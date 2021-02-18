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Парламент усилил ответственность за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию

Новости Цензор.НЕТ Общество

Парламент усилил ответственность за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию

Верховная Рада привела национальное законодательство в соответствие с нормами Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Депутаты внесли изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон Украины "Об охране детства". В них добавили несколько новых статей, предусматривающих наказание за домогательства ребенка и распространение детской порнографии. А также статьи о защите ребенка, пострадавшего от сексуального насилия.

Теперь действия сексуального характера по отношению к ребенку, не достигшему 16 лет, наказываются ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

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Если сексуально насилие над ребенком совершено за вознаграждение или обещание вознаграждения потерпевшему или третьему лицу - то наказанием будет лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
В любой непонятной ситуации, - усиливай борьбу с педофилами и водителями-пьяницами либо сокращай количество депутатов до 300.

Реальная борьба с коррупцией, непотизмом, олигархами, продажными СМИ и русской агрессией подождет...
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18.02.2021 20:58
+2
ну хоть бейцы чухать на камеру киве не запретили...работают не покладая рук...
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18.02.2021 20:05
+2
а вот надругательство над этим чудом будет считаться децкай парнухай? Парламент усилил ответственность за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию - Цензор.НЕТ 5797
Парламент усилил ответственность за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию - Цензор.НЕТ 7559
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18.02.2021 20:38
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ну хоть бейцы чухать на камеру киве не запретили...работают не покладая рук...
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18.02.2021 20:05 Ответить
да штож такоета тварица...праклятые биндеры сначала дело на толика за измену а теперь вотэтавотвсьо...
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18.02.2021 20:08 Ответить
Во менты наживутся теперь на подкидных лядях малолетних... И попробуй потом докажи, что ты не верблюд
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18.02.2021 20:13 Ответить
А разве раньше по другому было?
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18.02.2021 20:27 Ответить
сейчас больше платить придется
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18.02.2021 20:42 Ответить
а не трахать малолеток не пробовали?
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18.02.2021 20:53 Ответить
прекращайте фантазировать на ночь глядя, завтра на службу поди
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18.02.2021 22:02 Ответить
о каких фантазиях идет речь? в штатах ты бы получил 30 лет и все твои фантазии закончились!
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19.02.2021 05:20 Ответить
в штатах такие как ты не работали бы: там не мусора, а полиция, которая не выбивают, а доказывают правонарушения. Полюбуйся на "работу" своих коллег по цеху
http://iz.com.ua/video/v-zaporozhe-podozrevaemyiy-v-ubiystve-8-letney-malyishki-zayavil-o-nevinovnosti
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19.02.2021 08:51 Ответить
За самые страшные преступления, выродков рода человеческого сажать пожизненно , с полной конфискацией
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18.02.2021 20:13 Ответить
Парламент усилил ответственность за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию.

Іванісов (сміється)...
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18.02.2021 20:17 Ответить
Будет как на рашке, где мусора бесчинствуют
https://www.youtube.com/watch?v=2E1WftSTipA
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18.02.2021 20:19 Ответить
Молодой кремлёвский Фюрер тоже с этого начинал. Интересно а если высокопоставленный чиновник поцелует оголённый животик чужому ребёнку. то сколько ему даст Печерский Суд?
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18.02.2021 20:42 Ответить
а вот надругательство над этим чудом будет считаться децкай парнухай? Парламент усилил ответственность за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию - Цензор.НЕТ 5797
Парламент усилил ответственность за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию - Цензор.НЕТ 7559
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18.02.2021 20:38 Ответить
Якщо тупо взяти за патли і вибити всі зуби- то свята справа.
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18.02.2021 21:48 Ответить
Ее словесно выпотрошат) Как карася) Дела нынче в мире такие, что хейт и пруф занимают первое место.
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18.02.2021 21:52 Ответить
Парламент посилив відповідальність за сексуальне насильство над дітьми та дитячу порнографію - Цензор.НЕТ 169
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18.02.2021 23:50 Ответить
В любой непонятной ситуации, - усиливай борьбу с педофилами и водителями-пьяницами либо сокращай количество депутатов до 300.

Реальная борьба с коррупцией, непотизмом, олигархами, продажными СМИ и русской агрессией подождет...
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18.02.2021 20:58 Ответить
ВР усилил ответственность!? ха, да только публичная кастрация на Майдане за такие "проступки" Парламент посилив відповідальність за сексуальне насильство над дітьми та дитячу порнографію - Цензор.НЕТ 21
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18.02.2021 21:12 Ответить
Чому до "5 років позбавлення волі " або "обмеження волі"? Це що буде залежати від того скільки дав на лапу? Бісять такі "дишло-ватні" закони. Від 5 і без права на амністію або помилування! Від "дзвінка" до "дзвінка".
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18.02.2021 22:11 Ответить
Від 5ти - це ще щанадто мало. Мінімум від 30ти за знущання над дитиною
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19.02.2021 10:22 Ответить
Педофілу 5 років " в наших колоніях здаються вічністю.
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19.02.2021 12:52 Ответить
закони пишуть під ментів: чим більше статей-гарних та різних- тим більше бабла у мусоров
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18.02.2021 22:36 Ответить
 
 