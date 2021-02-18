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Новости Политика Украины
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Порошенко (19365) Укрпочта (288) 1+1 (164) Вовк_Павел (257) евробляхи (196) Прямой_канал (55) Нескоромный Дмитрий (32)

Главные новости 18 февраля: новые правила растаможки "евроблях", скандал с "Укрпочтой" и 23 февраля

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 18 февраля: новые правила растаможки

Рада поддержала новые правила растаможки евроблях, Порошенко купил "Прямой", "Укрпочта" оскандалилась с маркой о ВСУ, Украина вспоминает погибших на Майдане.

Растаможка "евроблях" по-новому

Рада предварительно одобрила законопроекты о растаможке "евроблях". Больше сроки льготной растаможки продлевать не будут. Во время голосования у здания парламента митинговали владельцы авто на европейских номерах. Зеленский назвал принятый закон "разумным компромиссом".

Вовка опять не смогли доставить в суд

Высший антикоррупционный суд в четвертый раз принял решение о принудительной доставке на заседание главы ОАСК. Детективы НАБУ говорят, что доставить его практически невозможно: постановление не дает им право задержать Вовка или проникнуть в его жилище или на рабочее место. Они опубликовали видео, на котором сотрудника НАБУ не пускают к Вовку в ОАСК.

Тем временем журналистам стало известно, что скандальный судья тесно сотрудничал с бывшим замглавы СБУ Дмитрием Нескоромным, которого подозреваю в организации покушения на убийство своего коллеги.

"1+1" и проверка СБУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что СБУ проверяет телеканал "1+1". По его словам, "они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций...", - заявил Подоляк.

На "1+1" утверждают, что не получали от СБУ никакой информации о проверке.

Порошенко купил "Прямой"

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко купил телеканал "Прямой" у Владимира Макеенко. По его словам, это решение было принято из-за рисков отключения телеканала со стороны властей.

Годовщина смертей на Майдане

7 лет тому назад в центре Киева были убиты 40 человек. Панихида по погибшим состоялась сегодня на аллее Героев Небесной Сотни. Журналисты напоминают, что в разгар революции Янукович наградил за "умелую организацию работы подразделений внутренних дел" Олега Татарова, который сейчас работает заместителем главы Офиса Президента.

Скандал с "Укрпочтой" и 23 февраля

"Укрпочта" подготовила новые марки, посвященные Сухопутным войскам ВСУ. Их презентацию запланировали на 23 февраля - бывший День советской армии. По словам главы "Укрпочты" Смелянского, таким образом хотели потроллить государство-агрессора. Троллинг не оценили сами военные: резко против презентации марки 23 февраля высказались Минобороны и Генштаб. Выпуск марки перенесли на 14 марта - День украинского добровольца.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
а про усатого полковника уже никто не вспоминает
Главные новости 18 февраля: новые правила растаможки "евроблях", скандал с "Укрпочтой" и 23 февраля - Цензор.НЕТ 6807
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18.02.2021 22:09
+5
Ряд депутатов Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» предложили внести изменения в закон «Об уполномоченном Верховной рады Украины по правам человека».
Согласно их инициативе, предлагается запретить жаловаться омбудсмену на деятельность президента, парламента и кабмина страны. Также в документе содержится предложение о запрете жалобы на судей Конституционного суда Украины и других судов.
Конечно же - это идиотизм. Но сама тенденция указывает на Ростов
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18.02.2021 22:07
+3
Скандал с "Укрпочтой" и 23 февраляИсточник: https://censor.net/ru/n3248807

По поводу смеляна этого ублюдка презирают и ненавидят практически все рядовые работники укрпочты получающие микрозарплаты
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18.02.2021 22:39
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Ряд депутатов Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» предложили внести изменения в закон «Об уполномоченном Верховной рады Украины по правам человека».
Согласно их инициативе, предлагается запретить жаловаться омбудсмену на деятельность президента, парламента и кабмина страны. Также в документе содержится предложение о запрете жалобы на судей Конституционного суда Украины и других судов.
Конечно же - это идиотизм. Но сама тенденция указывает на Ростов
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18.02.2021 22:07 Ответить
Всемирный день кастрации домашних животных - ежегодно проводится в последний вторник февраля. 23 февраля 2021 года акция SpayDay в 27-й раз - в мире

так вот чего кацапы друг дружку шпили-вили в этот день... праздник у них, кули))
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19.02.2021 00:09 Ответить
а про усатого полковника уже никто не вспоминает
Главные новости 18 февраля: новые правила растаможки "евроблях", скандал с "Укрпочтой" и 23 февраля - Цензор.НЕТ 6807
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18.02.2021 22:09 Ответить
Кстати,троллинг нормальный.Даже то,что форма украинской армии не совпадает с кацапской,уже сам по себе резонанс для кацапов.А тут еще т на 23 февраля.Зря не оценили.
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18.02.2021 22:22 Ответить
А вот еще интересная новость.https://nk.org.ua/proishestviia/ukrbrakprom-zelenskii-podaril-sheikhu-neispravnyi-avtomat-ukrainskogo-proizvodstva-272946
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18.02.2021 22:26 Ответить
Анализируйте пожалуйста адекватно , всё в одном флаконе подаётся , возможно не для всех привычно Главные новости 18 февраля: новые правила растаможки "евроблях", скандал с "Укрпочтой" и 23 февраля - Цензор.НЕТ 9893
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18.02.2021 22:35 Ответить
Скандал с "Укрпочтой" и 23 февраляИсточник: https://censor.net/ru/n3248807

По поводу смеляна этого ублюдка презирают и ненавидят практически все рядовые работники укрпочты получающие микрозарплаты
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18.02.2021 22:39 Ответить
примарсилися успішно


Гурьянов Сергей@Segozavr·2 мин

Подтверждена успешная посадка @NASAPersevere на поверхность Марса.
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18.02.2021 23:02 Ответить
Миссия была бы ещё более успешной если бы туда отправить вагон рыгов с кремлеботами на всегда и не важно за чей счёт Головні новини 18 лютого: нові правила розмитнення "євроблях", скандал з "Укрпоштою" і 23 лютого - Цензор.НЕТ 8141
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18.02.2021 23:20 Ответить
ось теж позор укрпошти https://www.youtube.com/watch?v=T0BHextSIL4
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19.02.2021 00:49 Ответить
 
 