"Судебная система в Украине сегодня является одной из самых больших проблем", - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по Стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы с представителями правительства и парламента
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Судебная система в Украине сегодня является одной из самых больших проблем. Прежде всего - для обычных украинцев, не имеющих надежды на справедливость в судах и не чувствующих защиты судебной системы. Но есть и проблемы другого характера - как привлечение инвестиций, имидж Украины. О судебной реформе вспоминают все международные партнеры Украины, и нам надо ее сделать", - заявил Зеленский.
Участники совещания обсудили законопроект о Высшем совете правосудия и вопросы отбора Высшей квалификационной комиссии судей, запуск Суда интеллектуальной собственности, который должен стать площадкой для внедрения полноценного электронного судопроизводства на базе Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.
Также было согласовано, что в ближайшее время соберется Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте.
Кроме того, в ходе совещания его участники подробно обсудили внедрение в Украине института суда присяжных.
"Этой законодательной инициативой мы, прежде всего, заботимся о справедливости путем вовлечения людей в правосудие. Такой суд присяжных повышает доверие общества в целом к судебной ветви власти. Реформирование судебной ветви власти без суда присяжных невозможно", - подчеркнул президент.
Помимо него, в совещании приняли участие также вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин и народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, председатель Комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас.
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Не забыл кандидат в президентское кресло и про узников в буцегарне. Чтобы привлечь дополнительные голоса избирателей из криминального мира и показать, что я «свой в доску» слуга Коломойского, в своих предвыборных выступлениях, использовал тюремный жаргон. Выражение на фене «Зуб даю», обычно употребляют только насельники тюрем. Узники тюрьмы, не имея никаких ценных драгоценностей, при спорах давали торжественные обещания и клялись собственными зубами. В случае невыполнения обещания, сокамерники аккуратно выбивали им зубы.
Голосовавшие «по приколу» за 16 уголовных дел против Петра Порошенко («ХОТЬТАБУРЕТКАЛИШЬБЫНЕПОРОШЕНКО) 73% элохтората клоуна поверили предвыборным обещаниям любителя шаурмы, что «новые лица» из «95 квартала» и пан Сивоха из «КВН» снизят тарифы на отопление, увеличат зарплаты и пенсии, а на прилавках магазинов снова появится «Докторская» колбаса по 2.20 и мороженое «Пломбир» по 0.19 копеек за сто грамм.
В результате пришли две квитанции на газ, правительство ужесточило выплату субсидий для бедных семей и увеличило тарифы на воду и электроэнергию. На очереди дополнительная плата «за обслуживание» «Водоканалом» водомеров (сдувание с них пыли).
Одно из предвыборных обещаний зеленых: «Да, мы говорили, что МЫ будем жить лучше, но мы не говорили, что ВЫ будете жить лучше...» реально воплощено в жизнь «слугами народа». Прошу прощения за «французский», но лицедей из Кривого Рога опять надурил своих избирателей.
Латвія забрала в свій бюджет $30 млн Іванющенка: не дочекавшись рішень від України..
Латвія зняла арешт і зарахувала в свій державний бюджет 30 мільйонів доларів, які українське слідство пов'язує з бізнесменом та ексдепутатом Юрієм Іванющенком, близьким до Віктора Януковича.
Деталі: Генпрокуратура України у 2014-2019 роках розслідувала провадження за підозрою Іванющенка в незаконному збагаченні та привласненні коштів. У цій справі були арештовані гроші, які належали кільком компаніями і були розміщені в латвійському банку.
Паралельно розслідування про легалізацію цих коштів вели латвійські правоохоронці. У жовтні 2019 року за результатами цього розслідування суд у Ризі вирішив конфіскувати близько 30 мільйонів доларів.
У лютому 2020 року прокуратура Латвії повідомила українську сторону, що арешт грошей триватиме до 6 квітня. Якщо до цього в Україні не ухвалять рішення про конфіскацію, кошти перерахують в бюджет Латвії.
Оскільки станом на 6 квітня 2020 року українські суди не винесли вироку стосовно Іванющенка, Латвія зняла арешт з коштів і зарахувала їх до свого бюджету.
При цьому латвійська сторона повідомила, що у випадку, якщо в Україні з'явиться рішення про конфіскацію, "воно буде розглянуте в порядку чинного міжнародного законодавства". Договір між Латвією та Україною передбачає, що сторони взаємно виконують вироки в частині відшкодування шкоди від злочину. - повідомляє Українська правда.
PS: = Прошов рік з повідомленням з Латвії банді-ЗЕ про ьте, що гроші Українські - заберіть, а вони-сволоти "не змогли оформити це процедурно" !!!
Але ви -терпіть - ваші діти віддаватимуть своїм коштом зовнішні борги держави...
В Запорожской области произошло резонансное смертельное ДТП, в котором милиционер за рулем «Lexus» снес с обочины сначала знак аварийной остановки, а потом
и «Запорожец», в салоне которого находилась беременная женщина.
ГАИ не сможет повлиять на результаты расследования ДТП.
В частности, как передает ТСН, «Запорожец» стоял на дороге, когда в него на огромной скорости врезался мощный внедорожник: машину, которая превратилась в блин, отбросило на несколько десятков метров.
Беременная девушка, которая сидела в салоне, погибла сразу. В тот день супруги с отцом возвращались домой. За несколько километров от села машина сломалась.
Как выяснили журналисты передачи, девушка осталась в салоне, а мужчины пытались починить старый генератор. Оба успели отскочить.
ТСН передает, что водитель-виновник ДТП сразу после трагедии начал звонить родителям.
«Он стоит и едва за дверь держится - пьяный. И по телефону с таким цинизмом говорил - «здесь, какой-то дибил стоял, я в него влетел, а клуша завернулась». Я эти слова до конца жизни не забуду», - рассказывает муж погибшей Александр Касьянов.
Он сказал журналистам, что за рулем Lexus сидел майор милиции, который возвращался домой с охоты. Впоследствии на место ДТП приехал отец правоохранителя, и заявил, что автомобилем управлял он. На экспертизу также повезли отца, а мужу погибшей начали предлагать деньги, добавляет ТСН.
«Они предлагают, чтобы я окончил институт, а они все оплатят. Сейчас они мне, что только не предлагали: «Давайте мы вам 10 тысяч долларов, а вы к нам никаких претензий иметь не будете», - говорит Касьянов.
По данным СМИ, его супруге был только 21 год, и в день гибели она узнала, что беременна.
Сейчас майор и его родственики прячутся от журналистов, констатирует ТСН, и добавляет, что СТО, которая принадлежит милицейский семье, закрыта.
По словам родных, от них скрывают материалы дела, до сих пор не показали даже схемы ДТП. Кто на самом деле был за рулем внедорожника, устанавливает прокуратура.
Майор, которого подозревают в преступлении, работал в управлении по борьбе с организованной преступностью. Сейчас он в отпуске, но, по последней информации, его уже уволили задним числом.
По последним сведениям его не уволили, убийца продолжает бороться с оргпреступностью, или выражаясь современным языком, отжимать у бизнесменов «бабло» в свой карман.
Пояснити, чому?
законом и законностью там и не стояло... (только корысти ради)
Павільйон України на DUBAI EXPO за 14 мільйонів доларів з бюджету готує організатор "Ліги сміху"
Это при порохе было.
А щас то уже всё порешали)
басни лохам по ушам раскатать
Необходимо заставить Полицию выполнять свои функции, Прокуратуру и СБУ. На сегодня Прокуратура не может контролировать Полицию. Сегодня вообще никто ничего не контролирует. Бардак полный. Структуры воюют между собой и занимаются не своим делом, как СБУ, когда ловит каких то мелких майнеров, а в стране коллаборанты покупают телевизионные каналы и продают врагам стратегические предприятия.