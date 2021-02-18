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Новости Политика Украины Расследование преступлений на Майдане
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ГБР (2551) Яблонский Артем (7)

Мы создали электронную карту и наносим известное время и место убийства каждого, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы создали электронную карту и наносим известное время и место убийства каждого, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский

Чтобы установить причины гибели правоохранителей во время Революции Достоинства следователи Госбюро расследований изготовили электронную карту, куда наносится время и место убийства.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель начальника Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований Артем Яблонский. По его словам, это расследование - одно из требований мониторинговых миссий ООН.

"Мы изготовили в электронном виде карту и на нее наносим известное до секунды время, известное место или примерный периметр убийства каждого. Так мы воспроизводим время и место, кто первый стрелял, скажем так. Это для нас было важно. И поэтому объединили для себя все эти обстоятельства.

Понятно, что обязательно надо расследовать эти эпизоды. Мы над этим тоже работаем. Два следователя задействованы по всему управлению, которые занимаются делами или по избиениям, или по убийствам правоохранителей на Майдане. Есть такие производства", - объяснил Яблонский.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
А карту спиляних дерев, що росли по вул. Інститутській теж зробили?
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18.02.2021 19:29
+3
А твой порох вместе с луциком ДЕРЕВЬЯ СПИЛИЛИ!!!!
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18.02.2021 19:50
+3
Клоунада длиной 7 лет.
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18.02.2021 20:58
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мисс марпл и эркюль пуаро в одном стакане...
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18.02.2021 19:25 Ответить
А карту спиляних дерев, що росли по вул. Інститутській теж зробили?
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18.02.2021 19:29 Ответить
Нарешті спромоглись хоч це зробити.
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18.02.2021 19:33 Ответить
А твой порох вместе с луциком ДЕРЕВЬЯ СПИЛИЛИ!!!!
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18.02.2021 19:50 Ответить
ой, ой, ой
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18.02.2021 19:53 Ответить
Пруфы,как Порох с Луциком деревья пилят,будут,дебилко?
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18.02.2021 20:09 Ответить
А ты какого сюда,уголовник с помойкой во рту влез, ,я же тебя знаю,к ,меняешь ник,а сущность- быдлы не меняется
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18.02.2021 20:13 Ответить
елена выйми член изо рта и говори членораздельно
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18.02.2021 21:11 Ответить
дурында, создается 3 д модель карты и пусть . все деревья спилят , они не нужны
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18.02.2021 21:12 Ответить
Да создадут, 3д мандель, и ее монолог.
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18.02.2021 23:07 Ответить
По одному загиблому на рік наносять!?
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18.02.2021 19:35 Ответить
_О как: ани - на-но-сят. Во! Семь лет ужо наносят. 84 месяца. Примерно 2555 дней. Историки брешут мне (и вам) что перамиду Хеопса построили безграмотные дикари за 20 лет - это втрое дольше, но вы видели эту дуру, не?!
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18.02.2021 19:48 Ответить
А самогонку пить будем?
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18.02.2021 20:17 Ответить
Чё, сказки на ночь будут читать?
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18.02.2021 20:24 Ответить
Клоунада длиной 7 лет.
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18.02.2021 20:58 Ответить
Не успеваешь свой ник поменять,))), как всегда занимаешься психологическим онанизмом,ну и как получилось,я думаю нет!!!!))))
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18.02.2021 21:22 Ответить
Скоро почнуть розмальовувать.))
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18.02.2021 21:45 Ответить
 
 