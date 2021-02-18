Украина должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Под председательством президента Украины Владимира Зеленского прошло совещание по стратегии европейской и евроатлантической интеграции, а также направлений внешней политики.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте президента.
"Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском Союзе перестало быть гипотетическим - это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия", - отмечается в информации.
В частности на совещании, речь шла о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, его обновлении, а также об интеграции в рынки ЕС и Единый цифровой рынок Евросоюза.
"Среди целей - евроинтеграция и достижение основных критериев относительно приобретения полноправного членства в НАТО, синхронизация с европейским Зеленым курсом", - отмечено в сообщении.
"Украина - авторитетный и ответственный член международного сообщества, вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно привлекается к противодействию новым вызовам и угрозам", - отметил Зеленский.
Также обсуждался вопрос обеспечения международной поддержки Украины в восстановлении территориальной целостности.
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ведь Медведчук же купил каналы с разрешения Порошенко ?
Весь интернет до сегодняшнего дня был засран обвинениями в адрес Порошенко, шо это именно он разрешил Медведчуку купить каналы.
ги
МАЛО!
Я считаю, что до конца текущего десятилетия Украина должна войти в пятерку наиболее экономически развитых и по ВВП на душу населения стран.
ТАК ЛУЧШЕ БУДЕТ!!
Павільйон України на DUBAI EXPO за 14 мільйонів доларів з бюджету готує організатор "Ліги сміху"
А що-ж це тоді було у 2018 році?
-- в начале последней недели...
В ЗАГСе должны были вручать ключи(ордера) к 2000г.
Оба не дожили. И этот НЕ доживет. Даже в тюрьме.
Давай ЗеШмаркля, відразу після зарплати вчителям 4000 дол. Чи ця висрана обіцянка вже не актуальна?
Порошенко спас телеканал Прямой от уничтожения, выкупив его у владельца. Петр Алексеевич, спасите страну от уничтожения. Выкупите Квартал, вместе с Зеленским и всем его окружением у владельца и отправьте их по профилю на гастроли. Желательно куда нибудь подальше от Украины.
десятилетиястолетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции.
https://censor.net/ru/news/3247315/evrosoyuz_ne_priznaet_perspektivu_chlenstva_ukrainy_v_es_izza_vysokogo_urovnya_korruptsii_doklad
Так! вирішиться!100%. ЕС скаже:"Пробачте хлопці, але прийняти вас не можемо!"