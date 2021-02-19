США вводят запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси: "Подрывают демократию в своей стране"

Администрация США вводит запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси, причастным, по мнению Вашингтона, к подавлению акций протеста.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Госдепа.

"Сегодня госдепартамент (...) ввел визовые ограничения в отношении 43 граждан Беларуси, подрывающих демократию в своей стране. Эти люди отныне не имеют права въезда в США", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен тем, что власти Беларуси "продолжают подавлять акции мирных демонстрантов, принимают меры против активистов, призывающих к демократии, а также - против журналистов".

Госдеп поясняет, что вводит эти ограничения "против высокопоставленных чиновников из сферы юстиции, командующих силами правопорядка, и рядовых сотрудников сил безопасности, совершивших противоправные действия в отношении мирных демонстрантов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раздеваться догола при досмотре унизительно. Пищу невозможно взять в рот. Держимся на священной ярости, - осужденная белорусская журналистка Андреева о своем пребывании в СИЗО Минска

Кроме того, в списке находятся судьи и сотрудники прокуратуры, руководители учебных заведений, "угрожавшие учащимся, участвовавшим в мирных акциях протеста".

Госдеп напоминает, что ранее администрация США уже вводила санкции против 66 физлиц, "нарушавшим демократию в Беларуси".