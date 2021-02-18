Янукович в разгар Майдана наградил Татарова по личному представлению Захарченко, - журналистка. ДОКУМЕНТ
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Журналистка Кристина Бердинских в годовщину Евромайдана напомнила, что в Офисе Президента до сих пор работает Олег Татаров, которого Янукович и Захарченко награждали в период Революции Достоинства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бердинских сообщила на странице в сети Facebook.
"Никогда не смогу понять, как можно ходить с цветами к портретам Небесной сотни в памятные даты и одновременно принимать на работу заместителем председателя ОП человека, которого Захарченко и Янукович награждали в период революции почетным званием за "умелую организацию работы подразделений внутренних дел по обеспечению защиты прав и свобод граждан, правопорядка, интересов государства", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 февраля 2014 года в Украине начался трагический этап Революции Достоинства. В период 18-20 февраля 2014 года в центре столицы погибли более ста человек.
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Да када эта была, при царе Горохе!
Да и не все там плохие были, да!
А сейчас он, тасказать, осознал и исправился!
Потому что мууууудрый нарид выбрал настолько тупое быдло во власть, что они за пол года обосрались по всем направлениям. Вот зьобнутые и ставят всякую срань руководить страной, потому что у самих умишка не хватает.
Позже окажется, что демонстрантов не только избивали, в них еще и стреляли. У Николая Кузнецова и его сына врачи найдут потом раны от резиновых пуль.
- Я боялся не потерять в толпе сына и крепко держал его за руку, - продолжает Николай Юрьевич. - Мы так и бежали, схватившись за руки, а в это время на нас сыпались удары. Из ран хлестала кровь, но это, похоже, только подзадоривало «беркутовцев». Метров пятьдесят нам удалось продержаться на ногах. Возле какой-то тумбы нас повалили на землю, били уже не только дубинками, но и ногами.
И все-таки мы упали очень удачно. Хотя глаза были залиты кровью, я разглядел в двух метрах от себя неглубокий подвальчик. И дал знак сыну отползать туда. «Беркутовцы», пробегавшие мимо, заглядывали в подвальчик, но, чтобы ударить нас, им нужно было приноровиться. Уж не знаю, чем бы все для нас закончилось, если бы не это укромное место.
"Возле одного из домов женщина завела нас в подъезд и сказала ждать, пока все не уляжется"
- Когда наступило затишье, мы вышли из своего убежища, - продолжает Николай Кузнецов. - Нас заметил "беркутовец" - он велел показать содержимое наших карманов, удосужившись объяснить, что его интересует оружие. У меня, кроме пары жетонов на метро, больше ничего не оказалось. Игорь достал из кармана часы, однако положить их обратно у него уже не было сил. Затем нас увидел подполковник спецназа, который подсказал, где стоит карета скорой помощи. Но мы решили проигнорировать его заботу. Известно было, что возле больниц стояли автозаки, куда сразу же грузят активистов Майдана. Двориками мы хотели покинуть опасное место. По дороге встретили медиков-волонтеров, они оказали нам первую помощь, перевязали головы. Сил идти дальше ни у меня, ни у сына не было, мы еле передвигались. К счастью, возле одного из домов заметили женщину. Она завела нас в подъезд и сказала ждать, пока все не уляжется. Здесь уже было примерно два десятка таких же избитых. Нужно сказать, что "титушки" шли следом за "беркутовцами" и добивали раненых. Поэтому, пряча людей, незнакомая женщина делала доброе дело. Мы очень благодарны ей, жаль, что тогда не сообразили спросить имени. Пусть Господь бережет ее.
Если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть в шерстяную одежду...
А ось тим, хто підтримував Євнуховича і при Порошенко, і при Зеленському все шоколадом помазано.