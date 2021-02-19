Степанов вылетел в Индию для переговоров о поставке дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию для проведения прямых переговоров с производителями о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году.
Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Киев-Дубай-Дели-Пуне. Через 17 часов буду в пункте назначения - Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India", – написал Степанов.
По его словам, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. "Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас", – отметил министр.
"Основная задача - к уже законтрактованным 12 млн доз, достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем", – подчеркнул Степанов.
Чиновник также отметил, что лично проконтролирует отправку первой партии вакцины в Украину. "Важность груза обязывает", – пояснил глава Минздрава.
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гадаю, що цей корупціонер полетів на особисті переговори про відкати, бо схоже індійці не розуміють що він хоче по телефону
Полиция Китая пресекла распространение поддельной вакцины от COVID-19, арестованы более 80 человек
вантажувояжу забовʼязуе." - степанида
дякувати Приниженю!
Хто не в курсі, Спепанов обіцяв почати щеплення 15 лютого.
То он просто дал на тапок...
Будет теперь бабуином в бомбейском зоопарке работать.
Будет смешно если этого г*вна навезут, а ним колоться никто не будет...
В новостях, конечно скажут, что все за***сь, все провакцинировались, а г*вно по-тихому утилизируют.
Ульяна нам не така була... Видно она плотно наехала на фарму, вот и турнули с пляжа, шобы не мешала бабки рубить.
Ви щось бачили на цю тему ?
tZE inform
@tZEinform
·4 ч
(...) Степанов отбыл в Индию для переговоров с руководством Serum Institute of India (...), одного из производителей вакцины AstraZeneca ( AZN.L). Речь идет о переадресации 1 млн. доз вакцины возвращаемой ЮАР в связи с решением страны не использовать ее для вакцинации. Хроника
Ante Gotovina
@antegotovina69
·39 мин
Україна скотилась до країн навіть не третього світу,а країн парій. Степанов поїхав в Індію просити вакцину,яку повернула Африка,як неефективну. Ми вже задовольняємося африканським непотрібом. Як ? Сдьєлалі їх вмьєстьє?!? Хуже ньє будьєт?
уже даже зимбабве вакцинируется.. а тут только начинают вести переговоры и с кем? Не с США, а с Индией..))
а теперь представьте на сколько зеленский опустил нашу страну.. при Порохе вакцина уже давно была бы
1 ч ·
Министр Степанов вылетел в Индию за вакциной.
В этой новости прекрасно все))))
Когда будем «Мрию» торжественно встречать с вакциной для продажи в «Эпицентре»?))))
https://mignews.com/news/health/190221_73703_03459.html
Вот чем в Израиле прививаются, а не ведут долгие, "успешные" переговоры на счет не полноценных вакцин.
"Были проведены наблюдения за 9000 медработниками больницы, из которых около 7000 получили свою первую дозу в январе.
Исследование показало 75% эффективности после введения первой дозы вакцины и уменьшение симптоматических инфекций на 85% в период между 15 и 28 днями после вакцинации."