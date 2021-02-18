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Новости Политика Украины Расследование преступлений на Майдане
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Беркут (8676) преступления против Майдана (269) ГБР (2551) Яблонский Артем (7)

По делу об убийствах на Институтской предъявлено обвинение 5 бывшим "беркутовцам", еще 21 - в розыске, - следователь Яблонский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По делу об убийствах на Институтской предъявлено обвинение 5 бывшим

По убийствам героев Небесной сотни, которые произошли на улице Институтской в столице 20 февраля 2014 года, предъявлено обвинение 5 бывшим "беркутовцем", дело находится в производстве Святошинского районного суда г. Киева. Еще 21 экс-"беркутовец" и командир роты специального назначения объявлены в розыск.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель начальника Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований Артем Яблонский.

"По ним мы систематически подаем в суд ходатайство о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование, - отметил он. - Кроме них, еще высокопоставленные чиновники, из них 10, которые организовывали эти убийства. То есть эпизод раскрыт почти полностью, от высшего руководства и вниз до рядового исполнителя. Еще установили двух "омеговцев". Одного в 2018 году, второго - в 2020 году. Надеемся, в ближайшее время направим по ним дела в суд", - сообщил Яблонский.

По его словам, в настоящий момент дело по событиям 20 февраля передали другому следователю. "От ковида умер один из лучших следователей, расследовавший именно события 20 февраля. Один из тех, благодаря кому и раскрыто это преступление. 48 убийств раскрыть не так просто, - заявил Яблонский. - Это лучше всего расследованный эпизод".

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Отвечая на вопрос о том, какие статьи инкриминируются бывшим правоохранителям, он отметил, что их несколько. "Там очень много статей. Но основные тяжкие. Массовые расстрелы. Массовые, потому что они охватывались единым преступным умыслом, стрельба была хаотичной в толпу", - сказал следователь ГБР.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Відправити на кацапію, а потім у розшук... Геніально.
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18.02.2021 20:08
+7
21 в розыске?это только пятерым буба лично лыжи купил?
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18.02.2021 20:02
+7
Пилять! Татаров сидит в ОП!!! Награжден Овощем во время Майдана! Заходи и бери! Они предїявляют обвинения тем кто давно слинял...
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18.02.2021 20:17
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21 в розыске?это только пятерым буба лично лыжи купил?
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18.02.2021 20:02 Ответить
Та хто ж все-таки розстріляв "Небесну Сотню" на Майдані ?

Все відомо - як свідчить Геннадій Москаль!

Ось тут -його свідчення: https://www.youtube.com/watch?v=Pz2YxCTE7t0&fbclid=IwAR1fJ2nwCzi72LpcrmW3J59q9aWZ011wD1Ge6FyhqJKc_-36dOt0O13V4_k
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18.02.2021 21:50 Ответить
Відправити на кацапію, а потім у розшук... Геніально.
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18.02.2021 20:08 Ответить
Зате, яка "бурхлива" діяльність.
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18.02.2021 20:17 Ответить
Пилять! Татаров сидит в ОП!!! Награжден Овощем во время Майдана! Заходи и бери! Они предїявляют обвинения тем кто давно слинял...
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18.02.2021 20:17 Ответить
А що їх шукати? В Моксєлє, на чолі з Кусюком, бьють протестантів з йоршиками.
Виконують функцію прикриття для кацапської мєнтури: "Эта хахлы звери, наши ребята такова тварить не могут", - головний посил росіян.

Хоча цікаво як їх мозок витримує дуаль за одні й ті ж дії в Україні бєркута були герої, а на Росії - "звєрі"?
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18.02.2021 20:17 Ответить
У справі про вбивства на Інститутській пред'явлено звинувачення 5 колишнім беркутівцям, ще 21 - у розшуку, - слідчий Яблонський - Цензор.НЕТ 6646
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19.02.2021 03:20 Ответить
​Марш пам'яті та справедливості https://www.youtube.com/watch?v=LSq2oMlJOkY
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18.02.2021 20:25 Ответить
Всем заочно расстрел, и все нормально. А то так еще десять лет на цензоре будут ждать поимки беркутов.
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18.02.2021 20:25 Ответить
вот хорошо, что похвастались - сейчас портянка вам быстро процесс наладит...
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18.02.2021 20:32 Ответить
да уж.....БУБОЧКА настоящий член кп и сс
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18.02.2021 20:33 Ответить
Эта тягомотина с "наказанием" беркутни никогда не закончится пока в Украине у власти сепарня окупировавшая ВР и АП ещё в 2014
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18.02.2021 20:34 Ответить
По делу об убийствах на Институтской предъявлено обвинение 5 бывшим "беркутовцам", еще 21 - в розыске, - следователь Яблонский - Цензор.НЕТ 7074
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18.02.2021 20:36 Ответить
По делу об убийствах на Институтской предъявлено обвинение 5 бывшим "беркутовцам", еще 21 - в розыске, - следователь Яблонский - Цензор.НЕТ 3906
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18.02.2021 20:39 Ответить
а что с провокацией от парасюка?
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18.02.2021 20:40 Ответить
У справі про вбивства на Інститутській пред'явлено обвинувачення 5 колишнім "беркутівцям", ще 21 - у розшуку, - слідчий Яблонський - Цензор.НЕТ 5186
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18.02.2021 21:23 Ответить
НЕ ВІРЮ я цій кривій ригівській морді.
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19.02.2021 04:25 Ответить
а вони за 7 роуів ще не збігли чи не вмерли. швидкість просто вражає
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19.02.2021 10:20 Ответить
 
 