РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14559 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
2 535 23
ветераны (1010) УБД (115) Министерство по делам ветеранов (193)

В Украине статус участника боевых действий имеют более 405 тыс. человек, - Минветеранов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

В Украине статус участника боевых действий имеют более 405 тыс. человек, - Минветеранов

В Украине статус участника боевых действий на сегодня имеют более 405 тыс. человек.

Об этом говорится в ответе Министерства по делам ветеранов на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 01.02.2021 года в Реестр (Единый реестр участников антитеррористической операции и лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления - ред. ) внесена информация о 405 711 участниках боевых действий (в том числе женщин - 19 402), в том числе в 2020 году - о 27 293 участниках боевых действий, в 2021 году - о 303 участниках боевых действий ", - говорится в ответе министерства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Единый реестр ветеранов запустят ко Дню Независимости, - Лапутина

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
ментов, судей и сбушников
показать весь комментарий
18.02.2021 21:52
+6
там 95% участников боевых действий из прокуратуры, СБУ, ВСП даже не знают где линия фронта была, когда они были во второй линии, в ресторанах питались и жили в гостинице.
показать весь комментарий
18.02.2021 22:45
+6
Почти все менты УБД...Заехали,пожерли горілки,виїхали і ОСЬ ВАМ !!!
показать весь комментарий
18.02.2021 22:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Целая армия.
показать весь комментарий
18.02.2021 21:48 Ответить
ментов, судей и сбушников
показать весь комментарий
18.02.2021 21:52 Ответить
7 лет войны, люди ротируются, увольняются
показать весь комментарий
18.02.2021 22:24 Ответить
у рабиновича три таких посвидчення...
показать весь комментарий
18.02.2021 21:49 Ответить
Скоро половина населения будут "Участники боевых действий!"
показать весь комментарий
18.02.2021 21:59 Ответить
я добавлю - а воевать некому !!!
показать весь комментарий
18.02.2021 23:37 Ответить
чё это некому??? А "полковник Игорь Непота"???
показать весь комментарий
19.02.2021 10:10 Ответить
400.000 - это около 10% реально дееспособных взрослых мужиков? Сколько ж из них купило это убд?
показать весь комментарий
18.02.2021 22:02 Ответить
Из них воевали каждый десятый. А многие воевавшие не могут получить УБД...Кстати, участниками бойовых дий считаются и те, кто топтал Венгрию в 1956 и Чехословакию в 1968 с вытекающими последствиями. Например 50% зныжкы на газ
показать весь комментарий
18.02.2021 22:07 Ответить
В Украине на учете в органах социальной защиты населения находятся 460 тыс. участников боевых действий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.Источник: https://censor.net/ru/n3219991

+вмв, афган, вьетнам, ангола, и т.д., и т.п...= всё, куда совок роги пхал...((
показать весь комментарий
18.02.2021 22:49 Ответить
щас трохи более- то данные на сентябрь 2020
показать весь комментарий
18.02.2021 22:50 Ответить
вопрос не в том скоко имеют корку , а скако придут в военкомат...
показать весь комментарий
18.02.2021 22:20 Ответить
Как много людей воевало.
показать весь комментарий
18.02.2021 22:27 Ответить
там 95% участников боевых действий из прокуратуры, СБУ, ВСП даже не знают где линия фронта была, когда они были во второй линии, в ресторанах питались и жили в гостинице.
показать весь комментарий
18.02.2021 22:45 Ответить
Воевало 50 тыс максимум. Остальные блатные из власти сьездили на 1 день ,в боестолконовении участия не принимали-только чтобы удостоверение и очень хорошие льготы получить. Украина-это 100% коррупция и безлад
показать весь комментарий
18.02.2021 23:29 Ответить
страна не пойманных воров и несбывшихся мечт...
показать весь комментарий
19.02.2021 10:12 Ответить
Почти все менты УБД...Заехали,пожерли горілки,виїхали і ОСЬ ВАМ !!!
показать весь комментарий
18.02.2021 22:47 Ответить
1% от всего населения
показать весь комментарий
18.02.2021 22:52 Ответить
Я Думаю что реально тех кто был на передовой и реально рисковал жизнью-менее трети от этого количества. Полностью аналогия с Чернобыльцами большинство которых ездили туда на пару дней всего чтобы получить свидетельство и иметь кучу льгот.
Я считаю что льготы должны учитывать ВРЕМЯ нахождения на передовой:одно дело когда человек там на 1 сутки появился,а другое дело-когда там год и больше провел
показать весь комментарий
18.02.2021 23:28 Ответить
"проводить" можно "дни и вечера" как у антонова в песне...а "принимать участие в бою", это совсем другое.
показать весь комментарий
19.02.2021 10:13 Ответить
Далі буде більше, а тих хто воюють менше
показать весь комментарий
18.02.2021 23:32 Ответить
и все они льготники ?
показать весь комментарий
19.02.2021 02:09 Ответить
В лучшем случае 1/3 купленые мусорами,сбушниками,ублюдками от власти и детишками этой шоблы,которые и рядом там не были.
показать весь комментарий
19.02.2021 02:54 Ответить
 
 