Я вижу в Украине очень много людей, которые враждебно настроены к построению независимого государства, - Кравчук
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Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в Украине много враждебно настроенных в отношении государственной независимости людей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" вечером 18 февраля.
"Мы в Украине спорим, правда ли Россия агрессор, а может, она не агрессор. Я прожил немало. Говорю искренне - такой ситуации в государстве ещё не встречал. И не имеет значения, пятая ли это колонна. Я вижу в Украине очень много людей, которые имеют враждебные настроения относительно главной темы страны - построить независимое государство", - заявил Кравчук.
При этом Кравчук напомнил, как 11 февраля принимал онлайн-участие в заседании Совбеза ООН относительно шестой годовщины подписания в Минске "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений".
"Выступили все 15 членов Совбеза, постоянных и непостоянных. Хочу сказать: я такие оценки от них о России, как агрессоре, как оккупанте, который должен оставить украинскую землю, очень редко слышу в самой Украине. Повторю, так говорят члены Совбеза ООН, естественно, кроме России как члена", - отметил Кравчук.
На вопрос ведущей "А как работать государству и обществу Украины с аудиторией, которая может привести к расколу страны?" он ответил, что в отношении таких людей должен действовать закон.
"Не нужно жать один одному руки, нужно, чтобы закон действовал, а виноватые должны нести наказание. Если это будет сделано, народ поймёт - свободная страна. Но если мы будем пробовать объединиться, не наказав виновных, не назвав имена людей, которые говорят одно, а делают другое, мы никогда не сможем объединиться", – сказал первый президент Украины.
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А виживали тільки прокляті перевертні: люмпен -раби, кремлівські яничарі -виродки: боягузливі продажні хохли, стукачі, юди -зрадники, комуно-фашисти і звичайно ті кати які за наказом кремля міліонами: морили голодом, розстрілювали, вбивали, влаштовували репресії і геноцид свого ж народу. Ось через що у нас зараз таке неоднорідне суспільство, з безліччю проклятих шкурних прокремлівських зрадників, таких московських опричників виродків як Бойко, Мертвичук, Кива, Мураєв... Треба щоб хоча б пройшло кілька поколінь для того щоб український народ повністю відродився і став весь як один любити свою рідну суверенну Українську державу. Ось тільки тоді продажних яничарів зрадників цих московських яничар - опричників навіть знайти у нас буде важко. А поки через це маємо те що маємо, і значить всі - всі як один українські патріоти разом гуртуємось і до останнього подиху суверену Україну захищаємо
у церкві"© (Г.Москаль)
Хорошо бы, Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-христиански получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете и корчит из себя, как ему кажется, "мудрого аксакала".
Я не оправдываю ватников,я говорю что пора-бы уже Украине показать хоть ОДИН пример прогресса хоть в одной сфере