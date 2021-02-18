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Вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля или начале марта, - ЮНИСЕФ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля или начале марта, - ЮНИСЕФ

Вакцина для профилактики COVID-19 от компании Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля - начале марта.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель программ по здравоохранению ЮНИСЕФ Украины Андрей Славуцкий в ходе тренинга по поставке и логистике вакцин в Киеве в четверг.

"В настоящее время ведутся переговоры по документации, есть один документ, который Украина еще ожидает. Но по предварительной информации вакцина Pfizer должна приехать в конце февраля или в начале марта", - сказал он.

Славуцкий рассказал, как будет проходить поставка вакцины в регионы.

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"Вакцину в Украину от производителя будет поставлять ЮНИСЕФ. В Борисполе в любое время суток вакцину сможет забрать логистическая компания, мощности которой позволяют принять то количество вакцины, которое поставят. Дальше эти вакцины будут перемещаться на центральный склад компании, после чего - поставляться в регионы в лотках с сухим льдом. В каждом лотке будет 195 флаконов, в одном флаконе по шесть доз вакцины. Мобильная бригада ежедневно будет получать дневное количество доз - 96 или 102 (16 или 17 флаконов)", - отметил он.

Как сообщалось, Минздрав планировал начать вакцинацию против COVID-19 с использованием двух вакцин - производства Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз, которые будут получены в рамках механизма COVAX) и AstraZeneca (1 млн доз по прямым закупкам за средства государственного бюджета и 2,2-3,7 млн доз, полученных в рамках COVAX). Обе вакцины уже поданы на регистрацию в Украине.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Через телевизор укололи 73% вакциной от здравого смысла - сериальчиком для дебилов "слуга народа".
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18.02.2021 18:37
+8
В лучшем случае 2022-го. А так - никогда. За вакцины, в общем-то платят, а зеленые деньги украли, платить уже нечем. Плюс, нужны холодилники, нужны кадры, нужно много чего. Нужна систематическая работа. А клоуны работать не способны. Хотели клоунов при власти? Ну так смейтесь. Смейтесь и подыхайте. Подыхайте и смейтесь.
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18.02.2021 18:22
+7
Зеленые умудрятся и ее продавать через свои аптеки, вот увидите!
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18.02.2021 18:28
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2022го....
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18.02.2021 18:17 Ответить
В лучшем случае 2022-го. А так - никогда. За вакцины, в общем-то платят, а зеленые деньги украли, платить уже нечем. Плюс, нужны холодилники, нужны кадры, нужно много чего. Нужна систематическая работа. А клоуны работать не способны. Хотели клоунов при власти? Ну так смейтесь. Смейтесь и подыхайте. Подыхайте и смейтесь.
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18.02.2021 18:22 Ответить
Они ж думали шо все сделает Супрун с Порошенком.
А им останется только обосрать результаты в Вечернем Квартале. А тут нежданчик.
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18.02.2021 18:41 Ответить
73% манкуртів не потрібна вакцина, вколіть їм "скатов"
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18.02.2021 19:50 Ответить
Дайте "Пфайзер", чемодан, для хранения, уже есть!
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18.02.2021 18:18 Ответить
Навіщо білим неграм Європи зараз прививки? Ось коли восени всі склади в Європі будуть забиті нереалізованими прививками, тоді будуть зєйловці прививати українців примусово.
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18.02.2021 18:52 Ответить
и холодильники в июле...
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18.02.2021 18:19 Ответить
Хочу "Пфайзера", назва классна.
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18.02.2021 18:20 Ответить
Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 9103 Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 8859 Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 2689
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18.02.2021 19:00 Ответить
Эта самае главнае сабития 22 га века !!!!!!!!!!!!! ✌️🤪✌️
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18.02.2021 18:20 Ответить
Турнули Супрун, вот вам и вакцинация, от министра, ни одного дня не проработавшего врачом.
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18.02.2021 18:20 Ответить
Она бы тебя через телевизор колола.
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18.02.2021 18:30 Ответить
Через телевизор укололи 73% вакциной от здравого смысла - сериальчиком для дебилов "слуга народа".
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18.02.2021 18:37 Ответить
Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 6659
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18.02.2021 19:10 Ответить
Поапплодируй лучше вот этой свинособаке Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 5932
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18.02.2021 19:13 Ответить
Обов'язково поаплодую коли воно здохне
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18.02.2021 19:17 Ответить
Я стал Гражданином США еще когда Моника услаждал русню по саунах за срублики.
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18.02.2021 19:11 Ответить
Ну конечно ты отказался, как же может истинный духовноскрэпный русский жить у проклятых буржуев Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 4434
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18.02.2021 19:15 Ответить
Пока меня "уколол" Степанов... Обицянками-цяцянками.
Кстати, не поленился и разобрался с образованием Ульяны: первое образование - биолог, второе - врач. А пистежа было...
Кстати, сколько украинцев помрёт, дополнительно, из-за срыва сроков вакцинации? Извините, но работа министра будет измеряться, конкретно, в трупах.
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18.02.2021 19:48 Ответить
або в кінці березня/на початку квітня
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18.02.2021 18:21 Ответить
я-таки буяльского тролил правильно Вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля или начале марта, - ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 205ванга,блеать... Вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля или начале марта, - ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 5844
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18.02.2021 18:22 Ответить
потім "раптом" виявиться, що шприців немає)))
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18.02.2021 18:23 Ответить
Если с вакцины неудасться срубить бабла, то и не надейтеся на неё !!!
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18.02.2021 18:25 Ответить
Вакцина для лохов без очереди !!! И бисплатна !!! 🤪
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18.02.2021 18:24 Ответить
еге ж, безкоштовний сир відомо де Вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля или начале марта, - ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 8082
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18.02.2021 18:25 Ответить
Кагда спекулянты поняли, что нарот неасоба стремится калотся гусарской рулеткой за 💰, то начались разгаворы о нехватки вахцины на усех ! 🤪
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18.02.2021 18:30 Ответить
Зеленые умудрятся и ее продавать через свои аптеки, вот увидите!
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18.02.2021 18:28 Ответить
30го февраля!!! Обязательно!!! Зуб даю!!!
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18.02.2021 18:33 Ответить
Степашка еще не успел прополоскать эту информацию.
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18.02.2021 18:37 Ответить
астразенека уже неактуальна, британоафриканский штамм свободно расползается по европе, а она его не держит
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18.02.2021 18:38 Ответить
Рік не вказано
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18.02.2021 18:51 Ответить
Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 5910 Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 4726
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18.02.2021 18:58 Ответить
соловйов чергову плітку розповів
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18.02.2021 19:18 Ответить
Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 4372
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18.02.2021 18:57 Ответить
Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 6918
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18.02.2021 19:53 Ответить
А может и в конце апреля, а может и в начале мая и т.д.. Этот урод министр никак схему воровства на вакцине не может придумать чтоб потом не спалили, вот Украина и без вакцины
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18.02.2021 19:03 Ответить
пока что Степанов по тиливизиру несколько месяцев подряд все население Украины "вакцинирует" без единого фанфурика вакцины.
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18.02.2021 19:07 Ответить
Видосиками вовиандра криворагульного,который обещал прививки раньше некоторых стран ЕС!
Уже африка прививаеться европейской и американской,а Украна - обещаниями Зельцмана.
Нажиться,шоб внукам хватило,не получилось - интерес потеряли.
Эх,где Порох и Супрун?!!!
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18.02.2021 19:28 Ответить
Кацапу Максимке Безфамильному шота спутник-ви непрёт ))
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18.02.2021 19:31 Ответить
з мене такий кацап,як з Вовчика ,який Зіменський українець ,котрий теж без прививки китайської мабуть вже пфайзером,або астра- зенекою штрикнувся, котру по телевізору доставили вже в Україну?І не думай рашистськими помиями вакцинуватися,котрі спутник- ви Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 3266
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18.02.2021 23:20 Ответить
Всего 117.000 доз,если не ошибаюсь. Для 58.350 тел керувальників.
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18.02.2021 19:22 Ответить
Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 3957
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18.02.2021 19:27 Ответить
Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 2136
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18.02.2021 19:42 Ответить
Чекайте! А як же початок вакцинації з 15-го лютого? Невже стєпашка збрехав? А найвеличніший зуб давав, що у з цього понеділка почнуть вакцинувати медиків та поліцейских!
Ну, з найвеличнішим все зрозуміло - в нього вже зубів не лишилося. А от "нове обличчя" міноздорову, "прахвесіанал"... Як він міг таку брехню утнути?!?
Влада ідіотів та крадіїв... Одне "велике крадівництво" чого варте!
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18.02.2021 20:01 Ответить
Зелибоба сказал, что точно 30 или 31 февраля будет поставка.
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18.02.2021 20:19 Ответить
Вообще-то он сказал = в средине января потом в начале февраля потом в средине февраля потом 1 апреля - это более подходит.
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18.02.2021 20:28 Ответить
2022р.
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18.02.2021 20:21 Ответить
а нахер вобще нужна? китай-рашинстан изобрел вирус, на который все повелись! - чего не сделать ради заграбастанья Украины то бишь передела мира!!!
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18.02.2021 20:26 Ответить
Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 1437

...
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18.02.2021 20:36 Ответить
Тобто можемо констатувати, що Порошенко був правий, коли казав, що дати початку вакцинації не були реальними )
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18.02.2021 20:42 Ответить
ну или в сентябре-декабре, както так...
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18.02.2021 20:58 Ответить
та скоро уже все переболеют и эпидемия закончится без вашей вакцины
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18.02.2021 21:42 Ответить
В Европе катастрофическая нехватка вакцин. Зря он обещает.
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18.02.2021 22:42 Ответить
 
 