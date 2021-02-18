ВОЗ призвала распределять вакцины от коронавируса через COVAX, а не по отдельным странам
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что только посредством программы COVAX можно справедливо распределять вакцины от коронавируса COVID-19 в мире,
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.
По его словам, страны зачастую "предпочитают отдавать свою вакцину определенным государствам, потому что это их соседи или потому что у них просто хорошие отношения".
"Но если это (выделение вакцин - ИФ) происходит через COVAX, то это целевое пожертвование, которое принесет пользу всем странам. Так, мы можем добиться баланса", - сказал глава ВОЗ.
COVAX - глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена ВОЗ.
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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В Зімбабве сьогодні стартувала вакцинація. Тепер в Україні Зімбабве має асоціюватися не з корупційною країною з популістами і рекордною гіперінфляцією, а з країною, де уряд почав ефективно захищати населення від коронавірусу.
Може Зеленському поїхати туди на якесь стажування?
у вас все одно по плану вакцинировать 75% населения к 2027 г. , какие проблемы ?