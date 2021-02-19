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США вводят запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси: "Подрывают демократию в своей стране"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США вводят запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси:

Администрация США вводит запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси, причастным, по мнению Вашингтона, к подавлению акций протеста.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Госдепа.

"Сегодня госдепартамент (...) ввел визовые ограничения в отношении 43 граждан Беларуси, подрывающих демократию в своей стране. Эти люди отныне не имеют права въезда в США", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен тем, что власти Беларуси "продолжают подавлять акции мирных демонстрантов, принимают меры против активистов, призывающих к демократии, а также - против журналистов".

Госдеп поясняет, что вводит эти ограничения "против высокопоставленных чиновников из сферы юстиции, командующих силами правопорядка, и рядовых сотрудников сил безопасности, совершивших противоправные действия в отношении мирных демонстрантов".

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Кроме того, в списке находятся судьи и сотрудники прокуратуры, руководители учебных заведений, "угрожавшие учащимся, участвовавшим в мирных акциях протеста".

Госдеп напоминает, что ранее администрация США уже вводила санкции против 66 физлиц, "нарушавшим демократию в Беларуси".
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То чудасія- санкції наче є, а сенсу в них нема.
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19.02.2021 07:26 Ответить
США вводят запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси: "Подрывают демократию в своей стране" - Цензор.НЕТ 7164 США вводят запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси: "Подрывают демократию в своей стране" - Цензор.НЕТ 9128
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19.02.2021 07:30 Ответить
Санкции ввели против 43 ,а на самом деле против 143,ибо у каждого из них есть сестры братья,кумовья сватовья и прочие хитросделанные родственнички имеющие бабло в долларах... США вводят запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси: "Подрывают демократию в своей стране" - Цензор.НЕТ 2160Шутить с Омерикой низзя чуваки тупорылые...
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19.02.2021 07:46 Ответить
ТАК В УКРАИНЕ, В КИЕВЕ, КАК МИНИМУМ ЕЩЕ 43 БЕЛАРУСА ДЛЯ САНКЦИЙ !)
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19.02.2021 07:53 Ответить
как можно подрывать то чего нет?
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19.02.2021 08:09 Ответить
Можно еще ввести санкции на запрет єтим гражданам Антарктиду посещать. Они и в хлебные годы дальше Египта не летали, а теперь вот сразу так, США, представляете как они выросли в собственных глазах.
Режим Лукашенко можно сковырнуть за месяц, первое всеобщая забастовка, второе отказ Европы покупать белорусские нефтепродукты и калийную соль. Так это в Европе никому не нужно, лучше же озабоченность выражать.
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19.02.2021 08:39 Ответить
 
 