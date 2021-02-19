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ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников

В рамках ТКГ не обсуждается вопрос передачи удерживаемых на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей четырёх женщин, которых боевики ОРДЛО планировали в одностороннем порядке передать главе партии "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Виктору Медведчуку.

Об этом вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет. Как раз россияне заявили и акцентировали внимание, что сначала девять, а потом уже четыре лица будут передаваться вне пределов минского процесса и нормандского формата. Они сказали, что передадут тому человеку, который свято верит в минские соглашения и назвали фамилию этого нардепа (Медведчука. - Ред.). Это была провокация. Украина на неё не отреагирует ни в коем случае", - сказал Резников, отвечая на вопрос ведущей - ведутся ли переговоры об освобождении удерживаемых 4 лиц.

Читайте на Цензор.НЕТ: Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами, кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский

Он добавил, что украинская делегация в ТКГ готова забрать всех незаконно удерживаемых украинцев без любых условий и ограничений, однако происходить это должно исключительно в рамках согласованного минского процесса.

"Если они хотят отдать нам удерживаемых украинцев, то глава украинской делегации Леонид Кравчук готов встретиться с омбудсменом Украины Людмилой Денисовой и на любом КПВВ на линии соприкосновения, забрать людей и оказать им медицинскую помощь", – сказал Резников.

Также на Цензор.НЕТ: Передачи пленных из ОРДЛО не будет, есть только режим обмена на уровне государства, - Кравчук

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Вчера увидела рекламу на ютубе, где снят был целый эпизод, какие это хорошие женщины, истории их задержания ,при этом , какая 'плохая Украина ' и 'какой хороший и благородный кум путена ', Что очевидно, медведчук пытается использовать пленных в. своих политических интересах. После закрытия его рупоров кремля, он пытается слепить из себя великого спасителя. Он пытается влезть опять в минский / нормандский процесс, чтобы вернуть путину утраченные каналы. Всем понятно, что именно из-за Медведчука эти женщины оказались в тюрьмах ордло, одного звонка , одного его чиха хватило бы, чтобы, если бы он реально хотел этого, не только эти женщины, но и все остальные пленные были бы освобождены. Но нет, это низкое животное уже перешло к прямому шантажу Украины через пленных.
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19.02.2021 07:17
+5
В Енакиево закрывают очередную школу. Когда люди вышли ее отстаивать, "власти" прислали силовиков, чтобы тех разогнали. После чего люди пошли жаловаться на закрытие единственной школы в районе в отдел образования. Те в свою очередь слили списки жалобщиков силовикам. Теперь людям за попытку отстоять школу, звонят, угрожают бросить на подвал.
Я думаю, они должны быть счастливы. Главное ведь то, что проклятые бЕндеры не заставляют учить украинский язык.
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19.02.2021 02:23
+3
ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников - Цензор.НЕТ 6184 ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников - Цензор.НЕТ 5321
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19.02.2021 07:27
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Шо, ***, Гадю Савченко снова передадут Медведчуку и Тимошенко? Опять?!
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19.02.2021 02:11 Ответить
"112" и "ЗИК" закрыли, где же лаптеногая бужет столоваться? Вторая женщина - сменивший пол Рубан?
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19.02.2021 02:14 Ответить
В Енакиево закрывают очередную школу. Когда люди вышли ее отстаивать, "власти" прислали силовиков, чтобы тех разогнали. После чего люди пошли жаловаться на закрытие единственной школы в районе в отдел образования. Те в свою очередь слили списки жалобщиков силовикам. Теперь людям за попытку отстоять школу, звонят, угрожают бросить на подвал.
Я думаю, они должны быть счастливы. Главное ведь то, что проклятые бЕндеры не заставляют учить украинский язык.
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19.02.2021 02:23 Ответить
там открыли военные училища пусть там и образуюца это их главный светлый путь
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19.02.2021 06:34 Ответить
Тёткам не повезло, а так могли получить квартиры в Киеве, как жертвы оккупации.
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19.02.2021 02:33 Ответить
Мертвечуку надо лишь "новичок" передать на ужин.
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19.02.2021 03:32 Ответить
Ведмедчук хитрый КГБшный чувырло...,типа Путлер №2...а мы впереди себя женщин и детей пустим...
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19.02.2021 03:40 Ответить
ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников - Цензор.НЕТ 116 ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников - Цензор.НЕТ 5387
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19.02.2021 06:26 Ответить
Мені з вершками, будь ласка.
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19.02.2021 07:04 Ответить
ПС ))) З вершками ..то * суррогат * а не кава ,
Смаку ...зась .
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19.02.2021 07:26 Ответить
Добре- вершки я свої додам.
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19.02.2021 07:28 Ответить
Передача людей между частными лицами это уже работорговля.
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19.02.2021 07:05 Ответить
Це коли батьки дітей бабусям з дідусями передають?
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19.02.2021 07:07 Ответить
Не путай теплое с мяоким. Дети не в заперти и не лишены свободы.
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19.02.2021 07:41 Ответить
А якщо подумати?
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19.02.2021 17:06 Ответить
Цікаво, за які такі гріхи цих 4 жінок там утримують.
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19.02.2021 07:06 Ответить
Когда отдавал Цэмаха говорил пойду на любые условия, лишь бы своих людей забрать, вернуть домой. И вдруг то ли люди не те, то ли условия не те, то ли люди не свои или , что не так?
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19.02.2021 07:12 Ответить
Вчера увидела рекламу на ютубе, где снят был целый эпизод, какие это хорошие женщины, истории их задержания ,при этом , какая 'плохая Украина ' и 'какой хороший и благородный кум путена ', Что очевидно, медведчук пытается использовать пленных в. своих политических интересах. После закрытия его рупоров кремля, он пытается слепить из себя великого спасителя. Он пытается влезть опять в минский / нормандский процесс, чтобы вернуть путину утраченные каналы. Всем понятно, что именно из-за Медведчука эти женщины оказались в тюрьмах ордло, одного звонка , одного его чиха хватило бы, чтобы, если бы он реально хотел этого, не только эти женщины, но и все остальные пленные были бы освобождены. Но нет, это низкое животное уже перешло к прямому шантажу Украины через пленных.
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19.02.2021 07:17 Ответить
ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников - Цензор.НЕТ 6184 ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников - Цензор.НЕТ 5321
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19.02.2021 07:27 Ответить
Старий пердун гарем оновлює?
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19.02.2021 08:38 Ответить
 
 