупацію Криму і Донбасу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1143
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18.02.2021 20:04 Ответить
Халуй Ахметова п'ять років був при владі і ніхрена не зробив. Просрав Крим і Донбас, а сьогодні згадав про Ху#ла. Але чомусь ніразу не згадав про сєпара Ахметова, щоб його посадити.А не згадує тому що Яценюк Ахметову ручки цьомає!
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18.02.2021 21:07 Ответить
Цікаво, а де цей крендель був під час розстрілів? Якось підозріло вчасно воно перестало на сцені з"являтись...
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18.02.2021 22:27 Ответить
Сеня дружит с ахметом что его не красит собственно как и Ляшка , есть доказательства в расследованиях и материалах экс депутата Фирцева на канале в youtube найдите и посмотрите это не фейк там вообще про всех наших тузов и королей начиная с 90 много чего
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18.02.2021 23:30 Ответить
Повернися Арсенію. Як нам не вистачає твого креативу, твоєї мудрісті. Державник з великої літери. Якщо Порошенко Черчіль, то ти як наш Гувер!
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19.02.2021 10:03 Ответить
 
 