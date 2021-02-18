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23 февраля - неуместная дата для презентации Укрпочтой серии марок, посвященной ВСУ. Этот день связан с современной агрессией РФ против Украины, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Общество

23 февраля - неуместная дата для презентации Укрпочтой серии марок, посвященной ВСУ. Этот день связан с современной агрессией РФ против Украины, - Минобороны

Министерство обороны Украины считает откровенно неуместной дату 23 февраля, выбранную "Укрпоштой" для презентации и погашения почтовых марок, посвященных Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при консультативной помощи Министерства обороны Украины и Командования Сухопутных войск ВСУ в течение 2020 года "Укрпошта" проводила работу по созданию почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска". Министерство обороны оказывало консультативную помощь по визуальному оформлению марок. Все расходы и организационные вопросы осуществляла "Укрпочта". По объективным причинам изготовление и презентация указанных марок компанией были перенесены на 2021 год.

"Недавно "Укрпочта" анонсировала презентацию и погашение вышеупомянутых почтовых марок 23 февраля, дата, которая ассоциируется с преступным коммунистическим режимом и днем защитника государства-агрессора Российской Федерации. Это решение руководства "Укрпочты" не согласовывалось с Минобороны и Вооруженными силами Украины. В оборонном ведомстве придерживаются мнения, что "23 февраля" связано с кровавым террором начала ХХ века и современной агрессией РФ против Украины", - подчеркивается в сообщении.

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"Украина уже давно вычеркнула из календаря неукраинский праздник 23 февраля. У наших воинов появился свой - День защитника Украины, который отмечается 14 октября. Министерство обороны всегда поддерживало и в дальнейшем будет уделять должное внимание построению современного образа Вооруженных сил Украины, исходя из национальных мировоззренческих, исторических и культурных ценностей", - добавили в Минобороны.

Как сообщалось, по данным Генштаба, ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля.

В свою очередь генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смилянский утверждает, что выбор даты был своеобразным троллингом РФ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Я 8 березня привітаю голову Укрпошти смєлянського з його чоловічим днем 23 февраля - неуместная дата для презентации Укрпочтой серии марок, посвященной ВСУ. Этот день связан с современной агрессией РФ против Украины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5521
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18.02.2021 17:25
+6
Сегодня общеизвестно, что никаких побед 23 февраля 1918 года "молодая Красная армия" не одерживала, а бежала при одном приближении противника. Немцы заняли Нарву и Псков, вошли бы и в Петроград, если бы захотели. Лучшая часть, отряд балтийских матросов под командой Павла Дыбенко, захватила эшелон и остановилась только в Самаре. Более того, именно в тот день был получен германский ультиматум с требованием признания независимости Украины и передачи Турции Батуми и Карса. На заседании ЦК РКП(б) Ленину с огромным трудом, пригрозив отставкой, удалось добиться согласия на эти условия.
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18.02.2021 17:43
+4
Для полной гармонии бредовости идеи нужно эти марки выпустить к 8 марта.
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18.02.2021 17:25
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Для полной гармонии бредовости идеи нужно эти марки выпустить к 8 марта.
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18.02.2021 17:25 Ответить
Я 8 березня привітаю голову Укрпошти смєлянського з його чоловічим днем 23 февраля - неуместная дата для презентации Укрпочтой серии марок, посвященной ВСУ. Этот день связан с современной агрессией РФ против Украины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5521
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18.02.2021 17:25 Ответить
Оказывается, что 8 марта по новому стилю - это 23 февраля по старому. Вот и отгадка почему «мужской» день и «женский» так недалеко друг от друга, и почему разница между этими праздниками составляет ровно 13 дней. Именно на 13 дней отличались даты календарей по старому стилю, который был в ходу в царской России, и новому стилю, которым пользовалась Европа.
О 23 февраля/8 марта 1917 г. (один день по старому/ новому стилям).
В России григорианский календарь введён в 1918 году декретом Совнаркома, согласно которому после 31 января 1918 г. следовало 14 февраля 1918 г. Источник: http://www.armkirik.ee/kalender.htm
Итак, именно в день Пурима впервые попытались совершить переворот в царской России, и было это 23 февраля 1917 года! Вот, откуда берёт начало дата «мужского праздника», который мы сегодня отмечаем, как «день Защитника Отечества». В тот же день 23 февраля 1917 года, в день празднования кровавого погрома Пурима и прославления Эсфири, были приурочены безпорядки якобы голодавших жительниц Петрограда. Именно с этого начинает свою непонятную историю женский день 8 марта.
http://dsnmp.ru/eshhyo-raz-o-23-fevralya-8-marta-1917-g-odin-den-po-staromu-novomu-stilyam/
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18.02.2021 17:32 Ответить
Хоча й прізвище російського царя Гольштейн теж, того...
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18.02.2021 17:50 Ответить
23 февраля была создана Красная армия, основатель маланец Троцкий,полное имя Lev Davidovich Bronstein. Эта армия много начудила в Украине и продолжает чудить.
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18.02.2021 17:28 Ответить
Петроградську ЧК, яка займалася терором проти контрреволюційного елементу очолював Мойсей Соломонович Урицький. Мойсей Маркович Володарський (Гольдштейн) став петроградським комісаром у справах друку, який закрив всі опозиційні газети і жорстоко карав за будь-яку спробу обійти заборони. Першим більшовицьким комендантом захопленого Зимового палацу став Григорій Ісаакович Чудновський, московського Кремля - Міней Ізраїльович Губельман (Омелян Ярославський). Головний телеграф і Держбанк захопив Міхаіл Лашевіч[ru]. Головою Московської ради став Лев Борисович Розенфельд (Камєнєв). Комісарами, які наводили «порядок» у столиці і її околицях, були: Мойсей Якович Зелікман[9], Семен Рошаль[ru], Віра (Берта) Слуцька[ru], Семен Нахімсон[ru], Самуїл Цвілінг[ru][8].

Жидобільшовизм - Вікіпедія
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18.02.2021 18:18 Ответить
23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6165 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5188
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18.02.2021 17:40 Ответить
ну, и проводили бы презентаху марок 8 марта, всем датам-дата, а так тока народ злить
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18.02.2021 17:41 Ответить
Как мне кажется, создатели этой серии преследовали какую-то цель. Вполне вероятно- весьма прикольную. И именно поэтому решили выпустить 23 февраля. Тут всё зависит от того- как обыграть. Согласны? Эти креативщики не могли не знать об этой дате, верно? Верно! Потому, в чем я уверен, Минобороны- поторопилось. Это- если мягко говорить- поторопилось. И Минбороны- обломают, легко. 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9500
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18.02.2021 17:44 Ответить
А почему мы вообще должны отказываться от привычных праздников, тёзка? Мы добровольно отказались от названия Русь в пользу москалей, 9 мая для нас уже не праздник - с чего бы это? Может хватит? Пусть русня отказывается, чтобы не праздновать вместе с бандерами.
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18.02.2021 17:50 Ответить
Я живу так, как жил всегда. Мне почти 60 лет. Мне уже поздновато от чего-то отказываться. Ну, да, есть новшества, от которых- не уйти. Например: негодяй, который ранее был мне безразличен- господин Ффууйло. Но! Я таки изрядно выпью 23-го февраля. Ибо я был лейтенантом ВМФ СССР. Сейчас- я каплей запаса ВМФ Украины. О 9-м мая я просто умолчу. Три моих деда легли на этой войне. Мне что, отказаться от них? А вот и хера!
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18.02.2021 17:56 Ответить
Я люблю тєбя рассія?...
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18.02.2021 18:03 Ответить
Хороший НИК. У тебя столько же мозгов, как и у твоего сраного тезки. То есть-0(ноль). 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6967
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18.02.2021 18:08 Ответить
прі "савєцкам" "саюзє" у Києві для участі у конкурсі з художньої самодіяльності треба було виконати хоча б одну патріотичну пісню, рекомендованою була "Я люблю тебя Россия". Вже забув, де була сталіца нашей родіни і кому ми тоді служили? І я там був...колабораціонізм називається, між іншим.
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18.02.2021 18:25 Ответить
Помню-помню эту песенку. По-моему Людмила Зыкина исполняла. Нет? Меня, в 1982-м, в составе трех курсантских рот Ростовского Мореходного, на её концерт, в Дворец Спорта загнать пытались, прямо строем, с утреннего построения. Понятно, при моей тогдашней ловкости и скорости- удалось свалить, к одной юной и красивой даме, на хату... Благословенные времена... А всё было- как вчера. Кстати, если бы повторить то построение и марш во Дворец Спорта, я бы таки свалил снова! И хер с ней, с Зыкиной. Так кто я? Патриот? Нет. Просто всё это- таки было...
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18.02.2021 18:32 Ответить
А про Гітлера що скажеш? - не знаю, не знайомий?
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18.02.2021 18:34 Ответить
Об Адольфе Алоизовиче слишком долгая тема получается. По-чесноку. Я черный копатель с середины 90-х. Много чего видел, в процессе копа. Много чего знаю, реально. Потому, в формате Цензора я не смогу ответить на твой вопрос идиота-кретина. Я о твоем бреде сивой кобылы: "не знаю, не знайомий?"(с)
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18.02.2021 18:38 Ответить
Вроде Киркоров её пел? "Я люблю тебя, россия, всё сильней день ото дня! Без твоей любви, россия, этот мир не для меня!"
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18.02.2021 18:37 Ответить
Ну, этого исполнителя я не слышал ни разу. Наверное- не дорос.
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18.02.2021 18:43 Ответить
Так празднуй 1го сентября ублюдок!! Когда 2 мировая закончилась. А не 9го мая. Тварь совковая
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18.02.2021 18:04 Ответить
Если бы только знала, тварь-провокатор, как мне по хрену твоя истерика. 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8834 Даже более того- она меня радует! Благодарю, тварь-провокатор. Пейши шо хошь. 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3628
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18.02.2021 18:07 Ответить
Твои диды в заградотрядах на нквд работали шо ты пиз...шь тут нам лапоть ссаный?!? На палки не забудь их жопами одеть на 9 мая урлабан косоголовый
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18.02.2021 18:17 Ответить
Ты тока не волнуйся тупой провокатор. Лады? 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7458 С тобой- фсё. Звизди- шо хошь, повторяю. Куда-то в никуда звизди. 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8492
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18.02.2021 18:20 Ответить
Да иди ты нахер задрот совкодрочер ахахаа а ну паляниця?? Кусок гавна роиского
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18.02.2021 18:26 Ответить
...щось ніхто тут твої проросійські висери не підтримав...(зараз буде говорити, що ніякі вони не проросійські)
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18.02.2021 18:29 Ответить
Мне показалось, что ты чуток умнее этого придурня, который выше. Я- ошибся. Ты- реальный придурок. 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8524
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18.02.2021 18:33 Ответить
Твій смайлик нагадує анекдот про дівчинку, на голову якій впала цегла і вона потім все життя ходила та посміхалася.
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18.02.2021 18:36 Ответить
Вот-вот. Ты подтвердил свою недоразвитость и кретинизм. Потому- с тобой тоже Фсё. Ты- пристролся в затылок Тамику-кретинчику. И вы оба- досвидос, бо вы мне надоели. Пейшите шо угодно, кретины. 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3938
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18.02.2021 18:41 Ответить
А на користь кого ми відмовилися від назви Антія? а ще такий Самбатас був...
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18.02.2021 18:32 Ответить
Как вас там в больничке кормят, нормально? Главное-не волнуйтесь
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19.02.2021 00:16 Ответить
Вся зарплата пиарщиков Укрпочты идет на оклад Смилянского. Мастера троллинга так хотели вые..нуться, что обгадились
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18.02.2021 17:58 Ответить
Для меня этот день ( 23 февраля ) тоже "отметился"... - я очередной раз получил ранение... Мне его с ************* то же отпраздновать... ?
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18.02.2021 18:11 Ответить
Не дивно, що призначили презентацію на 23 лютого. Євреї які виїхали із совка в США ностальгують за ковбасою по 2:20, а яблуко від яблуні не далеко падає. Відприсок навіть отримавши американську освіту і очоливши Укрпошту з зарплатою удвічі вищою ніж в американського президента, не може відмовити собі у задоволенні отримати вітання від колег "с мужскім праздніком".

Смілянський Ігор Юхимович 1995 року разом із батьками переїхав до США і отримав американське громадянство. 1 липня 2016 року призначений генеральним директором Укрпошти, а 17 серпня 2018 року з ним підписано новий трирічний контракт на цю посаду. Член Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» з 7 жовтня 2019.
23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2682
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18.02.2021 18:34 Ответить
Здається минулого року ЗМІ писали, що Лєнка привітала Бубочку с праздніком савєцкой арміі.
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18.02.2021 18:36 Ответить
На ті Ленісько-троцько- сталінські дати треба наплювати і розтерти. Є чудове свято 14 жовтня от і вітайте, презентуйте на зло нашим ворогам.
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18.02.2021 18:36 Ответить
не в даті справа. багато хто забув що це за день, а багато і не знає. справа в іншому, як чітко працюють кацапські спец служби, як підбирають кадри, здавалосяб дрібничка, а який глибокий зміст
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18.02.2021 18:40 Ответить
Я своїм дамам сказав ,що поздоровлення 23 лютого сприйму як образу.Доречі.23 лютого це день Валентини ,Ганни, Галини і день народження Ющенко.
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18.02.2021 18:50 Ответить
Топ менеждер Укрпочты на беседу в СБУ, хотя там такие же сидят. Лучше на беседу его к Дмитру Коцюбайлу, в роту отправить. ))
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18.02.2021 19:00 Ответить
23 февраля 2021г "День кастрации домашних животных".......
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18.02.2021 19:51 Ответить
Настало время с марками повоевать! Какие праздники только не обосрали в благословенной незалежной Украине! Не пожалели даже Новый год и Рождество. Та больше всего обосрали украинский народ и продолжают это успешно делать дальше!
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18.02.2021 19:56 Ответить
Жёра Ванькович, а не сдох бы ты в канализации? Вот порадовал бы нас....
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18.02.2021 19:58 Ответить
Тебе канализация даже не понадобится. Ты представишься от каловых камней, твердых, как якутские алмазы, с желчью вперемежку, зацементировавшихся в твоей прямой кишке! Аминь!
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19.02.2021 07:51 Ответить
 
 