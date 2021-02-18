23 февраля - неуместная дата для презентации Укрпочтой серии марок, посвященной ВСУ. Этот день связан с современной агрессией РФ против Украины, - Минобороны
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Министерство обороны Украины считает откровенно неуместной дату 23 февраля, выбранную "Укрпоштой" для презентации и погашения почтовых марок, посвященных Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В ведомстве уточнили, что при консультативной помощи Министерства обороны Украины и Командования Сухопутных войск ВСУ в течение 2020 года "Укрпошта" проводила работу по созданию почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска". Министерство обороны оказывало консультативную помощь по визуальному оформлению марок. Все расходы и организационные вопросы осуществляла "Укрпочта". По объективным причинам изготовление и презентация указанных марок компанией были перенесены на 2021 год.
"Недавно "Укрпочта" анонсировала презентацию и погашение вышеупомянутых почтовых марок 23 февраля, дата, которая ассоциируется с преступным коммунистическим режимом и днем защитника государства-агрессора Российской Федерации. Это решение руководства "Укрпочты" не согласовывалось с Минобороны и Вооруженными силами Украины. В оборонном ведомстве придерживаются мнения, что "23 февраля" связано с кровавым террором начала ХХ века и современной агрессией РФ против Украины", - подчеркивается в сообщении.
"Украина уже давно вычеркнула из календаря неукраинский праздник 23 февраля. У наших воинов появился свой - День защитника Украины, который отмечается 14 октября. Министерство обороны всегда поддерживало и в дальнейшем будет уделять должное внимание построению современного образа Вооруженных сил Украины, исходя из национальных мировоззренческих, исторических и культурных ценностей", - добавили в Минобороны.
Как сообщалось, по данным Генштаба, ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля.
В свою очередь генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смилянский утверждает, что выбор даты был своеобразным троллингом РФ.
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О 23 февраля/8 марта 1917 г. (один день по старому/ новому стилям).
В России григорианский календарь введён в 1918 году декретом Совнаркома, согласно которому после 31 января 1918 г. следовало 14 февраля 1918 г. Источник: http://www.armkirik.ee/kalender.htm
Итак, именно в день Пурима впервые попытались совершить переворот в царской России, и было это 23 февраля 1917 года! Вот, откуда берёт начало дата «мужского праздника», который мы сегодня отмечаем, как «день Защитника Отечества». В тот же день 23 февраля 1917 года, в день празднования кровавого погрома Пурима и прославления Эсфири, были приурочены безпорядки якобы голодавших жительниц Петрограда. Именно с этого начинает свою непонятную историю женский день 8 марта.
http://dsnmp.ru/eshhyo-raz-o-23-fevralya-8-marta-1917-g-odin-den-po-staromu-novomu-stilyam/
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Смілянський Ігор Юхимович 1995 року разом із батьками переїхав до США і отримав американське громадянство. 1 липня 2016 року призначений генеральним директором Укрпошти, а 17 серпня 2018 року з ним підписано новий трирічний контракт на цю посаду. Член Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» з 7 жовтня 2019.