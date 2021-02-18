В Украине статус участника боевых действий имеют более 405 тыс. человек, - Минветеранов

В Украине статус участника боевых действий на сегодня имеют более 405 тыс. человек.

Об этом говорится в ответе Министерства по делам ветеранов на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 01.02.2021 года в Реестр (Единый реестр участников антитеррористической операции и лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления - ред. ) внесена информация о 405 711 участниках боевых действий (в том числе женщин - 19 402), в том числе в 2020 году - о 27 293 участниках боевых действий, в 2021 году - о 303 участниках боевых действий ", - говорится в ответе министерства.

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