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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Кравчук (1226) независимость (251) Россия (91288) Совбез ООН (1024)

Я вижу в Украине очень много людей, которые враждебно настроены к построению независимого государства, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Я вижу в Украине очень много людей, которые враждебно настроены к построению независимого государства, - Кравчук

Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в Украине много враждебно настроенных в отношении государственной независимости людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" вечером 18 февраля.

"Мы в Украине спорим, правда ли Россия агрессор, а может, она не агрессор. Я прожил немало. Говорю искренне - такой ситуации в государстве ещё не встречал. И не имеет значения, пятая ли это колонна. Я вижу в Украине очень много людей, которые имеют враждебные настроения относительно главной темы страны - построить независимое государство", - заявил Кравчук.

При этом Кравчук напомнил, как 11 февраля принимал онлайн-участие в заседании Совбеза ООН относительно шестой годовщины подписания в Минске "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений".

"Выступили все 15 членов Совбеза, постоянных и непостоянных. Хочу сказать: я такие оценки от них о России, как агрессоре, как оккупанте, который должен оставить украинскую землю, очень редко слышу в самой Украине. Повторю, так говорят члены Совбеза ООН, естественно, кроме России как члена", - отметил Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно называть вещи своими именами - это реальная война, а не какое-то АТО, - Кравчук. ВИДЕО

На вопрос ведущей "А как работать государству и обществу Украины с аудиторией, которая может привести к расколу страны?" он ответил, что в отношении таких людей должен действовать закон.

"Не нужно жать один одному руки, нужно, чтобы закон действовал, а виноватые должны нести наказание. Если это будет сделано, народ поймёт - свободная страна. Но если мы будем пробовать объединиться, не наказав виновных, не назвав имена людей, которые говорят одно, а делают другое, мы никогда не сможем объединиться", – сказал первый президент Украины.
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Топ комментарии
+18
+ про *зраду та колаборацію * !
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19.02.2021 07:29
+17
Шкода, але народ дуже повільно набирається розуму.
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19.02.2021 07:19
+16
Уберите уже этого деда. Нет сил смотреть как подыгрывает пропаганде агресора
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19.02.2021 07:14
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Леонід Макарович, а хто буде погано говорити про Рашу, якщо всі українці бачать, що в офісі Президента зібрані всі, хто відкрито був і є противниками вільної, самостійної України, і знаходячись на вищих щаблях влади, продовжують пакостити своїй Батьківщині і, ці сраколизи Путлера, ні пари з вуст про війну з Рашею, зато активно, мабуть по вказівці з кремля, роблять все для зниження боєготовності нашого війська і подавлення його морального духу. Ви чули, щоб в Україні, СБУ і ГПУ заарештували, за зраду Батьківщині, хоч одного з народного депутата, які щомісяця їздять в кремль к Путіну? Ні! Про що можно говорити далі. Одна поїздка державного мужа в стан ворога, вже тягне не менше ніж на пожиттєве засудження, а в часи війни, можно і ввести - розстріл.
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19.02.2021 10:24 Ответить
Десятки мільйонів українців розстріляли криваві царські потім і кремлівські окупанти ката Сталіна в поневоленій ними УНР... Шкода одне що всі ці мільйони громадян закатованих катами москалями -загарбниками всі - всі виключно що були елітою української нації, українські: патріоти, козаки, націоналісти, люди: сильні, освічені, горді, хоробрі і вільні ....
А виживали тільки прокляті перевертні: люмпен -раби, кремлівські яничарі -виродки: боягузливі продажні хохли, стукачі, юди -зрадники, комуно-фашисти і звичайно ті кати які за наказом кремля міліонами: морили голодом, розстрілювали, вбивали, влаштовували репресії і геноцид свого ж народу. Ось через що у нас зараз таке неоднорідне суспільство, з безліччю проклятих шкурних прокремлівських зрадників, таких московських опричників виродків як Бойко, Мертвичук, Кива, Мураєв... Треба щоб хоча б пройшло кілька поколінь для того щоб український народ повністю відродився і став весь як один любити свою рідну суверенну Українську державу. Ось тільки тоді продажних яничарів зрадників цих московських яничар - опричників навіть знайти у нас буде важко. А поки через це маємо те що маємо, і значить всі - всі як один українські патріоти разом гуртуємось і до останнього подиху суверену Україну захищаємо
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19.02.2021 11:17 Ответить
Скільки ще поколінь? Від рабів родяться раби, асиміляція продовжується. Або тепер, або ніколи. Якщо не в змозі подолати яничар і перевертнів, то треба поступитися територією з затятими ненависниками українців. І вже на окремій території -- щоб і не смерділо ні російським язиком, ні росіянами..
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08.03.2021 16:37 Ответить
Ти перший **** продажна
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19.02.2021 13:03 Ответить
А для московии мы (братья)?,и ЕС ,и США помогают нам защитить свою страну и от агрессии москалей и разобраться с коррупцией и навести порядок в судах так что же в этом плохое.Или влияние москалей в нашей стране важнее ,в стране в которой процветает корупция,произвол в судах если на помнить и то что москали были всегда агрессивной нацией
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19.02.2021 15:52 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Хорошо бы, Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-христиански получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете и корчит из себя, как ему кажется, "мудрого аксакала".
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19.02.2021 15:23 Ответить
А что ты старый коммуняка сделал что-бы это было не так? Отдал ЯО и крылатые ракеты в обмен на бумажку,разрешил базирование российского флота в Крыму. Слив интересов Украины начался с первого ее Президента-конечно будет значительное количество граждан не верящих в Украину. Почему ватники верят в Путина,хоть он и нечеловек и убийца? А просто Путин показывает результатВ том числе и в виде захвата Крыма. А Какой результат показала Украина за 30 лет? Украина завоевала новые земли,вернула их себе,построила современную армию которую боятся все соседи? Построила достаточно независимую экономику независящую от того дадут нам в долг или нет.
Я не оправдываю ватников,я говорю что пора-бы уже Украине показать хоть ОДИН пример прогресса хоть в одной сфере
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19.02.2021 17:57 Ответить
може і я до тих людей відношусь, бо хочу включення України до ЕС, НАТО, або до США нарешті, бо українські державні бовдури не взмозі не красти та керувати країною як слід
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19.02.2021 23:49 Ответить
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