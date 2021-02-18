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Новости Политика Украины Расследование преступлений на Майдане
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преступления против Майдана (269) ГБР (2551) Яблонский Артем (7)

События 18 февраля 2014 года исследуются в самом большом производстве, в нем 4,5 тыс. томов, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

События 18 февраля 2014 года исследуются в самом большом производстве, в нем 4,5 тыс. томов, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский

События, которые произошли 18 февраля 2014 года расследуются в самом большом производстве, которое насчитывает около 4,5 тысяч томов и 2182 эпизода.

Об этом в интервью Цензор НЕТ сообщил заместитель начальника Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований Артем Яблонский, комментируя заявление адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской о том, что следственные действия по этим фактам не проводятся.

По его словам, при формировании управления из Офиса генпрокурора в ГБР не перешел следователь, который ранее вел это дело.

"Мы расследуем все эпизоды, но с учетом человеческого ресурса, возможностей получения доказательств по истечении 7 лет и возможностей объять необъятное: одновременно провести допросы, следственные эксперименты, назначить экспертизы по каждому эпизоду. И дополнительно еще определить перспективу, что делать дальше и куда двигаться, то есть, что именно не доработал предыдущий следователь по делу", - рассказал Яблонский.

Он также отметил, что преступления совершены в условиях неочевидности, это осложняет процесс установления тех, кто нападал на участников акций протеста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 88 подозреваемых по делам Майдана будут судить заочно, - ГБР

"Когда ты понимаешь, что нет очевидцев, которые узнают лиц, которые их били, а есть видеозаписи, где изображены люди в балаклавах или шлемах, то это непросто. Вы понимаете, какое количество людей было тогда в Мариинском парке? Если их нельзя идентифицировать по признакам внешности, если их не узнают, соответственно, надо работать с другими источниками доказательств. Мы начали эту работу", - пояснил Яблонский.

Сотрудник ГБР также добавил, что потерпевшие и их представители имеют право в рамках УПК ознакомиться с материалами дела, чтобы понять, что расследование не остановлено.

Напомним, что в интервью Цензор.НЕТ адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская ранее заявила: "Как по мне, наиболее показательная история и крупнейший провал за прошлый год по сравнению с тем, что было раньше, это расследование событий 18 февраля. Первое, нам - несмотря на то, что в прошлом году пострадавшие голодали - не удалось сохранить ни следователя и ни прокурора, которые занимались этим эпизодом в департаменте спецрасследований в прокуратуре. Не перешли. Эпизод по 18 февраля нам показывает, что было бы со всеми делами, если бы мы тогда не добились сохранения хотя бы частично следственных групп при передаче дел в ГБР. Так вот, относительно 18 февраля за этот год не произошло ничего по расследованию".

Также читайте: Следствие по основным делам Майдана должны закончить до конца года, - Венедиктова

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Еще булыжник переложили. Чтобы улики скрыть, только для чего, непонятно. Расстрел майдановцев до сих пор остается тайной
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18.02.2021 18:49
+2
События 18 февраля 2014 года исследуются в самом большом производстве, в нем 4,5 тыс. томов, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский - Цензор.НЕТ 5843
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18.02.2021 18:41
+1
Зуб давала, шолі?
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18.02.2021 18:53
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за косяки спросим в любом случае...
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18.02.2021 18:40 Ответить
Та хто ж все-таки розстріляв "Небесну Сотню" на Майдані ?

Все відомо - як свідчить Геннадій Москаль!

Ось тут -його свідчення: https://www.youtube.com/watch?v=Pz2YxCTE7t0&fbclid=IwAR1fJ2nwCzi72LpcrmW3J59q9aWZ011wD1Ge6FyhqJKc_-36dOt0O13V4_k
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18.02.2021 21:57 Ответить
События 18 февраля 2014 года исследуются в самом большом производстве, в нем 4,5 тыс. томов, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский - Цензор.НЕТ 5843
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18.02.2021 18:41 Ответить
Наголосували? Ось результат. Щоб вам повилазило. События 18 февраля 2014 года исследуются в самом большом производстве, в нем 4,5 тыс. томов, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский - Цензор.НЕТ 9287
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18.02.2021 18:49 Ответить
Голосуй не голосуй..., а однак буде олігархічна інтимна проелпдка ! Перевірено !😆
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18.02.2021 18:56 Ответить
Зусиллями корисних ідійотів.
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18.02.2021 18:47 Ответить
Почему спилили деревья на Майдане?
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18.02.2021 18:44 Ответить
Еще булыжник переложили. Чтобы улики скрыть, только для чего, непонятно. Расстрел майдановцев до сих пор остается тайной
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18.02.2021 18:49 Ответить
а чому ти пітух ватний свинособаці лайкаєш, га?
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18.02.2021 18:52 Ответить
Сеоро не буде де ,корупціонера підвісить !
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18.02.2021 19:03 Ответить
Поки не винайдуть , гіпер пупер супер компьютер , ні хто не зможе обробить ці дані .Тут і до бабки не ходи.
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18.02.2021 18:44 Ответить
пітушара свинособача ось я знайшов твоє фото.

События 18 февраля 2014 года исследуются в самом большом производстве, в нем 4,5 тыс. томов, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский - Цензор.НЕТ 6444
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18.02.2021 18:51 Ответить
Зуб давала, шолі?
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18.02.2021 18:53 Ответить
Піво не удачна аткривала События 18 февраля 2014 года исследуются в самом большом производстве, в нем 4,5 тыс. томов, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский - Цензор.НЕТ 128
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18.02.2021 18:58 Ответить
События 18 февраля 2014 года исследуются в самом большом производстве, в нем 4,5 тыс. томов, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский - Цензор.НЕТ 2282
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18.02.2021 18:54 Ответить
События 18 февраля 2014 года исследуются в самом большом производстве, в нем 4,5 тыс. томов, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский.

Контора пише... А на виході - нуль цілих, хрін десятих.
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18.02.2021 19:03 Ответить
При жостком карантине пригодится.
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18.02.2021 19:05 Ответить
А заявку на занесення до книги рекордів Гіннеса вже подали, чи ще на щось чекаєте?
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18.02.2021 21:45 Ответить
Еще 7 лет и еще 4,5 тыс.томов , потом еще 7 лет ? Зарплату наверное не маленькую получали , а родственники погибших ( да наверное и весь народ Украины ) все ждет и ждет справедливого возмездия и наказания для убийц . Да хоть 450 тыс. томов , это имитация работы если нет результата . Это не расследование а саботаж.
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18.02.2021 22:52 Ответить
 
 