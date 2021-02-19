Латвия забрала себе $30 млн Юры Енакиевского, так и не дождавшись решений Украины
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Латвия сняла арест с 30 млн долларов, которые украинское следствие связывает с бизнесменом и экс-депутатом Юрием Иванющенко (Енакиевским). Деньги зачислены в латвийский бюджет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УП.
Генпрокуратура Украины в 2014-2019 годах расследовала производство по подозрению Иванющенко в незаконном обогащении и присвоении средств. По этому делу были арестованы деньги, которые принадлежали нескольким компаниями и были размещены в латвийском банке.
В 2019 году это производство передали в Национальное антикоррупционное бюро.
Параллельно расследование о легализации этих средств вели латвийские правоохранители. В октябре 2019 года по результатам этого расследования суд в Риге решил конфисковать около 30 миллионов долларов.
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В феврале 2020 года прокуратура Латвии сообщила украинской стороне, что арест денег продлится до 6 апреля. Если до этого в Украине не примут решение о конфискации, средства перечислят в бюджет Латвии.
Поскольку по состоянию на 6 апреля 2020 года украинские суды не вынесли приговор в отношении Иванющенко, Латвия сняла арест с денежных средств и перечислила их в свой бюджет.
При этом латвийская сторона сообщила, что в случае, если в Украине появится решение о конфискации, "оно будет рассмотрено в порядке действующего международного законодательства". Договор между Латвией и Украиной предусматривает, что стороны взаимно выполняют приговоры в части возмещения вреда от преступления.
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В Офисе генпрокурора говорят, что вместе с Министерством юстиции занимаются "украинский-латвийскими консультациями по поводу возвращения конфискованных Латвией средств украинской стороне".
В то же время, из собственных источников в правоохранительных органах "Украинской правде" стало известно, что деньги были арестованы в эпизоде дела, касающемся незаконного обогащения.
Однако в августе 2019 года, перед передачей дела в НАБУ, этот эпизод закрыли на основании решения Конституционного Суда. Антикоррупционное бюро получило в расследование дело без части о незаконном обогащении.
Кроме того, источник УП в правоохранительных органах говорит, что за 5,5 лет, когда производством занималась ГПУ, следственных действий, направленных на завершение расследования, не проводилось, дело было приостановлено.
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Напомним, в октябре 2019 года стало известно, что латвийский суд признал преступным происхождение и решил конфисковать более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками.
Власть не назвали фамилий владельцев денег, но речь шла о деньгах, которые следствие связывает именно с Иванющенко.
Тогда президент Владимир Зеленский обсуждал с президентом Латвии возвращение выведенных из Украины активов.
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Источник: https://censor.net/ru/n3248804
Шмыгалю 30 миллионов баксов - лишние, ему на жизнь хватает.
А вы, ЗЕбилы, лопайте, не обляпайтесь.
Украина - страна богатая, вон, как лохторат сытно живет, что клоуна в президенты выбрал и собирается проголосовать за дрочера.
зеля - козел
А каломойші? А фірташа? А всіляких там фуксів-шмуксів?
Гроші українських олігархів (а якщо заглибитися - то гроші з українського бюджету) конфісковують усі, кому не ліньки, і лише українських корупціонерів, які за їхньою дивною фантазією називають себе "працівниками правоохоронної системи", ці олігархічні гроші є нецікавими.
Так само у нас ідуть розмови про те що, Ізраїль нікого не видає, хоча насправді більше сотні на рік видається на правильно оформлений запит. І навіть у випадках, якщо законодавство не дозволяє видачу то, ізраїльський суд може винести вирок за матеріалами іншої держави з відбуванням покарання в тюрмах Ізраїлю.
Ось ТОМУ і Європа і Америка так ********** дружити зі злодіями з України та РФії
Зберігання краденого- супербізнес.
Злодій рано чи пізно доскачеться, а де ховає крадене- нікому не розкаже.