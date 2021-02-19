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Новости За рубежом Юра Енакиевский
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Латвия забрала себе $30 млн Юры Енакиевского, так и не дождавшись решений Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Латвия забрала себе $30 млн Юры Енакиевского, так и не дождавшись решений Украины

Латвия сняла арест с 30 млн долларов, которые украинское следствие связывает с бизнесменом и экс-депутатом Юрием Иванющенко (Енакиевским). Деньги зачислены в латвийский бюджет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УП.

Генпрокуратура Украины в 2014-2019 годах расследовала производство по подозрению Иванющенко в незаконном обогащении и присвоении средств. По этому делу были арестованы деньги, которые принадлежали нескольким компаниями и были размещены в латвийском банке.

В 2019 году это производство передали в Национальное антикоррупционное бюро.

Параллельно расследование о легализации этих средств вели латвийские правоохранители. В октябре 2019 года по результатам этого расследования суд в Риге решил конфисковать около 30 миллионов долларов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд в Швейцарии подтвердил заморозку активов соратника Януковича Иванющенко (Юра Енакиевский)

В феврале 2020 года прокуратура Латвии сообщила украинской стороне, что арест денег продлится до 6 апреля. Если до этого в Украине не примут решение о конфискации, средства перечислят в бюджет Латвии.

Поскольку по состоянию на 6 апреля 2020 года украинские суды не вынесли приговор в отношении Иванющенко, Латвия сняла арест с денежных средств и перечислила их в свой бюджет.

При этом латвийская сторона сообщила, что в случае, если в Украине появится решение о конфискации, "оно будет рассмотрено в порядке действующего международного законодательства". Договор между Латвией и Украиной предусматривает, что стороны взаимно выполняют приговоры в части возмещения вреда от преступления.

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В Офисе генпрокурора говорят, что вместе с Министерством юстиции занимаются "украинский-латвийскими консультациями по поводу возвращения конфискованных Латвией средств украинской стороне".

В то же время, из собственных источников в правоохранительных органах "Украинской правде" стало известно, что деньги были арестованы в эпизоде ​​дела, касающемся незаконного обогащения.

Однако в августе 2019 года, перед передачей дела в НАБУ, этот эпизод закрыли на основании решения Конституционного Суда. Антикоррупционное бюро получило в расследование дело без части о незаконном обогащении.

Кроме того, источник УП в правоохранительных органах говорит, что за 5,5 лет, когда производством занималась ГПУ, следственных действий, направленных на завершение расследования, не проводилось, дело было приостановлено.

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Напомним, в октябре 2019 года стало известно, что латвийский суд признал преступным происхождение и решил конфисковать более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками.

Власть не назвали фамилий владельцев денег, но речь шла о деньгах, которые следствие связывает именно с Иванющенко.

Тогда президент Владимир Зеленский обсуждал с президентом Латвии возвращение выведенных из Украины активов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+73
Венедиктовой не до каких то там 30 лимонов долляров - она Стерненком сейчас занята..
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18.02.2021 21:31
+48
Правильно сделали.
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18.02.2021 21:31
+43
Латвия забрала себе $30 млн Юры Енакиевского, так и не дождавшись решений Украины

========
Добре хоч собі ,а не юрасику єнакієвськаму. Латвия забрала себе $30 млн Юры Енакиевского, так и не дождавшись решений Украины - Цензор.НЕТ 8675
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18.02.2021 21:35
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Страница 2 из 2
Реформа судов же прошла!Как и реформа прокуратуры ! Да и полиция у нас теперь полностью новая !
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19.02.2021 01:19 Ответить
ТАК ЗАКАЖИТЕ ЕГО ЗА ЭТИ ЖЕ ДЕНЬГИ !)
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19.02.2021 01:46 Ответить
ИЛИ НАРОДЫ УБИВАТЬ МОЖНО, А ПРЕСТУПНИКОВ НЕЛЬЗЯ !!!???
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19.02.2021 01:49 Ответить
103 роки Рада Литви під головуванням Йонаса Басанавічюса підписала Акт Незплежності Литви, яким проголошувалося відновлення незалежної держави Литва, яка мала управлятися на демократичних засадах, зі столицею в місті Вільнюс.
Латвія забрала собі $30 млн Юри Єнакіївського, так і не дочекавшись рішень України - Цензор.НЕТ 1089
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19.02.2021 02:09 Ответить
молодець, юрец, заробив латишам 30 лямів! а що там з мільярдами янукОвоча??
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19.02.2021 03:56 Ответить
"Латвия сняла арест с 30 млн долларов, которые украинское следствие связывает с бизнесменом и экс-депутатом Юрием Иванющенко (Енакиевским). Деньги зачислены в латвийский бюджет."
Источник: https://censor.net/ru/n3248804

Шмыгалю 30 миллионов баксов - лишние, ему на жизнь хватает.
А вы, ЗЕбилы, лопайте, не обляпайтесь.
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19.02.2021 05:24 Ответить
Молодцы, латыши, ежели еще какие деньги украинские найдете - то сразу в бюджет берите.
Украина - страна богатая, вон, как лохторат сытно живет, что клоуна в президенты выбрал и собирается проголосовать за дрочера.
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19.02.2021 05:27 Ответить
Гарна новина, молодці латвійці. Як кажуть, бабло Юри Єнакіївського спрямоване в скарбницю Ризьку.
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19.02.2021 05:48 Ответить
Латвия арестовала счета компании через которые Юра Бойко купил нефтевышки якобы в Сингапуре...,два проходимца Юрия..., Бойко и Иванющенко? Совпадение? Не думаю...Бойко украл пол миллиарда долларов почти...,из вашего бюджета Латвія забрала собі $30 млн Юри Єнакіївського, так і не дочекавшись рішень України - Цензор.НЕТ 7938
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19.02.2021 05:53 Ответить
По делу Бойко Латвия открыла уголовный процесс,говорит начальник латвийской полиции Янис Целмс,№11816009312 в 2012 году.Закрыто дело или нет,неясно...
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19.02.2021 05:59 Ответить
Добре зробили . Чого бідний ? - бо дурний . А українці нехай собі і надалі обирають дегенератів і годують їх . Поки не порозумнішають .
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19.02.2021 06:33 Ответить
Який нарид, такие и правители, кушай-те не подавитесь.
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19.02.2021 08:04 Ответить
Ото не бреши.
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19.02.2021 11:15 Ответить
молодці латиші, адже гроші тільки дебілам не потрібні, тим більше там їх ніхто не розтире як у нас, і підуть вони на потреби країни.
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19.02.2021 06:48 Ответить
1+1 ВНЕДРЯЮТ ТВАРЕЙ НЕ ПРИЯТНЫХ !!!
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19.02.2021 07:12 Ответить
ОДНА ЖИРНАЯ , ВТОРОЙ ПРОСТО ЧЕРТ !!!
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19.02.2021 07:14 Ответить
неприятных
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19.02.2021 16:49 Ответить
НИКОГДА НЕ ВЕРТЕ ХУДЫМ ЧУВАКАМ И ТОЛСТЫМ ЖИНКАМ !!!!
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19.02.2021 07:15 Ответить
Хіба товсті жінки зрадливі? Помилка.
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19.02.2021 09:01 Ответить
И ТЕБЕ ЛУЧШЕ НЕ ВЕРИТЬ !)
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19.02.2021 09:13 Ответить
ПРОВЕРКА ! ХОЧЕШЬ ЧТОБ ТЕБЯ СИЛЬНО ТРАХНУЛИ !?)
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19.02.2021 09:19 Ответить
Я ТРОШКІ НЕ ВІРНО ВИРАЗИВСЯ !!! НІКОЛИ НЕ ВІРЬ СИЛЬНО ХУДИМ ЧОЛОВІКАМ Й СИЛЬНО ТОВСТИМ ЖІНКАМ!)
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19.02.2021 09:33 Ответить
А ЮРКУ ЕНАКИЕВСКОГО ПРОСТО В РОТ ***** !)))
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19.02.2021 07:16 Ответить
Кроме того, источник УП в правоохранительных органах говорит, что за 5,5 лет, когда производством занималась ГПУ, следственных действий, направленных на завершение расследования, не проводилось, дело было приостановлено. Источник: https://censor.net/ru/n3248804/// Порохохудоба, ну ви ж такі розумні, ну вигадайте, чому хряк сивочолий зі своїм картавим плокулолом, фактично прої...али 30 млн. долларів, так потрібних Україні, зокрема на потреби Української Армії.
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19.02.2021 07:28 Ответить
правильно - идиотов надо учить.
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19.02.2021 07:56 Ответить
Зекоманда - мастера спорта по обкакиванию.
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19.02.2021 08:12 Ответить
При сивочолому почали, при нелохе закінчили. Прокуратура расследовала, расследовала да недорасследовала. Я очень рад за латвийский бюджет, деньги попали по назначению, хоть не распилили по офшорам.
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19.02.2021 08:30 Ответить
ПУТИН И ЕГО ВСЕ ДЕТИ ГНЕЛЫЕ ПО ДНК !)
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19.02.2021 08:38 Ответить
США повинні конфіскувати все майно Коломойського на своїй території.
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19.02.2021 09:06 Ответить
Та через пару років трохи поповнити бюджет США ? Латвія забрала собі $30 млн Юри Єнакіївського, так і не дочекавшись рішень України - Цензор.НЕТ 828
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19.02.2021 10:06 Ответить
Можно считать это ответной помощью.
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19.02.2021 09:07 Ответить
Украина богатая страна, можем себе позволить...
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19.02.2021 09:28 Ответить
Україну вже давно захопили бандити і не важливо яких вони кольорів "проФФесорських" "бджолярських" шоколадних" чи "зелених" важливо те що ціль у них одна - ГРАБУВАТИ!!!
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19.02.2021 09:34 Ответить
Этим уродам работать на страну некогда, поняли что зеленых во второй раз не выберут, время воровать.
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19.02.2021 09:55 Ответить
.

зеля - козел
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19.02.2021 10:02 Ответить
Збиток нанесений державі відшкодувати за рахунок особового складу НАБУ за недбале виконання службових обов'язків! Латвія забрала собі $30 млн Юри Єнакіївського, так і не дочекавшись рішень України - Цензор.НЕТ 4477
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19.02.2021 10:18 Ответить
Ну і правильно зробили. Бо нашим "дєятелям" віддавати ніяк не можна. Один чорт вкрадуть.
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19.02.2021 10:45 Ответить
Правильно зробили
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19.02.2021 10:54 Ответить
Латиши теж з москальнею ворождують і їм ці грощі треба н боротьюу. Не будбье ждібними до союзників
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19.02.2021 11:18 Ответить
Нехай хоч латвійці заберуть - вони одні з небагатьох знають , що таке росія і дійсно підтримують Україну . А якщо попадуть до різних зе та ригів , більше їх ніхто не побачить - один прахвєсор мілаванов чого вартий !
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19.02.2021 11:42 Ответить
Та хіба тільки гроші Іванющенко?
А каломойші? А фірташа? А всіляких там фуксів-шмуксів?
Гроші українських олігархів (а якщо заглибитися - то гроші з українського бюджету) конфісковують усі, кому не ліньки, і лише українських корупціонерів, які за їхньою дивною фантазією називають себе "працівниками правоохоронної системи", ці олігархічні гроші є нецікавими.
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19.02.2021 11:46 Ответить
Ну, хоч комусь на користь. США не дочекалося рішення України стосовно грошей Лазаренко і кошти лягли на рахунок ФБР. Латвія не дочекалася рішення по Іванющенко і теж перевела гроші в свій бюджет. А так у нас прокуратура працює славно. Головне Ріфмастера та Стерненко посадити.
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19.02.2021 12:28 Ответить
Тільки на рахунок України грошей чогось не лягає Латвія забрала собі $30 млн Юри Єнакіївського, так і не дочекавшись рішень України - Цензор.НЕТ 5702
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19.02.2021 12:32 Ответить
Бо, прокуратура не здатна написати правильно запит. Більшість українських чиновників нездатні правильно написати валідний документ.
Так само у нас ідуть розмови про те що, Ізраїль нікого не видає, хоча насправді більше сотні на рік видається на правильно оформлений запит. І навіть у випадках, якщо законодавство не дозволяє видачу то, ізраїльський суд може винести вирок за матеріалами іншої держави з відбуванням покарання в тюрмах Ізраїлю.
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19.02.2021 12:40 Ответить
Що скажеш--євреї при владі. це ж не їхнє особисте. От за свої інтереси вони горло перегризуть.
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19.02.2021 12:41 Ответить
Латвія забрала собі $30 млн Юри Єнакіївського, так і не дочекавшись рішень України - Цензор.НЕТ 2793
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19.02.2021 13:02 Ответить
у кого есть политическая воля - тому и достались деньги. возможно другие европейские страны тоже захотят в свой бюджет присвоить ворованые деньги украинских бандитов высшего уровня - коронавирус всем ввп подпортил. и поскольку украинская власть не хочет ссориться с бандитами, деньги европа заберет себе. и правильно сделает
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19.02.2021 13:41 Ответить
Профіт!
Ось ТОМУ і Європа і Америка так ********** дружити зі злодіями з України та РФії
Зберігання краденого- супербізнес.
Злодій рано чи пізно доскачеться, а де ховає крадене- нікому не розкаже.
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19.02.2021 13:45 Ответить
Прямо не в бровь а в глаз Провтыкали-******** . как всегда. Так и живем --олигархи и вся воровская шобла грабит украинцев . потом прячут деньги в чужих краях --а те в свою очередь их себе забирает .Схема .Так и работает Запад и т.з. " стратегические партньоры ".Тут же прямая выгода для Запада держат управляему.коррупцию и только болтая о "борьбе" всяким НАБУ.. ШМАБУ сытниками и др.
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19.02.2021 14:17 Ответить
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