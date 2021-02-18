Парламент усилил ответственность за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию.

Верховная Рада привела национальное законодательство в соответствие с нормами Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Депутаты внесли изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон Украины "Об охране детства". В них добавили несколько новых статей, предусматривающих наказание за домогательства ребенка и распространение детской порнографии. А также статьи о защите ребенка, пострадавшего от сексуального насилия.

Теперь действия сексуального характера по отношению к ребенку, не достигшему 16 лет, наказываются ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

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Если сексуально насилие над ребенком совершено за вознаграждение или обещание вознаграждения потерпевшему или третьему лицу - то наказанием будет лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.