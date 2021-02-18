Голос международных экспертов в подборе судей Конституционного Суда не должен быть решающим, - представитель Зеленского в КС Вениславский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Представитель президента в Конституционном Суде, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский считает, что при отборе судей КС позиция международных экспертов должна быть только рекомендательной.
Об этом он рассказал в комментарии журналистам в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Представитель Зеленского рассказал, что сейчас президент не инициировал никаких законопроектов о внесении изменений в закон о Конституционном Суде Украины.
"По поводу этих процедур (конкурс на должность судей КС - ред.) - это вопрос неоднозначный. Я, выступая с трибуны Верховной Рады, четко сказал, что Конституционный Суд Украины в 2019 году (когда мы приняли закон о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей) сказал, что наличие в конкурсной комиссии иностранцев, на чем настаивают наши партнеры по парламенту, это является нарушением государственного суверенитета. Получается, что страна не может самостоятельно отобрать качественных судей и необходимы представители зарубежных стран", - сказал Вениславский.
Отвечая на вопрос, означает ли такая позиция, что при разработке новой процедуры отбора судей КС, он будет настаивать, чтобы не привлекали международных экспертов, Вениславский заметил: "Моя личная позиция - чтобы у международных экспертов не было права решающего голоса. Они, конечно, могут давать рекомендации, но окончательное решение должны принимать Верховная Рада, президент и съезд судей. Здесь очень чувствительный вопрос. С одной стороны, мы должны балансировать и обеспечить конституционные положения о государственном суверенитете (о том, что народ - единственный источник власти). С другой - прислушаться к западным партерам и их также слышать".
Пожалуйста, подождите...
корупціонери знову виберуть корупціонерів..
який сенс тоді у всіх відборах ?
От цікаво: вони в Трускавці проходили якісь додаткові курси з ідіотизму чи то вроджене?
История многих народов говорит за второе
не захищають суверенітет країни..
вони торгують суверенітетом
А не твій, монопліснявий, твого хазяїна коломойського та вашого куратора портнова.
Допускать к отбору судей, надо только международных экспертов из стран с наименьшим уровнем коррупции, типа Швеции, Финляндии или Великобритании.
Пример Тупицкого и его шайки в КС доказывает что страна не может...
Не мешайте нам воровать международные партнёры
Пы сы одна беда деньги нужны от МВФ , а то простой народ с голодухи власть предержащих может на вилах вынести
Вообще набрать судей 70% из цивилизованых стран,по рекомендации международных экспертов! Гарантия,что ручными не будут.
Я взагалі зневажаю всіх 73/43%зебілів за постійну брехню!
- Да! Не может! 30 лет уже не может отобрать! Половину моей жизни! А ты, тварь, с Марса наверное только прилетел и уже учить начинаешь кто кого отбирать должен. Да всех вас отобрать нужно и назад отправить, на Марс или хер знает откуда вы взялись, скоты безмозглые!
Извините, накипело за 30 лет...
Плюне Захід на дипломатію, вас (і нас усіх заодно) пошле к ї.ені матері.