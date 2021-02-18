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Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о соцзащите людей с инвалидностью для устранения юридической коллизии

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о соцзащите людей с инвалидностью для устранения юридической коллизии

Президент Владимир Зеленский обращается к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой вне очереди рассмотреть правку в закон о социальной защите людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как подчеркивается, речь идет о необходимости безотлагательно исправить юридическую коллизию, выявленную в Законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно переименования Фонда социальной защиты инвалидов и приведения терминологии в соответствие с законодательством в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью" и рассмотреть его во внеочередном порядке.

"Проголосованный документ содержит юридическую коллизию, которая заключается в том, что одно из его положений (о вступлении в силу с 1 января 2021 года) не соответствует Конституции Украины, поскольку предусматривает, что закон вступает в силу до его официального опубликования. Поэтому Министерство юстиции предложило наложить на закон техническое вето. Владимир Зеленский крайне обеспокоен этой юридическом коллизией, поскольку считает этот закон чрезвычайно важным для обеспечения общественной справедливости касательно социальной защиты людей с инвалидностью", - подчеркивают в Офисе президента.

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"Социально справедливое общество, где каждый чувствует себя в безопасности, предполагает заботу о менее защищенных людях. Я крайне обеспокоен тем, что закон требует технического ветирования, иначе он может быть отменен из-за того, что противоречит конституционным нормам. Мы этого не допустим – люди с инвалидностью обязательно будут иметь защиту, закрепленную законом Украины", – подчеркнул Глава государства.

Закон будет возвращен в парламент для срочной доработки.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Наркомания и дебилизм уже приравниваются к инвалидности? Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о соцзащите людей с инвалидностью для устранения юридической коллизии - Цензор.НЕТ 829
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18.02.2021 17:41
+2
Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о соцзащите людей с инвалидностью для устранения юридической коллизии - Цензор.НЕТ 7591
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18.02.2021 17:41
+2
социальная защита ,это денежное обеспечение а не словесная "зе лапша " ,которая инвалиду что мертвому пиявки, Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о соцзащите людей с инвалидностью для устранения юридической коллизии - Цензор.НЕТ 4709
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18.02.2021 18:02
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интересно, а зеле положен инвалидный рояль, ведь он на нем руками грать не может?
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18.02.2021 17:40 Ответить
Озаботився 73%, чи вже 18%? За рейтинг дбає. Безкоштовна порада Зєйлу - запропонуй внести правки до законодавства по відновлення ставок ЄСВ для великого бізнесу дорівня2013 року. Пенсії зростуть в два рази .І 11мільйонів зголоднілих пенсіонерів та їх дітей знову зроблять тобі 73%. В іншому разі зєлю чекає доля Юща.
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18.02.2021 18:29 Ответить
Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о соцзащите людей с инвалидностью для устранения юридической коллизии - Цензор.НЕТ 7591
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18.02.2021 17:41 Ответить
Наркомания и дебилизм уже приравниваются к инвалидности? Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о соцзащите людей с инвалидностью для устранения юридической коллизии - Цензор.НЕТ 829
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18.02.2021 17:41 Ответить
Есть ещё проблемы : Эпилепсия например . По законодательству все лекарства по этой болезни должно оплачивать государство . На деле , -- три четверти , стоимости оплачивают сами больные . ( Эффективны нажаль , только европейские производители ) .
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18.02.2021 17:56 Ответить
Я имел в виду одного пOциента, который вроде пока ещё эпилепсией не страдает. Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о соцзащите людей с инвалидностью для устранения юридической коллизии - Цензор.НЕТ 3496
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18.02.2021 18:01 Ответить
А карбамазепин?
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18.02.2021 18:05 Ответить
Не приравниваются, а вот последствия да.
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18.02.2021 18:31 Ответить
Создали проблему , а потом решили ? )
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18.02.2021 17:43 Ответить
членограй трепется ради говнопиара
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18.02.2021 17:54 Ответить
как жаль что Гепа не дожил до такого светлого дня
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18.02.2021 17:55 Ответить
Зеля, яркий пример того, что твое юридическое управление в ОП зря ест свой хлеб. Гони их в ШЕЮ!
позорище - подавать такие сырые законопроекты.
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18.02.2021 17:57 Ответить
социальная защита ,это денежное обеспечение а не словесная "зе лапша " ,которая инвалиду что мертвому пиявки, Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о соцзащите людей с инвалидностью для устранения юридической коллизии - Цензор.НЕТ 4709
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18.02.2021 18:02 Ответить
бубаноиды на каталках...с рахитами из опзж..взгляд в будующее...
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18.02.2021 18:04 Ответить
Для меня эта тема очень актуальна. У супруги за два с половиной года ампутировали обе ноги(выше колен)- диабет проклятый. Уже три года прошло. Из лекарств,только инсулин бесплатно. Все остальное за деньги,а это 350гр в месяц. Лекарства почему то дорожают и дорожают. Например,шприцы 1.50гр (2007г) сейчас 7гр. Можно за пять,но там иголка гнется...Я уж не говорю за тест-пластинки 50шт для глюкометра -570гр(на пол года хватает)....Есть программа со скидкой 50%,но всякий раз приходя в аптеку отвечают-закончились! Это еще хорошо ,что в семье один "ДРУЖИТ" с аптекой....мне тьху тьху, пока не требуется.Да,мне 72года. Извиняюсь за длинный монолог-накипело!
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18.02.2021 18:20 Ответить
Это уже нескрываемый пиар. Как низко.
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18.02.2021 18:28 Ответить
Робить те, на що гума вистачає.
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18.02.2021 18:31 Ответить
Він "крайнє обєспокоєн" якоюсь там колізією...А те,що пенсіі по інвалідності менші двох тисяч є то його нє бєспокоїт ні хєра...
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18.02.2021 18:40 Ответить
450 не депутатів,а стадо баранів.Всім людям з інвалідністтю можна сміятись,крізь сльози. Зеленський просить Раду позачергово розглянути правку до закону щодо соцзахисту людей з інвалідністю для усунення юридичної колізії - Цензор.НЕТ 6384
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18.02.2021 19:48 Ответить
А чего зебил не озвучивает,что его хваленный закон поднял пенсии для детей первой и второй группы,а кто просто инвалид с детства,так и получает 1700 грн с мелочью. Что 3,14здливое.
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18.02.2021 21:16 Ответить
Защитники **#ные !!! Инвалиду 2й группы дали помощь 1890 грн, а лечение мое стоит тысячи долларов - и что я смогу за эти 1980грн ??? Плюс жена отнимает на аллименты половину - заплати **** "Зе" этими деньгами за квартиру , купи с**е еды и пролечись на эти деньги !!!
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19.02.2021 08:06 Ответить
Раньше инвалиды 2й-3й группы имели право не платить аллименты
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19.02.2021 08:09 Ответить
Кукушки из сел понаезжают в города , понарожают , потом алименты требуют скидывая детей своим родителям в села .
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19.02.2021 08:11 Ответить
Если что , извиняюсь за грубое писание - просто наболело уже ....
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19.02.2021 08:17 Ответить
Дайте нам лучше защиту от врачебных ошибок !!!

А то олухи одни работают , которые только и думают о том, что бы им на лапу дали, не даешь - залечат до смерти.
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19.02.2021 08:21 Ответить
 
 