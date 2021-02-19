РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9607 посетителей онлайн
Новости ОбществоФоторепортаж
6 096 17
Киев (24550) евромайдан (7083) Небесная Сотня (409) Богачук Олег (1433)

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В центре Киева прошло шествие памяти героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После панихиды в Михайловском Златоверхом монастыре участники шествия прошли от Стены памяти на Михайловской площади по маршруту: ул. Трехсвятительская - Европейская площадь - ул. Михаила Грушевского - Крепостной переулок - Институтская - Аллея Героев Небесной Сотни.

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 01

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 02

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 03
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 04
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 05
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 06
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 07
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 08
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 февраля 2014 года в центре Киева убили 40 человек, - Бутусов

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 10

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 11
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 12

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 13
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 14
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 15
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 16

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 17

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 18

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 19
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 20
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 21
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 22
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 23

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 24

Читайте: Следствие по основным делам Майдана должны закончить до конца года, - Венедиктова


Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 25

Участники шествия также пришли к Офису Президента, где зачитали свои требования.

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 26

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 27
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 28
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 29
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 30
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 31
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 32
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 33

Также читайте: ВР признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления Украины. ОПЗЖ и "слуга народа" Бужанский голосовали против

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 34
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 35
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 36

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+24
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева - Цензор.НЕТ 4829
показать весь комментарий
18.02.2021 23:05
+20
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева - Цензор.НЕТ 8066
показать весь комментарий
18.02.2021 23:06
+17
Героям слава! И вечная память!
показать весь комментарий
18.02.2021 23:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева - Цензор.НЕТ 4829
показать весь комментарий
18.02.2021 23:05 Ответить
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева - Цензор.НЕТ 8066
показать весь комментарий
18.02.2021 23:06 Ответить
Героям слава! И вечная память!
показать весь комментарий
18.02.2021 23:21 Ответить
Хода пам'яті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва - Цензор.НЕТ 5667
показать весь комментарий
18.02.2021 23:36 Ответить
Хода пам'яті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8536
показать весь комментарий
18.02.2021 23:38 Ответить
Героям Слава !!! .. но это шествие уж сильно напоминает что их жертвы были дарма !!!

А если нет - ТО ПРОСЫПАЙТЕСЬ Народ и выходите из заЗеркалья !!! Слава Украине !!!
показать весь комментарий
18.02.2021 23:42 Ответить
Хода пам'яті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7196
показать весь комментарий
19.02.2021 00:01 Ответить
"В алом венчике из роз ,впереди -Исус Христос"
показать весь комментарий
19.02.2021 00:05 Ответить
гад ты, нулевочка!
Тебе фото или .. а где ты? Пришел? вспомнил? или просто высер оставил?
показать весь комментарий
19.02.2021 00:59 Ответить
Да был как то возле поет т.н. небесной сотни. Единственно, что запомнил это попрошаек, которые просили деньги , каждый на свой лад.....
показать весь комментарий
19.02.2021 17:33 Ответить
ПНХ , кацапсина !
показать весь комментарий
19.02.2021 01:13 Ответить
НАСТОЯЩИЕ ШЕСТВИЕ ПРОЙДЕТ ПРИ ПОЛНОЙ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ !!!
показать весь комментарий
19.02.2021 07:20 Ответить
Майдан зраджено! Всі "героЇ",що терлися на сцені смачно чавкають біля корита,відкрито обнімаються з ворогами(вбивцями) майданівців,вже сім років відверто брешуть в очі кожному з нас! А що одержали ми? Ми одержали злидні,війну,беззаконня, подальше знущання олігархату над украЇнцями! Я хочу запитати у всіх владомаючих вчорашніх і теперішніх-суки, за що вмирали люди на Майдані? Ви знову у нас все вкрали! Подавитесь!!!
показать весь комментарий
19.02.2021 10:41 Ответить
ти праий! зелень привели до влади такі зрадойоби як ти!((((
показать весь комментарий
19.02.2021 10:49 Ответить
пішов на х..!
показать весь комментарий
19.02.2021 11:08 Ответить
 
 