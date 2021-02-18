Главные новости 18 февраля: новые правила растаможки "евроблях", скандал с "Укрпочтой" и 23 февраля

Рада поддержала новые правила растаможки евроблях, Порошенко купил "Прямой", "Укрпочта" оскандалилась с маркой о ВСУ, Украина вспоминает погибших на Майдане.

Растаможка "евроблях" по-новому

Рада предварительно одобрила законопроекты о растаможке "евроблях". Больше сроки льготной растаможки продлевать не будут. Во время голосования у здания парламента митинговали владельцы авто на европейских номерах. Зеленский назвал принятый закон "разумным компромиссом".

Вовка опять не смогли доставить в суд

Высший антикоррупционный суд в четвертый раз принял решение о принудительной доставке на заседание главы ОАСК. Детективы НАБУ говорят, что доставить его практически невозможно: постановление не дает им право задержать Вовка или проникнуть в его жилище или на рабочее место. Они опубликовали видео, на котором сотрудника НАБУ не пускают к Вовку в ОАСК.

Тем временем журналистам стало известно, что скандальный судья тесно сотрудничал с бывшим замглавы СБУ Дмитрием Нескоромным, которого подозреваю в организации покушения на убийство своего коллеги.

"1+1" и проверка СБУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что СБУ проверяет телеканал "1+1". По его словам, "они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций...", - заявил Подоляк.

На "1+1" утверждают, что не получали от СБУ никакой информации о проверке.

Порошенко купил "Прямой"

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко купил телеканал "Прямой" у Владимира Макеенко. По его словам, это решение было принято из-за рисков отключения телеканала со стороны властей.

Годовщина смертей на Майдане

7 лет тому назад в центре Киева были убиты 40 человек. Панихида по погибшим состоялась сегодня на аллее Героев Небесной Сотни. Журналисты напоминают, что в разгар революции Янукович наградил за "умелую организацию работы подразделений внутренних дел" Олега Татарова, который сейчас работает заместителем главы Офиса Президента.

Скандал с "Укрпочтой" и 23 февраля

"Укрпочта" подготовила новые марки, посвященные Сухопутным войскам ВСУ. Их презентацию запланировали на 23 февраля - бывший День советской армии. По словам главы "Укрпочты" Смелянского, таким образом хотели потроллить государство-агрессора. Троллинг не оценили сами военные: резко против презентации марки 23 февраля высказались Минобороны и Генштаб. Выпуск марки перенесли на 14 марта - День украинского добровольца.