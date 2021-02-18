В Украине статус участника боевых действий имеют более 405 тыс. человек, - Минветеранов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
В Украине статус участника боевых действий на сегодня имеют более 405 тыс. человек.
Об этом говорится в ответе Министерства по делам ветеранов на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 01.02.2021 года в Реестр (Единый реестр участников антитеррористической операции и лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления - ред. ) внесена информация о 405 711 участниках боевых действий (в том числе женщин - 19 402), в том числе в 2020 году - о 27 293 участниках боевых действий, в 2021 году - о 303 участниках боевых действий ", - говорится в ответе министерства.
Пожалуйста, подождите...
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.Источник: https://censor.net/ru/n3219991
+вмв, афган, вьетнам, ангола, и т.д., и т.п...= всё, куда совок роги пхал...((
Я считаю что льготы должны учитывать ВРЕМЯ нахождения на передовой:одно дело когда человек там на 1 сутки появился,а другое дело-когда там год и больше провел