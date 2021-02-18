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КС (2131) судья (2576) Вениславский (200)

Голос международных экспертов в подборе судей Конституционного Суда не должен быть решающим, - представитель Зеленского в КС Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Голос международных экспертов в подборе судей Конституционного Суда не должен быть решающим, - представитель Зеленского в КС Вениславский

Представитель президента в Конституционном Суде, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский считает, что при отборе судей КС позиция международных экспертов должна быть только рекомендательной.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Представитель Зеленского рассказал, что сейчас президент не инициировал никаких законопроектов о внесении изменений в закон о Конституционном Суде Украины.

"По поводу этих процедур (конкурс на должность судей КС - ред.) - это вопрос неоднозначный. Я, выступая с трибуны Верховной Рады, четко сказал, что Конституционный Суд Украины в 2019 году (когда мы приняли закон о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей) сказал, что наличие в конкурсной комиссии иностранцев, на чем настаивают наши партнеры по парламенту, это является нарушением государственного суверенитета. Получается, что страна не может самостоятельно отобрать качественных судей и необходимы представители зарубежных стран", - сказал Вениславский.

Отвечая на вопрос, означает ли такая позиция, что при разработке новой процедуры отбора судей КС, он будет настаивать, чтобы не привлекали международных экспертов, Вениславский заметил: "Моя личная позиция - чтобы у международных экспертов не было права решающего голоса. Они, конечно, могут давать рекомендации, но окончательное решение должны принимать Верховная Рада, президент и съезд судей. Здесь очень чувствительный вопрос. С одной стороны, мы должны балансировать и обеспечить конституционные положения о государственном суверенитете (о том, что народ - единственный источник власти). С другой - прислушаться к западным партерам и их также слышать".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Указ президента об отстранении Тупицкого не отменен и не оспорен в КС, поэтому обязателен к выполнению, - Вениславский

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+31
з якого бодуна ?

корупціонери знову виберуть корупціонерів..
який сенс тоді у всіх відборах ?
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18.02.2021 17:49
+29
О, так! А козла поставити стерегти капусту, лиса - курей, а вовка - баранів... Тоді все буде як треба!
От цікаво: вони в Трускавці проходили якісь додаткові курси з ідіотизму чи то вроджене?
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18.02.2021 17:51
+18
Похоже голос российских коллаборантов теперь решающий в Украине.
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18.02.2021 17:53
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з якого бодуна ?

корупціонери знову виберуть корупціонерів..
який сенс тоді у всіх відборах ?
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18.02.2021 17:49 Ответить
і мвф грошей знову не дасть
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18.02.2021 17:51 Ответить
О, так! А козла поставити стерегти капусту, лиса - курей, а вовка - баранів... Тоді все буде як треба!
От цікаво: вони в Трускавці проходили якісь додаткові курси з ідіотизму чи то вроджене?
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18.02.2021 17:51 Ответить
Походу за идиотов они держат украинцев такими заявлениями
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18.02.2021 18:20 Ответить
А наш вовк пасе баранів, але стереже пастухів. Отакій у нас вовчара.
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18.02.2021 20:50 Ответить
Курси були з фігурного катання на лижах.
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18.02.2021 20:52 Ответить
Конечно, у нас что, своего, Портнова, нет?!
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18.02.2021 17:51 Ответить
ворьё поучает лохов
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18.02.2021 17:52 Ответить
А я чомусь вважаю, що повинен. Тому, що наша судова система тотально корумпована (достатньо подивитися на статки суддів та їх родичів, вироки, що просто суперечать здоровому глузду), як не гірко в цьому зізнаватися. І виберуть таких же корумпованих, як вони самі. Тому тільки під пильним міжнародним наглядом.
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18.02.2021 17:53 Ответить
Похоже голос российских коллаборантов теперь решающий в Украине.
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18.02.2021 17:53 Ответить
Это ещё надо посмотреть, что для общества важнее: показной суверенитет или правосудие?
История многих народов говорит за второе
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18.02.2021 17:54 Ответить
патріоти бабла і панамських офшорів
не захищають суверенітет країни..

вони торгують суверенітетом
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18.02.2021 17:57 Ответить
Если начнут жить по европейским законам,всем им конец,на помойке будут харчеваться
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18.02.2021 17:54 Ответить
А чей голос будет решающим? русского Портнова или русского Дерьмака? Голос международных экспертов в подборе судей Конституционного Суда не должен быть решающим, - представитель Зеленского в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 8009
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18.02.2021 17:55 Ответить
Думаю, что одной еврейской бабаушки.
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18.02.2021 20:55 Ответить
Фуйло вас ще годує, чи голодаєте ?
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18.02.2021 18:07 Ответить
Мабуть тільки на чай.
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18.02.2021 20:58 Ответить
Тільки він і повинен бути вирішальним.
А не твій, монопліснявий, твого хазяїна коломойського та вашого куратора портнова.
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18.02.2021 17:57 Ответить
шо то он не то размовляе, не казачок ли це путена , засланный в шарагу к зеле для подрыва авторитета клоуна из клоунов?
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18.02.2021 17:58 Ответить
Государство, не может самостоятельно отобрать качественных судей и крайне необходимы представители зарубежных стран.

Допускать к отбору судей, надо только международных экспертов из стран с наименьшим уровнем коррупции, типа Швеции, Финляндии или Великобритании.
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18.02.2021 18:01 Ответить
Надо вообще на 25 лет уходить под юристдикцию лондонского суда.
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18.02.2021 18:16 Ответить
а кого рещающим? портнова?
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18.02.2021 18:02 Ответить
Тогда, - кредиты МФВ будут гипотетическими=)
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18.02.2021 18:04 Ответить
должен
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18.02.2021 18:07 Ответить
Судебная мафия прикрывается суверенитетом и хочет обкрадывать народ и дальше. Так у народа спросите кому он доверяет - честным международным экспертам или украинским судьям с доверием в 2,2% (судам доверяет 2,2% украинцев - центр Разумкова)
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18.02.2021 18:08 Ответить
Чесні міжнародні експерти це я чесні міжнародні міністри та керівники держпідприємств- чи чесніші? Якщо чесніші- то наскільки саме?
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18.02.2021 18:17 Ответить
А чого би не спитати у народа на референдумі. Закон вже є.
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18.02.2021 21:02 Ответить
За задумом Зеленського вирішальним повинен стати голос Патрушева
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18.02.2021 18:09 Ответить
Голос міжнародних експертів у доборі суддів Конституційного Суду не має бути вирішальним, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 2244 Сказал, мы тут с пацанами сами порешаем.
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18.02.2021 18:11 Ответить
Позиція аргументована та юридично виважена. От тільки чи не закінчиться це, як і раніше, повною профанацію- точно нікому не відомо. Треба пробувати.
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18.02.2021 18:15 Ответить
"Получается, что страна не может самостоятельно отобрать качественных судей и необходимы представители зарубежных стран"

Пример Тупицкого и его шайки в КС доказывает что страна не может...
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18.02.2021 18:16 Ответить
Страна президента и депутатов ВР качественного избрать не может. Зеленский и Слуги народа с опзжистами и прочими голосящими юльками тому пример.
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18.02.2021 18:19 Ответить
Тупицкий - назначен Зельцманом,если кто забл.
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18.02.2021 19:41 Ответить
Решающими голосами будут голоса коломойского, ахметова, пинчука и прочей сволочи подобного пошиба.
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18.02.2021 18:17 Ответить
Вирішальним буде голос кольта, для цих злодіїв в мантіях.
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18.02.2021 18:35 Ответить
Хотелось бы в это верить, но увы.....
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18.02.2021 19:09 Ответить
Перевожу данные слова
Не мешайте нам воровать международные партнёры
Пы сы одна беда деньги нужны от МВФ , а то простой народ с голодухи власть предержащих может на вилах вынести
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18.02.2021 18:23 Ответить
Можна и так только сперва расстрелять всю ВР и половину судейского корпусу а потом искать чесных без экспертов
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18.02.2021 18:26 Ответить
Я, выступая с трибуны Верховной Рады, четко сказал, что Конституционный Суд Украины в 2019 году (когда мы приняли закон о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей) сказал, что наличие в конкурсной комиссии иностранцев, на чем настаивают наши партнеры по парламенту, это является нарушением государственного суверенитета. Получается, что страна ( не надо на страну валить с назначением Тупицкого .который свою деятельеость против суверинитета Украины уже продемонстрировал)))не может самостоятельно отобрать качественных судей и необходимы представители зарубежных стран", - сказал Вениславский.
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18.02.2021 18:31 Ответить
Конечно рекомендательный, но без денег МВФ. Или решающий, но с деньгами...
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18.02.2021 18:31 Ответить
В Украине где живут украинцы., управление государством должно производится украинским народом, а представители других народ могут являться только консультантами , позиция экспертов с представителей других народов должна быть только рекомендательной. Ну где видно чтобы представитель украинского народа в КС Израиля к примеру что то рекомендовал, я не говорю уже об участии украинцев в управлении государством Расия или Израиля. Украинцы образовывайте у себя на местах общины, объединяйтесь в громады и управляйте своим.Источник: https://censor.net/ru/n3248764
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18.02.2021 18:36 Ответить
И к этому...Наведёте у себя порядок в государстве тогда не надо будет единолично охранять своё сало и горилку
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18.02.2021 18:41 Ответить
Голос міжнародних експертів у доборі суддів Конституційного Суду не має бути вирішальним, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 9322 Голос міжнародних експертів у доборі суддів Конституційного Суду не має бути вирішальним, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 6848
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18.02.2021 19:11 Ответить
Эти перлы рашист вениславский снял с языка шоумена, и это означает, что Зе идет по стопам зэка шапкокрада, и есть много симптомов доказательств, и один из самых важных, крышевание татарова, который является связующим с уголовриком путлером.
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18.02.2021 18:38 Ответить
Только "внешнее управление" спасет Украину. Посмотрите, чем закончилось "внешнее управление" со стороны США для Японии и Южной Кореи и чем закончилось "внешнее управление" руSSни для Северной Кореи, Вьетнама и т.д. Венеславский подыгрывает руSSкому миру. Иностранцы не будут управляться Ермаком-Козырем, через портнова и татарова, так, что только они и должны решать судьбу судебной системы Украины.
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18.02.2021 18:47 Ответить
На стрелке подкоректируете погодя нужное тело.А..ели кожемяцкие аристоратикишки.
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18.02.2021 18:50 Ответить
Злодії пишуть закони, вибирають суддів а потом розповідають що якщо не вони то у нас недодержава. Внутрішній ворог куди небезпечніший ніж зовнішній.
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18.02.2021 18:54 Ответить
правда ... от і барига перше що зробив дорвавшись до влади загнав патріотів у іловайський котел ...а у дебальцево добив ...патріоти нажаль це пізно усвідомили
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18.02.2021 19:05 Ответить
Тобі барига в штани насрав.
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18.02.2021 19:12 Ответить
це все що ти можеш відповісти чи далі будеш суцільне дерьмо по "вентилятору" ?
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18.02.2021 19:26 Ответить
Сложный вопрос. С одной стороны, страной должны управлять сами граждане страны. А с другой - если у руля на 90% погрязли в коррупции Голос міжнародних експертів у доборі суддів Конституційного Суду не має бути вирішальним, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 7309
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18.02.2021 18:55 Ответить
...невже дійшло ... не повірю ... будете через своє зелене стадо будете своє соросяче дерьмо підсовувати ...
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18.02.2021 19:00 Ответить
Коротше кажучи, усьо буде, як скажуть Ахметов та Коломойський...
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18.02.2021 19:01 Ответить
Именно так! НЕ МОЖЕТ!
Вообще набрать судей 70% из цивилизованых стран,по рекомендации международных экспертов! Гарантия,что ручными не будут.
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18.02.2021 19:36 Ответить
а я, наприклад, не довіряю вашій зедебільній владі!
Я взагалі зневажаю всіх 73/43%зебілів за постійну брехню!
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18.02.2021 19:59 Ответить
"...Получается, что страна не может самостоятельно отобрать качественных судей и необходимы представители зарубежных стран", - сказал Вениславский."

- Да! Не может! 30 лет уже не может отобрать! Половину моей жизни! А ты, тварь, с Марса наверное только прилетел и уже учить начинаешь кто кого отбирать должен. Да всех вас отобрать нужно и назад отправить, на Марс или хер знает откуда вы взялись, скоты безмозглые!
Извините, накипело за 30 лет...
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18.02.2021 20:30 Ответить
Нє,нє, вирішальним має бути голос Єрмака і Татарова
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18.02.2021 21:10 Ответить
Дограються.
Плюне Захід на дипломатію, вас (і нас усіх заодно) пошле к ї.ені матері.
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18.02.2021 22:15 Ответить
Вениславский... Это подх.йловик зелёненький? Оказывается, ещё и прип.зженный...
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19.02.2021 06:18 Ответить
 
 