Главные новости 18 февраля: новые правила растаможки "евроблях", скандал с "Укрпочтой" и 23 февраля
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Рада поддержала новые правила растаможки евроблях, Порошенко купил "Прямой", "Укрпочта" оскандалилась с маркой о ВСУ, Украина вспоминает погибших на Майдане.
Растаможка "евроблях" по-новому
Рада предварительно одобрила законопроекты о растаможке "евроблях". Больше сроки льготной растаможки продлевать не будут. Во время голосования у здания парламента митинговали владельцы авто на европейских номерах. Зеленский назвал принятый закон "разумным компромиссом".
Вовка опять не смогли доставить в суд
Высший антикоррупционный суд в четвертый раз принял решение о принудительной доставке на заседание главы ОАСК. Детективы НАБУ говорят, что доставить его практически невозможно: постановление не дает им право задержать Вовка или проникнуть в его жилище или на рабочее место. Они опубликовали видео, на котором сотрудника НАБУ не пускают к Вовку в ОАСК.
Тем временем журналистам стало известно, что скандальный судья тесно сотрудничал с бывшим замглавы СБУ Дмитрием Нескоромным, которого подозреваю в организации покушения на убийство своего коллеги.
"1+1" и проверка СБУ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что СБУ проверяет телеканал "1+1". По его словам, "они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций...", - заявил Подоляк.
На "1+1" утверждают, что не получали от СБУ никакой информации о проверке.
Порошенко купил "Прямой"
Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко купил телеканал "Прямой" у Владимира Макеенко. По его словам, это решение было принято из-за рисков отключения телеканала со стороны властей.
Годовщина смертей на Майдане
7 лет тому назад в центре Киева были убиты 40 человек. Панихида по погибшим состоялась сегодня на аллее Героев Небесной Сотни. Журналисты напоминают, что в разгар революции Янукович наградил за "умелую организацию работы подразделений внутренних дел" Олега Татарова, который сейчас работает заместителем главы Офиса Президента.
Скандал с "Укрпочтой" и 23 февраля
"Укрпочта" подготовила новые марки, посвященные Сухопутным войскам ВСУ. Их презентацию запланировали на 23 февраля - бывший День советской армии. По словам главы "Укрпочты" Смелянского, таким образом хотели потроллить государство-агрессора. Троллинг не оценили сами военные: резко против презентации марки 23 февраля высказались Минобороны и Генштаб. Выпуск марки перенесли на 14 марта - День украинского добровольца.
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Согласно их инициативе, предлагается запретить жаловаться омбудсмену на деятельность президента, парламента и кабмина страны. Также в документе содержится предложение о запрете жалобы на судей Конституционного суда Украины и других судов.
Конечно же - это идиотизм. Но сама тенденция указывает на Ростов
так вот чего кацапы друг дружку шпили-вили в этот день... праздник у них, кули))
По поводу смеляна этого ублюдка презирают и ненавидят практически все рядовые работники укрпочты получающие микрозарплаты
Гурьянов Сергей@Segozavr·2 мин
Подтверждена успешная посадка @NASAPersevere на поверхность Марса.