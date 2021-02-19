"Судебная система в Украине сегодня является одной из самых больших проблем", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по Стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы с представителями правительства и парламента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Судебная система в Украине сегодня является одной из самых больших проблем. Прежде всего - для обычных украинцев, не имеющих надежды на справедливость в судах и не чувствующих защиты судебной системы. Но есть и проблемы другого характера - как привлечение инвестиций, имидж Украины. О судебной реформе вспоминают все международные партнеры Украины, и нам надо ее сделать", - заявил Зеленский.

Участники совещания обсудили законопроект о Высшем совете правосудия и вопросы отбора Высшей квалификационной комиссии судей, запуск Суда интеллектуальной собственности, который должен стать площадкой для внедрения полноценного электронного судопроизводства на базе Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Также было согласовано, что в ближайшее время соберется Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко

Кроме того, в ходе совещания его участники подробно обсудили внедрение в Украине института суда присяжных.

"Этой законодательной инициативой мы, прежде всего, заботимся о справедливости путем вовлечения людей в правосудие. Такой суд присяжных повышает доверие общества в целом к ​​судебной ветви власти. Реформирование судебной ветви власти без суда присяжных невозможно", - подчеркнул президент.

Помимо него, в совещании приняли участие также вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин и народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, председатель Комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если судебная реформа пройдет в "редакции Зеленского", то страна останется без правосудия, - Шабунин