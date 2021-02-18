По делу об убийствах на Институтской предъявлено обвинение 5 бывшим "беркутовцам", еще 21 - в розыске, - следователь Яблонский

По убийствам героев Небесной сотни, которые произошли на улице Институтской в столице 20 февраля 2014 года, предъявлено обвинение 5 бывшим "беркутовцем", дело находится в производстве Святошинского районного суда г. Киева. Еще 21 экс-"беркутовец" и командир роты специального назначения объявлены в розыск.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель начальника Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований Артем Яблонский.

"По ним мы систематически подаем в суд ходатайство о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование, - отметил он. - Кроме них, еще высокопоставленные чиновники, из них 10, которые организовывали эти убийства. То есть эпизод раскрыт почти полностью, от высшего руководства и вниз до рядового исполнителя. Еще установили двух "омеговцев". Одного в 2018 году, второго - в 2020 году. Надеемся, в ближайшее время направим по ним дела в суд", - сообщил Яблонский.

По его словам, в настоящий момент дело по событиям 20 февраля передали другому следователю. "От ковида умер один из лучших следователей, расследовавший именно события 20 февраля. Один из тех, благодаря кому и раскрыто это преступление. 48 убийств раскрыть не так просто, - заявил Яблонский. - Это лучше всего расследованный эпизод".

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Отвечая на вопрос о том, какие статьи инкриминируются бывшим правоохранителям, он отметил, что их несколько. "Там очень много статей. Но основные тяжкие. Массовые расстрелы. Массовые, потому что они охватывались единым преступным умыслом, стрельба была хаотичной в толпу", - сказал следователь ГБР.