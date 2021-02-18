23 февраля - неуместная дата для презентации Укрпочтой серии марок, посвященной ВСУ. Этот день связан с современной агрессией РФ против Украины, - Минобороны

Министерство обороны Украины считает откровенно неуместной дату 23 февраля, выбранную "Укрпоштой" для презентации и погашения почтовых марок, посвященных Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при консультативной помощи Министерства обороны Украины и Командования Сухопутных войск ВСУ в течение 2020 года "Укрпошта" проводила работу по созданию почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска". Министерство обороны оказывало консультативную помощь по визуальному оформлению марок. Все расходы и организационные вопросы осуществляла "Укрпочта". По объективным причинам изготовление и презентация указанных марок компанией были перенесены на 2021 год.

"Недавно "Укрпочта" анонсировала презентацию и погашение вышеупомянутых почтовых марок 23 февраля, дата, которая ассоциируется с преступным коммунистическим режимом и днем защитника государства-агрессора Российской Федерации. Это решение руководства "Укрпочты" не согласовывалось с Минобороны и Вооруженными силами Украины. В оборонном ведомстве придерживаются мнения, что "23 февраля" связано с кровавым террором начала ХХ века и современной агрессией РФ против Украины", - подчеркивается в сообщении.

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"Украина уже давно вычеркнула из календаря неукраинский праздник 23 февраля. У наших воинов появился свой - День защитника Украины, который отмечается 14 октября. Министерство обороны всегда поддерживало и в дальнейшем будет уделять должное внимание построению современного образа Вооруженных сил Украины, исходя из национальных мировоззренческих, исторических и культурных ценностей", - добавили в Минобороны.

Как сообщалось, по данным Генштаба, ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля.

В свою очередь генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смилянский утверждает, что выбор даты был своеобразным троллингом РФ.