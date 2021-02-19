Латвия забрала себе $30 млн Юры Енакиевского, так и не дождавшись решений Украины

Латвия сняла арест с 30 млн долларов, которые украинское следствие связывает с бизнесменом и экс-депутатом Юрием Иванющенко (Енакиевским). Деньги зачислены в латвийский бюджет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УП.

Генпрокуратура Украины в 2014-2019 годах расследовала производство по подозрению Иванющенко в незаконном обогащении и присвоении средств. По этому делу были арестованы деньги, которые принадлежали нескольким компаниями и были размещены в латвийском банке.

В 2019 году это производство передали в Национальное антикоррупционное бюро.

Параллельно расследование о легализации этих средств вели латвийские правоохранители. В октябре 2019 года по результатам этого расследования суд в Риге решил конфисковать около 30 миллионов долларов.

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В феврале 2020 года прокуратура Латвии сообщила украинской стороне, что арест денег продлится до 6 апреля. Если до этого в Украине не примут решение о конфискации, средства перечислят в бюджет Латвии.

Поскольку по состоянию на 6 апреля 2020 года украинские суды не вынесли приговор в отношении Иванющенко, Латвия сняла арест с денежных средств и перечислила их в свой бюджет.

При этом латвийская сторона сообщила, что в случае, если в Украине появится решение о конфискации, "оно будет рассмотрено в порядке действующего международного законодательства". Договор между Латвией и Украиной предусматривает, что стороны взаимно выполняют приговоры в части возмещения вреда от преступления.

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В Офисе генпрокурора говорят, что вместе с Министерством юстиции занимаются "украинский-латвийскими консультациями по поводу возвращения конфискованных Латвией средств украинской стороне".

В то же время, из собственных источников в правоохранительных органах "Украинской правде" стало известно, что деньги были арестованы в эпизоде ​​дела, касающемся незаконного обогащения.

Однако в августе 2019 года, перед передачей дела в НАБУ, этот эпизод закрыли на основании решения Конституционного Суда. Антикоррупционное бюро получило в расследование дело без части о незаконном обогащении.

Кроме того, источник УП в правоохранительных органах говорит, что за 5,5 лет, когда производством занималась ГПУ, следственных действий, направленных на завершение расследования, не проводилось, дело было приостановлено.

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Напомним, в октябре 2019 года стало известно, что латвийский суд признал преступным происхождение и решил конфисковать более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками.

Власть не назвали фамилий владельцев денег, но речь шла о деньгах, которые следствие связывает именно с Иванющенко.

Тогда президент Владимир Зеленский обсуждал с президентом Латвии возвращение выведенных из Украины активов.