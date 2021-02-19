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Зеленский (16558) суд (24701) судебная реформа (1535) суд присяжных (53)

"Судебная система в Украине сегодня является одной из самых больших проблем", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по Стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы с представителями правительства и парламента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Судебная система в Украине сегодня является одной из самых больших проблем. Прежде всего - для обычных украинцев, не имеющих надежды на справедливость в судах и не чувствующих защиты судебной системы. Но есть и проблемы другого характера - как привлечение инвестиций, имидж Украины. О судебной реформе вспоминают все международные партнеры Украины, и нам надо ее сделать", - заявил Зеленский.

Участники совещания обсудили законопроект о Высшем совете правосудия и вопросы отбора Высшей квалификационной комиссии судей, запуск Суда интеллектуальной собственности, который должен стать площадкой для внедрения полноценного электронного судопроизводства на базе Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Также было согласовано, что в ближайшее время соберется Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте.

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Кроме того, в ходе совещания его участники подробно обсудили внедрение в Украине института суда присяжных.

"Этой законодательной инициативой мы, прежде всего, заботимся о справедливости путем вовлечения людей в правосудие. Такой суд присяжных повышает доверие общества в целом к ​​судебной ветви власти. Реформирование судебной ветви власти без суда присяжных невозможно", - подчеркнул президент.

Помимо него, в совещании приняли участие также вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин и народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, председатель Комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
Сама більша проблема у нас це ти .
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18.02.2021 19:07
+15
Самая большая проблема Украины это ты...осел...
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18.02.2021 19:08
+14
урист-писюанист вова просто озвучивает написаное ему на бАмажке..
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18.02.2021 19:09
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Это не проблема, а угроза нашему государтсву.
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18.02.2021 19:06 Ответить
урист-писюанист вова просто озвучивает написаное ему на бАмажке..
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18.02.2021 19:09 Ответить
Лялька,напхана тирсою ,не спрможна мисдлити та діяти самостійно ,все відбувається згідно кремлівського сценарія та волею ляльководів !!!)))
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18.02.2021 19:24 Ответить
Толпа воздыхателей «95 квартала» завыла от радости, когда услышала спич о том, что соперник Петра Порошенко, еженедельно будет лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны. Интересно, сколько судейских мантий уже хранится в шкафу у первой леди?
Не забыл кандидат в президентское кресло и про узников в буцегарне. Чтобы привлечь дополнительные голоса избирателей из криминального мира и показать, что я «свой в доску» слуга Коломойского, в своих предвыборных выступлениях, использовал тюремный жаргон. Выражение на фене «Зуб даю», обычно употребляют только насельники тюрем. Узники тюрьмы, не имея никаких ценных драгоценностей, при спорах давали торжественные обещания и клялись собственными зубами. В случае невыполнения обещания, сокамерники аккуратно выбивали им зубы.
Голосовавшие «по приколу» за 16 уголовных дел против Петра Порошенко («ХОТЬТАБУРЕТКАЛИШЬБЫНЕПОРОШЕНКО) 73% элохтората клоуна поверили предвыборным обещаниям любителя шаурмы, что «новые лица» из «95 квартала» и пан Сивоха из «КВН» снизят тарифы на отопление, увеличат зарплаты и пенсии, а на прилавках магазинов снова появится «Докторская» колбаса по 2.20 и мороженое «Пломбир» по 0.19 копеек за сто грамм.
В результате пришли две квитанции на газ, правительство ужесточило выплату субсидий для бедных семей и увеличило тарифы на воду и электроэнергию. На очереди дополнительная плата «за обслуживание» «Водоканалом» водомеров (сдувание с них пыли).

Одно из предвыборных обещаний зеленых: «Да, мы говорили, что МЫ будем жить лучше, но мы не говорили, что ВЫ будете жить лучше...» реально воплощено в жизнь «слугами народа». Прошу прощения за «французский», но лицедей из Кривого Рога опять надурил своих избирателей.
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19.02.2021 09:47 Ответить
Банді-Зе Путін не дозволяє крнфісковувати злочинні гроші РИГІВ, чи їх ліпше позичати "на міжнародному ринку" - в офшорах своїх олігархів під космічні проценти ???

Латвія забрала в свій бюджет $30 млн Іванющенка: не дочекавшись рішень від України..

Латвія зняла арешт і зарахувала в свій державний бюджет 30 мільйонів доларів, які українське слідство пов'язує з бізнесменом та ексдепутатом Юрієм Іванющенком, близьким до Віктора Януковича.

Деталі: Генпрокуратура України у 2014-2019 роках розслідувала провадження за підозрою Іванющенка в незаконному збагаченні та привласненні коштів. У цій справі були арештовані гроші, які належали кільком компаніями і були розміщені в латвійському банку.

Паралельно розслідування про легалізацію цих коштів вели латвійські правоохоронці. У жовтні 2019 року за результатами цього розслідування суд у Ризі вирішив конфіскувати близько 30 мільйонів доларів.

У лютому 2020 року прокуратура Латвії повідомила українську сторону, що арешт грошей триватиме до 6 квітня. Якщо до цього в Україні не ухвалять рішення про конфіскацію, кошти перерахують в бюджет Латвії.

Оскільки станом на 6 квітня 2020 року українські суди не винесли вироку стосовно Іванющенка, Латвія зняла арешт з коштів і зарахувала їх до свого бюджету.

При цьому латвійська сторона повідомила, що у випадку, якщо в Україні з'явиться рішення про конфіскацію, "воно буде розглянуте в порядку чинного міжнародного законодавства". Договір між Латвією та Україною передбачає, що сторони взаємно виконують вироки в частині відшкодування шкоди від злочину. - повідомляє Українська правда.

PS: = Прошов рік з повідомленням з Латвії банді-ЗЕ про ьте, що гроші Українські - заберіть, а вони-сволоти "не змогли оформити це процедурно" !!!

Але ви -терпіть - ваші діти віддаватимуть своїм коштом зовнішні борги держави...
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18.02.2021 21:52 Ответить
это уже не угроза.Это уже похороны.
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18.02.2021 22:30 Ответить
"угроза нашему государтсву" Пан Гера Кругер прав!
В Запорожской области произошло резонансное смертельное ДТП, в котором милиционер за рулем «Lexus» снес с обочины сначала знак аварийной остановки, а потом
и «Запорожец», в салоне которого находилась беременная женщина.
ГАИ не сможет повлиять на результаты расследования ДТП.
В частности, как передает ТСН, «Запорожец» стоял на дороге, когда в него на огромной скорости врезался мощный внедорожник: машину, которая превратилась в блин, отбросило на несколько десятков метров.
Беременная девушка, которая сидела в салоне, погибла сразу. В тот день супруги с отцом возвращались домой. За несколько километров от села машина сломалась.

Как выяснили журналисты передачи, девушка осталась в салоне, а мужчины пытались починить старый генератор. Оба успели отскочить.
ТСН передает, что водитель-виновник ДТП сразу после трагедии начал звонить родителям.

«Он стоит и едва за дверь держится - пьяный. И по телефону с таким цинизмом говорил - «здесь, какой-то дибил стоял, я в него влетел, а клуша завернулась». Я эти слова до конца жизни не забуду», - рассказывает муж погибшей Александр Касьянов.

Он сказал журналистам, что за рулем Lexus сидел майор милиции, который возвращался домой с охоты. Впоследствии на место ДТП приехал отец правоохранителя, и заявил, что автомобилем управлял он. На экспертизу также повезли отца, а мужу погибшей начали предлагать деньги, добавляет ТСН.

«Они предлагают, чтобы я окончил институт, а они все оплатят. Сейчас они мне, что только не предлагали: «Давайте мы вам 10 тысяч долларов, а вы к нам никаких претензий иметь не будете», - говорит Касьянов.

По данным СМИ, его супруге был только 21 год, и в день гибели она узнала, что беременна.

Сейчас майор и его родственики прячутся от журналистов, констатирует ТСН, и добавляет, что СТО, которая принадлежит милицейский семье, закрыта.

По словам родных, от них скрывают материалы дела, до сих пор не показали даже схемы ДТП. Кто на самом деле был за рулем внедорожника, устанавливает прокуратура.

Майор, которого подозревают в преступлении, работал в управлении по борьбе с организованной преступностью. Сейчас он в отпуске, но, по последней информации, его уже уволили задним числом.
По последним сведениям его не уволили, убийца продолжает бороться с оргпреступностью, или выражаясь современным языком, отжимать у бизнесменов «бабло» в свой карман.
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19.02.2021 09:38 Ответить
Олигархи и их суды уже лет 25 главная проблема Украины.
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18.02.2021 19:06 Ответить
Головна проблема України ,це "мудрий нарід" ,який обирає клованів презами ,більшисть у ВР імітаторів бурхливої діяльності ,рішучих рехворматорів !!)))
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18.02.2021 19:22 Ответить
нарід грамотно дурять.
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18.02.2021 22:32 Ответить
Лет так 350...
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19.02.2021 10:42 Ответить
И так все 30 лет....
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19.02.2021 11:00 Ответить
З 1994 р. на комунячому грунті виріс український олігархат !! Саме з приходом Кучми розквіла в Україні політична корупція!!!)))
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18.02.2021 19:27 Ответить
А звідки взявся олігарх Порошенко, якщо він з 1998року в політиці і при владі?
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18.02.2021 20:08 Ответить
З того самого кубла ,що і решта українського істеблішмента !!!)))
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18.02.2021 20:12 Ответить
надеюсь само допёрло,не мендель нашептала...
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18.02.2021 19:07 Ответить
Сама більша проблема у нас це ти .
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18.02.2021 19:07 Ответить
Самая большая проблема Украины это ты...осел...
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18.02.2021 19:08 Ответить
Это знает каждая собака,скажи когда у нас этой проблемы не будет.
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18.02.2021 19:10 Ответить
это словоблудие надо печатать под фоткой рифмастера...
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18.02.2021 19:10 Ответить
"Судебная система в Украине сегодня является одной из самых больших проблем", - Зеленский - Цензор.НЕТ 96
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18.02.2021 19:10 Ответить
Потому что реформатор к ней руку приложил
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18.02.2021 19:10 Ответить
Ну так президента обрали, щоб вирішувати проблеми, а не створювати. Тому Зеленський цією заявою вилив сам на себе багно.
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18.02.2021 19:11 Ответить
Когда Портнова обратно на рашу выгониш осел оманский?
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18.02.2021 19:12 Ответить
Його сажати треба , а не виганяти.
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18.02.2021 20:10 Ответить
так ты ж ее реХВормируешь, или как?
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18.02.2021 19:12 Ответить
Самая большая проблема преЗЕрватив у власти.
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18.02.2021 19:13 Ответить
І вчора та позавчора була ця проблема- і буде завтра та післязавтра. Бо це реальна гілка влади, яку ні один президент та можновладець реально реформувати не хоче- бо тоді їм першим настане триндець. А вони не самогубці- самогубці це ми, які виходять на Майдан та гинуть там заради реальних змін в Україні. Яких як не було, так і не має і не буде.
Пояснити, чому?
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18.02.2021 19:13 Ответить
Шож дєлать, Жєня!?
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18.02.2021 19:22 Ответить
Тобі- стулити пельку, придурошне.
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18.02.2021 19:27 Ответить
Вован, візьми суддю вовка з окружного радником по судовій реформі.... ти ж можеш, ми віримо в тебе
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18.02.2021 19:15 Ответить
На сегодня, и уже 30 лет почему-то, вот поэтому кроме Кипрских апшоров сюда никто ни копейки не вкладывает😁😁😁😁
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18.02.2021 19:17 Ответить
свинособака, ваш фюрерок не подох еще?
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18.02.2021 19:23 Ответить
Він в анабіозі ,в кремлівському бункері мріє про Російську імперію ,про торжество "Русского мира" !!!)))
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18.02.2021 19:32 Ответить
Вякнул кацап доставая чеченский прутень из ротового отверстия.
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18.02.2021 19:24 Ответить
судебная мафия...беспредельщики...
законом и законностью там и не стояло... (только корысти ради)
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18.02.2021 19:19 Ответить
Яке воно цинічне брехло
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18.02.2021 19:20 Ответить
Зеленський критикує Українську владу! Це чмо і його партія мали більшість в парламенті!
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18.02.2021 19:23 Ответить
для зеленского - да. У него собственная исполнительная, карманное монобольшинство законодательной власти, полностью подконтрольная четвёртая власть (СМИ), осталось только судебную ветвь власти под себя подмять - и вуаля, фюрер всея державы.
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18.02.2021 19:28 Ответить
В Україні така хєрня не пройде. Януковощ мав усю владу + допомогу козлорилих + бандота і тітушки - НЕ ДОПОМОГЛО.
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18.02.2021 20:14 Ответить
овощ давил нагло и нетерпеливо. Ці жидомасони хітріші. Якщо жабу варити довго, піднімаючи температуру поступово, то жаба навіть не встигає зрозуміти, що вже пора вистрибувати.
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24.02.2021 13:04 Ответить
Самая большая проблема украинцев и Украины сейчас это полный осел Зеленский, окруживший себя дегенератами, деб#лами и предателями!
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18.02.2021 19:45 Ответить
Судебная система в Украине сегодня является одной из самых больших проблем/ Наглая клевета. Зеленский подписал закон о судебной реформе/ "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса/ Зеленский своими указами назначил судей окружных административных и местных судов/ Зеленский назначил экс-супругу Портнова Белоконную судьей Оболонского райсуда./ А то-таке. Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА/ Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи/ / Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко . Черевко умер в больнице /Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО / Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка . / Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу .
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18.02.2021 19:55 Ответить
Пан Иван Петрович. Алкоголик-автоинспектор Кирсанов убил в Мариуполе 32 жителя и более сотни попали в реанимацию
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19.02.2021 09:45 Ответить
вместе с гидрантом.
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18.02.2021 20:06 Ответить
Пример перемещения во времени!
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19.02.2021 10:43 Ответить
Да ну на!
Это при порохе было.
А щас то уже всё порешали)
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18.02.2021 20:27 Ответить
И самой большой проблемой Украиня является Зе, который судорожно мечется между блокированием мертвечука и крышеванием агента кремля татарова и украинофоба шкарлета, надо определитьсч, ты уже стал презом, или остался клоуном?
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18.02.2021 20:35 Ответить
"Судова система в Україні сьогодні є однією з найбільших проблем", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2030
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18.02.2021 20:49 Ответить
И ты эту проблему многократно приумножил! При этом свёл практически на ноль все реальные достижения в этой сфере.
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18.02.2021 20:55 Ответить
Петины ,144 реформы.
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18.02.2021 21:13 Ответить
вова курнул в эмиратах и теперь его прёт, решил
басни лохам по ушам раскатать
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18.02.2021 21:18 Ответить
"в Україні сьогодні є однією з найбільших проблем - Зеленський".. - копи-паст заголовка, ничего и писАть не пришлось
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18.02.2021 21:27 Ответить
Судова система? А в нас вона хіба є?
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18.02.2021 21:45 Ответить
У КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ ИМЯ И ФАМИЛИЯ !!! И ТЫ ТОЖЕ И ВСЯ ТВОЯ СЕМЬЯ !)
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19.02.2021 08:09 Ответить
Борьба с коррупцией начинается с усовершенствования законодательства, а затем с настоящей реформы судей. Так, чтобы обличенные чиновники не могли потом судиться и восстанавливаться в должностях с большими компенсациями, из за несовершенства наших законов. Следующим шагом должна быть реформа силовиков всех уровней. НАБУ, САПы, ШМАПы надо поразгоять, т.к. это на сегодня кормушки для золотой молодежи из Системы, которые были созданы Порошенко для иммитации борьбы с коррупцией.
Необходимо заставить Полицию выполнять свои функции, Прокуратуру и СБУ. На сегодня Прокуратура не может контролировать Полицию. Сегодня вообще никто ничего не контролирует. Бардак полный. Структуры воюют между собой и занимаются не своим делом, как СБУ, когда ловит каких то мелких майнеров, а в стране коллаборанты покупают телевизионные каналы и продают врагам стратегические предприятия.
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19.02.2021 09:34 Ответить
удосконалення законодавства, то шлях в нікуди. у нас через нього просто переступають без жодних наслідків для "переступаючих".
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19.02.2021 11:34 Ответить
В'язниці можна продавати, то давайте і судами поторгуйте
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19.02.2021 10:01 Ответить
Судебная система и недоумок президент!
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19.02.2021 10:32 Ответить
А в чем новость заключается? За два года при Зеленском запомнился возврат пленных (особенно моряков) и закрытие каналов.
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19.02.2021 10:49 Ответить
з часів незалежності у нас витворено правоПохоронну систему
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19.02.2021 11:28 Ответить
----Хто мав справу із нашими судами--- знає : ---це. насамперед. антиукраїнська . зашкорубла. клоака НЕСПРАВЕДЛИВОСТІ !!! З найбільш оплачуваними .ожирілими.від самозакоханості і пихи зарозумілості суддями-- пінгвінами...Вони .цинічно. нищать віру людей у справедливість :знайти судовий захист...і лише нищать Україну і українців ! Потрібний НЕ марафет реформ . а цілковита заміна суддівського корпусу на виборній основі ...
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19.02.2021 13:04 Ответить
 
 