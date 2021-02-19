США вводят запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси: "Подрывают демократию в своей стране"
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Администрация США вводит запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси, причастным, по мнению Вашингтона, к подавлению акций протеста.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Госдепа.
"Сегодня госдепартамент (...) ввел визовые ограничения в отношении 43 граждан Беларуси, подрывающих демократию в своей стране. Эти люди отныне не имеют права въезда в США", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
В документе отмечается, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен тем, что власти Беларуси "продолжают подавлять акции мирных демонстрантов, принимают меры против активистов, призывающих к демократии, а также - против журналистов".
Госдеп поясняет, что вводит эти ограничения "против высокопоставленных чиновников из сферы юстиции, командующих силами правопорядка, и рядовых сотрудников сил безопасности, совершивших противоправные действия в отношении мирных демонстрантов".
Кроме того, в списке находятся судьи и сотрудники прокуратуры, руководители учебных заведений, "угрожавшие учащимся, участвовавшим в мирных акциях протеста".
Госдеп напоминает, что ранее администрация США уже вводила санкции против 66 физлиц, "нарушавшим демократию в Беларуси".
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Режим Лукашенко можно сковырнуть за месяц, первое всеобщая забастовка, второе отказ Европы покупать белорусские нефтепродукты и калийную соль. Так это в Европе никому не нужно, лучше же озабоченность выражать.