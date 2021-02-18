Голос международных экспертов в подборе судей Конституционного Суда не должен быть решающим, - представитель Зеленского в КС Вениславский

Представитель президента в Конституционном Суде, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский считает, что при отборе судей КС позиция международных экспертов должна быть только рекомендательной.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Представитель Зеленского рассказал, что сейчас президент не инициировал никаких законопроектов о внесении изменений в закон о Конституционном Суде Украины.

"По поводу этих процедур (конкурс на должность судей КС - ред.) - это вопрос неоднозначный. Я, выступая с трибуны Верховной Рады, четко сказал, что Конституционный Суд Украины в 2019 году (когда мы приняли закон о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей) сказал, что наличие в конкурсной комиссии иностранцев, на чем настаивают наши партнеры по парламенту, это является нарушением государственного суверенитета. Получается, что страна не может самостоятельно отобрать качественных судей и необходимы представители зарубежных стран", - сказал Вениславский.

Отвечая на вопрос, означает ли такая позиция, что при разработке новой процедуры отбора судей КС, он будет настаивать, чтобы не привлекали международных экспертов, Вениславский заметил: "Моя личная позиция - чтобы у международных экспертов не было права решающего голоса. Они, конечно, могут давать рекомендации, но окончательное решение должны принимать Верховная Рада, президент и съезд судей. Здесь очень чувствительный вопрос. С одной стороны, мы должны балансировать и обеспечить конституционные положения о государственном суверенитете (о том, что народ - единственный источник власти). С другой - прислушаться к западным партерам и их также слышать".

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