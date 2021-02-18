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Новости Политика Украины
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Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского прошло совещание по стратегии европейской и евроатлантической интеграции, а также направлений внешней политики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте президента.

"Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском Союзе перестало быть гипотетическим - это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия", - отмечается в информации.

В частности на совещании, речь шла о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, его обновлении, а также об интеграции в рынки ЕС и Единый цифровой рынок Евросоюза.

"Среди целей - евроинтеграция и достижение основных критериев относительно приобретения полноправного членства в НАТО, синхронизация с европейским Зеленым курсом", - отмечено в сообщении.

"Украина - авторитетный и ответственный член международного сообщества, вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно привлекается к противодействию новым вызовам и угрозам", - отметил Зеленский.

Также обсуждался вопрос обеспечения международной поддержки Украины в восстановлении территориальной целостности.

Также читайте: Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена, - Шмыгаль

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+18
снова остапа понесло.
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18.02.2021 21:27
+14
не с этим президентом
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18.02.2021 21:27
+10
и конечно же под руководством бубочки Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции - Цензор.НЕТ 244.опять пиарится на будущем...
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18.02.2021 21:27
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снова остапа понесло.
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18.02.2021 21:27 Ответить
Зеленский разрешил Порошенко купить телеканал !!!
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18.02.2021 22:33 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏😁😁😁
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18.02.2021 22:39 Ответить
Кто его спрашивал.
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18.02.2021 22:40 Ответить
ну как же...

ведь Медведчук же купил каналы с разрешения Порошенко ?
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18.02.2021 23:08 Ответить
Вы манипулируете, для покупки телеканала не требуется никакого "разрешения" президента.
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18.02.2021 23:20 Ответить
Странно...

Весь интернет до сегодняшнего дня был засран обвинениями в адрес Порошенко, шо это именно он разрешил Медведчуку купить каналы.
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18.02.2021 23:53 Ответить
Зелений козлик знову приміряв сідло. 😊 Ніяк до козлика не дійде, що то - не для нього ноша. Не понесе він вершника. Пари не вистачить.
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18.02.2021 22:43 Ответить
до конца 3-его тысячелетия мы с этой псбратией вступим в евро!
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19.02.2021 10:18 Ответить
не с этим президентом
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18.02.2021 21:27 Ответить
и конечно же под руководством бубочки Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции - Цензор.НЕТ 244.опять пиарится на будущем...
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18.02.2021 21:27 Ответить
третій срик!
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18.02.2021 21:35 Ответить
Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции - Цензор.НЕТ 8443
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18.02.2021 21:36 Ответить
бубаноид не знает кого и куда чмокнуть ради рейтинга...
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18.02.2021 21:45 Ответить
Та шо это за ерунда ,до конца ГОДА ,это да ,это я понимаю Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции - Цензор.НЕТ 498
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18.02.2021 21:28 Ответить
От вже в ЄС сплять та бачать "удєльноє" зі спотвореною формою феодалізму княжество Коломойського, Ахметова, Порошенко, Фірташа в "членах ЄС"...
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18.02.2021 21:28 Ответить
зебил
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18.02.2021 21:28 Ответить
Ти що це зеле адресував або кому то з вище , а може так просто ляпнув не подумавши, на скільки відомо мені і іншим зебіли це прихильники Зеленського Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции - Цензор.НЕТ 3078
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18.02.2021 21:44 Ответить
будьте певні, самозакохане зеленське є палким прихильником самого себе.
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18.02.2021 21:55 Ответить
По ходу і змісту бостуге Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции - Цензор.НЕТ 3492 , він не відповів значить ліг спати Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции - Цензор.НЕТ 3914
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18.02.2021 22:01 Ответить
при тебе,так скорее в таежный союз,к чему стремятся и в чем задача зебилов.
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18.02.2021 21:29 Ответить
С продажными судьями и карманными прокуроршами туда не пускают, тут хотя бы к черемисомордвино удмуртским комикам не попасть.
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18.02.2021 21:30 Ответить
Да да...все как в той старой байке про осла и падишага...😃
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18.02.2021 21:30 Ответить
Так на что ты намекаешь" Привет ",что ПадишаХ в Туркмении, а осёл у нас Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции - Цензор.НЕТ 2983
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18.02.2021 21:54 Ответить
И оба сдохнут раньше.
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18.02.2021 23:02 Ответить
Прям стисняюсь спросить, а Эвросоюз знаит об этом?
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18.02.2021 21:30 Ответить
Брати Грімм нервово курять у стороньці
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18.02.2021 21:32 Ответить
Интересно, мы вступим в ЕС раньше вакцинации?
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18.02.2021 21:33 Ответить
Эмммм... давайте логически подумаем: без вакцинации нас в ЕС не пустят, вот как раз за 10 лет и управимся с вакцинированием.)
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18.02.2021 22:00 Ответить
Это что это чучело решило до конца десятилетия сидеть в президентах? Да ты хоть этот год досиди, или даже полугодие, чучело зелёное
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18.02.2021 21:33 Ответить
Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции - Цензор.НЕТ 2424
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18.02.2021 21:34 Ответить
Какого иглесиаса все забывают про шахматные турниры? Турниры будут международные, аа??
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18.02.2021 21:34 Ответить
Так ось для чого ти гробиш економіку, суди, антикорупційні органи і т.д. Щоб в ЄС швидше прийняли.
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18.02.2021 21:35 Ответить
Как раз к концу второго президентского срока. Если получится, то можно будет поменять Конституцию и оставлять на третий.
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18.02.2021 21:38 Ответить
мамкін євроінтегратор
ги
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18.02.2021 21:39 Ответить
знову сцикуняра нанюхався ........
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18.02.2021 21:41 Ответить
Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва - в Старые Васюки
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18.02.2021 21:43 Ответить
Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции - Цензор.НЕТ 9235 Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции - Цензор.НЕТ 9047
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18.02.2021 21:44 Ответить
Ну да з бубко-вовой, не то що не реально, а взагалі
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18.02.2021 21:44 Ответить
Я просто не знаю в своем окружении кто его воспринимает серьезно кроме как мальчика чего изволите и все его заявки просто вызывают горькую улыбку
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18.02.2021 21:45 Ответить
шо оно несет?
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18.02.2021 21:47 Ответить
Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции - Цензор.НЕТ 832 Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции - Цензор.НЕТ 4684
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18.02.2021 21:49 Ответить
о боже, да он же иопнутый, только вот мне есть подозрение что это у него с рождению.
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18.02.2021 21:49 Ответить
Кандидатiв на такi державнi посади потрiбно дослiджувати психiатрам,бо вони наприймають законiв, та понапiдписують мiждержавних домовленностей що потiм наступнi поколiння будуть сотнi рокiв розгрiбати
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19.02.2021 05:28 Ответить
Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия,

МАЛО!

Я считаю, что до конца текущего десятилетия Украина должна войти в пятерку наиболее экономически развитых и по ВВП на душу населения стран.

ТАК ЛУЧШЕ БУДЕТ!!
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18.02.2021 21:49 Ответить
И основать колонию на Марсе.
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19.02.2021 06:47 Ответить
поки лохторат годують далекими перспективами ЗЕ друзі деребанят бюджет
Павільйон України на DUBAI EXPO за 14 мільйонів доларів з бюджету готує організатор "Ліги сміху"
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18.02.2021 21:50 Ответить
кому нужна наша нищета вместе с жидовскими ворюгами? а землю они и так возьмут, не мытьем, так катаньем
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18.02.2021 21:51 Ответить
Если население позволит,ведь в свое время из-за ЗЕМЛИ реки крови пролились...
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19.02.2021 05:21 Ответить
А знаете почему сегодня под радой быковали евробляхеры? Все просто: чтобы зеленский не пошел на Аллею Небесной Сотни. В который раз убеждаюсь, что евроблядяри - чисто карманная структура зебилов, чтобы отвлечь внимание от зашкваров зебила. Кстати, в прошлый раз евробляди тоже выступали в период зашквара зебилов в раде.
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18.02.2021 21:53 Ответить
що воно курить таке забористе, їй Богу? з ним можна тільки в гівно вступити, а не в Европейський Союз, "мєчтатєль", ***... тут би дожити до кінця його "приЗЕдентського" терміну без якихось катаклізмів...
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18.02.2021 21:56 Ответить
Цензор.Нет - "Зеленский провел совещание по евроинтеграции"
А що-ж це тоді було у 2018 році?

Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции - Цензор.НЕТ 6849
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18.02.2021 21:58 Ответить
не зависимо от отношения до Зеленского, постановка вопроса правильная. если он щырый, будем ему помогать. вперед в Евросоюз!!!
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18.02.2021 22:00 Ответить
Вова, мы со Степановым хотя бы начните вакцинацию в 2023м году
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18.02.2021 22:02 Ответить
а она нужна будет в 23-м? Україна має вступити в Євросоюз до кінця цього десятиліття, - Зеленський провів нараду з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 1781 все пройдет как туман и как "испанка"... само-собой...
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18.02.2021 22:06 Ответить
вова, тож тюрма спочатку як в кыно, в твому! Україна має вступити в Євросоюз до кінця цього десятиліття, - Зеленський провів нараду з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 5645
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18.02.2021 22:07 Ответить
Боже, яке ж воно недолуге
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18.02.2021 22:08 Ответить
вошел в "роль", а на самом деле оказался опять "рояль" Україна має вступити в Євросоюз до кінця цього десятиліття, - Зеленський провів нараду з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 8656
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18.02.2021 22:11 Ответить
до конца текущего десятилетия
-- в начале последней недели...
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18.02.2021 22:16 Ответить
В который раз предупреждаю: когда имеешь дело с шулерами, следить надо за руками, а не за губами. Говорить он может все, что угодно, а делает все во вред Украине.
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18.02.2021 22:19 Ответить
Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме (с)
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18.02.2021 22:26 Ответить
Украина должна выступать в Евросоюзе до конца текущего десятилетия в виде 95 квартала во главе с Зеленским
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18.02.2021 22:34 Ответить
Зебилятки. Вы, конечно, слабомыслящие, находящиеся на нижней ступени развития существа, потому пока я не призываю вас мыслить. Я призываю вас вспомнить немного истории и провести некие параллели с сегодняшним днем. Не в самый прекрасный день 1961, кажется, года, одним генсекретарем был обещан "нынешнему поколению советских людей" коммунизм. Ни много, ни мало, а к 1980 наступит коммунистический рай. Потом генсека прибрали с глаз долой, шоб не мешал строить. Параллели очевидны, зебилятки, или не совсем? Сменился цвет партайгеноссе, но лапша осталась прежней, сгнившей(это подсказка для тех, кто не в полной мере осознает иронию происходящего). И вот эту лапшу вам подают много раз в день. Не прекратите ее потреблять, не просто козленочками станете, а.... Ну это уже отдельная тема.
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18.02.2021 22:39 Ответить
Напомню. Другой генсек,обещал квартиры КАЖОЙ НОВОЙ СЕМЬЕ.
В ЗАГСе должны были вручать ключи(ордера) к 2000г.
Оба не дожили. И этот НЕ доживет. Даже в тюрьме.
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18.02.2021 23:09 Ответить
Это всё из разряда - зарплаты учителям в 4 тыс долларов, годовой прирост ВВП на 40%, установим прочный мир с ********* до конца года, снизим коммуналку в 2-3 раза и т.д... Мне вот только интересно: сейчас, рядовые зебилы из нарида, в это поверят?
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18.02.2021 22:46 Ответить
Ах должна...в смысле обязана? Так ты вовочка не оставляешь ЕС никаких шансов.
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18.02.2021 22:47 Ответить
Опять курнул.
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18.02.2021 22:47 Ответить
Так пісюніст не побачить цього із Растова...
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18.02.2021 22:50 Ответить
У киевского окружного админсуда разрешение спросил хоть?
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18.02.2021 23:05 Ответить
Байден зобов"язаний взяти нас в НАТУ, а Європа в ЄС. Ай маладєс.
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18.02.2021 23:32 Ответить
Україна має вступити в Євросоюз до кінця цього десятиліття, - Зеленський провів нараду з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 4650
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18.02.2021 23:56 Ответить
Мечты-мечты, какая радость . . .
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19.02.2021 00:24 Ответить
Яке ж воно тупееееееее....
Давай ЗеШмаркля, відразу після зарплати вчителям 4000 дол. Чи ця висрана обіцянка вже не актуальна?
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19.02.2021 00:54 Ответить
Сразу после транша МВФ. Україна має вступити в Євросоюз до кінця цього десятиліття, - Зеленський провів нараду з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 5019
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19.02.2021 01:06 Ответить
Турция лет 30 вступает...
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19.02.2021 02:14 Ответить
Прочитав у соцмережах:

Порошенко спас телеканал Прямой от уничтожения, выкупив его у владельца. Петр Алексеевич, спасите страну от уничтожения. Выкупите Квартал, вместе с Зеленским и всем его окружением у владельца и отправьте их по профилю на гастроли. Желательно куда нибудь подальше от Украины.
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19.02.2021 02:15 Ответить
Офіційна церемонія зустрічі в ОАЕ президента Порошенка і президента Зеленського.
Україна має вступити в Євросоюз до кінця цього десятиліття, - Зеленський провів нараду з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 6724 Україна має вступити в Євросоюз до кінця цього десятиліття, - Зеленський провів нараду з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 582
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19.02.2021 02:21 Ответить
Так на верхнем снимке действительно встреча президента. На нижнем снимке непонятно с какой целью бедуин подымается по трапу самолета, кто его туда пустил, если это действительно президентский самолёт.
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19.02.2021 06:44 Ответить
Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия столетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции.
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19.02.2021 03:16 Ответить
Фееричний сценарiй 95 квартала...
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19.02.2021 05:14 Ответить
Особенно "уютно и безопасно" в отличии от Антоненка чувствуют себя различного рода Вовкы. Можна подавать заявку на вступление
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19.02.2021 06:36 Ответить
говноклован
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19.02.2021 08:38 Ответить
Вовік, не звизди... Ось доклад європарламентарів: Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС из-за высокого уровня коррупции, - доклад

https://censor.net/ru/news/3247315/evrosoyuz_ne_priznaet_perspektivu_chlenstva_ukrainy_v_es_izza_vysokogo_urovnya_korruptsii_doklad
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19.02.2021 08:56 Ответить
Чисто бавляться....хочу спитати:на кого ви там усі працюєте?Весь світ допомагає а ці рушать.
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19.02.2021 09:47 Ответить
дурень думкою багатіє
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19.02.2021 09:48 Ответить
Більше кайфу буде, якщо - "до кінця плинного століття"
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19.02.2021 09:48 Ответить
а чому так мало напрограмували. Може в 2100 році Европа до нас приєднається, Рассея буде нашою колонією, японці та китайці будуть учитись у нас на програмістів , нащадки Ілона Маска будуть працювати в КБ Южний двірниками і т.д. Воістину коли Бог хоче когось покарати то забирає здоровий глузд та мізки в цілому
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19.02.2021 09:51 Ответить
Питання членства України в Європейському союзі має вирішитися до кінця поточного десятиліття.

Так! вирішиться!100%. ЕС скаже:"Пробачте хлопці, але прийняти вас не можемо!"
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19.02.2021 09:53 Ответить
Прагнення - не обов'язок. Без усвідомлення причин виходу Великобританії нічого туди пнутися. Шенгенська авантюра про "безмитне" переміщення товарів повинна бути скасована, не можна безкінечно оплату митного контролю "відшкодовувати" з кишень непричетних до перетину митних кордонів у кишені експортерів.
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19.02.2021 10:01 Ответить
для чого оці коливання повітря пани з Зеленої мафії, кому в Європі потрібно оце українське, злодійсько-олігархічне кодло. Поки всі українські олігархи не опиняться на лаві підсудних з конфіскацією, ні про який вступ до ЄС мови не може бути.
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19.02.2021 10:06 Ответить
Если будут продолжать в Украине ветировать конкурсы для госслужащих по решению Зеленского, то Украина точно никогда не станет членом Евросоюза, где исполняют решения Закона, а не хотелок неадекватных субъектов.
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19.02.2021 15:46 Ответить
 
 