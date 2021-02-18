РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14559 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
1 000 8
вакцина (3815) ВОЗ (773) карантин (16730) Гебрейесус (158) COVID-19 (18600) коронавирус (17041) COVAX (36)

ВОЗ призвала распределять вакцины от коронавируса через COVAX, а не по отдельным странам

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

ВОЗ призвала распределять вакцины от коронавируса через COVAX, а не по отдельным странам

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что только посредством программы COVAX можно справедливо распределять вакцины от коронавируса COVID-19 в мире,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.

По его словам, страны зачастую "предпочитают отдавать свою вакцину определенным государствам, потому что это их соседи или потому что у них просто хорошие отношения".

"Но если это (выделение вакцин - ИФ) происходит через COVAX, то это целевое пожертвование, которое принесет пользу всем странам. Так, мы можем добиться баланса", - сказал глава ВОЗ.

COVAX - глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС также наблюдается дефицит вакцин от коронавируса. Смещение сроков поставок - одинаковая для всех проблема, - Шмыгаль

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Украине Степанов распределил уже 2 летний запас ВОЗ и начал уже 10 раз вакцинацию. Наверное тоже в Оман ездил отдыхать.
показать весь комментарий
18.02.2021 22:05 Ответить
бледнолицый прикалывается...
показать весь комментарий
18.02.2021 22:05 Ответить
Эфиоп, займись своей эфиопией, бо как-то не не по-человечески получается: земляки, а ты на них забил.
показать весь комментарий
18.02.2021 22:21 Ответить
Может он хочет всю вакцину сплавить в бедные страны, чтобы богатые подольше болели и подольше у них был экономический спад? Не вижу ничего странного в том, что богатые страны покупают вакцину, на разработку которой были потрачены большие деньги.
показать весь комментарий
18.02.2021 22:25 Ответить








Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·22 мин

В Зімбабве сьогодні стартувала вакцинація. Тепер в Україні Зімбабве має асоціюватися не з корупційною країною з популістами і рекордною гіперінфляцією, а з країною, де уряд почав ефективно захищати населення від коронавірусу.
Може Зеленському поїхати туди на якесь стажування?
показать весь комментарий
18.02.2021 22:36 Ответить
ВОЗ справедливое мировое наи,,,алово ВООЗ закликала розподіляти вакцини проти коронавірусу через COVAX, а не окремим країнам - Цензор.НЕТ 705
показать весь комментарий
18.02.2021 23:28 Ответить
Мой доктор - эвтаназиолог, рекомендует не спешить с дорогостоящим уколом - а начинать с простых народных средств.(с) ВООЗ закликала розподіляти вакцини проти коронавірусу через COVAX, а не окремим країнам - Цензор.НЕТ 8355
показать весь комментарий
18.02.2021 23:54 Ответить
Ага, хрен там. Каждая страна сама за себя!
у вас все одно по плану вакцинировать 75% населения к 2027 г. , какие проблемы ?
показать весь комментарий
19.02.2021 02:07 Ответить
 
 